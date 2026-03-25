Йотова: Убедена съм, че всички ние искаме да изгоним омразата от нашия речник

25 Март, 2026 10:25 463 27

  • илияна йотова-
  • благовещение

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Думите, които изричаме, чертаят пътя ни един към друг. Много рядко се замисляме за тази връзка. Това заяви президентът Илияна Йотова в приветствието си на третия Международен форум за кирилицата на тема „Духовното наследство в дигиталния век“. Събитието е по инициатива на държавния глава.

Думите формират нашия свят и нашия мироглед, подчерта президентът. Чрез тях обичаме и враждуваме, макар че, убедена съм, всички ние искаме да изгоним омразата от нашия речник, коментира още Йотова. Думите свързват вековете със същите изрази, глаголи, съществителни, прилагателни, посочи още тя.

Президентът отбеляза, че за предците съдим с помощта на нетленното богатство на буквите. Те са ни ги оставили и чрез тях тачим и изплитаме венци на нашите първоучители, пишем стихове за тях, създаваме поеми, рисуваме светлите им ликове, посочи още президентът Йотова.

По повод празника Благовещение президентът Йотова пожела повече благи вести. С пожелание с отиващата си зима да си отиде и лошотията, и да дойде пролетта, каза тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мартин Картофски 🥔

    6 6 Отговор
    Йотова е от същото тесто като Радев. Тя прави, каквото ѝ нареди президентът в сянка. Но нищо за вас. На вас, уважаеми, може да помогне единствено Костадинов. Не Величие, не Меч, а Възраждане.
    Пейпал и Револют, напоследък не дарявате. За Пейтриън да не говорим. Засрамете се. Имате пари за хляб от ГМО пшеница или мляко от норки, но нямате пари, за да подкрепите свободната журналистика.
    Как спите нощно време питам аз и моят екип монтажисти и оператори?

    10:28 25.03.2026

  • 2 си дзън

    4 10 Отговор
    Винаги ще има омраза в моя речник за руските слуги в БГ.
    Радев и Йотова са едни от многото.

    Коментиран от #13

    10:28 25.03.2026

  • 3 ПЪРВО И ВАЖНО

    2 0 Отговор
    ДУМА ДУПКА НЕ ПРАВИ. ДЕЛАТА ОМРАЗАТА АЛЧНОСТТА СА ВРАГОВЕТЕ НАШИ. И ТРЯБВА ДА БЪДЕМ ГОСПОДНИ ЧЕДА ЗАКЪРМЕНИ СЪС НЕГОВИТЕ ИДЕИ И ДОБРОТА.

    10:30 25.03.2026

  • 4 нее

    0 0 Отговор
    само оттам, ама отдругаде явно не требва каиш ?!....

    10:31 25.03.2026

  • 5 Някой

    1 6 Отговор
    Имаше един велик политик Бай Тошо който беше изгонил езика на омразата от речника ни абсолютно. Имаше само хвалби , всички виждаха и разбираха че халбите са изкуствени но хората ги беше страх нямаше как просто , и видяхте докъде я докарахме 89-та година . Другарката Йотова май иска да се върне онова време, и да бъде хвалена от сутрин до !вечер !!?

    10:32 25.03.2026

  • 6 Без майтап

    7 0 Отговор
    Несправедливостта ражда омраза .

    Коментиран от #23

    10:32 25.03.2026

  • 7 ???

    4 1 Отговор
    Не знам защо на такива събития все викат някой хрантутник да ръси празни приказки.

    10:33 25.03.2026

  • 8 Абсурдистан

    2 3 Отговор
    Да изгоним омразата! Йотова, хващай влака за Москва!

    Коментиран от #12

    10:33 25.03.2026

  • 9 Ами изчезвай

    6 0 Отговор
    Омразата е не само реч, а и действия!
    Ти се провали с изказването си за Русия, че е агресор!
    До сега само общи и заучени фрази!
    Родвласна си на модела. Овърташ се и искаш да бъдеш добричка към всички, че да те подкрепят за президент.
    Няма да стане, не си достойна.

    Коментиран от #16

    10:33 25.03.2026

  • 10 Перо

    5 0 Отговор
    Това недоразумения на ПП с клишетата, защо не се скрие някъде и да не се показва!

    10:34 25.03.2026

  • 11 Хмм

    4 0 Отговор
    всички ние не те искаме

    10:36 25.03.2026

  • 12 Объркал си й дестинацията.

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Абсурдистан":

    Тя е в ония списък на Москва в който са още няколко омразници към Русия!
    Нека бега в Тел Афиф

    10:36 25.03.2026

  • 13 Толкова просто

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Комунистите винаги търсят враг, когото трябва да мразим и срещу кгото трябва да се борим. Това сплотява мафиотските редици.

    10:36 25.03.2026

  • 14 Добре де

    0 0 Отговор
    Повече няма да говора с омраза, да ви е ........та!

    10:37 25.03.2026

  • 15 дцаоис

    5 0 Отговор
    БСП маймуна, сега предстой теб да те научим кои е агресор и кои е жертва. На изборите дето идват ще ти обясним и на теб кой е агресор и как се лъже. Пръдла. Съвсем се самозабравяте, ама ще ви наместим мозъците, все някои ден ще ви наместим. Слава на Господ Иисус Христос колкото и да лъжете все е напразно.

    10:37 25.03.2026

  • 16 Моряка

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами изчезвай":

    Русия агресор?Тази няма да бъде избрана за президент.Пък и забрави да спомене на Шипка на Трети март,кой освободи България.Също както Радев по същото време в Стара Загора.

    10:38 25.03.2026

  • 17 Не хабя

    0 0 Отговор
    чувства за омраза , другарке , но вероятно ти ! Безразличието към тези , които го заслужават е много по - добро и не носи никакви щети !

    10:39 25.03.2026

  • 18 Точно

    0 0 Отговор
    пък твоите думи ли формират света ? Хайде стига , де , с това надскачане на собствената сянка ! Нищичко продуктивно , само голи приказки .

    10:43 25.03.2026

  • 19 рамбо силек

    2 1 Отговор
    всички ние искаме да изгоним не омразата а Чубака от президенството

    10:43 25.03.2026

  • 20 Моряка

    2 0 Отговор
    Ами Цънцарова,ами Лорчето,ами Задника от Панорама как говорят?Злоба,омесена с наглост.И омраза,разбира се,за десерт.

    Коментиран от #22

    10:45 25.03.2026

  • 21 жега

    2 0 Отговор
    Няма как да няма омраза при такава бездна бедни и богати в България , хората се озлобиха страшно много.

    10:46 25.03.2026

  • 22 жега

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Моряка":

    Забрави пакестанеца

    10:46 25.03.2026

  • 23 Слава на ЕвроАтлантическа България

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Без майтап":

    Много правилно! "Несправедливостта ражда омраза"!
    А омразата дойде с либералната демокрация.
    В НРБ нямаше омраза, не се деляхне на фили и фоби. Нямаше беззаконие и виновните бяха наказвани без оглед на някакви измислени права, както е сега. Бе ред и справедливост, а хората бяха единни за България и българското.

    10:47 25.03.2026

  • 24 Перо

    3 0 Отговор
    На Радев, като държавен глава, дейността му се изчерпваше с няколко протоколни церемонии годишно и заучаване на 3-4 клишета месечно, ставащи за всякакъв повод! Сега обаче, в изпълнителната власт се иска опит, умения, образование и мислене, а не общи намерения и лозунги. Никога не се споменава за начин и методология на изпълнение на целите! Кадровият потенциал на партията също са случайници, без нужното образование, опит и креативност в мисленето! Има много бивши спортисти, които не стават за нищо, но и те дават “акъл”! Вижда ми се съдбата на ПП “Прогресивна БГ”, като на НДСВ и СДС! Цялата пара отива в свирката!

    10:53 25.03.2026

  • 25 Въпроса Е !

    1 0 Отговор
    Въпроса Е !

    Да Я Изгоним !

    От Действията !

    На Управляващите !

    „Включително и Твоите !

    Коментиран от #26

    11:01 25.03.2026

  • 26 И Твоите Подчинени !

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Въпроса Е !":

    И Твоите Подчинени !

    11:02 25.03.2026

  • 27 Лора Хаджипенчова

    1 0 Отговор
    Както обичта, така и омразата са чисто човешки чувства..
    А омразата често идва след лъжата.
    Няма как да обичаш тези, под които си бил пет века в робство, и да не мразиш тези (Лори) които ЛЪЖАТ публично в ефир.

    11:03 25.03.2026

