Готвят цялостен пакет от мерки за цените

Изготвянето на цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите беше акцент в срещата на служебния премиер Андрей Гюров и служебния министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова с представители на Сдружението за модерна търговия.



Гюров подчерта, че ще бъдат разгледани всички възможни действия в рамките на удължителния бюджет, с който работи правителството. Информира още, че подготвяният пакет от мерки няма да изкривява пазара, а ще бъде насочен към подкрепа на най-уязвимите групи.

Според участниците в срещата към момента няма достатъчно основания за поскъпване на храните. Ситуацията обаче остава динамична и ще бъде следена отблизо. Премиерът подчерта още, че на този етап няма място за притеснение сред българските граждани заради войната в Близкия изток, а подготвяните мерки ще бъдат внимателно таргетирани и насочени към подкрепа на най-уязвимите.