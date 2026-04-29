Новини
България »
София »
Прокурорската колегия на ВСС отказва да образува дисциплинарното производство срещу Сарафов

29 Април, 2026 13:14 1 118 29

  • борислав сарафов-
  • наказание-
  • всс-
  • прокурори-
  • прокурорска колегия

Колегията иска от министъра да посочи длъжността на лицето, за което се прави предложението, както и да предостави допълнителни данни по отношение една от точките в него

Прокурорската колегия на ВСС отказва да образува дисциплинарното производство срещу Сарафов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кадровиците отказват поне на този етап да образуват дисциплинарното производство срещу Борислав Сарафов, съобщи бТВ.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поиска служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов да направи допълнения към предложението му за образуване на дисциплинарно производство срещу заместник-главния вече прокурор Борислав Сарафов.

В техните мотиви са министърът да смени длъжността на Сарафов, защото в искането на Янкулов той е вписан като изпълняващ функциите, а вече не е такъв.

Колегията иска от министъра да посочи длъжността на лицето, за което се прави предложението, както и да предостави допълнителни данни по отношение една от точките в него.

От колегията уточниха, че при неизпълнение на указанията предложението му няма да бъде разгледано, информира бТВ.

Предложението на министъра спрямо и.ф. главен прокурор към онзи момент Борислав Сарафов бе направено в края на март.

В него са залегнали пет обстоятелства. Янкулов подчертава, че действията и бездействията на фактически изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов представляват сериозни дисциплинарни нарушения, за които следва да му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание – дисциплинарно освобождаване от длъжност.

На 22 април Борислав Сарафов оттегли съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор в изявление, публикувано на сайта на прокуратурата. Същия ден Прокурорската колегия на ВСС определи Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Сарафов за срок от шест месеца. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    7 14 Отговор
    На г-н Сарафов остават малко години до пенсия, грехота е да му образуваш производство на такъв житейски етап.

    13:16 29.04.2026

  • 2 Чор Чик

    37 1 Отговор
    Я да се съберат 100 хиляди протестиращи с тояги под прозорците на ВСС, да видиш колко бързо ще се сетят каква му беше длъжността

    Коментиран от #12

    13:17 29.04.2026

  • 3 Гарван,

    28 1 Отговор
    гарван око не вади.

    13:17 29.04.2026

  • 4 Красимир Петров

    39 1 Отговор
    Ако Радев не започне с голямата б,р.а,два съдебната система,това ще значи,че и той е в купа.

    13:17 29.04.2026

  • 5 Да, да

    6 0 Отговор
    Ха-ха-ха

    13:18 29.04.2026

  • 6 Гост

    14 1 Отговор
    Мафиот мафиоту око не вади

    13:21 29.04.2026

  • 7 глоги

    13 0 Отговор
    Дисциплинарното освобождаване от длъжност СЕ НАРИЧА дисциплинарно уволнение.

    13:22 29.04.2026

  • 8 Тия пиявици от персонала

    16 1 Отговор
    На свинарника, какви длъжности заемат, като отдавна са нелегитимни?
    Ето такива вируси разкъсват съдебната система!
    Абе КУРифеи, обоизвестно е, че ОБЩОИЗВЕТНИ факти не се доказват!
    Вие смешници, като не знаете каква длъжност заема Борислав Боби Сарафов, чичото със стадото знае!
    Метлата

    13:23 29.04.2026

  • 9 Цвете

    10 0 Отговор
    МОЖЕ БИ ИМА ДОСТА ЗАВИСИМИ ЗА ДА ОТКАЗВАТ ДА ОСВОБОДЯТ САРАФОВ? КАКВИ ЛИ ИНТРИГИ СЕ ЗАВЪРТЯХА ЗА ДА НЕ БЪДЕ МАХНАТ ОТ ВСИЧКИ ПОСТОВЕ, КОИТО Е ЗАЕМАЛ ДО МОМЕНТА? КАКВИ СА АРГУМЕНТИТЕ ИМ? 🙃🙄🤔

    13:24 29.04.2026

  • 10 пери

    12 0 Отговор
    Каква "изненада"!

    13:24 29.04.2026

  • 11 още

    11 0 Отговор
    Явно е,че зад Борислав Сарафов седят дебели властимащи. Затова "Кадровиците отказват поне на този етап да му образуват дисциплинарното производство.".

    13:25 29.04.2026

  • 12 Пешо от панелката

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чор Чик":

    Протест без тояги е като жених без к... само врява.

    13:25 29.04.2026

  • 13 Мислител

    12 0 Отговор
    Страшно е когато мафиоти имат власт в съдебната система ! Те са много по опасни от престъпници и рецидивисти , убиици и крадци и изнасилвачи и незабавно трябва да бъдат разследвани и отстранени от държавните органи !

