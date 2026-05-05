Бойко Борисов обсъди с посланиците от ЕС политическата обстановка и приоритетите пред страната ни

5 Май, 2026 14:44 1 220 55

  • бойко борисов-
  • посланици-
  • ес-
  • политическа обстановка-
  • приоритети

Пред европейските посланици гарантирах, че ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог с останалите партии в Народното събрание. Ще работим за институционалната устойчивост и за намирането на гаранции за икономическото развитие на България., коментира още лидерът на ГЕРБ

Снимка: Фейсбук /Б.Борисов
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Политическата обстановка в страната след парламентарните избори и основните проблеми, и приоритети пред страната ни бяха темите на днешната ми среща с посланиците на страните от Европейския съюз у нас", написа на страницата си във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от "Фокус".

Лидерът на ГЕРБ благодари за домакинството на срещата на посланика на Република Кипър Н. Пр. Хараламбос Кафкаридис, чиято страна е ротационен председател на Съвета на ЕС.

"По време на срещата подчертах, че България има нужда от предвидимост, работещи институции и ясно проевропейско управление, което да гарантира ускорено икономическо развитие, сигурност и защита на националния интерес. Поставих акцент върху важността на активното партньорство с европейските институции и стратегическите съюзници на България. В хода на разговора дискутирахме и по теми, свързани с Еврозоната, енергийната сигурност, подкрепата за Украйна и последствията за Европа в контекста на войната в Иран", посочи Борисов.

"Пред европейските посланици гарантирах, че ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог с останалите партии в Народното събрание. Ще работим за институционалната устойчивост и за намирането на гаранции за икономическото развитие на България. ГЕРБ ще продължи да работи и безусловно за гарантирането на евроатлантическата ориентация на страната, финансовата стабилност и възстановяването на доверието в държавността", допълни Бойко Борисов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    24 7 Отговор
    молете се вече да гpъмне тоя АЕЦ в козлодуй, че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    14:52 05.05.2026

  • 2 Пич

    65 1 Отговор
    Интересно ми е - като какъв?! Някой ако знае, да каже!

    Коментиран от #8, #11, #12

    14:53 05.05.2026

  • 3 честен ционист

    53 1 Отговор
    Баце е направил жива верига от посланици, за да го пазят.

    14:53 05.05.2026

  • 4 Зевс

    53 1 Отговор
    Баце като бъдещ затворник е събирал оферти къде ще го приемат да се скрие

    14:53 05.05.2026

  • 5 Мимчят

    38 3 Отговор
    Щом ще работиш да подкрепят укрите и зеления просяк,бягай от тук и да не те виждаме повече.Продажник..

    14:53 05.05.2026

  • 6 1488

    6 31 Отговор
    ПБ е съкращение на Пеевски-Борисов !!!

    незабавни протести за сваляне на румен от власт
    такова предателство никога не е имало

    Коментиран от #9

    14:54 05.05.2026

  • 7 Българин

    36 0 Отговор
    Уж се занимаваха с демонтиране на модела Пеевски-Борисов, а Бойко събира посланиците на ЕС.

    14:54 05.05.2026

  • 8 добър приятел

    29 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Като такъв подаряващ най-големи подаръци по банкетите..

    14:54 05.05.2026

  • 9 честен ционист

    6 14 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    Може да мине и за абревиатура на Путинистка България. Тогава ще протестираш ли?

    14:56 05.05.2026

  • 10 И пак

    41 1 Отговор
    сложил ръка на рамото на госпожата до него ! Не спря да пипа и опипва хората .

    14:57 05.05.2026

  • 11 Пешо

    29 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Брейнстормвали са как да прикрият 16 години ала-бала дславерите

    14:57 05.05.2026

  • 12 ти да видиш

    5 16 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    че бойко борисв е вожда на народа как като какъв да е там? ами като вожд! много ясно

    14:59 05.05.2026

  • 13 За размисъл

    32 2 Отговор
    В качеството си на какъв обсъжда с чужди, та дори и европейски, посланици политическата обстановка в България? Какво точно е заявил г-на? Или търси подкрепа за още мошенгии? И да вземе да обясни за едни 2 млрд в кипърски банки, дето половината му ги секвестираха американците за да го държат на каишка.

    Коментиран от #20

    14:59 05.05.2026

  • 14 провинциалист

    23 2 Отговор
    Супербойко няма ли и той да сваля модела Пеевски-Борисов?

    14:59 05.05.2026

  • 15 66николаос

    28 2 Отговор
    Кажете бе скъпи Гербери като какъв се изявявя вашият Банкянски селянин с 13%.Излезте от санаториумите и кажете

    15:00 05.05.2026

  • 16 Гарантирал

    25 1 Отговор
    бил той пред посланиците , че гербавите ще водели конструктивен диалог с останалите партиите ? Той и "гаранция" ?! От както са в опозиция все едно също повтарят и до сега НИКОГА не е ставало !

    15:01 05.05.2026

  • 17 Деций

    20 1 Отговор
    Искам да научим повече подробности ,за това как този МЪДРЕЦ е задал посоката,тупайли ги по гърбовете! Предполагам ,че са яли торта Сахер!

    15:01 05.05.2026

  • 18 Хасковски каунь

    17 2 Отговор
    Вживява се в Премиер

    15:02 05.05.2026

  • 19 Вуте

    23 4 Отговор
    Тоя Борисов, завалията още се изживява, че всичко зависи от него. Свърши се Баце, вече никой нема да те пита за нищо освен екип от следователи и мисли как да се спасяваш.

    Коментиран от #28

    15:03 05.05.2026

  • 20 добре че са американците

    22 2 Отговор

    До коментар #13 от "За размисъл":

    че иначе нямаше и да разберем какви престъпници управляват държавата

    15:05 05.05.2026

  • 21 ГЕРБ

    2 16 Отговор
    ПОБЕДА!

    15:08 05.05.2026

  • 22 че къв е тоз та

    15 1 Отговор
    обсъди с посланиците обстановка и приоритетите пред чекеджарите
    да не е станал пак прием министър

    тва не е ли по службицата гюрчеф

    Коментиран от #27

    15:10 05.05.2026

  • 23 в качеството си на какъв

    15 1 Отговор
    тоя миризлив крадлив банкянски циганин продължава да получава инструкции от посолствАТА?

    15:13 05.05.2026

  • 24 има слухове

    14 0 Отговор
    че лидерите на развиващите се държави редовно се събирали да гледат българския парламент вместо комедийни сериали голям смях падало по такива партита..

    Коментиран от #29

    15:14 05.05.2026

  • 25 Като какъв още се бута

    7 1 Отговор
    Да създава интриги пред посланици
    Ако не се смили ще гълта гущерите накрая
    Много е страхлив защото е грешен предостатъчно
    Папите дето са го милвали когато се е навирал при тях като властимеющт са сбъркали главата

    15:16 05.05.2026

  • 26 Гост

    11 1 Отговор
    Ех, Боко, Боко, как ти летят годините и нищо на света се не връща,
    що не ходиш да си копаш гергините, че народа и вече цяла Европа повръща!

    15:20 05.05.2026

  • 27 Анонимен

    2 14 Отговор

    До коментар #22 от "че къв е тоз та":

    До 22 и 23 а ти какъв си хахахахаха Борисов е ЛИДЕР на ГЕРБ най голямата демократична партия тук уважаван държавник от 20 години е в Европа

    Коментиран от #35, #46

    15:21 05.05.2026

  • 28 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Вуте":

    Вуте ама много бързаш МОДЕЛ Кутев модел червени другари не може да има в Европейска държава

    Коментиран от #41

    15:23 05.05.2026

  • 29 даже се разпространявал

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "има слухове":

    тайно някакъв хумористичен комикс

    15:25 05.05.2026

  • 30 На европейските

    9 0 Отговор
    посланици не им пука за боювите гаранции. Шушумигата непрекъснато се вре да го "оценяват", че е фактор.

    15:28 05.05.2026

  • 31 да попитам

    7 0 Отговор
    И като какъв един от ДВАМАТА ШИШКОВЦИ се среща с разни посРаници?

    Коментиран от #39

    15:29 05.05.2026

  • 32 Какво има

    9 0 Отговор
    да обсъжда един пропадналяк?!

    15:29 05.05.2026

  • 33 Майк Алън Патън

    8 0 Отговор
    Дали бат Бойко е нарекъл посланиците - Прости Посланически П-тки ?
    А не се ли е похвалил , че им го набива с 200 ?
    Може и да ги е помолил да му дадат оферти за хубави и потайни къщи , за своите метреси , по възможност по-далече от хорските очи !?

    15:29 05.05.2026

  • 34 Рижа ЛИСИЦА

    6 0 Отговор
    Явно днес е бил деня на Хумора , Сатирата и Забавата за горките посланици ! Дано поне са се посмяли на този комичен образ от Банкя , че и в костюм натъкмен. ГолЕм сеир.

    15:32 05.05.2026

  • 35 да знаеш

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Голям си майтапчия!
    До 3 години Бою Дебелия ще бъде забравен заедно с дребните си селски номерца.

    15:32 05.05.2026

  • 36 Хроматид

    6 0 Отговор
    Този човек с тулупест вид и тиквен прякор , се превърна в КАРИКАТУРА на самия себе си !

