Васил Терзиев: Общините трябва да получават значителна част от приходите от глоби, за да ги реинвестират в пътна безопасност

Кметът на София Васил Терзиев, придружен от заместник-кмета по сигурността доц. д-р Лъчезар Милушев и заместник-кмета по транспорта Виктор Чаушев, взе участие в спешна работна среща при министър-председателя, посветена на мерките за ограничаване на пътния травматизъм и незаконните улични гонки.
Децентрализация на контрола и финансово обезпечаване
„Най-важната мярка, която може и трябва да бъде реализирана, е да се поставят много повече камери, но за тази цел трябва да има по-справедливо разпределение на средствата, които се събират от глобите“, заяви Терзиев.
Той призова за децентрализиран модел на контрол, при който общините да събират значителна част от глобите, наложени чрез техните камери, за да могат тези средства да бъдат директно реинвестирани в безопасност – повече технически средства и по-добра пътна инфраструктура.
Като ключова част от превантивните мерки, кметът посочи необходимостта от поставяне на адекватна пътна маркировка и осигуряване на качествено осветление по столичните улици, за да се намали рискът от инциденти в тъмната част на денонощието.
Столична община предлага конкретен пакет от 12 мерки, насочени към пресичане на чувството за безнаказаност по пътищата. Основните искания на Столична община включват:
Техническа децентрализация: Ускоряване на процеса, при който общините да експлоатират технически средства за контрол на скоростта и да имат достъп до Единния център за обработване на данни към МВР.
Законодателни промени: Въвеждане на ограничения в мощността на двигателите за млади шофьори и задължително шофиране с придружител.
Строга отговорност: Ефективни санкции за собственици, които предоставят автомобили на неправоспособни лица, и признаване на записи от видеорегистратори като официално доказателство за нарушения.
Безопасна алтернатива: Подпомагане на големите общини за изграждане на специализирани съоръжения за контролирано шофиране с висока скорост под медицински надзор.
Граждански контрол и прозрачност
Терзиев издигна като приоритет и развитието на картата „Черна писта“, създадена от доброволци. Тя съдържа данни за катастрофи и проблемни участъци, като кметът настоява към нея да бъде прикачен публичният ангажимент на институциите. По този начин гражданите ще могат в реално време да следят какви конкретни мерки се предприемат за всяка опасна отсечка
Визия за бъдещето
Според столичния кмет, технологичните решения като AI камерите са само едната страна на процеса. Дългосрочното намаляване на травматизма изисква мерки, насочени към образование и изграждане на лична отговорност у водачите. Крайната цел е създаването на среда, в която всяка глоба е неизбежна, а всички „дупки“ в закона за системни нарушители са затворени.
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди, че държавата ще заложи на автоматизиране на процеса по обработка на информацията от всички налични камери – държавни, общински и на АПИ, за да се постигне бързина при връчването на електронни фишове.
Постигнато бе съгласие за създаване на карта на местата за незаконни гонки и засилен фокус върху водачи, притежаващи шофьорски книжки от държави с по-ниски критерии за обучение (Чехия, Гърция и Кипър), тъй като статистиката сочи, че те често участват в тежки нарушения. Допълнително ще бъдат ангажирани органите на НАП за проверка на доходите на собственици на луксозни автомобили, които системно нарушават правилата.
Столична община настоява за по-малко бюрокрация и ясна отговорност между институциите, за да не се допускат нови трагедии като тази на „Челопешко шосе“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един тъп кмет
Коментиран от #7
11:14 09.06.2026
2 Даниел
11:15 09.06.2026
3 Милиционер
Нали има винетки, данъци, гражданска?
Къде са тези пари?
Коментиран от #11, #15
11:15 09.06.2026
4 Само
11:18 09.06.2026
5 Нямам думи ...
11:20 09.06.2026
6 Спаси София от спаси София
Окепази центъра на София с твоите тъпотии и глупави експерименти, които не само не вършат работа, не само затрудняват всички, ами направиха цялото движение десет пъти по-опасно!
Терзиев, разкарай се , ти си опасен за София и нейните жители!
11:20 09.06.2026
7 Прав е човека
До коментар #1 от "Един тъп кмет":Ето, Коцев и Терзиев са кметояе за пример. Елиния не забелязал цял гряд под носа си , а другия давал пари на горските феи.
11:20 09.06.2026
8 Виж сега,
11:23 09.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 007 лиценз ту кил
Коментиран от #14
11:24 09.06.2026
11 Парите
До коментар #3 от "Милиционер":са в:
- Данъци ---> община
- Винетки ---> АПИ
- ГО ---> застрахователни д-ва
Коментиран от #21
11:27 09.06.2026
12 хаха
Защо? Ами защото започват да злоупотребяват за ПОВЕЧЕ ПАРИ.
Да си чел бе байганьовски ориенталец кухорог.
11:28 09.06.2026
13 Да живеят глобите!
11:28 09.06.2026
14 ПеПеДеБерас
До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":Петрохан ми е Уолстрийт.
11:33 09.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
11:33 09.06.2026
17 глобяват за 100 бона разни там
11:35 09.06.2026
18 име
11:35 09.06.2026
19 Факт
11:36 09.06.2026
20 хаха
Браво на бизнесмена! Веднага намери пазарната ниша- камери на всеки 5м, като нищо ограничения на всеки 10м по пътя и яко пълнене на общинския бюджет. Тъй де, всеки минал с 5км над ограничението на поредната бабунка с ограничение 30 насред широк булевард и да не е с връзки да му трият фишовете да плаща. Какво е това да карат коли и да задръстват пътя на големците? Че и да не искат да плащат да има за харчлък- я бонуси, я някоя далавера за близки фирми....
11:37 09.06.2026
21 да де
До коментар #11 от "Парите":ама всички тези пари
1. ГИ РЕШАВА ДЪРЖАВАТА,
2. Общината ги внася в държавния бюджет, както и АПИ
11:44 09.06.2026
22 Нещастници
11:46 09.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
СРАМНО Е ТОЙ ДА ГОВОРИ ЗА РЕД И ЗАКОННОСТ
....
ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ ТАЗИ СЕДМИЦА
11:52 09.06.2026
25 Ти да видиш
Колко построени незаконни украински коптора има в столична община!???
Ти колко пари прибра от тях!???
11:52 09.06.2026