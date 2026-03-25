Влиза в сила помощта за най-нуждаещите се заради високите цени на горивата. Това обяви на брифинг министърът на финансите Георги Клисурски.
Мярката се активира в подкрепа на българските граждани, обясни той.
Вчера, 24 март, беше третият пореден ден, в който цената на дизела на дребно е 1,60 евро. Съответно от днес вече мярката, която е в подкрепа на най-нуждаещите се физически лица и е в размер на 20 евро на месец, е активна.
НАП вече публикува цените на дребно и на бензина, и на дизела на своя сайт, обясни Клисурски.
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов обясни, че две категории лица ще имат право да получат тази компенсация.
Първата категория са хора, които имат банкови сметки в Агенция "Социално подпомагане" и получават средства от нея. Те няма нужда да подават заявления - автоматично ще получат по сметките си тези 20 евро, каза Адемов.
Другата категория са хора, които нямат плащания от Агенция "Социално подпомагане". Те трябва да подадат заявления в същата агенция. Това заявление ще бъде предоставено еднократно. Няма да се налага всеки месец да се подава, ако следващия месец пак бъде активирана мярката.
Право на помощта имат тези хора, които имат доход, който е в размер на линията на бедност, притежават личен автомобил и трябва да са платили задължителната застраховка "Гражданска отговорност".
В най-скоро време правителството ще обяви и пакет от мерки в подкрепа на бизнеса, каза още Клисурски. Важното е тези мерки да са ефективни, да са таргетирани и по отношение на бизнеса да пресичат инфлацията в нейния зародиш.
Клисурски каза още, че все пак се наблюдава стабилизация на цените на горивата. Бензинът за последните 4 дни е 1,43 евро.
НАП извършва и проверки, над 800 бензиностанции са проверени, каза още той. Всяко повишение на цените е в резултат от обективни пазарни обстоятелства, а не от спекулативно поведение.
1 Ядосан
Докато се пребориш с бюрокрацията и бумажтината ще изгориш повече гориво от "компенсацията".
Коментиран от #23
12:46 25.03.2026
4 стигс глупости
Хею ще банакеят трошляците по улиците.
Коментиран от #16
12:56 25.03.2026
9 Пламен
Дата Долара за барел
Декември 2011 99.780000
Ноември 2011 100.510000
Април 2011 112.820000
Забравихте ли ? Тогава заплатките бяха по 200-300 лефчета . Не умряхме , нали ?
13:08 25.03.2026
10 как са нападжийте измориха ли се?
абе тия нападжий цяла година лежат и като извършат една проверка и вече са се изморили
, всеки ден проверки трябва да има щом вземат постоянно заплата
13:09 25.03.2026
13 чакам си 20 евра
не съм дльжен да овластявам никого
13:12 25.03.2026
16 Селянинът без колелото
До коментар #4 от "стигс глупости":Ела ти да караш колело от село до Общ.център на 20 км. ,когато си на 70,с болни крака +руги болежки и то колело дето е по-скъпо от старата ми ,но вярна скромна "Жигулка"...
Коментиран от #19
13:14 25.03.2026
19 аха
До коментар #16 от "Селянинът без колелото":Лъъъъъъъжешшшшш
Коментиран от #24
13:22 25.03.2026
22 ДрайвингПлежър
кво стана с 650те евро щот линията на бедност е 300 и нещо.
Междувременно в съседна Гърция помощтта е за семейства с до 30 000 евро годишен доход , държавата отделя 300 милиона, за да субсидира директно производителите и вносителите, за да е цената намалена за всички и най-вече за бизнеса и на всичко отгоре май са свалили малко и ДДС
При нас са отделени 20 милиона, обаче с поставените условия 2/3 от "имащите право" няма и да се занимават... убаа работа ма българска рекли цветните... щот и с тях не можем се мерим вече
13:30 25.03.2026
23 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Ядосан":Това е целта, да не се занимаваш!!! Така да "дадат", че да се откажеш да ползваш!
Баща ми влиза в "избраните" ама хич няма и да ходя да се занимавам с простотиите на ППедофилите и да си губя времето за 20 евро.
13:33 25.03.2026
24 Селянинът без колелото
До коментар #19 от "аха":Бих ти качил фото,но съм ,скаран" с инфо.технологии...
Повечето от моето поколение сме така...
13:34 25.03.2026
25 Поро
Не се ли усещате, че сте смешни и жалки?
Коментиран от #28
13:34 25.03.2026
28 Георги
До коментар #25 от "Поро":защо да е гавра? За месец бензина скочи 20-30 цента. При 20евро помощ на практика купуваш между 70 и 100 литра на старата цена.
13:56 25.03.2026