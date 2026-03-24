Новини
България »
Готвят цялостен пакет от мерки за цените

24 Март, 2026 18:15 754 19

  • андрей гюров-
  • ирина щонова-
  • сдружение за модерна търговия

Според участниците в срещата към момента няма достатъчно основания за поскъпване на храните

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изготвянето на цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите беше акцент в срещата на служебния премиер Андрей Гюров и служебния министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова с представители на Сдружението за модерна търговия.

Гюров подчерта, че ще бъдат разгледани всички възможни действия в рамките на удължителния бюджет, с който работи правителството. Информира още, че подготвяният пакет от мерки няма да изкривява пазара, а ще бъде насочен към подкрепа на най-уязвимите групи.

Според участниците в срещата към момента няма достатъчно основания за поскъпване на храните. Ситуацията обаче остава динамична и ще бъде следена отблизо. Премиерът подчерта още, че на този етап няма място за притеснение сред българските граждани заради войната в Близкия изток, а подготвяните мерки ще бъдат внимателно таргетирани и насочени към подкрепа на най-уязвимите.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИЗБОР

    5 0 Отговор
    САПУКО----или -------НАПУКО ? ДАТ ИС ДЪ КУЕСЧЪН -----както е казал гражданинът РАИТ

    18:18 24.03.2026

  • 2 Наблюдател

    12 2 Отговор
    Отваряш пакета и вътре две лукчета, продълговат уред с батерии и книгата "Приказки от 1001 нощ".

    Време е за Възраждане!

    18:19 24.03.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    10 0 Отговор
    колко левро тоз пакет ?

    18:20 24.03.2026

  • 4 1488

    13 0 Отговор
    тоз пакет ше го плащат българите

    18:20 24.03.2026

  • 5 Интересно

    12 0 Отговор
    Някой помни ли да са гласували пакет, който да не ни е ощетил още повече?

    18:22 24.03.2026

  • 6 Хасково

    12 0 Отговор
    Никой нищо не контролира, всичко поскъпва ежедневно - храни, автобусни билети и услугите станаха автоматично от лев във евро

    Коментиран от #10, #17

    18:26 24.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ПЕТРОЛА Е МНОГО СЛОЖЕН БИЗНЕС .. МНОГО СМЕТКИ КАКЪВ И КОЛКО ПЕТРОЛ ДА СМЕСИШ ЗА ДА ПОЛУЧИШ
    20% ПЕЧАЛБА ОТ ЕДНА РАФИНЕРИЯ .
    ... .И ТИЯ ДЕТО МОГАТ ДА ДОКАРАТ ЕДНА РАФИНЕРИЯ НА ПЕЧАЛБА 20% СЕ СЧИТАТ ЗА ГЕНИИ - НОРМАЛНО Е 15%
    ......
    МИСЪЛТА МИ Е ЧЕ НЕ МОЖЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ ДО МАГАЗИНА НАДЦЕНКАТА ДА БЪДЕ 100%-200% КАКТО В ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В БЪЛГАРИЯ :)

    Коментиран от #13

    18:26 24.03.2026

  • 8 Гяуро Кюмюро

    7 1 Отговор
    Готвим петроханска наденица по 50 левро килото!

    Коментиран от #11

    18:27 24.03.2026

  • 9 Мдаа

    6 1 Отговор
    Санкциите срещу братска Русия работят.
    Няма ли пак да сключите някой мИмУрандум за доставка на неруски газ и нефт на тройни цени!??
    Евродиоти!!!

    Коментиран от #19

    18:28 24.03.2026

  • 10 до от лев

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хасково":

    в евро и то тихомълком сладко сладко някой се нагълтаха с двойни и тройни кражби с едно щракане на пръсти да им е честито

    18:34 24.03.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гяуро Кюмюро":

    ЦИГАНЧЕТА ЩЕ ЯДАТ НАДЕНИЦА ПОКРАЙ ИЗБОРИТЕ
    .. 2 ГЛАСА -100 ЕВРО :)

    18:34 24.03.2026

  • 12 Нещастници

    3 0 Отговор
    😂😂😂😂!

    18:37 24.03.2026

  • 13 Наблюдател

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Да го кажа с две думи:
    Ако бензина на колонката ти струва 1.80 евро, то 1 евро ти е данъка и 80 цента е цена за продукция и транспорт.
    Извод:
    Данъкът ти е над 55%.
    Вентилатор за вярващите.

    18:42 24.03.2026

  • 14 Ддд

    3 0 Отговор
    Това заглавие защо е? Все пак се разбира че, тези са се събрали на кафе и кола, нищо не са решили, нищо не са направили като резултат от тази среща.

    Коментиран от #15

    18:45 24.03.2026

  • 15 Въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ддд":

    Дали им дреме?

    18:51 24.03.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Видяхме им пакетите и мерките! ПО-добре нищо да не правят

    Неясно остава що снимката е с Рюте, макар, че има логика - простотиите на Рютетата и Урсулите са в голяма част зад бруталното поскъпване!

    18:53 24.03.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хасково":

    Даже смея да твърдя, че храните вече подминаха евро.
    Не е 1:1! Следя си разходите ако преди нова година дневно беше 10 лева издръжката за храна - днес, 10 евро вече не стигат!!! някои услуги са се запазили, но повечето и те скачат нагоре, за да наваксат, но увеличението е по-слабо спрямо храните... но ще догонва и то просто по-бавно.

    18:58 24.03.2026

  • 18 Кирпич

    1 0 Отговор
    Тези ни се подиграват Гаврят се с нас . Къде са протестиращите за по добър живот Мълчат Крият се зад МЕСИЯТА ,,, НЕЩАСТНИЦИ

    19:09 24.03.2026

  • 19 Само предлагам

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мдаа":

    По добре да е така да си държат горивата Но такива диктатурски режими и агресори като Русия Иран С Корея трябва да бъдат смачквани за да ни има утре

    19:16 24.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове