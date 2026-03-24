Васил Терзиев: Очакваме хиляди гости от цял свят за Джиро д’Италия

„Светът ще гледа София на 10 май. Градът ни ще бъде домакин на финала на Джиро д’Италия – едно от най-големите спортни събития на планетата, което привлича над 700 млн. зрители от близо 200 държави". Това заяви кметът на София Васил Терзиев по повод напредъка в организацията на историческото домакинство, съобщават от Столичната община.

София се утвърждава като ключова локация в 109-ото издание на престижната обиколка, приемайки заключителния етап на българска земя, преди колоната да се отправи към Южна Италия. Подготовката за мащабното събитие е в активна фаза - брандирани автобуси на градския транспорт вече подготвят столичани за атмосферата на състезанието.

„Това е постижение, към което много градове се стремят, и София го постигна. Работим координирано, с ясен план и темпо, което отговаря на мащаба на събитието. Брандирането на автобусите е само една от видимите стъпки, зад която стои сериозна денонощна организация“, допълни Терзиев.

София влиза в историята на световното колоездене

Домакинството на финалния български етап е безпрецедентен успех за столицата. След старта на Джиро д’Италия в Несебър на 8 май и преминаването през Бургас, Велико Търново и Пловдив, София ще бъде кулминационната точка на 10 май. Градът ще посрещне официалния керван от над 2000 души – състезатели, технически екипи и световни медии, както и десетки хиляди фенове от чужбина.

„Очакваме хиляди гости от цял свят. Това е възможност да покажем София такава, каквато я познаваме – жива, енергична и красива. На 10 май светът ще види резултата от нашата работа. Ние ще бъдем готови“, увери столичният кмет.

Икономически и туристически импулс

Освен спортен престиж, събитието носи дългосрочни ползи за икономиката и международния имидж на столицата. Присъствието на най-добрите колоездачи в света превръща София в глобална спортна сцена. Столичната община подготвя специална програма в дните около 10 май, която ще включва зони за фенове, културни прояви и активности за любителите на активния начин на живот. „Нека превърнем този ден в празник за София“, призова Терзиев.