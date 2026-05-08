Новини
България »
Всички градове »
Иван Шишков: Поетата отговорност ще превърнем в много работа

Иван Шишков: Поетата отговорност ще превърнем в много работа

8 Май, 2026 15:35 917 30

  • иван шишков-
  • отговорност-
  • много работа

Новият министър на регионалното развитие и благоустройството прие поста от предшественика си Николай Найденов

Иван Шишков: Поетата отговорност ще превърнем в много работа - 1
Снимка: МРРБ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Поетата отговорност ще превърнем в много работа. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. На символична церемония в МРРБ днес министърът прие поста от предшественика си Николай Найденов, съобщават от пресцентъра на МРРБ.
Иван Шишков посочи, че сред първите му задачи ще бъдат лошото състояние на пътищата по региони, липсата на проекти за необходимите за изграждане магистрални участъци и свлачището на пътя Смолян – Пампорово. Министърът уточни, че сред причините за състоянието на пътната инфраструктура се дължат на много похарчени пари, които обаче са инвестирани неравномерно в регионите в страната. Имаме ясна програма как да решим нещата и увереност, че ще може да превърнем идеите в реалност, каза още Иван Шишков и обеща публичност в работата си.
Предадох папка с информация за най-важното направено по сектори, необходимото за довършване и идеи, каза Николай Найденов. Той изрази удовлетвореност от свършеното в мандата на служебния кабинет и от еднаквото виждане между него и новия регионален министър за политиките на министерството и за това как то трябва да работи. Найденов посъветва министър Шишков максимално бърза да бъдат проведени обществени поръчки предвид изчерпване на ресурса по повече от половината договори за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    14 8 Отговор
    Каква работа до сега свърши? Не беше ли 2 пъти министър в МРРБ?

    Коментиран от #3

    15:41 08.05.2026

  • 2 Бойко Разбойко

    11 4 Отговор
    Работа, работа, работа!И пълни чекмеджета.хо хо хо

    15:41 08.05.2026

  • 3 Косо

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Ако искам за намеря отреп-ка да извърши събиране и почистване на бокл-уци, ще те потърся ТУК

    Коментиран от #5, #18

    15:42 08.05.2026

  • 4 Ластуна

    7 15 Отговор
    Този министър Шишков е дин от нормалните в това правителство,който е изключително компетентен и преди всичко премислено и професионално.Успех!

    Коментиран от #9, #14, #21, #25

    15:44 08.05.2026

  • 5 хмммм

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Косо":

    Пробвай със себе си! Аз зададох ясен въпрос без обиди.

    Коментиран от #10

    15:45 08.05.2026

  • 6 Този индивид спря магистрала

    8 5 Отговор
    Хемус и дълбоко в себе си съм убеден че изпълняваше политическа поръчка.
    Всички граждани на североизточна България ще го наблюдаваме под лупа защото рискът който поемаме при пътуване към Варна и жертвите през последните четири години в които той спря този огромен инфраструктурен проблем тежат на неговата съвест. Едно недоразумение което отново попада като министър на регионалното развитие.
    Точно заради този не гласувах за Радев и няма и да гласувам при положение че съм безпартиен и донякъде му симпатизирах и гласувах за него като за президент

    Коментиран от #26

    15:50 08.05.2026

  • 7 Рошльо

    8 2 Отговор
    От работа ще станеш още по-рошав. Нали беше всякакъв в твоя ресор, нищо не направи. Стига сте бучали

    15:52 08.05.2026

  • 8 Теб

    14 2 Отговор
    те знаят хората как работиш , както и тарифите .

    15:56 08.05.2026

  • 9 Анонимен

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ластуна":

    Този с боядисаната коса който умишлено спря хемус и изобщо цялата българска инфраструктура И пак е тук този който едно момче загина заради некадърност му Този който само получава от софрата но нищо не върши за държавататози който сее омраза лъжи разделение ЖАЛКИ слуги на Радев

    15:57 08.05.2026

  • 10 Пешо

    0 7 Отговор

    До коментар #5 от "хмммм":

    Задаваш неуместен въпрос. Научи се да правиш разлика между служебно и редовно правителство.
    Малко са те били да учиш

    Коментиран от #17, #19

    15:57 08.05.2026

  • 11 Софийски

    11 1 Отговор
    Пиянде голямо е този, архитект със сигурност не е

    16:04 08.05.2026

  • 12 тлъсто корумпе

    10 0 Отговор
    от най-гнусните

    16:07 08.05.2026

  • 13 Не Е Важно !

    6 0 Отговор
    Колко Работиш !

    А Какво !

    Си Направил !

    16:10 08.05.2026

  • 14 Шишко, ти ли си?

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ластуна":

    Умря ромката дето ре фалеше

    16:13 08.05.2026

  • 15 Какво Значи ?

    5 0 Отговор
    Министър ?

    Кукла на Конци !

    Която прави Това !

    Което И !

    Кажат !

    16:13 08.05.2026

  • 16 ше работим над шишетата

    3 0 Отговор
    хлъц

    16:15 08.05.2026

  • 17 пешльо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пешо":

    теби масло са те евали

    16:17 08.05.2026

  • 18 а теби с маати

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Косо":

    на трасето

    16:17 08.05.2026

  • 19 Пешо ооо !

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пешо":

    Не Можа да научиш !

    Каквото трябва !

    Май !

    16:21 08.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 А,ха.20 години

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ластуна":

    Главен архитект на Банкя.При Баце.После в София при Фандъкова.Едно дете умря при незаконните му бараки.Но той отърва кожата.

    Коментиран от #27

    16:33 08.05.2026

  • 22 Само да кажа

    4 0 Отговор
    Този е проектантът на зайчарника в Банкя. Известен е и като корумпето от Триадица. Заради него няма улици и канализация в Манастирски ливади. Защото всичко се работеше на парче в частен интерес. Без повече коментар

    16:33 08.05.2026

  • 23 ЖенитЕ на Шишков казват:

    4 0 Отговор
    Тоя не става. За нищо

    16:34 08.05.2026

  • 24 Язък ти за диетата

    3 0 Отговор
    Пак ще стане 120 кг

    16:35 08.05.2026

  • 25 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ластуна":

    Корупция в Банкя, корупция в Триадица. Ае бегай

    16:36 08.05.2026

  • 26 Ха ха ха ха ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Този индивид спря магистрала":

    Не е спрял. Тя нямаше проект и се строеше незаконно. Но как да го обясниш на неук човек

    Коментиран от #28, #29

    16:37 08.05.2026

  • 27 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "А,ха.20 години":

    За детето не беше виновен. Но за друго има какво

    16:39 08.05.2026

  • 28 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ха ха ха ха ха ха":

    Ама ти си видял имаш доказателства документи ли този и всичката с.ужебница и шарлатания от 5 години насам единствено са слуги на личната омраза срещу Борисов ХИЧ ама хич не ги интересува държавата от която яко прибират милиони 5 години и така докато най сетне радевите завладяха цялата власт

    16:57 08.05.2026

  • 29 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ха ха ха ха ха ха":

    А парите които Борисов беше оставил за Хемус в специална сметка кой и къде изхарчи къде са парите а хемус я няма

    17:00 08.05.2026

  • 30 Гост

    1 0 Отговор
    На думи сте много голяма сила, направо ги слагате всички в джоба си...

    17:03 08.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол