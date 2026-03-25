Янкулов поиска от ВАС да сезира Съда на ЕС относно "вечния временен" мандат на фактически и. д. главен прокурор

25 Март, 2026 09:50

Във връзка с основния аргумент в жалбата е направен анализ на съдебна практика на Съда на ЕС

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С депозираната на 24 март т.г. жалба до Върховния административен съд (ВАС) срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да определи временно изпълняващ функциите главен прокурор, различен от Борислав Сарафов, министърът на правосъдието Андрей Янкулов поддържа аргументите си от заседанието на 11 март т.г., че тълкуването на колегията създава държавен орган с потенциално вечен временен мандат, което е конституционно нетърпимо. Янкулов отправя изрично искане до ВАС да отнесе въпроса за решаване до Съда в Люксембург чрез преюдициално запитване от гледна точка съответствие и с правото на Съюза.

Доводите на членовете на прокурорската колегия, че преди вече близо три години, през юни 2023 г., са назначили със стабилен административен акт Борислав Сарафов за изпълняващ длъжността главен прокурор до избор на титуляр и този въпрос не може да бъде преразгледан, освен на изрични законови основания, превръща временната длъжност в постоянна, без ясно определен срок за заемане. Такава длъжност обаче не може да съществува в една правова държава, в която се спазва принципът на мандатност при упражняване на публичните функции. Това е изрично установено и със задължителното тълкуване на Конституцията, постановено от Конституционния съд по конституционно дело № 12/2010 г., където се казва: „Изключена е безсрочността при упражняване на власт и това е завоевание на демократичната държава. В крайна сметка, всяка власт произтича от суверена и е израз на народовластие. Безсрочността е негово отрицание.“

Във връзка с основния аргумент в жалбата е направен анализ на съдебна практика на Съда на Европейския съюз в развитие – заключение на генерален адвокат от 5 юни 2025 г. по дело C-769/22, по което се дава правно становище, че Съдът в Люксембург следва да започне да прилага защитата на основните начала в правовата държава като съдебен стандарт, по който съдилищата могат да преценяват валидността на решенията за назначаване на висши съдебни органи, и поради това отказът да се преразгледа въпросът за временно упражняване на правомощия на такъв орган е възможно да противоречи на правото на Съюза.

В жалбата са изтъкнати и други доводи: за липса на компетентност на прокурорската колегия на ВСС, тъй като въпросът следва да се реши от пленума; че законът, ограничаващ срока на правомощията на временно изпълняващия функциите, се прилага и към „заварените“ положения на вече назначени такива; че решението на прокурорската колегия е взето в противоречие с други нейни решения, регулиращи сходни случаи на временно изпълняващи функциите на административни ръководители; че е налице вътрешно противоречие в аргументите на членовете на колегията – от една страна приемат, че министърът на правосъдието въобще не може да предлага назначаване на нов временно изпълняващ функциите, а от друга – въпросът е разгледан по същество и се коментира дали е възможно назначаване на друго лице на длъжността, предвид действащата нормативна уредба.

Министърът на правосъдието очаква разглеждане на делото в кратък срок предвид важността на въпроса за правилното функциониране на държавата, както и се надява на внимателен отговор от Върховния административен съд на всички изтъкнати аргументи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    7 2 Отговор
    Когато започне делото за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите всяка нощ ще се слагат качулки на "прокурори" и "прокурорки"

    Коментиран от #21

    09:52 25.03.2026

  • 2 Нана

    6 1 Отговор
    След като стана ясно , че Сарафов е със запазена длъжност до живот ,проблема е много лесен КОВИД

    09:54 25.03.2026

  • 3 Майора

    7 20 Отговор
    Ало Янкулов , кой си ти да та определяш компетентността на прокуратурата?А защо не написа че в България , една суверенна държава , управляват НПО на Сорос , овладели цялата власт в страната? Срамота!

    Коментиран от #17

    09:54 25.03.2026

  • 4 9848449

    3 2 Отговор
    Христо Пpocташки е ОПГ, Пеперудка и завлича възрастни хора с разходи.

    10:01 25.03.2026

  • 5 да му

    4 13 Отговор
    разкрият нова длъжност на измисления Янкулов - Главен Сезатор на реПубликата!

    Коментиран от #8, #22

    10:01 25.03.2026

  • 6 ПеПеДеБерас

    5 8 Отговор
    Лама Янку ние сме зад тебе.

    10:06 25.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бай Ху (By Who)

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "да му":

    Господине, в новото правителство ще има отделно министерство за смяна на главния прокурор.

    10:10 25.03.2026

  • 9 И днеска изкара надницата..

    6 10 Отговор
    Янкулов за днес си изкара надника. Подписал е сигнал до някой си, не е малко работа това. После малко лаф моабет с Гошо и .....Нов морал, красиво лице, честен некадърник . От къде изкопаха всички тия собрутчета, цицелки, баби и памперси само Йотова и Мунчо си знаят. Ние поне гледаме цирк.

    10:11 25.03.2026

  • 10 007 лиценз ту кил

    4 6 Отговор
    Направи нещо за хората обсебено човече.

    10:12 25.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абе

    4 7 Отговор
    На Саферов шъ му пръднити на к.. ра.

    10:17 25.03.2026

  • 13 Радев.

    3 6 Отговор
    Мижитурка .

    10:20 25.03.2026

  • 14 Хмм

    4 5 Отговор
    като гледам снимката този вляво изглежда по-добре, служебното правителство трябва да се занимава с изборите, новият главен прокурор трябва да бъде избран от нов ВСС, избран от парламента, янкулов не е одобряван от никакъв парламент, да не би да се гласи за главен прокурор

    10:22 25.03.2026

  • 15 Петко

    4 2 Отговор
    Не мога да разбера, защо КС мишкува и не вземе решение по казуса! Да се забързат малко! Плащаме им доста добри заплати, а те мълчат удобно! До кога? Блокирала е цялата съдебна система от група хора, които не защитатват интересите на народа!

    10:40 25.03.2026

  • 16 Ддд

    2 2 Отговор
    Този е като всички други слуги на Прокопиев. Бяга на едно място, като луд с жълта книжка.

    Коментиран от #18

    10:45 25.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 прокпиев боко шиши

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ддд":

    всички едни и същи крадец до крадеца а зле са феновете им като теб

    10:46 25.03.2026

  • 19 Къде си Дориана...

    1 0 Отговор
    Много пепетролове са активирани, ама Дорианка липсва. Тия въобще нямат въображение и само праскат минуси, ако е засегнат малограмотния им министър.

    10:48 25.03.2026

  • 20 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Янкулов ще се оплаква в Европа от юридическия идиотизъм на своите партийни дружки - мравояди и голославовци?
    Ще се оплаква от себе си?
    Пореден смях с петроханърите-гении😂😂😂

    10:53 25.03.2026

  • 21 Всеки си има проблем

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Народът се чуди как да, свърже двата края, работа, здраве, цени.
    Министъра си гледа само прокурора.
    Ако пуснеш петроханци в управлението, нищо свястно не чакай.

    11:01 25.03.2026

  • 22 сава

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "да му":

    Сарафов, ти ли си бе, каун?

    11:02 25.03.2026

