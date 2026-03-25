Българските и турските власти обсъждат мерки срещу мигрантски поток от Близкия изток

Заради ескалацията на напрежението в Близкия изток, българо-турската граница е поставена под засилено наблюдение от службите на двете държави. В Бургас днес предстои среща между българските и турските власти, насочена към подобряване на контрола и ограничаване на евентуален мигрантски натиск, информират от Нова телевизия.

Към момента няма данни за увеличен брой опити за незаконно преминаване, но въпреки това се предвиждат превантивни мерки във връзка с продължаващите военни действия в региона.

В рамките на сътрудничеството турската страна ще предостави и специализирани устройства за разпознаване на неистински документи, с цел повишаване на ефективността на граничните проверки.