Времето днес, прогноза за сряда, 25 март: Слънчево, ще духа слаб вятър

25 Март, 2026 05:54, обновена 25 Март, 2026 05:58 433 0

Максималните температури ще бъдат между 11° и 17°, в София – около 13°

Снимка: БНТ
Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°, по Черноморието – от 5° до 7°, а максималните - между 11° и 17°, в София – около 13°.

Ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е слаб, в Източна България и на морския бряг – умерен, с посока от север-североизток.

Превалявания ще има утре само в планинските райони и в планините, предимно от дъжд, над 1500 метра – от сняг. Ще духа умерен североизточен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток и ще отслабне.

В четвъртък ще бъде слънчево, а максималните температури чувствително ще се повишат, но временно.

В петък, с умерен и силен вятър от изток-североизток ще нахлува по-студен въздух и ще започне застудяване, първо в Западна България. На много места в страната ще има валежи от дъжд.

Ще вали и през почивните дни, по-интензивно в Източна България. Застудяването ще продължи и в по-ниските планински райони дъждът временно ще се примесва или ще преминава в сняг.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