    13:26 29.04.2026

  • 14 си дзън

    3 1 Отговор
    След много малко време ще видим Радев на върха или като Слави...

    13:27 29.04.2026

  • 15 Гошу

    7 0 Отговор
    Тези всичките там трябва да ги съдят за бездействие!!!

    13:29 29.04.2026

  • 16 Панаири ,

    3 0 Отговор
    панаири.......

    13:30 29.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Георгиев

    5 0 Отговор
    Така наречената "Прокурорска колегия" се явява държава в държавата. Държавата иска, те казват "гледай си работата". Слагат Главен прокурор когото искат или им е казано като й да е. Прокуратурата защитава държавните интереси, но тя не е над държавата. Това, че има три самостоятелни власти не означава, че всяка от тях може да си разиграва коня самостоятелно и за техния мандат да са непоклатими и незаменими. Та много години се изработва конституцията, но явно в аванс е имало разработка на вариант, който позволи да се стига до тупик и блокаж в отношенията между властите.
    Ето тук тоталитарната система е с предимство: всички власти са на една партия и няма тинктури минтири. Вижте в Китай: бързо съдопроизводство закражби в особено големи размери и корупция и присъдите се изпълняват на стадиона. Публично! А тук?

    13:30 29.04.2026

  • 19 Мдаа

    4 0 Отговор
    Така става, когато мафията си има прокуратура.

    13:31 29.04.2026

  • 20 И ТАКА ДО

    7 0 Отговор
    Изпирането му до блясък. РАДЕВ ОТЪРВИ НИ ОТ ТЯХ. ЗАПОЧВАЙ БЪРЗО И НАХАЛНО БЕЗ КОМПРОМИСИ. КАКВИТО БЯХА ТЕ ВЕЧЕ 15 ГОДИНИ. НИЕ, НАРОДА ТИ ДАДЕ ВЛАСТТА И ЖЕЛАНИЕТО НИ Е ТОВА. РАЗСЛЕДВАНЕ СЪД И ЗАТВОР ЗА ВСИЧКИ КРАДЦИ.

    13:31 29.04.2026

  • 21 Тити на Кака

    1 5 Отговор
    За неразбралите гении: отказът е по формален критерий.
    Прокурорската колегия напомня на Янкупов, че не съществува правна възможност за откриване на наказателно производство срещу и.ф. Главния прокурор г-н Сарафов, защото лицето Сарафов към момента на демарша на министъра не е и.ф. Главен прокурор.
    Пореден гаф на съществото в Министерство на правосъдието с което прокурорите са се позабавлявали. А Янкулов получава поредна двойка на изпита по екзактност на юридическото писане. Получава и възможност да се яви на поправителен.
    Има ли изненадани от този пореден гаф?

    Коментиран от #27

    13:32 29.04.2026

  • 22 Избрахте Мунчо

    2 3 Отговор
    Те ви ефектът Мунчо.

    13:32 29.04.2026

  • 23 Тома

    6 0 Отговор
    Много ясно щом сарафа им знае всичките бакии на тези от ВСС.Кой е крал и взимал рушфета кой има имоти и сметки зад граница

    13:33 29.04.2026

  • 24 Преложение

    2 0 Отговор
    До « Пргресивнв България»
    Янкулов- Министър на правосъдието Той и главен прокурор, разбира се след бързи промени в законите, ама свткавечно бързи!
    Кандев си е роден Главен секретар на МВР и го доказа! Пич та дрънка!
    Поздрави и лек път на Борисов и Пеевски! Към СЦЗ/ и урановите мини!

    13:34 29.04.2026

  • 25 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Цялата тая безполезна сбирщина заплатосмукачи да се закрива

    13:35 29.04.2026

  • 26 Рота

    2 0 Отговор
    една в пълно бойно снаряжение,командвана от смел и доблестен капитан и да видиш тогава как тези пиявици ще омекнат!не случайно баш "големите" седесари навремето се деряха да имало разделение на властите.ето го резултата- правят каквото им е угодно и най-вече на олигарсите с многото крадени пари!

    13:36 29.04.2026

  • 27 Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тити на Кака":

    Предложението му за образуване на дисциплинарно производство е внесено когато Сарафов е бил и ф. главен прокурор. Това тяхното се нарича трупане на топката.

    13:37 29.04.2026

  • 28 Къде се скри Радев?

    2 1 Отговор
    Ко каза?

    13:47 29.04.2026

  • 29 Никой

    1 0 Отговор
    Едва ли нещо ще стане.

    Това са като "Октоподи".

    И какви измислени доводи - ама това - ама-онова.

    13:50 29.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове