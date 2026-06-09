Васил Терзиев: Общините трябва да получават значителна част от приходите от глоби, за да ги реинвестират в пътна безопасност

Кметът на София Васил Терзиев, придружен от заместник-кмета по сигурността доц. д-р Лъчезар Милушев и заместник-кмета по транспорта Виктор Чаушев, взе участие в спешна работна среща при министър-председателя, посветена на мерките за ограничаване на пътния травматизъм и незаконните улични гонки.

Децентрализация на контрола и финансово обезпечаване

„Най-важната мярка, която може и трябва да бъде реализирана, е да се поставят много повече камери, но за тази цел трябва да има по-справедливо разпределение на средствата, които се събират от глобите“, заяви Терзиев.

Той призова за децентрализиран модел на контрол, при който общините да събират значителна част от глобите, наложени чрез техните камери, за да могат тези средства да бъдат директно реинвестирани в безопасност – повече технически средства и по-добра пътна инфраструктура.

Като ключова част от превантивните мерки, кметът посочи необходимостта от поставяне на адекватна пътна маркировка и осигуряване на качествено осветление по столичните улици, за да се намали рискът от инциденти в тъмната част на денонощието.

Столична община предлага конкретен пакет от 12 мерки, насочени към пресичане на чувството за безнаказаност по пътищата. Основните искания на Столична община включват:

Техническа децентрализация: Ускоряване на процеса, при който общините да експлоатират технически средства за контрол на скоростта и да имат достъп до Единния център за обработване на данни към МВР.

Законодателни промени: Въвеждане на ограничения в мощността на двигателите за млади шофьори и задължително шофиране с придружител.

Строга отговорност: Ефективни санкции за собственици, които предоставят автомобили на неправоспособни лица, и признаване на записи от видеорегистратори като официално доказателство за нарушения.

Безопасна алтернатива: Подпомагане на големите общини за изграждане на специализирани съоръжения за контролирано шофиране с висока скорост под медицински надзор.

Граждански контрол и прозрачност

Терзиев издигна като приоритет и развитието на картата „Черна писта“, създадена от доброволци. Тя съдържа данни за катастрофи и проблемни участъци, като кметът настоява към нея да бъде прикачен публичният ангажимент на институциите. По този начин гражданите ще могат в реално време да следят какви конкретни мерки се предприемат за всяка опасна отсечка

Визия за бъдещето

Според столичния кмет, технологичните решения като AI камерите са само едната страна на процеса. Дългосрочното намаляване на травматизма изисква мерки, насочени към образование и изграждане на лична отговорност у водачите. Крайната цел е създаването на среда, в която всяка глоба е неизбежна, а всички „дупки“ в закона за системни нарушители са затворени.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди, че държавата ще заложи на автоматизиране на процеса по обработка на информацията от всички налични камери – държавни, общински и на АПИ, за да се постигне бързина при връчването на електронни фишове.

Постигнато бе съгласие за създаване на карта на местата за незаконни гонки и засилен фокус върху водачи, притежаващи шофьорски книжки от държави с по-ниски критерии за обучение (Чехия, Гърция и Кипър), тъй като статистиката сочи, че те често участват в тежки нарушения. Допълнително ще бъдат ангажирани органите на НАП за проверка на доходите на собственици на луксозни автомобили, които системно нарушават правилата.

Столична община настоява за по-малко бюрокрация и ясна отговорност между институциите, за да не се допускат нови трагедии като тази на „Челопешко шосе“.