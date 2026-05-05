Министър Найденов: Къде са парите, дадени авансово за укрепване на свлачища

5 Май, 2026 10:23 862 14

Похарчени са пари за две години напред, има анекси за още 50% от сумата и сега се чудим откъде да намерим пари, за да кърпим пътищата

Министър Найденов: Къде са парите, дадени авансово за укрепване на свлачища - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За два месеца успях да осветля всички договори и заявки чрез информационната система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ. Когато има пълна прозрачност, триковете ще може да се ограничават и да намаляват. Похарчени са пари за две години напред, има анекси за още 50% от сумата и сега се чудим откъде да намерим пари, за да кърпим пътищата. Това каза служебният регионален министър Николай Найденов в „Здравей, България” по NOVA.

„Къде са парите, дадени авансово за укрепване на свлачища – на този въпрос трябва да отговорят полицията и прокуратурата”, заяви той. Найденов обясни, че от 2019 година има сключен договор между АПИ и „Автомагистрали” на стойност 569 милиона лева, около 218 милиона лева са дадени авансово. До момента от 88 обекта са завършени само три, незапочнати са 53 обекта, в процес на изпълнение са 33, каза още служебният министър.

Свлачището на пътя Смолян – Пампорово е трагедия за хората там, защото се скъса връзката на жителите на двете населени места, коментира служебният министър.

Свлачището не е регистрирано, възстановяването на пътя ще отнеме близо две години, каза още той.

По отношение на сградата, която се намира до свлачището, той каза, че най-вероятно трябва да се събори.

Във връзка с черния път, който е 1,5 км и свързва двете населени места, Найденов каза, че ако се направи, той вероятно ще има една лента и ще се ползва за пожарни коли и „Спешна помощ”.

По темата за пътя, по който минава трасето на Джиро д'Италия Найденов обясни, че има некачествен ремонт в отсечката Долна Баня – Костенец. Взети са мерки, маркировката се оправя, допълни той. По негови думи фирмата изпълнител ще бъде санкционирана.

„За самото състезание това не е фатално”, допълни още той. Във връзка с информацията, че положеният асфалт е 2 см служебният министър каза, че установяването на такива факти се извършва само от Института за пътища и мостове или частни лицензирани фирми, и лаборатории, извършващи тази дейност. „Всички играчи извън това, моля, да си говорят колкото искат, но трябва да покажат лиценз, методика и резултати спрямо нея и дипломи”, подчерта той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тикван чекмеджаров

    12 1 Отговор
    Къде са парите ли?
    как къде

    в чекмеджета и офшорки на сигурно място
    за благото на стадото ми дето понамаля малко
    да не ги откраднат други

    10:29 05.05.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    ОЩЕ 4 ДЕНА ЛЪЖИ ОСТАНАХА
    ......
    И ДАЖЕ НАЙ - КОРАВИТЕ СИНИ ТЕМЕНУГИ ЩЕ СЕ ИЗУМЯТ КОГАТО НАУЧАТ ЦЯЛАТА ИСТИНА
    СЕРВИРАНА ИМ СУРОВА ОТ МИН.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РУМЕН РАДЕВ
    ......

    10:30 05.05.2026

  • 3 БоюЦиганина

    6 2 Отговор
    Нищо не знам, чекмеджето ми отдавна го изпразни Мата Хари.

    10:31 05.05.2026

  • 4 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    11 2 Отговор
    ХОРАТА СИ СТРОЯТ ХОТЕЛИ ЛЪЖАТ МАЖАТ КРАДЪТ. КОНФИСКАЦИЯ РЕВИЗИИ ЗАТВОР. ТОВА СА ХИРА СВЪРЗАНИ С ГЕРБ,ДПС,АЛИАНСИ ОЛИГАРСИ САДЕБНА ВЛАСТ ТОВА СА КРАДЦИТЕ НА ЕДРО В МАЛКА БЪЛГАРИЯ ТЕ И ГЛАСОВЕ КУПУВАТ..

    10:32 05.05.2026

  • 5 ООрана държава

    7 2 Отговор
    В Банкя

    10:36 05.05.2026

  • 6 Хи хи

    5 1 Отговор
    Ами кажи де , нали ти беше министър ! Само да не стане като ония пари дето Кокорчо прибра от АПИ и строителните фирми ги осъдиха и си платихме с лихвите , 200 милиона отгоре .

    10:38 05.05.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    НА 200 МЕТРА ОТ СВЛАЧИЩЕТО НАД ПЪТЯ ИМА ЧАСТЕН ЯЗОВИР НОМЕР 2 НА ПОЧИВНА СТАНЦИЯ ЕВН ПАМПОРОВО , И 3 ХОТЕЛА С 500 МЕСТА
    .....
    НА 250 МЕТРА ОТ СВЛАЧИЩЕТО СЕ ИЗЛИВАТ ПОД ПЪТЯ ОТПАДНИТЕ ВОДИ ОТ 3 ХОТЕЛА С ОЩЕ 1500 МЕСТА - ФОРЕСТ НУК АПАРТ ХОТЕЛ , РАЙКОВ СКИ ЛОДЖ , ЛЪКИ ХОТЕЛ ПАМПОРОВО
    ......
    ИМА СИ ГО НА ГУГЪЛ КАРТИ ... ОБАЧЕ
    ЕВН СА НЕДОСЕГАЕМИ , КАКТО И ХОТЕЛИТЕ НА БРАТЯ МАРГИНИ ОТ СИК
    ......
    ЗАТОВА ШИКАЛКАВИ МИНИСТЪРА :)

    10:38 05.05.2026

  • 8 Питане

    3 1 Отговор
    Че то се вижда къде... Защо са им толкова големи шкембаците на двукопитното и повелителя на зайците ?

    10:39 05.05.2026

  • 9 Това някакъв реверанс към министъра ли е

    4 0 Отговор
    Министър малкото име на министъра ли е или мисирките са му дали титла Министър. Но на кое министерство е министър. Пожизнен министър ли е ? Хората ли са глупави или нещо друго ?

    10:40 05.05.2026

  • 10 Дзак

    11 0 Отговор
    Какво пречи да имат една таблица с всички договори, етапи, срокове и плащания. Ръководството е директно за затвор за безстопанственост, а калинките също.

    10:40 05.05.2026

  • 11 замислен

    9 2 Отговор
    Май е време да се изкара КОИ точно фирми са взели и КОЙ им е собственика. Сега ще има няколко фалита и после фирмите на същите собственици отново ще се наредят на опашката да кандидатстват за тези ремонти.

    Коментиран от #14

    10:41 05.05.2026

  • 12 За Денков

    7 0 Отговор
    А с Мостовете докъде стигнаха?

    10:41 05.05.2026

  • 13 дядото

    4 0 Отговор
    те май не искаш да разследваш,а питаш нас

    10:53 05.05.2026

  • 14 Детектив

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "замислен":

    Вероятно всички работят с подизпълнители.

    11:12 05.05.2026

