Новини
България »
Кабинетът одобри финансиране на МВР на стойност 5 500 000 евро

25 Март, 2026 14:35 842 13

  • финансиране-
  • мвр

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

С Решението се одобрява финансиране в размер на 5 500 000 евро за обезпечаване изпълнението на дейностите на Медицинският институт на МВР по договори с Национална здравноосигурителна каса за извършване на медицински услуги.

Правителството одобри и друго Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г. С Решението се одобрява финансиране в размер на 2 101 630 евро за обезпечаване на дейности по издаването на българските лични документи в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на МВР.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марио

    19 0 Отговор
    МВР=ОПГ

    14:37 25.03.2026

  • 2 Кой

    15 0 Отговор
    ще получи финансирането като фирма ?

    14:39 25.03.2026

  • 3 Пачо

    15 0 Отговор
    Нали няма пари за заплати,а сега си купуваме МВР...

    14:40 25.03.2026

  • 4 ?????

    18 0 Отговор
    Безплатни ли ще са за нас тези "новоиздадени документи", щом сме платили за тях милиони от бюджета!? Или ще ги платим отново, т.е. два пъти?

    14:43 25.03.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    6 0 Отговор
    Горкичките, да ги ожалиш...
    Явно управниците преди да станат такива детайлно се запознават с един роман на Оруел...

    14:48 25.03.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор
    Полицай с ТЕЛК и ПенЦия гони крадци на площада🧐

    14:51 25.03.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    От 5О ООО полицаи
    5 ООО са със заплата и пенЦия, а много са и с ТЕЛК❗

    14:58 25.03.2026

  • 8 Милиционерите

    4 0 Отговор
    се лекуват в милиционерски институт за милиционери. И това е добре, щото милиционерщината се преобразува в изродена милиционерска мутация.

    15:00 25.03.2026

  • 9 Пич

    4 0 Отговор
    Ще купуват още камери, и още ще ни тормозят!

    15:01 25.03.2026

  • 10 да питам

    2 0 Отговор
    Дали и тези пари не са от глобите ни?

    15:04 25.03.2026

  • 11 ПСЕВДО ДЪРЖАВАТА

    3 0 Отговор
    РОДНИНА,МИЛИЦИОНЕР....И ЗАЕМИ ПО 150 милиона през 20 ДНИ
    ВАШТА. МАМИЦА ИЗМЕТ КРАДЛИВА

    15:04 25.03.2026

  • 12 Абе

    3 0 Отговор
    В тоя медицински институт само сикаджииската герберска мутра от банкя се лекува и се оплаква,че го болят коленцата и с джипа влиза в парламента

    15:15 25.03.2026

  • 13 Опааа

    1 0 Отговор
    Търтеи!

    15:25 25.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове