Бойко Борисов обсъди с посланиците от ЕС политическата обстановка и приоритетите пред страната ни

"Политическата обстановка в страната след парламентарните избори и основните проблеми, и приоритети пред страната ни бяха темите на днешната ми среща с посланиците на страните от Европейския съюз у нас", написа на страницата си във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от "Фокус".

Лидерът на ГЕРБ благодари за домакинството на срещата на посланика на Република Кипър Н. Пр. Хараламбос Кафкаридис, чиято страна е ротационен председател на Съвета на ЕС.

"По време на срещата подчертах, че България има нужда от предвидимост, работещи институции и ясно проевропейско управление, което да гарантира ускорено икономическо развитие, сигурност и защита на националния интерес. Поставих акцент върху важността на активното партньорство с европейските институции и стратегическите съюзници на България. В хода на разговора дискутирахме и по теми, свързани с Еврозоната, енергийната сигурност, подкрепата за Украйна и последствията за Европа в контекста на войната в Иран", посочи Борисов.

"Пред европейските посланици гарантирах, че ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог с останалите партии в Народното събрание. Ще работим за институционалната устойчивост и за намирането на гаранции за икономическото развитие на България. ГЕРБ ще продължи да работи и безусловно за гарантирането на евроатлантическата ориентация на страната, финансовата стабилност и възстановяването на доверието в държавността", допълни Бойко Борисов.