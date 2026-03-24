Васил Терзиев: Очакваме хиляди гости от цял свят за Джиро д’Италия

Васил Терзиев: Очакваме хиляди гости от цял свят за Джиро д’Италия

24 Март, 2026 16:36 920 14

Тече сериозна денонощна организация за събитието, увери столичният кмет

Васил Терзиев: Очакваме хиляди гости от цял свят за Джиро д’Италия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Светът ще гледа София на 10 май. Градът ни ще бъде домакин на финала на Джиро д’Италия – едно от най-големите спортни събития на планетата, което привлича над 700 млн. зрители от близо 200 държави". Това заяви кметът на София Васил Терзиев по повод напредъка в организацията на историческото домакинство, съобщават от Столичната община.

София се утвърждава като ключова локация в 109-ото издание на престижната обиколка, приемайки заключителния етап на българска земя, преди колоната да се отправи към Южна Италия. Подготовката за мащабното събитие е в активна фаза - брандирани автобуси на градския транспорт вече подготвят столичани за атмосферата на състезанието.

„Това е постижение, към което много градове се стремят, и София го постигна. Работим координирано, с ясен план и темпо, което отговаря на мащаба на събитието. Брандирането на автобусите е само една от видимите стъпки, зад която стои сериозна денонощна организация“, допълни Терзиев.

София влиза в историята на световното колоездене

Домакинството на финалния български етап е безпрецедентен успех за столицата. След старта на Джиро д’Италия в Несебър на 8 май и преминаването през Бургас, Велико Търново и Пловдив, София ще бъде кулминационната точка на 10 май. Градът ще посрещне официалния керван от над 2000 души – състезатели, технически екипи и световни медии, както и десетки хиляди фенове от чужбина.

Очакваме хиляди гости от цял свят. Това е възможност да покажем София такава, каквато я познаваме – жива, енергична и красива. На 10 май светът ще види резултата от нашата работа. Ние ще бъдем готови“, увери столичният кмет.

Икономически и туристически импулс

Освен спортен престиж, събитието носи дългосрочни ползи за икономиката и международния имидж на столицата. Присъствието на най-добрите колоездачи в света превръща София в глобална спортна сцена. Столичната община подготвя специална програма в дните около 10 май, която ще включва зони за фенове, културни прояви и активности за любителите на активния начин на живот. „Нека превърнем този ден в празник за София“, призова Терзиев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    9 3 Отговор
    Най-некадърният кмет на София

    Коментиран от #5

    16:38 24.03.2026

  • 2 Красимир Петров

    8 1 Отговор
    Ще дойдат хиляди туристи да видят мръсна София

    Коментиран от #4

    16:39 24.03.2026

  • 3 включва зони за фенове

    8 0 Отговор
    а кебабчета с бира на народни цени
    ще кордиса ли васето

    16:40 24.03.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Италианците ще си изпочупят карбоновите велосипеди по нашите пътища! 🤭 Дупка до дупка. Ще карат от Бургас до София по магистралата. Светът ще види резултата от корупцията на герб -> ппдб -> радев боташов и гълъб донев

    Коментиран от #11

    16:42 24.03.2026

  • 5 Хижата

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Някъво НПО няма ли да се намеси, да охранява джирото?

    16:50 24.03.2026

  • 6 Гечко

    2 1 Отговор
    Васко ППеераста да оплакне окото с европейски ЛГБТИ-а…гнусария!

    17:19 24.03.2026

  • 7 SDEЧЕВ

    1 0 Отговор
    В София етап за моунтъйн байкове. Специален етап

    17:24 24.03.2026

  • 8 хаххффбх

    3 0 Отговор
    Ние от "провинцията" даже не сме чули за това събитие , да ви имам розовите вълнения клоуни с купени избори и ала бала с машините.

    17:25 24.03.2026

  • 9 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Васко ДС да каже колко кинти е платил на организаторите на Джирото за да мине през София

    17:27 24.03.2026

  • 10 Абе

    3 1 Отговор
    Василчо, я най-добре качвай и ти едно колело ,и заминавай някъде мнооого далеч ,откъдето повече да не се върнеш !

    17:27 24.03.2026

  • 11 Гошо

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    Ако в Бургас наистина минават по пътя за Горно Езерово, както се говори, като нищо ще се изпочупят. Цял свят ще гледа мръсна България и ще се чуди това Индия ли е...

    17:30 24.03.2026

  • 12 Чудя се

    5 0 Отговор
    Тия от ПП защо са все с такива арогантни физиономии ?!

    Коментиран от #13

    17:31 24.03.2026

  • 13 йдфжфд

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Чудя се":

    Щото са ла@на с пари

    17:39 24.03.2026

  • 14 избирател

    0 0 Отговор
    И ние също, но по друг повод.

    17:43 24.03.2026

