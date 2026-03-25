Българските и турските власти обсъждат мерки срещу мигрантски поток от Близкия изток

Заради ескалацията на напрежението в Близкия изток, българо-турската граница е поставена под засилено наблюдение от службите на двете държави. В Бургас днес предстои среща между българските и турските власти, насочена към подобряване на контрола и ограничаване на евентуален мигрантски натиск, информират от Нова телевизия.
Към момента няма данни за увеличен брой опити за незаконно преминаване, но въпреки това се предвиждат превантивни мерки във връзка с продължаващите военни действия в региона.
В рамките на сътрудничеството турската страна ще предостави и специализирани устройства за разпознаване на неистински документи, с цел повишаване на ефективността на граничните проверки.
1 Пич
Коментиран от #2
07:39 25.03.2026
2 >>>>>
До коментар #1 от "Пич":Целта им не е да решат проблема, а просто да създадат впечатлението, че търсят решение на проблема.
Коментиран от #3
07:55 25.03.2026
3 Пич
До коментар #2 от ">>>>>":Да ! Някога ви казах, че политиците ни управляват според Дитер Халерфорден - "Невероятните безмислици" !!!
07:58 25.03.2026