Проф. Михаил Константинов: Протестите желаеха едно нещо, но докараха Румен Радев

25 Март, 2026 12:46 1 416 57

Според Светлин Тачев от агенция "Мяра" правителството на Росен Желязков е станало "ненужно", заради влизането в еврозоната. Иначе е имало възможността да изкара пълен мандат. Протестите са легитимирали и решението на Румен Радев да подаде оставка като президент.

Появата на нов политически играч и последствията от конфликта в Близкия изток дават възможност на партиите да формират нови идеи и послания в предизборната кампания. Това коментира политологът Светлин Тачев от агенция "Мяра" в "Твоят ден" по NOVA NEWS. Според анализатора професор Михаил Константинов от "Галъп Болкан Интернешънъл" избирателите искат да видят прилични хора и е нужно единство, защото света го чакат страшни времена.
Двамата се обединиха около твърдението, че залогът в кампанията е вдигнат. Според Тачев правителството на Росен Желязков е станало "ненужно", заради влизането в еврозоната. Иначе е имало възможността да изкара пълен мандат. Протестите са легитимирали и решението на Румен Радев да подаде оставка като президент.
"Протестите желаеха едно нещо, но докараха Радев", отбеляза професор Константинов.

Беше коментирана и темата, че кампанията на опозицията на бившето управление се гради около събирането на 160 депутати. Причината е, че това е нужната бройка, за да започнат промени като съдебната реформа - в частност - избор на нов Висш съдебен съвет. Стабилното мнозинство би елиминирало и нуждата от тематичните мнозинства, станали модерни в последно време, поясни Тачев.
Анализаторите смятат, че високата избирателна активност ще затвърди легитимността на следващия парламент. Те пожелаха успех на служебното правителство в провеждането на честни избори. Според Тачев "обществената заявка беше такава. Служебният кабинет се опитва да я изпълни, да действа превантивно, за да ограничи контролирания вот това и да проведе честни избори".


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 реване

    27 10 Отговор
    Е,И КАКВО,КАТО СА ВИ докараЛИ Румен Радев?!

    12:51 25.03.2026

  • 2 Ти пък

    31 11 Отговор
    къде го видя докаран , сметачо ? Аман от опити за манипулиране !

    12:52 25.03.2026

  • 3 Къде

    23 4 Отговор
    го докараха. Да не стана вече министър председател.

    12:52 25.03.2026

  • 4 Горкият!

    33 7 Отговор
    Толкова години слугува на ГЕРБ и Бочко не му даде пари ,поне едно костюмче да си купи,а все с тия пуловерчета ще го запомним...??

    12:52 25.03.2026

  • 5 Къде

    22 4 Отговор
    ти го докараха ? У вас ?!

    12:53 25.03.2026

  • 6 дедо Флашко

    15 0 Отговор
    Защо не позволявате коментари към статиите за Вигенин???!

    Коментиран от #9, #26, #53

    12:55 25.03.2026

  • 7 БОЦ - ко

    13 1 Отговор
    Политически размисли

    Не спирни агитации,
    После - излагации,
    Но, тука пълно със шарани,
    Не помнят за кво сме избрани

    12:55 25.03.2026

  • 8 Така е

    13 24 Отговор
    Радев го чака съдбата на ИТН и ППДБ.

    Коментиран от #19, #51

    12:57 25.03.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "дедо Флашко":

    Няма да получиш отговор.
    И аз питах няколко пъти

    12:57 25.03.2026

  • 10 Не зная

    7 0 Отговор
    кой, кого докара, но ние как се докаросахме!

    12:58 25.03.2026

  • 11 12...34

    6 10 Отговор
    Z ще видят що е то диктатура и ще го изгонят.Като няма елит така ще е

    Коментиран от #16

    13:00 25.03.2026

  • 12 12340

    6 1 Отговор
    Стар пр@длю !

    13:03 25.03.2026

  • 13 ккк

    4 12 Отговор
    кои партии герб , НН и ИТН и кученцата им на каишка възраждане ли , ааа не мерси ще пробваме с Рунди

    13:03 25.03.2026

  • 14 Българин

    17 17 Отговор
    Протестите желаеха точно Румен Радев да дойде в политиката.Той е единствения,който следва националните интереси на държавата.Най-после България има шанс да излезе от това блато,които ни докараха Борисов и Пеевски.

    13:03 25.03.2026

  • 15 така е

    7 9 Отговор
    Колко от вас си спомнят, че преди 30 години т.нар. мутри произлезнаха от средите на спортистите? Дори нарицателно им викахме "борци".

    Та, когато Румен Радев е извикал "Мутри вън! Ще си върнем държавата!", той друго е имал предвид, а ние балъците му се радвахме. Още тогава върна България на Татко Петко, Сенсея и Трактора.

    13:04 25.03.2026

  • 16 абе

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "12...34":

    Този сам няма да си тръгне.

