Кои са най-лошите пътища в България

335 участъка са в ремонт към момента, показва интерактивната карта на регионалното министерство. Предстои работа по още 191. Най-лошо е състоянието на пътищата в областите Бургас, Монтана и Видин. Според изследванията на ведомството там има най-много неравности и дупки. В най-добро общо състояние са трасетата в Благоевград, Силистра и Пазарджик, съобщава бТВ.
Освен с най-критична инфраструктура, областите Видин и Монтана са и основни трасета за международен трафик. Такъв е участъкът между Монтана и Враца, където настилката е силно деформирана.
Състоянието на пътя е предпоставка за катастрофи, предупреждават пътни експерти.
„Живея в чужбина от 20 години. Това тук е ужас. Тук човек не смее да кара. Има много дупки. В Испания черните пътища са по-хубави от тези“, обясни шофьор.
Като основна международна артерия със стратегическо значение, участъкът се нуждае от цялостен ремонт, твърдят шофьори.
От Пътното управление в Монтана са дали три предложения за текущ ремонт. Към момента обаче няма одобрено задание.
Проверка има и на току-що ремонтирания път от София за Самоков. Преди седмица беше показано некачественото асфалтиране при Панчарево. Днес, в последния ден, предвиден за ремонт, вече има и други проблеми.
Освен асфалт на вълни, на места маркировката е крива, а на други липсва. На някои отсечки има разлята боя. Забелязват се и пукнатини.
Миналата седмица от АПИ обясниха, че и тяхна проверка също е установила некачествено изпълнение. Оттам обещаха то да бъде отстранено за сметка на изпълнителя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Пустиня(к)
Коментиран от #24
21:51 05.05.2026
До коментар #4 от "Пич":Връо отсекади!
21:56 05.05.2026
ЗЕЛЕНИЯ ЧОРАП
ЩЕ ТЪРЧИ ДА СЕ КРИЕ
В БОНБОНО УБЕЖИЩЕТО
НА ЦУМ.....ЗА ДА НИ ГЛДА ОТ ЯД..😀
Коментиран от #10, #18
22:02 05.05.2026
10 оня с питон.я
До коментар #8 от "ИНТЕРЕСНО":Чорапа се покри Слави номер две.
22:09 05.05.2026
14 Колко десетилетия герб
Колко пътища подобриха
Нищо работа
Сега се кротнаха
Ревизия!
На всички нива
Във всички сфери !!!
22:17 05.05.2026
16 Цеко сифоня
До коментар #4 от "Пич":Това обяснява защо швейцарската годишна винетка (там друга няма) е по-евтина от българската.
Коментиран от #19
22:22 05.05.2026
18 Мухахаха
До коментар #8 от "ИНТЕРЕСНО":Ама те летят ли вече
22:28 05.05.2026
19 Пич
До коментар #16 от "Цеко сифоня":Що пък въобще ни сравняваш с тези скъсаняци в Швейцария?! Кога могат да си позволят те, доматите да са им по скъпи от пържолите?!
22:28 05.05.2026
24 Ти пък?!
До коментар #3 от "Пустиня(к)":Не четеш ли?!
ПП-ДБ,се разцепиха...!
Ябълката на раздора-
Асен Василев измести Маноил Манев,който вече ще види парламент,на ,,куково лято"...!
23:01 05.05.2026
25 Ама големи тарикати!
До коментар #20 от "Цвете":Сложили ми знаци,на АМ-,,Тракия"-,,Неравности по пътя" и това са им мерките...!
А някой да вземе мерки,да ги отстрани тия неравности(че и дупки...)-няма братче...!
23:06 05.05.2026