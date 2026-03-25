Българските и турските власти обсъждат мерки срещу мигрантски поток от Близкия изток

Българските и турските власти обсъждат мерки срещу мигрантски поток от Близкия изток

25 Март, 2026 07:30 473 3

Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заради ескалацията на напрежението в Близкия изток, българо-турската граница е поставена под засилено наблюдение от службите на двете държави. В Бургас днес предстои среща между българските и турските власти, насочена към подобряване на контрола и ограничаване на евентуален мигрантски натиск, информират от Нова телевизия.

Към момента няма данни за увеличен брой опити за незаконно преминаване, но въпреки това се предвиждат превантивни мерки във връзка с продължаващите военни действия в региона.

В рамките на сътрудничеството турската страна ще предостави и специализирани устройства за разпознаване на неистински документи, с цел повишаване на ефективността на граничните проверки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 1 Отговор
    Какво има да обсъждат, като решението си го има, и работеше перфектно някога! Стрелба на месо!!!

    Коментиран от #2

    07:39 25.03.2026

  • 2 >>>>>

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Целта им не е да решат проблема, а просто да създадат впечатлението, че търсят решение на проблема.

    Коментиран от #3

    07:55 25.03.2026

  • 3 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от ">>>>>":

    Да ! Някога ви казах, че политиците ни управляват според Дитер Халерфорден - "Невероятните безмислици" !!!

    07:58 25.03.2026