    13:05 25.03.2026

  • 17 007

    8 13 Отговор
    Обществото ни е хронично болно и вместо да търси професионална помощ за лечение отново е тръгнало за билки от знахари като Румен Радев. Ще се натрови и чак тогаво пак ще се сети за Бойко Борисов, семейният лекар за всичките му болежки.

    Коментиран от #39, #46

    13:08 25.03.2026

  • 18 Олееееее

    4 0 Отговор
    Вигенин: Демокрацията не може да се защитава без силно гражданско общество

    13:10 25.03.2026

  • 19 До колкото си спомням!

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Така е":

    Баба Ванга се спомина...!
    Или имаш претенции,да си преродената и персона...?!

    13:11 25.03.2026

  • 20 НО ТРЪПКО НЕ

    7 6 Отговор
    КАЗВАШ КАКВО СА ИСКАЛИ ПРОТЕСТИТЕ. ИСКАХА ТОВА КОЕТО РАДЕВ ЩЕ НАПРАВИ. СМЯНА НА МОДЕЛА ОБСЕБВАНЕ НА ВСИЧКО ОТ ТУУУЛУПА И ШИША. И ДАНО ГИ РАЗОБЛИЧИ И В ЗАТВОРА ГИ ВЪДВОРИ.

    13:12 25.03.2026

  • 21 Че то ако света го чакат страшни времена

    6 3 Отговор
    За какво ни е правителство бре Константинов ?

    13:12 25.03.2026

  • 22 Защо

    6 1 Отговор
    статиите за Вигенин са винаги затворени за коментари?

    Коментиран от #37

    13:13 25.03.2026

  • 23 Ако света го чакат страшни времена

    4 1 Отговор
    то и избор на нов Висш съдебен съвет ама съвсем пък не е нужен

    13:15 25.03.2026

  • 24 Мразим да мислим

    5 5 Отговор
    И Радев ще е поредното нищо

    13:17 25.03.2026

  • 25 света го чакат страшни времена

    2 2 Отговор
    и трябва да се защитава не с партии а със "силно и въоръжено гражданско общество" Партизански отряди и доброволни отряди на трудещите се ! Точно тъй...

    13:18 25.03.2026

  • 26 Мразим да мислим

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "дедо Флашко":

    Щото няма да имат и 4%. Като напишем мнението си за тях

    13:18 25.03.2026

  • 27 Буден

    5 1 Отговор
    ВАЖНОТО Е ДА РАЗКАРАТ ТЕБЕПОДОБНИТЕ.

    13:19 25.03.2026

  • 28 Зашката

    4 0 Отговор
    То така се появи и герберастията

    13:19 25.03.2026

  • 29 прокопи

    4 0 Отговор
    Радю сам се докара. НСО няма право вече да го кара.

    13:20 25.03.2026

  • 30 Откровен

    2 1 Отговор
    Абе и ние не искаме да те виждаме и чуваме теб ,ама всеки ден си по медиите...

    Коментиран от #41

    13:22 25.03.2026

  • 31 Тоз “професор”

    3 2 Отговор
    Си го приберете и не ни го показвайте !
    Продажник долен!

    13:22 25.03.2026

  • 32 Гласове от зайчарника в Банкя

    3 1 Отговор
    Румбата го докараха Бацо и брат му Шишо на розови понита😉

    13:23 25.03.2026

  • 33 пери

    7 2 Отговор
    Как точно протестите докараха Радев? Къде беше той по време на протестите?Той просто се възползва от тях, за да направи набързо партийка. Забрави клетвите си като президент и по някаква причина реши, че хората, включително, тези от протестите, го искаме. Не, НЕ го искаме, никой не го е докарал. Сам си е взел решенията да се откаже от президентството и да играе ва банк за парламента, така че ще си поема последствията, каквито и да са.
    Не протестирахме, за да получим Радев, да е ясно.

    13:23 25.03.2026

  • 34 Ами не е вярно и това че

    2 1 Отговор
    високата избирателна активност ще затвърди легитимността на следващия парламент ! "Легитимността" никога и никъде не е била през избори !Легитимността е законодаделна и технологична. Тя е измамно понятие което един куп диктатури е узаконило впрочем.

    13:25 25.03.2026

  • 35 Протестите желаеха моделът

    6 0 Отговор
    Борисов -Пеевски да падне.А кой ще докарат,решава избирателят.

    13:25 25.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 НаДжаги

    5 3 Отговор
    Радев няма хора, няма кадри, няма експерти. Лошото е че много хора нямаше идея от управление ще управляват държава. Независимо колко хубави намерения има Радев, следващото правителство ще е тотална катастрофа България.

    Коментиран от #45, #50

    13:26 25.03.2026

  • 39 доц.Мангъров

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "007":

    Ти и твоят "дофтор" сте абсолютни г@лоши.

    13:27 25.03.2026

  • 40 Най легитимни ще бъдат

    3 1 Отговор
    Когато НСО спре да ги охранява. Ама рязко ще им се вдигне легитимността тогава, че и морала впрочем .....

    13:28 25.03.2026

  • 41 Мише кон.

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Откровен":

    И насила ли те карат да ме четеш?

