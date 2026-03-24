Васил Терзиев: Очакваме хиляди гости от цял свят за Джиро д’Италия

„Светът ще гледа София на 10 май. Градът ни ще бъде домакин на финала на Джиро д’Италия – едно от най-големите спортни събития на планетата, което привлича над 700 млн. зрители от близо 200 държави". Това заяви кметът на София Васил Терзиев по повод напредъка в организацията на историческото домакинство, съобщават от Столичната община.
София се утвърждава като ключова локация в 109-ото издание на престижната обиколка, приемайки заключителния етап на българска земя, преди колоната да се отправи към Южна Италия. Подготовката за мащабното събитие е в активна фаза - брандирани автобуси на градския транспорт вече подготвят столичани за атмосферата на състезанието.
„Това е постижение, към което много градове се стремят, и София го постигна. Работим координирано, с ясен план и темпо, което отговаря на мащаба на събитието. Брандирането на автобусите е само една от видимите стъпки, зад която стои сериозна денонощна организация“, допълни Терзиев.
София влиза в историята на световното колоездене
Домакинството на финалния български етап е безпрецедентен успех за столицата. След старта на Джиро д’Италия в Несебър на 8 май и преминаването през Бургас, Велико Търново и Пловдив, София ще бъде кулминационната точка на 10 май. Градът ще посрещне официалния керван от над 2000 души – състезатели, технически екипи и световни медии, както и десетки хиляди фенове от чужбина.
„Очакваме хиляди гости от цял свят. Това е възможност да покажем София такава, каквато я познаваме – жива, енергична и красива. На 10 май светът ще види резултата от нашата работа. Ние ще бъдем готови“, увери столичният кмет.
Икономически и туристически импулс
Освен спортен престиж, събитието носи дългосрочни ползи за икономиката и международния имидж на столицата. Присъствието на най-добрите колоездачи в света превръща София в глобална спортна сцена. Столичната община подготвя специална програма в дните около 10 май, която ще включва зони за фенове, културни прояви и активности за любителите на активния начин на живот. „Нека превърнем този ден в празник за София“, призова Терзиев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 включва зони за фенове
ще кордиса ли васето
16:40 24.03.2026
4 таксиджия 🚖
До коментар #2 от "Красимир Петров":Италианците ще си изпочупят карбоновите велосипеди по нашите пътища! 🤭 Дупка до дупка. Ще карат от Бургас до София по магистралата. Светът ще види резултата от корупцията на герб -> ппдб -> радев боташов и гълъб донев
Коментиран от #11
16:42 24.03.2026
5 Хижата
До коментар #1 от "Красимир Петров":Някъво НПО няма ли да се намеси, да охранява джирото?
16:50 24.03.2026
11 Гошо
До коментар #4 от "таксиджия 🚖":Ако в Бургас наистина минават по пътя за Горно Езерово, както се говори, като нищо ще се изпочупят. Цял свят ще гледа мръсна България и ще се чуди това Индия ли е...
17:30 24.03.2026
13 йдфжфд
До коментар #12 от "Чудя се":Щото са ла@на с пари
17:39 24.03.2026
