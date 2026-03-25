Борисов: Няма да позволя коалицията на Копринков и Радев да говорят за модел “Борисов-Пеевски“, защото такъв няма!

25 Март, 2026 09:33 2 427 74

  • бойко борисов-
  • перник-
  • борисов-пеевски

За какъв “модел” говорят?! Моделът ГЕРБ е модел на развитието, каза той

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Няма да позволя коалицията на Копринков и Радев да говорят за модел “Борисов-Пеевски“, защото такъв няма! Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Перник и допълни:

Тази коалиция не е на Радев, всичко прави Копринков от сенките. За какъв “модел” говорят?! Моделът ГЕРБ е модел на развитието. Ние строим училища, театри, пътища, ВиК мрежи. Само за Перник мога да изброявам с часове какво сме направили!

Пътният възел „Мошино“ е мащабен инфраструктурен проект, чиято основна цел е да осигури директна връзка на квартал „Мошино“ с външната магистрала на Перник. Кабинетът “Желязков” отпусна необходимите средства за проектирането и то вече тече. Пътният възел ще изведе транзитния трафик извън жилищните зони. Проектът включва и цялостна реконструкция на района и прилежащата пътна инфраструктура.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Феликс Дж

    76 6 Отговор
    Не може да бъде. Това не го каза на Мон Дьо.

    09:36 25.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лъжец,

    91 10 Отговор
    марш в затвора докато върнеш откраднатите пари!

    09:37 25.03.2026

  • 4 Я трай бе, мухъл

    77 6 Отговор
    Днес е Благовец.
    Бягайте змии и гущери!
    Днес се садят цветя, ТИКВИ, хасковски дини и се пали огън да тзгонтм злото!
    Сещаш ли се ?
    И как ще забраниш Радев да изразява становището си?

    09:38 25.03.2026

  • 5 Ухаааа

    82 5 Отговор
    То модел си има и той си просташко-мафиотски. Всяко дете го знае.

    09:39 25.03.2026

  • 6 Ахааа

    90 7 Отговор
    Повече от 15 години, модела Борисов- Пеевски ограбва тотално Родината.... По делата им ще ги познаете! Вижте всички гласувания в парламента- винаги заедно ГЕРБ/ ДПС и плюс различни патерици всеки път! Стига лъжи, има ли още наивни, които му вярват на този?

    09:40 25.03.2026

  • 7 Гост

    68 7 Отговор
    Боко, Боко, как ти хвърчат годините и нищо на света се не връща, що не ходиш да си копаш гиргините, че народа от теб повръща!

    09:40 25.03.2026

  • 8 ккк

    66 6 Отговор
    айде бе нямало такъв модел ами защо хиляди хора ви изринаха и по плакатите бяха вашите снимки , а и миналата година друго приказваше , че много добре си работите с Пеевски, айде изривайте се с 200

    Коментиран от #19

    09:41 25.03.2026

  • 9 Гласове от зайчарника в Банкя

    58 6 Отговор
    Бацо се цепи от сиамския си близнак Шишо😉

    09:41 25.03.2026

  • 10 наблюдател

    14 56 Отговор
    Тоя лаф Борисов Пеевски го измислиха кумунистите за да оплюят Борисов ама тълпата не го разбира

    Коментиран от #70

    09:41 25.03.2026

  • 11 смок

    50 5 Отговор
    Баце ще изведе транзитния трафик на паричките за заплати и пенсии на хората извън сметките им,та да влизат в неговия джоб. Завой до завой,откакто той и гробната му клика е на власт.

    09:41 25.03.2026

  • 12 Съдията

    58 6 Отговор
    Тоя пък, май е препил с беладона. Само халюцинира. Тиква , нема да се плашиш, рано или късно ще влезеш в килията.😂

    Коментиран от #39

    09:42 25.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Вярно е

    9 48 Отговор
    ДПСНН подкрепяше правилни решения за България.Румен Радев много добре знае,че и неговата партия ще има нужда от подкрепа в Парламента.Борисов се харесва на много хора ,8ащото НЕ говори с НАЗИДАТЕЛЕН ТОН,нещо,което много дразни в кандидатите на "Прогресивна България "

    09:44 25.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бай Ху (By Who)

    10 35 Отговор
    Господин генерал лейтенант доцент доктор инженер Бойко Борисов си знае работата.

    09:47 25.03.2026

  • 17 Ало Ваньо

    56 4 Отговор
    Къща в Барселона, Мата Хари, кюлчета и пачки.
    Разбира се, че няма. Спокойно, бе, Бойко. Верваме ти. На 19 април ще го потвърдим

    09:48 25.03.2026

  • 18 Човек

    45 5 Отговор
    Сериозно ли бе? ГЕРБ не е партия на развитието, а е партия на рекета, престъпността, корупцията? Какво ти бърка Копринков в очите,?Ако Копринков е престъпник, защо прокуратурата и МВР не се задействаха, те са твои и на Пеевски частни ведомства, в цял свят го знаят това, документирано е. Пеевски е съден по закона Магнитски, а ти се откупи с 4.5 милиарда още по времето на първият мандат на ДОНИ - Цветанов ти свърши тази работа - уж за самолети, само че самолети няма - има скрап.

    09:49 25.03.2026

  • 19 Да ти кажа

    11 24 Отговор

    До коментар #8 от "ккк":

    Така беше изгодно на някои хора.Освен това,и големите сили търсят влияние.Пък има хора,които лесно се манипулират,особено тези с малък жизнен опит.Например Кокорчо им внушава,че светът започва от тях и те скачат ли скачат.След това всичко зацикля,но на кого му пука.

    09:49 25.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Нострадамус

    28 3 Отговор
    Всеки момент ще го откарат с качулка към затвора в Яши за да не възпрепятства събирането на доказателства по делото за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите

    09:50 25.03.2026

  • 22 Бай Ставри

    28 3 Отговор
    Чакам те

    09:50 25.03.2026

  • 23 Ура,,Ура

    38 1 Отговор
    Тоя очевидно е завиждал на шиши, че може да е депутат санкциониран по Магнитски и реши да не остане по назад и да сложи Горанов за депутат. И това ако не е наглост здраве му кажете.

    09:51 25.03.2026

  • 24 Ха ха ха ха ха ха ха

    4 18 Отговор
    Аз вярвам само на този човек

    09:51 25.03.2026

  • 25 Въпросът е

    36 2 Отговор
    Колко пари от това, което построихте, откраднахте. Нищо друго

    Коментиран от #28

    09:53 25.03.2026

  • 26 Има ни пак

    31 3 Отговор
    Не се отучи тулупа да плюе и омаскарява другите и това е. Чува ли някой да се държат хората на Радев по този глупав начин.

    Коментиран от #29

    09:54 25.03.2026

  • 27 Последния Софиянец

    28 3 Отговор
    Направо си си за затваряне

    09:54 25.03.2026

  • 28 фцвсде

    31 4 Отговор

    До коментар #25 от "Въпросът е":

    До 80% са в чекмеджето. Мръсния ГЕРБ циганин и със зааадника си е пълнил чекмеджето с евро и злато.

    Коментиран от #30

    09:55 25.03.2026

  • 29 Последния Софиянец

    23 1 Отговор

    До коментар #26 от "Има ни пак":

    19 април. Кажете му го

    09:55 25.03.2026

  • 30 Лошо Седларов

    13 1 Отговор

    До коментар #28 от "фцвсде":

    Лошоооо

    09:56 25.03.2026

  • 31 Чета изкзванията на Радев

    7 35 Отговор
    и се чудя кой модел предпочитам?

    При модела Борисов все пак останаха много неща , които могат да се видят и пипнат, хората ги ползват и до днес, спестяванията на хората в банките нарастнаха с няколко десетки милиарда, България влезе в Шенген, в Еврозоната и т.н. Моделът Борисов привлича европари в България.

    Гледам и модела Радев, който цари през последните вече 5 години под формата на всякакви служебни правителства и сглобки. Може ли някой да ми посочи поне едно нещо построено или дори ремонтирано от модела Радев? Винаги ми излиза Боташ на първо място. И далаверите на Кики и Кокора, които модела Радев домъкна някъде около Харвард.

    Май предпочитам модела Борисов! Поради липса на по- добър.

    Коментиран от #40, #41

    09:56 25.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Народът на Бг

    30 5 Отговор
    БорисоФ-Можеш да лъжеш целия народ за известно време.
    Можеш да лъжеш част от народа през цялото време.
    Но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време - (Ейбрахам Линкълн) .
    България е прекрасна страна, която трябва да се гордее с историята си
    и Великите си герои, и това, че има хора за които далаверата и собственото благополучие
    стои над всичко не трябва да сломи духа ни.
    Въпросът КОЙ доведе народа до положението да бъдем най бедната държава в ЕС
    с 2,5 милиона живеещи под прага на бедността вече е Ясен на всички
    Дойде времето да си платиш за всичко!!!

    09:59 25.03.2026

  • 34 Коментар

    28 3 Отговор
    Видяхте ли го как бягаше когато се появиха перничани да му направят граждански арест?

    09:59 25.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Иван

    27 3 Отговор
    Борисов-Пеевски,това е моделът койо досега ни управляваше.Сеха,срамуваш ли се,Борисов?!Не можеш да отречеш.Вече всичко ще свърши на изборите.

    10:01 25.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ООрана държава

    23 4 Отговор
    Моделът на развитие на герб, развива само кюлчаци в чекмеджаци. Пак да гласувате за магнитските гербнн

    10:02 25.03.2026

  • 39 Ку-ку

    4 25 Отговор

    До коментар #12 от "Съдията":

    Лежи ти на тая, че ще влиза, където и да е.... 🤣🤣🤣....чорапа и производните му ще изчезнат със скоростта на светлината до края на годината, а Борисов ще продължи да управлява, защото колкото и кусури да има се видя, че всички, които искат да го "изхвърлят" от политиката са кръгли 000000....

    Коментиран от #57, #61, #64

    10:02 25.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ъглошлайф

    5 13 Отговор

    До коментар #31 от "Чета изкзванията на Радев":

    По твоята логика Моделът Тодор ЖИВКОВ е най-великият , защото всичко около нас е построено предимно по негово време . Огледай се - училища , градини , ясли , болници , поликлиники , санаториуми , почивни бази , стадиони , спортни зали , кина , театри , заводи , предприятия , курорти , протоари , градинки , паркове , комплекси жилищни , тротоари , дори тоалетните !
    Лелеееее........

    10:03 25.03.2026

  • 42 сайко килър

    20 3 Отговор

    До коментар #35 от "Абе питко рошава":

    Там където сме , сме се вкарали самите ние , а не някакви си Простаци , Дебелаци , Тикви и Магнити ! Ние и само ние платихме и още плащаме тази цена !

    10:04 25.03.2026

  • 43 Ма как шъ

    10 2 Отговор
    Позволи?Разрежа на цените на електроенергията нали е заслуга на неговия министър.Скалъпването в правосъдието нали е между тях двамата.После що хората не купуват агнешко(прословута реплика)кой ще им даде пари?

    10:08 25.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 МОДЕЛА ТУУПКО И ШИШКО

    12 7 Отговор
    ГО ВИДЯХМЕ. А ЗА КОПРИНКОВИЯ КОПРИНКА МОЖЕ БИ ЩЕ СЕ ВИДИ НО ДА ПОЧАКАМЕ ТРЪБКО. ДВЕ ОПОРКИ ИМАТЕ БОТАШ И КОПРИНКА И САМО ТОВА ЗА ГОВОРИТЕ. ТИ ПРОДАДЕ ЮЖЕН ПОТОК СДЕЛАЛ ВОЙНУ А СЕГА СЕ ПЕНИШ. РУСИЯ Е БЛИЗО ГАЗ ПЕТРОЛ ЕВТИНО И ПО ИЗГОДНО.

    Коментиран от #67

    10:09 25.03.2026

  • 46 СТРАХЛИВЦИТЕ

    13 3 Отговор

    До коментар #44 от "Опс":

    СЕ ПОДЪРЖАТ.

    10:10 25.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хмм

    10 2 Отговор
    и какво ще направи, ще отслабне от мъка

    10:32 25.03.2026

  • 49 ишш

    11 3 Отговор
    този голям б о к излезе

    10:57 25.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Чики-Рики

    14 3 Отговор
    А как точно няма да позволиш някой да говори за този,, модел,,!?И колко училища и театри построихте за 15 години и къде???!!!За магистралите няма да питам...,за тях всеки знае!

    11:05 25.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Дориана

    16 3 Отговор
    Корумпирания мафиотски модел Борисов- Пеевски срещу който излезе целия български народ в България и чужбина реално съществува и той бавно и системно унищожава България. Това, че Борисов отрича реалните факти с политическа цел за да се задържи на власт се и негов проблем. Започва освобождаването на България точно от този модел и това плаши Борисов.

    11:08 25.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Бъгари

    2 3 Отговор
    Взимай кредити и се раздават,това му е майката

    11:21 25.03.2026

  • 57 Съдията

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ку-ку":

    Душевното ти състояние е съвсем точно описано от ник-а ти.😂

    11:28 25.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 бай Митко

    5 2 Отговор
    "Моделът ГЕРБ е модел на развитието ..."
    РАЗВИТИЕ НА ЗАДЕН ХОД И ТО С 200 ...! РАЗВИТИЕ ЗА ТЕБ И МИШКИТЕ ОКОЛО ТЕБ ...!

    11:37 25.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Стига страх!

    5 1 Отговор
    Колкото и да триете, не можете да изтриете огрпомната омраза, презрение и ненавист на целокупния български народ към тази свирепа СИКаджийска мутра и неграмотен селяндур, който ограби, съсипа и срути Блъгария! Стига страх, ТОЙ е пътник , с бълзи крачки е тръгнал при сакатото учиндолско нищожество, така да се каже - коалиционния му партньор!

    12:02 25.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Истината

    7 3 Отговор
    Май само Сретан Йосич може да спаси България. Докъде я докараме. 25 години не можем да се отървем от двамата бандити Борисов и Пеевски, което означава,че не водим истинска битка. Докато не бъде разрушено ДС-КГБ статуквото,нищо няма да се промени.

    12:11 25.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Виж сега,

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "МОДЕЛА ТУУПКО И ШИШКО":

    Борисов в затвора и всичко си идва на място.

    Коментиран от #68

    12:19 25.03.2026

  • 68 ФАКТ

    4 1 Отговор

    До коментар #67 от "Виж сега,":

    НЕ САМО БОРИСОВ ТРЯБВА ДА Е В ЗАТВОРА, А И ШИШО-БАКШИШО! ВСИЧКИТЕ МУ ПЛАТЕНИ МИСИРКИ И ПОЛИТОЛОЗИ, КОИТО МАНИПУЛИРАХА НАРОДА СЪЩО ТРЯБВА ДА СА С ТЯХ.

    12:28 25.03.2026

  • 69 Дрънка на кухо

    3 0 Отговор
    Нямало да позволи?!

    12:30 25.03.2026

  • 70 Пуберче

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "наблюдател":

    Тиквата още не си е върнал партийния билет!

    12:34 25.03.2026

  • 71 Няма да позволи тоя туту

    3 1 Отговор
    Как ще забрани??? Моделът е двете дебелета. Развитието е само в това, че при управлението на гербавите се разви грабежа на държавата крадене, крадене, крадене

    12:39 25.03.2026

  • 72 Кой какъв е

    2 1 Отговор
    Толкова изтъркан, толкова изхабен, че е е време за боклука. Но докато има шарани и корумпета за подкрепа, ще продължава с глупостите.

    13:44 25.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Тази

    1 0 Отговор
    Тиква да връща откраднатите пари от АПИ,БДЖ,ТОЛ и в главата му куха един кол.Или от Симитли.....

    15:37 25.03.2026

