Бойко Борисов обсъди с посланиците от ЕС политическата обстановка и приоритетите пред страната ни

"Политическата обстановка в страната след парламентарните избори и основните проблеми, и приоритети пред страната ни бяха темите на днешната ми среща с посланиците на страните от Европейския съюз у нас", написа на страницата си във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от "Фокус".
Лидерът на ГЕРБ благодари за домакинството на срещата на посланика на Република Кипър Н. Пр. Хараламбос Кафкаридис, чиято страна е ротационен председател на Съвета на ЕС.
"По време на срещата подчертах, че България има нужда от предвидимост, работещи институции и ясно проевропейско управление, което да гарантира ускорено икономическо развитие, сигурност и защита на националния интерес. Поставих акцент върху важността на активното партньорство с европейските институции и стратегическите съюзници на България. В хода на разговора дискутирахме и по теми, свързани с Еврозоната, енергийната сигурност, подкрепата за Украйна и последствията за Европа в контекста на войната в Иран", посочи Борисов.
"Пред европейските посланици гарантирах, че ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог с останалите партии в Народното събрание. Ще работим за институционалната устойчивост и за намирането на гаранции за икономическото развитие на България. ГЕРБ ще продължи да работи и безусловно за гарантирането на евроатлантическата ориентация на страната, финансовата стабилност и възстановяването на доверието в държавността", допълни Бойко Борисов.
Коментиран от #8, #11, #12
14:53 05.05.2026
6 1488
незабавни протести за сваляне на румен от власт
такова предателство никога не е имало
Коментиран от #9
14:54 05.05.2026
8 добър приятел
До коментар #2 от "Пич":Като такъв подаряващ най-големи подаръци по банкетите..
14:54 05.05.2026
9 честен ционист
До коментар #6 от "1488":Може да мине и за абревиатура на Путинистка България. Тогава ще протестираш ли?
14:56 05.05.2026
До коментар #2 от "Пич":Брейнстормвали са как да прикрият 16 години ала-бала дславерите
14:57 05.05.2026
12 ти да видиш
До коментар #2 от "Пич":че бойко борисв е вожда на народа как като какъв да е там? ами като вожд! много ясно
14:59 05.05.2026
Коментиран от #20
14:59 05.05.2026
19 Вуте
Коментиран от #28
15:03 05.05.2026
20 добре че са американците
До коментар #13 от "За размисъл":че иначе нямаше и да разберем какви престъпници управляват държавата
15:05 05.05.2026
22 че къв е тоз та
да не е станал пак прием министър
тва не е ли по службицата гюрчеф
Коментиран от #27
15:10 05.05.2026
24 има слухове
Коментиран от #29
15:14 05.05.2026
25 Като какъв още се бута
Ако не се смили ще гълта гущерите накрая
Много е страхлив защото е грешен предостатъчно
Папите дето са го милвали когато се е навирал при тях като властимеющт са сбъркали главата
15:16 05.05.2026
що не ходиш да си копаш гергините, че народа и вече цяла Европа повръща!
15:20 05.05.2026
До коментар #22 от "че къв е тоз та":До 22 и 23 а ти какъв си хахахахаха Борисов е ЛИДЕР на ГЕРБ най голямата демократична партия тук уважаван държавник от 20 години е в Европа
Коментиран от #35, #46
15:21 05.05.2026
До коментар #19 от "Вуте":Вуте ама много бързаш МОДЕЛ Кутев модел червени другари не може да има в Европейска държава
Коментиран от #41
15:23 05.05.2026
29 даже се разпространявал
До коментар #24 от "има слухове":тайно някакъв хумористичен комикс
15:25 05.05.2026
Коментиран от #39
15:29 05.05.2026
33 Майк Алън Патън
А не се ли е похвалил , че им го набива с 200 ?
Може и да ги е помолил да му дадат оферти за хубави и потайни къщи , за своите метреси , по възможност по-далече от хорските очи !?
15:29 05.05.2026
35 да знаеш
До коментар #27 от "Анонимен":Голям си майтапчия!
До 3 години Бою Дебелия ще бъде забравен заедно с дребните си селски номерца.
15:32 05.05.2026
37 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГОНЯТ ОТ БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА И ДА СЕ РССЛЕДВАТ.
15:34 05.05.2026
39 Пища ХУФнагел
До коментар #31 от "да попитам":Явно другия шишко го е накарал да отиде ? Нали лично ББ се похвали , че лично ИЗПЪЛНЯВАЛ , каквото ШИШИ иска и му казвал !?
15:37 05.05.2026
Явно нещо не ни е наред - този точно да е върха на нашата пирамида ?! Та той е уникален примат , примитив и .......
15:40 05.05.2026
41 Вуте
До коментар #28 от "Анонимен":Почекай, че видиме :-)
15:43 05.05.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Пиниза
До коментар #27 от "Анонимен":Борисов "уважаван" държавник от 20 години в Европа. Всъщност всички го презират за раболепието му, с всичко каквото поискат се съгласява. Един път не е казал НЕ.
15:49 05.05.2026
