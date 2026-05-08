Иван Шишков: Поетата отговорност ще превърнем в много работа

Поетата отговорност ще превърнем в много работа. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. На символична церемония в МРРБ днес министърът прие поста от предшественика си Николай Найденов, съобщават от пресцентъра на МРРБ.

Иван Шишков посочи, че сред първите му задачи ще бъдат лошото състояние на пътищата по региони, липсата на проекти за необходимите за изграждане магистрални участъци и свлачището на пътя Смолян – Пампорово. Министърът уточни, че сред причините за състоянието на пътната инфраструктура се дължат на много похарчени пари, които обаче са инвестирани неравномерно в регионите в страната. Имаме ясна програма как да решим нещата и увереност, че ще може да превърнем идеите в реалност, каза още Иван Шишков и обеща публичност в работата си.

Предадох папка с информация за най-важното направено по сектори, необходимото за довършване и идеи, каза Николай Найденов. Той изрази удовлетвореност от свършеното в мандата на служебния кабинет и от еднаквото виждане между него и новия регионален министър за политиките на министерството и за това как то трябва да работи. Найденов посъветва министър Шишков максимално бърза да бъдат проведени обществени поръчки предвид изчерпване на ресурса по повече от половината договори за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища.

