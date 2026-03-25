Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Влиза в сила помощта за най-нуждаещите се заради високите цени на горивата

25 Март, 2026 12:42

  • компенсации-
  • гориво

НАП вече публикува цените на дребно и на бензина, и на дизела на своя сайт

Влиза в сила помощта за най-нуждаещите се заради високите цени на горивата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Влиза в сила помощта за най-нуждаещите се заради високите цени на горивата. Това обяви на брифинг министърът на финансите Георги Клисурски.

Мярката се активира в подкрепа на българските граждани, обясни той.

Вчера, 24 март, беше третият пореден ден, в който цената на дизела на дребно е 1,60 евро. Съответно от днес вече мярката, която е в подкрепа на най-нуждаещите се физически лица и е в размер на 20 евро на месец, е активна.

НАП вече публикува цените на дребно и на бензина, и на дизела на своя сайт, обясни Клисурски.

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов обясни, че две категории лица ще имат право да получат тази компенсация.

Първата категория са хора, които имат банкови сметки в Агенция "Социално подпомагане" и получават средства от нея. Те няма нужда да подават заявления - автоматично ще получат по сметките си тези 20 евро, каза Адемов.

Другата категория са хора, които нямат плащания от Агенция "Социално подпомагане". Те трябва да подадат заявления в същата агенция. Това заявление ще бъде предоставено еднократно. Няма да се налага всеки месец да се подава, ако следващия месец пак бъде активирана мярката.

Право на помощта имат тези хора, които имат доход, който е в размер на линията на бедност, притежават личен автомобил и трябва да са платили задължителната застраховка "Гражданска отговорност".

В най-скоро време правителството ще обяви и пакет от мерки в подкрепа на бизнеса, каза още Клисурски. Важното е тези мерки да са ефективни, да са таргетирани и по отношение на бизнеса да пресичат инфлацията в нейния зародиш.

Клисурски каза още, че все пак се наблюдава стабилизация на цените на горивата. Бензинът за последните 4 дни е 1,43 евро.

НАП извършва и проверки, над 800 бензиностанции са проверени, каза още той. Всяко повишение на цените е в резултат от обективни пазарни обстоятелства, а не от спекулативно поведение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ядосан

    22 0 Отговор
    Е, и?
    Докато се пребориш с бюрокрацията и бумажтината ще изгориш повече гориво от "компенсацията".

    Коментиран от #23

    12:46 25.03.2026

  • 2 ромлянин с талига

    8 0 Отговор
    айде де

    12:47 25.03.2026

  • 3 простотията няма граници

    19 4 Отговор
    Ох , с три коли съм и съм най нуждаещ се. То пък една помощ . Цирк. А отгоре на всичко легитимността на премиера е под въпрос ?! И ако се окаже вярно, всички актове подписани от него ще са незаконосъобразни. Тука е така ,простотия и малоумие ,колкото искате !

    12:47 25.03.2026

  • 4 стигс глупости

    11 1 Отговор
    На който му е скъп бензина - да кара колело.
    Хею ще банакеят трошляците по улиците.

    Коментиран от #16

    12:56 25.03.2026

  • 5 Добре

    5 0 Отговор
    че компенсацията е в левро !

    13:00 25.03.2026

  • 6 ха ха

    10 0 Отговор
    най нуждаещите се не са правоимащи , та затова обещават и обещават и обещават

    13:01 25.03.2026

  • 7 Демокрация

    11 1 Отговор
    Предизборни номера за ромския електорат с БеМВе-тара ,които навсякъде смучат помощи . А бедните българи без автомобили - да го ...

    13:07 25.03.2026

  • 8 Фарс

    7 2 Отговор
    Беден с личен автомобил, купуване на гласове!

    13:07 25.03.2026

  • 9 Пламен

    5 3 Отговор
    Цената на WTI суров петрол в 2011 г.

    Дата Долара за барел

    Декември 2011 99.780000
    Ноември 2011 100.510000

    Април 2011 112.820000

    Забравихте ли ? Тогава заплатките бяха по 200-300 лефчета . Не умряхме , нали ?

    13:08 25.03.2026

  • 10 как са нападжийте измориха ли се?

    8 1 Отговор
    нап като извърши проверки какво стана?

    абе тия нападжий цяла година лежат и като извършат една проверка и вече са се изморили

    , всеки ден проверки трябва да има щом вземат постоянно заплата

    13:09 25.03.2026

  • 11 лама Кифла

    4 0 Отговор
    Другата категория са хора, които нямат плащания от Агенция "Социално подпомагане". Те трябва да подадат заявления в същата агенция. ............веднага се втурнах по терлици

    13:09 25.03.2026

  • 12 Промяна

    7 2 Отговор
    АМА ТОВА Е КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕС ДЪРЖАВНИ ПАРИ ОСТАВКАААА НЕЛИГИТИМНИЦИИИИИИ

    13:10 25.03.2026

  • 13 чакам си 20 евра

    5 0 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    13:12 25.03.2026

  • 14 Промяна

    3 1 Отговор
    АМА ТОВА Е КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕС ДЪРЖАВНИ ПАРИ ОСТАВКАААА НЕЛИГИТИМНИЦИИИИИИГюРО НАЛИИМА ДЕЛО СРЕЩУ НЕГО ЙОТОВАААААА ЗАЩО ГО НАЗНАЧИ

    13:12 25.03.2026

  • 15 Перо

    5 1 Отговор
    Влиза в сила простотията на ПП!!!

    13:13 25.03.2026

  • 16 Селянинът без колелото

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "стигс глупости":

    Ела ти да караш колело от село до Общ.център на 20 км. ,когато си на 70,с болни крака +руги болежки и то колело дето е по-скъпо от старата ми ,но вярна скромна "Жигулка"...

    Коментиран от #19

    13:14 25.03.2026

  • 17 Гласове от зайчарника в Банкя

    8 0 Отговор
    Бацо се зарадва, чака си 20 левро да сипне на стария мерцедес па да наметне черния кожен шлифер и да пообиколи, че избори го чакат😉

    13:19 25.03.2026

  • 18 замислен

    4 0 Отговор
    И сега пак тези в черния и сивия сектор без обявени доходи и без да са плащали никакви данъци защото нямат официали приходи ще се наредят да вземат на държавната хранилка. Сега в задачата се пита - щом държават поощрява неплащане на данъци и осигуровки защо да плащам и аз? Кога някой "беден без доходи" но с автомобил оценен над 5000 евро ще му бъде направена данъчна проверка? Или и аз да влизам у сивия сектор?

    13:20 25.03.2026

  • 19 аха

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Селянинът без колелото":

    Лъъъъъъъжешшшшш

    Коментиран от #24

    13:22 25.03.2026

  • 20 Опааа

    5 0 Отговор
    Абсолютни глупости! Временно намалете ДДС бе идИ оти!

    Коментиран от #21

    13:22 25.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    хора, които имат доход, който е в размер на линията на бедност...?!!

    кво стана с 650те евро щот линията на бедност е 300 и нещо.
    Междувременно в съседна Гърция помощтта е за семейства с до 30 000 евро годишен доход , държавата отделя 300 милиона, за да субсидира директно производителите и вносителите, за да е цената намалена за всички и най-вече за бизнеса и на всичко отгоре май са свалили малко и ДДС

    При нас са отделени 20 милиона, обаче с поставените условия 2/3 от "имащите право" няма и да се занимават... убаа работа ма българска рекли цветните... щот и с тях не можем се мерим вече

    13:30 25.03.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ядосан":

    Това е целта, да не се занимаваш!!! Така да "дадат", че да се откажеш да ползваш!
    Баща ми влиза в "избраните" ама хич няма и да ходя да се занимавам с простотиите на ППедофилите и да си губя времето за 20 евро.

    13:33 25.03.2026

  • 24 Селянинът без колелото

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "аха":

    Бих ти качил фото,но съм ,скаран" с инфо.технологии...
    Повечето от моето поколение сме така...

    13:34 25.03.2026

  • 25 Поро

    1 0 Отговор
    На тая гавра защо й викате мярка?
    Не се ли усещате, че сте смешни и жалки?

    Коментиран от #28

    13:34 25.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Георги

    1 0 Отговор
    какво са обективните пазарни обстоятелства, като горивата на колонката са произведени още преди войната в Иран, а новите високи цени за нефта са за доставка през май?

    13:50 25.03.2026

  • 28 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Поро":

    защо да е гавра? За месец бензина скочи 20-30 цента. При 20евро помощ на практика купуваш между 70 и 100 литра на старата цена.

    13:56 25.03.2026

