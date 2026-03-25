Проф. Михаил Константинов: Протестите желаеха едно нещо, но докараха Румен Радев

Появата на нов политически играч и последствията от конфликта в Близкия изток дават възможност на партиите да формират нови идеи и послания в предизборната кампания. Това коментира политологът Светлин Тачев от агенция "Мяра" в "Твоят ден" по NOVA NEWS. Според анализатора професор Михаил Константинов от "Галъп Болкан Интернешънъл" избирателите искат да видят прилични хора и е нужно единство, защото света го чакат страшни времена.
Двамата се обединиха около твърдението, че залогът в кампанията е вдигнат. Според Тачев правителството на Росен Желязков е станало "ненужно", заради влизането в еврозоната. Иначе е имало възможността да изкара пълен мандат. Протестите са легитимирали и решението на Румен Радев да подаде оставка като президент.
"Протестите желаеха едно нещо, но докараха Радев", отбеляза професор Константинов.
Беше коментирана и темата, че кампанията на опозицията на бившето управление се гради около събирането на 160 депутати. Причината е, че това е нужната бройка, за да започнат промени като съдебната реформа - в частност - избор на нов Висш съдебен съвет. Стабилното мнозинство би елиминирало и нуждата от тематичните мнозинства, станали модерни в последно време, поясни Тачев.
Анализаторите смятат, че високата избирателна активност ще затвърди легитимността на следващия парламент. Те пожелаха успех на служебното правителство в провеждането на честни избори. Според Тачев "обществената заявка беше такава. Служебният кабинет се опитва да я изпълни, да действа превантивно, за да ограничи контролирания вот това и да проведе честни избори".
Коментиран от #9, #26, #53
12:55 25.03.2026
Не спирни агитации,
После - излагации,
Но, тука пълно със шарани,
Не помнят за кво сме избрани
12:55 25.03.2026
Коментиран от #19, #51
12:57 25.03.2026
До коментар #6 от "дедо Флашко":Няма да получиш отговор.
И аз питах няколко пъти
12:57 25.03.2026
Коментиран от #16
13:00 25.03.2026
Та, когато Румен Радев е извикал "Мутри вън! Ще си върнем държавата!", той друго е имал предвид, а ние балъците му се радвахме. Още тогава върна България на Татко Петко, Сенсея и Трактора.
13:04 25.03.2026
До коментар #11 от "12...34":Този сам няма да си тръгне.
13:05 25.03.2026
Коментиран от #39, #46
13:08 25.03.2026
19 До колкото си спомням!
До коментар #8 от "Така е":Баба Ванга се спомина...!
Или имаш претенции,да си преродената и персона...?!
13:11 25.03.2026
26 Мразим да мислим
До коментар #6 от "дедо Флашко":Щото няма да имат и 4%. Като напишем мнението си за тях
13:18 25.03.2026
30 Откровен
Коментиран от #41
13:22 25.03.2026
Продажник долен!
13:22 25.03.2026
Не протестирахме, за да получим Радев, да е ясно.
13:23 25.03.2026
Коментиран от #45, #50
13:26 25.03.2026
39 доц.Мангъров
До коментар #17 от "007":Ти и твоят "дофтор" сте абсолютни г@лоши.
13:27 25.03.2026
До коментар #30 от "Откровен":И насила ли те карат да ме четеш?
13:29 25.03.2026
45 Андрешко
До коментар #38 от "НаДжаги":Че то сега "кадри "и"експерти" в золумите с лопата да ги ринеш. И докъде я докарахме? Няма как да стане по-зле.
13:31 25.03.2026
46 Венсеремос,
До коментар #17 от "007":другарю!! Боко е жив и ще пребъде, нали?!
Откъде ви намират такива.....
Коментиран от #57
13:35 25.03.2026
50 Уф,то пък при
До коментар #38 от "НаДжаги":Борисов и Пеевски едни експерти-Данчо Ментата,Делян фактурата,Нуша Простата ,Роско печатаря и всички останали
13:43 25.03.2026
51 Ха ха ха ти
До коментар #8 от "Така е":отдавна ли врачуваш или сега започваш "тренировките" за това ? То на жалките български "умници" това им остана да пробват с врачуване, като на политолозите, психолозите, анализаторите и ред други още навъдили се само в България "умници" имитиращи интелект !
13:45 25.03.2026
53 Емигрант
До коментар #6 от "дедо Флашко":Защото тези ФАКТИчески са комундури, не си ли пропичава по цензурата която е типичен комунистически метод който и сега се прилага от Путин в Рисия !
13:51 25.03.2026
57 007
До коментар #46 от "Венсеремос,":Да товариш, не се случиха много неща след юмручето на знахаря Румен Радев и наркоманите му шарлатани, но най жалко е за магистрала "Хемус", която можеше да бъде готова. Парите ги няма и магистралата я няма след загубените вече 4 години.
14:06 25.03.2026