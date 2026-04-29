Прокурорската колегия на ВСС отказва да образува дисциплинарното производство срещу Сарафов

Кадровиците отказват поне на този етап да образуват дисциплинарното производство срещу Борислав Сарафов, съобщи бТВ.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поиска служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов да направи допълнения към предложението му за образуване на дисциплинарно производство срещу заместник-главния вече прокурор Борислав Сарафов.

В техните мотиви са министърът да смени длъжността на Сарафов, защото в искането на Янкулов той е вписан като изпълняващ функциите, а вече не е такъв.

Колегията иска от министъра да посочи длъжността на лицето, за което се прави предложението, както и да предостави допълнителни данни по отношение една от точките в него.

От колегията уточниха, че при неизпълнение на указанията предложението му няма да бъде разгледано, информира бТВ.

Предложението на министъра спрямо и.ф. главен прокурор към онзи момент Борислав Сарафов бе направено в края на март.

В него са залегнали пет обстоятелства. Янкулов подчертава, че действията и бездействията на фактически изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов представляват сериозни дисциплинарни нарушения, за които следва да му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание – дисциплинарно освобождаване от длъжност.

На 22 април Борислав Сарафов оттегли съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор в изявление, публикувано на сайта на прокуратурата. Същия ден Прокурорската колегия на ВСС определи Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Сарафов за срок от шест месеца. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.