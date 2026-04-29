Прокурорската колегия на ВСС отказва да образува дисциплинарното производство срещу Сарафов

Кадровиците отказват поне на този етап да образуват дисциплинарното производство срещу Борислав Сарафов, съобщи бТВ.
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поиска служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов да направи допълнения към предложението му за образуване на дисциплинарно производство срещу заместник-главния вече прокурор Борислав Сарафов.
В техните мотиви са министърът да смени длъжността на Сарафов, защото в искането на Янкулов той е вписан като изпълняващ функциите, а вече не е такъв.
Колегията иска от министъра да посочи длъжността на лицето, за което се прави предложението, както и да предостави допълнителни данни по отношение една от точките в него.
От колегията уточниха, че при неизпълнение на указанията предложението му няма да бъде разгледано, информира бТВ.
Предложението на министъра спрямо и.ф. главен прокурор към онзи момент Борислав Сарафов бе направено в края на март.
В него са залегнали пет обстоятелства. Янкулов подчертава, че действията и бездействията на фактически изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов представляват сериозни дисциплинарни нарушения, за които следва да му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание – дисциплинарно освобождаване от длъжност.
На 22 април Борислав Сарафов оттегли съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор в изявление, публикувано на сайта на прокуратурата. Същия ден Прокурорската колегия на ВСС определи Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Сарафов за срок от шест месеца. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 Тия пиявици от персонала
Ето такива вируси разкъсват съдебната система!
Абе КУРифеи, обоизвестно е, че ОБЩОИЗВЕТНИ факти не се доказват!
Вие смешници, като не знаете каква длъжност заема Борислав Боби Сарафов, чичото със стадото знае!
Метлата
13:23 29.04.2026
12 Пешо от панелката
До коментар #2 от "Чор Чик":Протест без тояги е като жених без к... само врява.
13:25 29.04.2026
18 Георгиев
Ето тук тоталитарната система е с предимство: всички власти са на една партия и няма тинктури минтири. Вижте в Китай: бързо съдопроизводство закражби в особено големи размери и корупция и присъдите се изпълняват на стадиона. Публично! А тук?
13:30 29.04.2026
21 Тити на Кака
Прокурорската колегия напомня на Янкупов, че не съществува правна възможност за откриване на наказателно производство срещу и.ф. Главния прокурор г-н Сарафов, защото лицето Сарафов към момента на демарша на министъра не е и.ф. Главен прокурор.
Пореден гаф на съществото в Министерство на правосъдието с което прокурорите са се позабавлявали. А Янкулов получава поредна двойка на изпита по екзактност на юридическото писане. Получава и възможност да се яви на поправителен.
Има ли изненадани от този пореден гаф?
Коментиран от #27
13:32 29.04.2026
24 Преложение
Янкулов- Министър на правосъдието Той и главен прокурор, разбира се след бързи промени в законите, ама свткавечно бързи!
Кандев си е роден Главен секретар на МВР и го доказа! Пич та дрънка!
Поздрави и лек път на Борисов и Пеевски! Към СЦЗ/ и урановите мини!
13:34 29.04.2026
27 Глупости
До коментар #21 от "Тити на Кака":Предложението му за образуване на дисциплинарно производство е внесено когато Сарафов е бил и ф. главен прокурор. Това тяхното се нарича трупане на топката.
13:37 29.04.2026
29 Никой
Това са като "Октоподи".
И какви измислени доводи - ама това - ама-онова.
13:50 29.04.2026