    13:29 25.03.2026

  • 42 Смех бате

    2 0 Отговор
    Пияндето фалшфикато, сега остава да ни каже, че протестите са желаеели Бойко Борисов.

    13:30 25.03.2026

  • 43 Синя София

    5 0 Отговор
    Когато искахме да махнем тройната коалиция, докарахме мутрите на тиквата на власт и професора 15 години им осигуряваше изборни победи

    13:30 25.03.2026

  • 44 Николаос 66

    2 0 Отговор
    Не те ли е срам да продължаваш да подгъзваш на Боко.Ти отдавна си бита корумпирана карта

    13:31 25.03.2026

  • 45 Андрешко

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "НаДжаги":

    Че то сега "кадри "и"експерти" в золумите с лопата да ги ринеш. И докъде я докарахме? Няма как да стане по-зле.

    13:31 25.03.2026

  • 46 Венсеремос,

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "007":

    другарю!! Боко е жив и ще пребъде, нали?!
    Откъде ви намират такива.....

    Коментиран от #57

    13:35 25.03.2026

  • 47 Това което се разбира

    0 1 Отговор
    Е че тоя Константинов искал "легитимност" да има и доверие да се даде на поредните атлантически измамници и мамници.. и много хубаво било когато служебният кабинет действал "превантивно" а тва, че е НЕзаконно и нарушава основни граждански права ама хич не било важно ....

    13:37 25.03.2026

  • 48 Какво стана бе

    4 1 Отговор
    тиквоч Константинов, идва ти редът към елиминацията, усети го нали ? Ти си рудуванката на Тиквата банкянска за изборите, ти си вредна животинка !

    13:39 25.03.2026

  • 49 Революция

    2 1 Отговор
    Ако Радев се окаже че и той е престъпно подло атлантенце, Революция и народен съд !

    13:40 25.03.2026

  • 50 Уф,то пък при

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "НаДжаги":

    Борисов и Пеевски едни експерти-Данчо Ментата,Делян фактурата,Нуша Простата ,Роско печатаря и всички останали

    13:43 25.03.2026

  • 51 Ха ха ха ти

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Така е":

    отдавна ли врачуваш или сега започваш "тренировките" за това ? То на жалките български "умници" това им остана да пробват с врачуване, като на политолозите, психолозите, анализаторите и ред други още навъдили се само в България "умници" имитиращи интелект !

    13:45 25.03.2026

  • 52 До Константинов

    0 0 Отговор
    Може да е за добро!

    13:47 25.03.2026

  • 53 Емигрант

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "дедо Флашко":

    Защото тези ФАКТИчески са комундури, не си ли пропичава по цензурата която е типичен комунистически метод който и сега се прилага от Путин в Рисия !

    13:51 25.03.2026

  • 54 Игнаций

    0 2 Отговор
    Радев никога няма да управлява България.Чрез него олигархията се опитва да заграби държавата.В Москва именно олигарсите държат на власт Путин.Опитват се да наложат модела и тук.По този начин отново се стреми да се доближи до Босфора,а и да има значително влияние на полуострова.Погледнете само от какви "вампири"е заобиколен.Хиени.До един гладни за власт и пари.Тази скъпа кампания кой я финансира?Докато другите партии имат обяснение със субсидии,Радев няма такива.Някой го "изпързаля",че ще го правят ЦАР.

    13:52 25.03.2026

  • 55 Яхнати

    1 0 Отговор
    Във всеки случай протестите бяха яхнати от ППДБ , а в тях участваха най-различни хора. ПеДрохан помогна нормалните да се ОТграничим от сектантите.

    14:00 25.03.2026

  • 56 Никакви

    0 0 Отговор
    нови послания и играчи нямат шанс, да стимулират трезво мислещите хора да гласуват, за тва "акционерно дружество", заформило се на жълтите павета! Винаги ситуацията ще е "минах ли те..."! Реално погледнато върху вътрешната и международна ситуации, наложени върху правилата на ЕС, ГЕРБ най-добре биха свършили работа. Щото 15 години кльопаха като изоглавени- чак се самозабравиха! Скръцнахме им със зъби- "аре стига толкова". Разбраха народното послание и с оглед на това, че имат навсякъде сработени структури, а и са най-в час, за тва Борисов е прав, те май са най-доброто от казана с мизериите! Щото каквото и да се прави, Кой е дълбоко законспириран и окопан в силово-правните структури, и всички подред стигат до Неговия! При ГЕРБ мисля, че би се получила някаква Мяра, относно общественото спокойствие и вече по-лежерно, едва доловимо облагодетелстване. Щото всеки нов е доказано не наяден и започва с голямата лопата!

    14:03 25.03.2026

  • 57 007

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Венсеремос,":

    Да товариш, не се случиха много неща след юмручето на знахаря Румен Радев и наркоманите му шарлатани, но най жалко е за магистрала "Хемус", която можеше да бъде готова. Парите ги няма и магистралата я няма след загубените вече 4 години.

    14:06 25.03.2026

