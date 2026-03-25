Поредна акция срещу купения вот- този път във Вълчедръм. Намерени са тефтери с имена и 24 500 евро

Нова полицейска операция срещу нарушения на изборното законодателство и престъпления против политическите права на гражданите е проведена вчера, съобщи тази сутрин и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук, цитиран от dariknews.bg.
Работим по сигнал, че в област Монтана- град Вълчедръм, се извършват действия с цел склоняване на граждани да упражняват избирателното си право на предстоящите избори за определена партия, посочва той.
Кандев допълва още, че след проведените претърсвания на един от адресите са намерени тефтери с имена, както и изписани числа. На друг адрес, свързан със случая, са намерени 24 500 евро. Собственикът не е могъл да даде обяснение за притежанието на сумата.
Работата по случая продължава.
Преди дни Кандев посочи, че са образувани са 57 разследвания, свързани с предстоящите избори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ялова волЯ
08:41 25.03.2026
2 ПО БЪРЗАТА ПРОЦЕДУРА
08:42 25.03.2026
3 адаша
08:42 25.03.2026
4 така е
Та, когато Румен Радев е извикал "Мутри вън! Ще си върнем държавата!", той друго е имал предвид, а ние балъците му се радвахме. Още тогава върна България на Татко Петко, Сенсея и Трактора.
08:43 25.03.2026
5 Пич
- Пак ли на бакалина, вересиите ще ни пробутват?! Това е много тъпо, следователно, ПП са много тъпи , за да ни играят едно и също, непрекъснато!!! И чак след изборите се доказва, че няма виновни, а тетрадката на бакалина с вересиите е истинска!!! И воала - няма виновни и осъдени ПеПейци, но внушенията са си свършили работата!!!
08:43 25.03.2026
6 ХИПОтеза
08:43 25.03.2026
7 Перо
08:44 25.03.2026
8 АГАТ а Кристи
ИМА КАКВО ДА ВИДИ !!!
Коментиран от #9
08:44 25.03.2026
9 ма ДУРО
До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":Пропусна да отбележиш , че ги "даряват" без да знаят ...
08:51 25.03.2026
10 Герп боклуци
08:58 25.03.2026
11 Циганина
09:03 25.03.2026
12 Българин
09:16 25.03.2026
13 Продавач
09:17 25.03.2026