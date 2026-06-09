Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Васил Терзиев: Общините трябва да получават значителна част от приходите от глоби, за да ги реинвестират в пътна безопасност

Васил Терзиев: Общините трябва да получават значителна част от приходите от глоби, за да ги реинвестират в пътна безопасност

9 Юни, 2026 11:11 529 25

  • васил терзиев-
  • пътна безопасност-
  • ai камерите

Столична община предлага пакет от 12 мерки за пътна безопасност, съчетаващи строг технологичен контрол, граждански мониторинг чрез картата „Черна писта“ и фокус върху образованието

Васил Терзиев: Общините трябва да получават значителна част от приходите от глоби, за да ги реинвестират в пътна безопасност - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев, придружен от заместник-кмета по сигурността доц. д-р Лъчезар Милушев и заместник-кмета по транспорта Виктор Чаушев, взе участие в спешна работна среща при министър-председателя, посветена на мерките за ограничаване на пътния травматизъм и незаконните улични гонки.

Децентрализация на контрола и финансово обезпечаване

„Най-важната мярка, която може и трябва да бъде реализирана, е да се поставят много повече камери, но за тази цел трябва да има по-справедливо разпределение на средствата, които се събират от глобите“, заяви Терзиев.

Той призова за децентрализиран модел на контрол, при който общините да събират значителна част от глобите, наложени чрез техните камери, за да могат тези средства да бъдат директно реинвестирани в безопасност – повече технически средства и по-добра пътна инфраструктура.

Като ключова част от превантивните мерки, кметът посочи необходимостта от поставяне на адекватна пътна маркировка и осигуряване на качествено осветление по столичните улици, за да се намали рискът от инциденти в тъмната част на денонощието.

Столична община предлага конкретен пакет от 12 мерки, насочени към пресичане на чувството за безнаказаност по пътищата. Основните искания на Столична община включват:

Техническа децентрализация: Ускоряване на процеса, при който общините да експлоатират технически средства за контрол на скоростта и да имат достъп до Единния център за обработване на данни към МВР.

Законодателни промени: Въвеждане на ограничения в мощността на двигателите за млади шофьори и задължително шофиране с придружител.

Строга отговорност: Ефективни санкции за собственици, които предоставят автомобили на неправоспособни лица, и признаване на записи от видеорегистратори като официално доказателство за нарушения.

Безопасна алтернатива: Подпомагане на големите общини за изграждане на специализирани съоръжения за контролирано шофиране с висока скорост под медицински надзор.

Граждански контрол и прозрачност

Терзиев издигна като приоритет и развитието на картата „Черна писта“, създадена от доброволци. Тя съдържа данни за катастрофи и проблемни участъци, като кметът настоява към нея да бъде прикачен публичният ангажимент на институциите. По този начин гражданите ще могат в реално време да следят какви конкретни мерки се предприемат за всяка опасна отсечка

Визия за бъдещето

Според столичния кмет, технологичните решения като AI камерите са само едната страна на процеса. Дългосрочното намаляване на травматизма изисква мерки, насочени към образование и изграждане на лична отговорност у водачите. Крайната цел е създаването на среда, в която всяка глоба е неизбежна, а всички „дупки“ в закона за системни нарушители са затворени.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди, че държавата ще заложи на автоматизиране на процеса по обработка на информацията от всички налични камери – държавни, общински и на АПИ, за да се постигне бързина при връчването на електронни фишове.

Постигнато бе съгласие за създаване на карта на местата за незаконни гонки и засилен фокус върху водачи, притежаващи шофьорски книжки от държави с по-ниски критерии за обучение (Чехия, Гърция и Кипър), тъй като статистиката сочи, че те често участват в тежки нарушения. Допълнително ще бъдат ангажирани органите на НАП за проверка на доходите на собственици на луксозни автомобили, които системно нарушават правилата.

Столична община настоява за по-малко бюрокрация и ясна отговорност между институциите, за да не се допускат нови трагедии като тази на „Челопешко шосе“.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един тъп кмет

    10 2 Отговор
    Дайте и ние да крадем от далаверата, иначе няма да има далавера!

    Коментиран от #7

    11:14 09.06.2026

  • 2 Даниел

    7 1 Отговор
    Но ченгетата разбират,че безопасността на движението се постига с bmw mpower и високо проходими джипове

    11:15 09.06.2026

  • 3 Милиционер

    12 2 Отговор
    Глобите са за големите заплати на милиционерите!
    Нали има винетки, данъци, гражданска?
    Къде са тези пари?

    Коментиран от #11, #15

    11:15 09.06.2026

  • 4 Само

    13 1 Отговор
    търсите как да лапате повече. ЩЕ вземете едни пари, а инвестицията. кучетата я яли. Този филм сме го гледали вече. Уж тол таксите ще са поддръжка на пътната мрежа.. за толкова години, с парите да бяха довършили Хемус, че и трасетата до Видин / Русе. Парите от глоби потънаха в нови БМВ-та на "партизаните", които само пазят някой изгнил от татове време знак да не падне. С парите от паркиране, паркинги щяхте да изграждата, а то какво стана? Дори орязахте парко местата..

