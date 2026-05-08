Броени дни до „Евровизия 2026“! Фенове от цял свят могат да подкрепят DARA на 14 май

Броени дни ни делят от бляскавото шоу „Евровизия 2026“. Зрителите на Българската национална телевизия могат да проследят на живо двата полуфинала – на 12 май (вторник) и на 14 май (четвъртък), както и големия финал на 16 май (събота). Преките предавания от Виена са с начален час 22:00 по БНТ 1.
Българската представителка DARA ще открие втория полуфинал. Според новия регламент на конкурса, феновете могат да гласуват от целия свят, а не само от участващите държави. Зрителите в държави, които се състезават, могат да гласуват в полуфинала, в който участва тяхната песен, но не могат да гласуват за собствения си артист. Зрителите от останалата част на света могат да гласуват и в двата полуфинала на сайта ESC.VOTE. Този вот формира групата „Останалата част от света“, чиито комбинирани гласове се равняват на стойността на една участваща държава. Така, на 14 май, и вие можете да подкрепите DARA с №1 на сайта ESC.VOTE без значение в коя държава в чужбина се намирате.
Новия регламент за гласуване на „Евровизия 2026“ вижте в специално видео:
DARA ще представи България с песента „Bangaranga“. Музиката и текстът на песента са създадени от Анн Джудит Уик (Anne Judith Wik), Кристиан Торсеа (Cristian Tarcea – Monoir), Дарина Йотова (DARA) и Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos). За броени часове след премиерата на „Bangaranga”, песента получи одобрението на милиони в социалните мрежи и даде сериозна заявка за успех на песенния конкурс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #8, #14
16:16 08.05.2026
2 Делю Хайдутин
16:17 08.05.2026
3 Сталин
Коментиран от #10
16:17 08.05.2026
4 Сталин
16:18 08.05.2026
5 Сигането Дарина
16:18 08.05.2026
6 Жена, бивш мъж
- Ах от вълнение, ще ми се пръсне......ааа..... ще ми се пръсне......ааа.......ах, елате и ме пръснете цялата.......
16:19 08.05.2026
7 Сталин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Циганите и талмудистите са от едно и също семе
16:20 08.05.2026
8 Предпоследният Софиянец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Много са ми интересни екземпляри като тебе, които заради дървото не виждат гората. Участието на Израел ли е най-големият кусур на въпросното мероприятие или това, че не от вчера то е конкурс за политическа песен?!?
Коментиран от #12
16:22 08.05.2026
9 Соваж бейби
16:24 08.05.2026
10 Троцкий
До коментар #3 от "Сталин":Сборищата на халални изpoди по-ли те кефят, дорогой мой Коба;-)?
Коментиран от #13
16:25 08.05.2026
11 Хейт
16:26 08.05.2026
12 Сталин
До коментар #8 от "Предпоследният Софиянец":Последния селянин от София -,нищо не разбрахме какво искаш да кажеш
16:27 08.05.2026
13 Сталин
До коментар #10 от "Троцкий":Халалните изроди няма да те излъжат ,измамят ,окрадат и убият, кошерните ууроди в момента готвят новата пандемия от хантавирус ,и Дони Епщайн току що каза че има вяра във ваксините
Коментиран от #15
16:30 08.05.2026
14 Браво на българите
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ще се представим с сиганска чалга-турбо-фънк..
16:32 08.05.2026
15 Троцкий
До коментар #13 от "Сталин":Mъpшo халална, една голяма част от българската (!) история те опровергава...а ти си дращи халални "премудрости" колкото си щеш;-)!
16:38 08.05.2026
16 Новичок
Пише авторката Венелина в другият си пост.Пфу...
16:40 08.05.2026
17 Дориана
16:46 08.05.2026
18 Един
16:50 08.05.2026
19 665
16:51 08.05.2026
20 Бай Амет чобанина
16:55 08.05.2026
21 нннн
Да се смееш ли, да плачеш ли...
17:09 08.05.2026