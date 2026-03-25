Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Поредна акция срещу купения вот- този път във Вълчедръм. Намерени са тефтери с имена и 24 500 евро
  Тема: Избори

25 Март, 2026 08:37 727 13

За акцията съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев в социалната мрежа фейсбук

Снимка: МВР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Нова полицейска операция срещу нарушения на изборното законодателство и престъпления против политическите права на гражданите е проведена вчера, съобщи тази сутрин и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук, цитиран от dariknews.bg.
Работим по сигнал, че в област Монтана- град Вълчедръм, се извършват действия с цел склоняване на граждани да упражняват избирателното си право на предстоящите избори за определена партия, посочва той.

Кандев допълва още, че след проведените претърсвания на един от адресите са намерени тефтери с имена, както и изписани числа. На друг адрес, свързан със случая, са намерени 24 500 евро. Собственикът не е могъл да даде обяснение за притежанието на сумата.
Работата по случая продължава.

Преди дни Кандев посочи, че са образувани са 57 разследвания, свързани с предстоящите избори.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ялова волЯ

    8 0 Отговор
    За съжаление може да се окаже пак - всяко чудо за 3 дни !

    08:41 25.03.2026

  • 2 ПО БЪРЗАТА ПРОЦЕДУРА

    9 0 Отговор
    ...........У ЗАТВОРА ...........!

    08:42 25.03.2026

  • 3 адаша

    11 0 Отговор
    Къде? Монтанско? Ясно - Шишо.

    08:42 25.03.2026

  • 4 така е

    5 5 Отговор
    Колко от вас си спомнят, че преди 30 години т.нар. мутри произлезнаха от средите на спортистите? Дори нарицателно им викахме "борци".

    Та, когато Румен Радев е извикал "Мутри вън! Ще си върнем държавата!", той друго е имал предвид, а ние балъците му се радвахме. Още тогава върна България на Татко Петко, Сенсея и Трактора.

    08:43 25.03.2026

  • 5 Пич

    4 4 Отговор
    Ц ц ц ц ц
    - Пак ли на бакалина, вересиите ще ни пробутват?! Това е много тъпо, следователно, ПП са много тъпи , за да ни играят едно и също, непрекъснато!!! И чак след изборите се доказва, че няма виновни, а тетрадката на бакалина с вересиите е истинска!!! И воала - няма виновни и осъдени ПеПейци, но внушенията са си свършили работата!!!

    08:43 25.03.2026

  • 6 ХИПОтеза

    8 2 Отговор
    И какво ? В Барселона намериха цяла една къща с полугола манекенка по бикини вътре. При това без никакви официални доходи. И нищо не последва. Даже я скриха някъде на още по-тайно място.

    08:43 25.03.2026

  • 7 Перо

    6 1 Отговор
    Купените гласове имат тежест само в малки населени места! Сега се вадят част от крадените пари от обществени поръчки и колелото се завърта: спечелени избори=спечелени обществени поръчки, отново избори и отново поръчки! По-добре е да се лиши мафията от тази възможност, като се определи едно държавно ведомство, което да монополизира и само то да извършва тази дейност /обществените поръчки/, на всякакво ниво! Сега има хиляди общини и куче влачи, диря няма, генерира се престъпност!

    08:44 25.03.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    3 4 Отговор
    Който не е гледал репортажа на Генка Шекерова, как съвсем бедни пенсионери даряват големи суми за кампанията на "партията" на сина Решетников - ДА ГО ГЛЕДА !
    ИМА КАКВО ДА ВИДИ !!!

    Коментиран от #9

    08:44 25.03.2026

  • 9 ма ДУРО

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":

    Пропусна да отбележиш , че ги "даряват" без да знаят ...

    08:51 25.03.2026

  • 10 Герп боклуци

    3 1 Отговор
    Да не пропуснете буковлък, там се е.... м....!

    08:58 25.03.2026

  • 11 Циганина

    3 0 Отговор
    Удари бате, тез цигани не са от нашите

    09:03 25.03.2026

  • 12 Българин

    2 0 Отговор
    Ох ох Бургас, Поморие, Несебър ако решат да проверяват лелеееее

    09:16 25.03.2026

  • 13 Продавач

    1 0 Отговор
    ЗАЩО НЕ СЕ КАЗВА КОЯ ПАРТИЯ ПРОДАВА ГГЛАСОВЕ.

    09:17 25.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол