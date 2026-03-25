Времето днес, прогноза за сряда, 25 март: Слънчево, ще духа слаб вятър

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°, по Черноморието – от 5° до 7°, а максималните - между 11° и 17°, в София – около 13°.

Ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е слаб, в Източна България и на морския бряг – умерен, с посока от север-североизток.

Превалявания ще има утре само в планинските райони и в планините, предимно от дъжд, над 1500 метра – от сняг. Ще духа умерен североизточен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток и ще отслабне.

В четвъртък ще бъде слънчево, а максималните температури чувствително ще се повишат, но временно.

В петък, с умерен и силен вятър от изток-североизток ще нахлува по-студен въздух и ще започне застудяване, първо в Западна България. На много места в страната ще има валежи от дъжд.

Ще вали и през почивните дни, по-интензивно в Източна България. Застудяването ще продължи и в по-ниските планински райони дъждът временно ще се примесва или ще преминава в сняг.