    11:18 09.06.2026

  • 5 Нямам думи ...

    6 0 Отговор
    А някой няма ли да направи нещо по - лесно? Да изведе трайно определен процент шофьори извън автомобилите и ако ги хванат зад волана - затвор. Точно тези, които не им е мястото зад волана. Или е прекалено лесно за сложните умове на управляващите? Пак ще се похарчат милиони за сложни схеми.

    11:20 09.06.2026

  • 6 Спаси София от спаси София

    9 2 Отговор
    Изчезвай бе некадърник!
    Окепази центъра на София с твоите тъпотии и глупави експерименти, които не само не вършат работа, не само затрудняват всички, ами направиха цялото движение десет пъти по-опасно!
    Терзиев, разкарай се , ти си опасен за София и нейните жители!

    11:20 09.06.2026

  • 7 Прав е човека

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Един тъп кмет":

    Ето, Коцев и Терзиев са кметояе за пример. Елиния не забелязал цял гряд под носа си , а другия давал пари на горските феи.

    11:20 09.06.2026

  • 8 Виж сега,

    5 2 Отговор
    Поредното доказателство за тъпотията на кмета, явно не знае,че тази дейност е приоритет на АПИ

    11:23 09.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 007 лиценз ту кил

    7 2 Отговор
    Знаем те какъв инвеститор си. В Петрохан.

    Коментиран от #14

    11:24 09.06.2026

  • 11 Парите

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Милиционер":

    са в:
    - Данъци ---> община
    - Винетки ---> АПИ
    - ГО ---> застрахователни д-ва

    Коментиран от #21

    11:27 09.06.2026

  • 12 хаха

    6 1 Отговор
    ХАХАХА! Общините не трябва да получават НИЩО от глобите куха кратуно с меки китки!

    Защо? Ами защото започват да злоупотребяват за ПОВЕЧЕ ПАРИ.
    Да си чел бе байганьовски ориенталец кухорог.

    11:28 09.06.2026

  • 13 Да живеят глобите!

    7 0 Отговор
    Поставете ограничения от 30 км.м / ч. по всички пътища и парите ще потекат...... от продънения джоб на българина, към гушките на управляващите. И.... всички ще сме нарушители, демек - престъпници.

    11:28 09.06.2026

  • 14 ПеПеДеБерас

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":

    Петрохан ми е Уолстрийт.

    11:33 09.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 0 Отговор
    Първо общините да кажат къде са парите от сини, зелени, пембени, шарени и т.н. зони!

    11:33 09.06.2026

  • 17 глобяват за 100 бона разни там

    1 0 Отговор
    дето карали с над 10 км отгоре . после ще правят пътна безопасност . и какво е пътна безопасност . там където има опасен път . значи който го е правил и подържал го е направил опасен . народа измира . парите за безопасност на общините са се изчерпали . опасни пътища . лятото заради лятото . зимата заради зимата .

    11:35 09.06.2026

  • 18 име

    2 0 Отговор
    Общините и сега могат да си докарват приходи от глоби. Кой пречи на Васко да отиде да напише акт на онзи с поршето, дето е паркирал на тротоара? Или в градинката? Пишете редовно и няма да има нужда да слагате колчета по тротоара.

    11:35 09.06.2026

  • 19 Факт

    2 0 Отговор
    И къде е в случая полицията!?

    11:36 09.06.2026

  • 20 хаха

    1 0 Отговор
    „Най-важната мярка, която може и трябва да бъде реализирана, е да се поставят много повече камери, но за тази цел трябва да има по-справедливо разпределение на средствата, които се събират от глобите“
    Браво на бизнесмена! Веднага намери пазарната ниша- камери на всеки 5м, като нищо ограничения на всеки 10м по пътя и яко пълнене на общинския бюджет. Тъй де, всеки минал с 5км над ограничението на поредната бабунка с ограничение 30 насред широк булевард и да не е с връзки да му трият фишовете да плаща. Какво е това да карат коли и да задръстват пътя на големците? Че и да не искат да плащат да има за харчлък- я бонуси, я някоя далавера за близки фирми....

    11:37 09.06.2026

  • 21 да де

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Парите":

    ама всички тези пари
    1. ГИ РЕШАВА ДЪРЖАВАТА,
    2. Общината ги внася в държавния бюджет, както и АПИ

    11:44 09.06.2026

  • 22 Нещастници

    1 0 Отговор
    нееее, нужни са още камери дронове и спортни коли ,като всеки бизнес, не инвестираш ли секва! лошите пътища само помагат на полицейския бизнес, вечно си със несъобразена скорост, не виждат от храсти и дървета, а маркировката за какво ти е? ще караш по гпс!

    11:46 09.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ СИ Е ЗАВЪРШЕН ПРЕСТЪПНИК
    ......
    СРАМНО Е ТОЙ ДА ГОВОРИ ЗА РЕД И ЗАКОННОСТ
    ....
    ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ ТАЗИ СЕДМИЦА

    11:52 09.06.2026

  • 25 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Още ли се вее жълто-синия украински парцал пред кметството!???
    Колко построени незаконни украински коптора има в столична община!???
    Ти колко пари прибра от тях!???

    11:52 09.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове