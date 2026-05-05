Кои са най-лошите пътища в България

5 Май, 2026 21:46 1 240 25

Състоянието на пътя е предпоставка за катастрофи, предупреждават пътни експерти

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

335 участъка са в ремонт към момента, показва интерактивната карта на регионалното министерство. Предстои работа по още 191. Най-лошо е състоянието на пътищата в областите Бургас, Монтана и Видин. Според изследванията на ведомството там има най-много неравности и дупки. В най-добро общо състояние са трасетата в Благоевград, Силистра и Пазарджик, съобщава бТВ.

Освен с най-критична инфраструктура, областите Видин и Монтана са и основни трасета за международен трафик. Такъв е участъкът между Монтана и Враца, където настилката е силно деформирана.

Състоянието на пътя е предпоставка за катастрофи, предупреждават пътни експерти.

„Живея в чужбина от 20 години. Това тук е ужас. Тук човек не смее да кара. Има много дупки. В Испания черните пътища са по-хубави от тези“, обясни шофьор.

Като основна международна артерия със стратегическо значение, участъкът се нуждае от цялостен ремонт, твърдят шофьори.

От Пътното управление в Монтана са дали три предложения за текущ ремонт. Към момента обаче няма одобрено задание.

Проверка има и на току-що ремонтирания път от София за Самоков. Преди седмица беше показано некачественото асфалтиране при Панчарево. Днес, в последния ден, предвиден за ремонт, вече има и други проблеми.

Освен асфалт на вълни, на места маркировката е крива, а на други липсва. На някои отсечки има разлята боя. Забелязват се и пукнатини.

Миналата седмица от АПИ обясниха, че и тяхна проверка също е установила некачествено изпълнение. Оттам обещаха то да бъде отстранено за сметка на изпълнителя.


  • 1 Каунь Оригинълдъ

    14 1 Отговор
    Бать Бойковите.

    21:49 05.05.2026

  • 2 Ххахахах

    15 0 Отговор
    Всички пътища са лоши във България!!!

    21:49 05.05.2026

  • 3 Пустиня(к)

    7 1 Отговор
    Кво става със свлачището? А с цепеното на ППДБ?

    Коментиран от #24

    21:51 05.05.2026

  • 4 Пич

    16 0 Отговор
    Нищо не вдявате! Тука няма лоши пътища, всички са бутикови, ама не разбирате от изкуство!!! Щото за 50 милиона на километър, швейцарците не може да си позволят такъв лукс дори тунел като пробиват!!! Нашите пътища все едно ги е изваял лично Микеланджело!!!

    Коментиран от #5, #16

    21:54 05.05.2026

  • 5 Пичаго

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Връо отсекади!

    21:56 05.05.2026

  • 6 Шумен

    5 0 Отговор
    Абе тъй като се замисля май повечето ни пътища са в лошо състояние и най вече самите магистрали, опасни са според мене

    22:01 05.05.2026

  • 7 Ужас безкрай

    6 0 Отговор
    По-лесно е да кажете, кои пътища що годе стават.

    22:01 05.05.2026

  • 8 ИНТЕРЕСНО

    2 5 Отговор
    УТРЕ КАТО ПРЕЛЕТЯТ ЕФКИТЕ
    ЗЕЛЕНИЯ ЧОРАП
    ЩЕ ТЪРЧИ ДА СЕ КРИЕ
    В БОНБОНО УБЕЖИЩЕТО
    НА ЦУМ.....ЗА ДА НИ ГЛДА ОТ ЯД..😀

    Коментиран от #10, #18

    22:02 05.05.2026

  • 9 да питам

    9 0 Отговор
    А хубави , има ли 🤭

    22:05 05.05.2026

  • 10 оня с питон.я

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "ИНТЕРЕСНО":

    Чорапа се покри Слави номер две.

    22:09 05.05.2026

  • 11 ГЕРБмафи

    8 0 Отговор
    Как, кои? На "инженер" Борисов разбира се?

    22:11 05.05.2026

  • 12 Бегай

    6 0 Отговор
    Всички.

    22:14 05.05.2026

  • 13 Алчо

    6 0 Отговор
    Нямаме път без дупки. В западна Европа, пътищата са с лека гърбица и водата се оттича в каналите. Германците и французите, на места, слагат специален асфалт който е като гъба и поема водата веднага. Тук път с работещи шахти , не може да се намери.

    22:15 05.05.2026

  • 14 Колко десетилетия герб

    3 0 Отговор
    Строиха
    Колко пътища подобриха
    Нищо работа
    Сега се кротнаха
    Ревизия!
    На всички нива
    Във всички сфери !!!

    22:17 05.05.2026

  • 15 оня с коня

    2 1 Отговор
    И ще попитам риторично:Някой да е видял "легнал Полицай" на път осеян с дупки?Затова и Мнението ми е точно обратното на твърдението в Заглавието че лошите пътища са предпоставка за катастрофи,като пояснявам:Когато Водачът се движи по лош път,той се вторачва в трасето за да избегне неравностите и кара БАВНО И ВНИМАТЕЛНО.когато същият водач стъпи на Асфалт тип "Огледало",той СКАЧА на педала и когато стрелката стигне 200 и продължи да пълзи нагоре,започва да си прави Селфита с Телефона.

    22:20 05.05.2026

  • 16 Цеко сифоня

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Това обяснява защо швейцарската годишна винетка (там друга няма) е по-евтина от българската.

    Коментиран от #19

    22:22 05.05.2026

  • 17 Чичо скруч

    2 0 Отговор
    Че то има ли хубави пътища

    22:27 05.05.2026

  • 18 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ИНТЕРЕСНО":

    Ама те летят ли вече

    22:28 05.05.2026

  • 19 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Цеко сифоня":

    Що пък въобще ни сравняваш с тези скъсаняци в Швейцария?! Кога могат да си позволят те, доматите да са им по скъпи от пържолите?!

    22:28 05.05.2026

  • 20 Цвете

    2 0 Отговор
    ВСИЧКИ.ПОСОЧЕТЕ ЕДИН ПЪТ ИЛИ МАГИСТРАЛА БЕЗ ДУПКИ ? НЯМА ТАКИВА. ОТ ПРИСВОЯВАНЕ И ЛИПСА НА ОТГОВОРНОСТ НЕЩАТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПОВЪРХНОСТНО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ. 🎲🐖🎃🎲👎

    Коментиран от #25

    22:35 05.05.2026

  • 22 ВАЖНОТО Е

    0 0 Отговор
    Парите за Зеленски да не спират.

    22:58 05.05.2026

  • 23 СЛЕД 20 ГОДИНИ ГЕРБ

    1 0 Отговор
    Българите зразбраха, ме Боко им е откраднал и долните гащи.

    23:01 05.05.2026

  • 24 Ти пък?!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пустиня(к)":

    Не четеш ли?!
    ПП-ДБ,се разцепиха...!
    Ябълката на раздора-
    Асен Василев измести Маноил Манев,който вече ще види парламент,на ,,куково лято"...!

    23:01 05.05.2026

  • 25 Ама големи тарикати!

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Цвете":

    Сложили ми знаци,на АМ-,,Тракия"-,,Неравности по пътя" и това са им мерките...!
    А някой да вземе мерки,да ги отстрани тия неравности(че и дупки...)-няма братче...!

    23:06 05.05.2026

