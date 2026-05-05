Кои са най-лошите пътища в България

335 участъка са в ремонт към момента, показва интерактивната карта на регионалното министерство. Предстои работа по още 191. Най-лошо е състоянието на пътищата в областите Бургас, Монтана и Видин. Според изследванията на ведомството там има най-много неравности и дупки. В най-добро общо състояние са трасетата в Благоевград, Силистра и Пазарджик, съобщава бТВ.

Освен с най-критична инфраструктура, областите Видин и Монтана са и основни трасета за международен трафик. Такъв е участъкът между Монтана и Враца, където настилката е силно деформирана.

Състоянието на пътя е предпоставка за катастрофи, предупреждават пътни експерти.

„Живея в чужбина от 20 години. Това тук е ужас. Тук човек не смее да кара. Има много дупки. В Испания черните пътища са по-хубави от тези“, обясни шофьор.

Като основна международна артерия със стратегическо значение, участъкът се нуждае от цялостен ремонт, твърдят шофьори.

От Пътното управление в Монтана са дали три предложения за текущ ремонт. Към момента обаче няма одобрено задание.

Проверка има и на току-що ремонтирания път от София за Самоков. Преди седмица беше показано некачественото асфалтиране при Панчарево. Днес, в последния ден, предвиден за ремонт, вече има и други проблеми.

Освен асфалт на вълни, на места маркировката е крива, а на други липсва. На някои отсечки има разлята боя. Забелязват се и пукнатини.

Миналата седмица от АПИ обясниха, че и тяхна проверка също е установила некачествено изпълнение. Оттам обещаха то да бъде отстранено за сметка на изпълнителя.