    15:33 05.05.2026

  • 37 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    5 1 Отговор
    ТИЯ ОТ.ГЕР ОАК ЛИ СЕ НАМЪРДАХА В ПАРЛАМЕНТА!?
    ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГОНЯТ ОТ БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА И ДА СЕ РССЛЕДВАТ.

    15:34 05.05.2026

  • 38 э абаротное

    6 1 Отговор
    Жалък , смешен , комичен , абсурден , селяшки , просташки , дебелашки , хашлашки ............ТАКА ли ви изглежда човек0 от Банкя и вас ?

    15:35 05.05.2026

  • 39 Пища ХУФнагел

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "да попитам":

    Явно другия шишко го е накарал да отиде ? Нали лично ББ се похвали , че лично ИЗПЪЛНЯВАЛ , каквото ШИШИ иска и му казвал !?

    15:37 05.05.2026

  • 40 Петер Брьогел - СТАРИ

    4 0 Отговор
    Гледам този объл чичко с просташко излъчване на човек , канещ се да бие дузпа и се питам - как така той КОЛИ и БЕСИ в България в последните 15-20 години ?????
    Явно нещо не ни е наред - този точно да е върха на нашата пирамида ?! Та той е уникален примат , примитив и .......

    15:40 05.05.2026

  • 41 Вуте

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    Почекай, че видиме :-)

    15:43 05.05.2026

  • 42 Цвете

    5 1 Отговор
    КОЙ ТИ ДАДЕ ДУМАТА НА ТЕБ? КОЙ Е ПОКАНИЛ ПОСЛАНИЦИТЕ И КОЙ ТЕ Е УПЪЛНОМОЩИЛ ДА ГОВОРИШ ОТ ИМЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ? ТУК ТРЯБВАШЕ ДА ПРИСЪСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВРЕМЕННОТО ПРАВИТЕЛСТВО. ТИ ЧИЙ ГО ДЪРВИШ ? МАЗЕН ТЮФЛЕК. 🎃👎☹️

    15:43 05.05.2026

  • 43 Пиниза

    3 2 Отговор
    Борисов "уважаван" държавник от 20 години в Европа. Всъщност всички го презират за раболепието му, с всичко каквото поискат се съгласява. Един път не е казал НЕ.

    15:47 05.05.2026

  • 44 Иван

    4 0 Отговор
    Аз да питам, тоя като какъв се явява с тия 40 разбойтика в парламента , та даже и щял да гарантира нещо там?

    15:47 05.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пиниза

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Борисов "уважаван" държавник от 20 години в Европа. Всъщност всички го презират за раболепието му, с всичко каквото поискат се съгласява. Един път не е казал НЕ.

    15:49 05.05.2026

  • 47 Еш па тоя простак

    5 0 Отговор
    Затвор, Буциииии!!!

    15:49 05.05.2026

  • 48 оня с коня

    2 3 Отговор
    И да обобщим:ЗАЩО посланиците на ЕС обсъждат с БОРИСОВ,а не с радев Полит. Обстановка и Приоритетите пред страната ни?Ами близко до Ума е - Защото ИМАТ ДОВЕРИЕ на Борисов,а не на Радев,когото Западните анализатори броят за "Еднодневка" каквито бяха Правителствата и ИТН,и ПП/ДБ.

    15:57 05.05.2026

  • 49 сусо

    4 0 Отговор
    Ега ти самозванеца!

    16:05 05.05.2026

  • 50 дорон

    3 0 Отговор
    Мръсният тумор трябва да бъде изрязан от лицето на България. Завинаги.

    16:08 05.05.2026

  • 51 хитлер

    4 0 Отговор
    Тия посланници знаят какво представлява тулупа и пак са до него сигурно добре им плаща на тия мекерета.Ако това е нивото на ЕС нямаме работа в този съюз.

    16:12 05.05.2026

  • 52 Анонимен

    1 0 Отговор
    Преди не го интересуваше сега много активен

    16:21 05.05.2026

  • 53 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 0 Отговор
    Боцо си взе сбогом с шефчетата😪

    16:25 05.05.2026

  • 54 Гай Турий

    2 0 Отговор
    Националният предател си сверява часовника с господарите си и обещава да мърсува все така верно и в тяхна полза и в ущърб и огромни щети и вреди за България. Руският посланник беше ли на срещата?!

    16:28 05.05.2026

  • 55 Добре, но

    1 0 Отговор
    В качеството си на какъв се среща с посланниците ? Още по странно е поради каква причина Те се срещат с него, защото партията му значително изостава от първата партия.

    16:36 05.05.2026

