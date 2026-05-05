Асланов: Политическата ситуация след изборите е неочаквана дори за победителите

5 Май, 2026 21:04 500 3

  юрий асланов
  политически консултации
  пб
  румен радев

Отсъствието на Румен Радев от консултациите не бива да се натоварва с особени знаци, смята социологът

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Политическите консултации при държавния глава Илияна Йотова протекоха бързо, без конкретика и с ясно изразени предизборни послания", заяви пред бТВ социологът Юрий Асланов в коментар за актуалната политическа ситуация и очакваното съставяне на нов кабинет.

По повод отсъствието на Румен Радев от част от политическите консултации, Асланов призова да не се правят излишни интерпретации.

„Не, не бива да се натоварва с особени знаци. Това са консултации“, коментира социологът.

Той допълни, че ролите на политическите лидери се променят след изборите и е рано за категорични изводи.

Според него срещите при президента са протекли формално и без реални политически ангажименти – политическите сили са говорили по-скоро към собствените си избиратели, отколкото в рамките на реален диалог за управление.

Като пример за изявени позиции той посочи остри политически лозунги, включително теми като съдебна реформа, еврото и санкциите срещу Русия и махането на охраната на Делян Пеевски.

По думите му тези позиции не са били подкрепени с конкретни управленски планове.

Асланов подчерта, че политическата ситуация след изборите е неочаквана дори за победителите:

„Смятам, че големият проблем е, че резултатите от изборите изненадаха всички. Той (Румен Радев) не очакваше да носи самостоятелна отговорност, поред мен“, смята социологът.

Асланов определи ситуацията като динамична и все още неясна. Социологът коментира и нарастващото обществено напрежение около новата власт: „Натискът вече е огромен, очакванията са нетърпеливи“.

В заключение Асланов даде висока оценка на работата на служебното правителство.

„Смятам, че служебния кабинет с основната си задача се справи блестящо“, заяви той, визирайки организацията на изборите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 2 Отговор
    Може да ме плюете, но следващата година - януари, февруари Крадев ще бъде изгонен от народа с триста.....
    И не не съм привърженик на петроханските лами, нито на тиквата или Шиши....на копейката също!

    21:08 05.05.2026

  • 2 Николова , София

    2 1 Отговор
    Румен Р се скри , да излезе пред народа и да започне да действа ,а не после да се оправдава като Симеон ..ген Радев ..арената е твоя ..да видим кой е Caesars ...дали е онзи ...!!!

    21:09 05.05.2026

  • 3 Гост

    0 0 Отговор
    Мноу ясно! Кой е очаквал да е толкова ЗЛЕ Държавата, и ТО да е било скрито Години наред!

    21:16 05.05.2026

