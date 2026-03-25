Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Вигенин: Демокрацията не може да се защитава без силно гражданско общество

25 Март, 2026 12:53

  • кристиан вигенин-
  • демокрация-
  • бсп

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Пространството за гражданското общество в Европа е под нарастващ натиск в условията на новите геополитически реалности, външна намеса и засилваща се обществена поляризация.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Евопарламента Кристиан Вигенин по време на дискусия в Европейския парламент в рамките на проекта „Лидери на гражданското общество“ (Civic Champions), посветена на ролята на гражданското общество в защитата на демокрацията. Български партньор в инициативата е Центърът за изследване на демокрацията.

Вигенин подчерта, че устойчивостта на демократичните системи не е само институционален въпрос, а и въпрос на сигурност. „Европа трябва да бъде готова да противодейства на дезинформацията и чуждата намеса, но без да подкопава основните демократични принципи: свободата на изразяване, достъпа до информация и плурализма“, посочи той.

По думите му прекомерните ограничения в името на сигурността могат да доведат до обратен ефект и да отслабят самата демокрация. Вигенин акцентира върху основната роля на неправителствените организации, които често са на първа линия в разпознаването на дезинформационни кампании, изграждането на обществено доверие и ангажирането на гражданите.

„Ролята на гражданския сектор трябва да бъде официално призната, да се осигури по-сигурна и ясна подкрепа за неговата дейност и да се избягва стигматизирането му чрез политически наративи“, смята евродепутатът.

В рамките на дискусията бяха представени и конкретни идеи за засилване на защитата на демократичните процеси, включително създаването на механизъм за ранно предупреждение, който да свързва информацията от терен с институционалния отговор на Европейския съюз.

„Демокрацията не може да се изгражда само отгоре надолу. Тя изисква активно участие на обществото и силни независими организации“, заключи Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Подобни новини


