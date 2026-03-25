Поредна акция срещу купения вот- този път във Вълчедръм. Намерени са тефтери с имена и 24 500 евро

Нова полицейска операция срещу нарушения на изборното законодателство и престъпления против политическите права на гражданите е проведена вчера, съобщи тази сутрин и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук, цитиран от dariknews.bg.

Работим по сигнал, че в област Монтана- град Вълчедръм, се извършват действия с цел склоняване на граждани да упражняват избирателното си право на предстоящите избори за определена партия, посочва той.

Кандев допълва още, че след проведените претърсвания на един от адресите са намерени тефтери с имена, както и изписани числа. На друг адрес, свързан със случая, са намерени 24 500 евро. Собственикът не е могъл да даде обяснение за притежанието на сумата.

Работата по случая продължава.

Преди дни Кандев посочи, че са образувани са 57 разследвания, свързани с предстоящите избори.