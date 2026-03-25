ИТН събира подписи за свикване на извънредно заседание на парламента
  Тема: Избори

ИТН събира подписи за свикване на извънредно заседание на парламента

25 Март, 2026 16:46 941 29

Причината са продължаващите уволнения в МВР, предприети от министър Дечев, на хора ангажирани със случая „Петрохан“

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарната група на "Има такъв народ" започна да събира подписи за провеждане на извънредно пленарно заседание на 51-то Народно събрание на 1 април 2026 г. (сряда) от 14.00 часа, съобщиха от пресцентъра на партията.

"Причината за това е излязлата информация за продължаващите уволнения в МВР, предприети от министър Дечев, на хора ангажирани със случая „Петрохан“. Последното отстраняване е на старши комисар Кремена Илиева, заемала доскоро поста директор на Националния институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи", посочват oт ИТН.

"Призоваваме всички политически партии, които не желаят истината да бъде смачкана от имащата си служебен кабинет коалиция ППДБ, да подкрепят с подписи провеждането на това извънредно заседание. За сега имаме подкрепата на групата на партия ГЕРБ, надяваме се и другите партии да подкрепят тази инициатива. Няма нищо по-важно от истината. Ние от ИТН няма да позволим българските деца да бъдат докосвани с мръсни ръце и няма да позволим на подкрепялите това, да им се размине", се казва в информацията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    32 9 Отговор
    ИТН да ходи на м........ си на п..........

    16:50 25.03.2026

  • 2 пешо

    30 8 Отговор
    няма парламент вече за тия продажници

    16:51 25.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Наблюдател

    33 9 Отговор
    Тези продажни марионетки имаха шанса да се изявяват в политиката, но решиха да се продадат на мафията.
    Късно е Моме Калино за китка.

    Коментиран от #18

    16:51 25.03.2026

  • 5 7/8

    26 9 Отговор
    Смешен плач! Жалка работа! Айде чао НС!

    16:53 25.03.2026

  • 6 ха ха

    24 8 Отговор
    Фурнаджийските лопати от ИТН имат неизпълнени ангажименти и ще тряба да връщат на прасето пари.

    Коментиран от #14

    16:54 25.03.2026

  • 7 Файърфлай

    13 9 Отговор
    Преди години,подигравателно се казваше Партията ( БКП ) е права,дори когато греши.А днес достойните им деца и внуци -ПП ДБ грешат постоянно,дори когато са прави.Точка.

    16:54 25.03.2026

  • 8 Ивелин Михайлов

    19 9 Отговор
    Тез чалгари не разбраха,че приключиха с политиката

    16:55 25.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Няма такава партия

    15 9 Отговор
    Жалки тошковци и балабанчета

    16:58 25.03.2026

  • 11 Пепи

    15 7 Отговор
    Ама че нахалство! Че, Вие вече не сте депутати! И НИКОГА, повече няма да бъдете! С парите дето прилапахте, копувайте по едно стадо овце и кози и отивайте да ставате ЧОБАНИ! За друго не ставате! Виж ги ти? Депутатски кюфтета им се прияли!!! ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, няма по голями неудачници от Вас, циркаджии!!! Марш, към Учиндол!

    16:58 25.03.2026

  • 12 Иван

    16 8 Отговор
    Тези много нагли търсят парламента
    Ама няма ще го гледат по 7/8

    16:58 25.03.2026

  • 13 Оффф

    16 8 Отговор
    Тия чалгари да ги махаме вече, че станаха досадни от всякъде!

    16:58 25.03.2026

  • 14 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "ха ха":

    6а ти като какъв раздаваш епитети тук прасе бил незнам КОЙ си прасета са тези които рушат държавата ни от 5 години насам и са безнаказани прасета са тези които ов ладяха държавата без избори и безчинстват изхвърлят едни и назначават свои прасета са тези които саботират цялата държава вече 5 години и са безнаказани това са прасетатаа

    16:59 25.03.2026

  • 15 КСХ

    8 0 Отговор
    1-ви Април - ден на ЛЪЖАТА. Дали случайно е избрана датата?

    17:00 25.03.2026

  • 16 Мунчо

    10 4 Отговор
    С два, 2% крайни резултати в новите избори през месец април, какви подписи, какво събирате? Компос за новата реколта от сливи!
    Имаше такъв народ, ИТН, точно е!

    17:01 25.03.2026

  • 17 ДОЛУУУУ И Т Н ДОЛУ СЛАВИ И ТОШКО

    9 5 Отговор
    Кот крадаха и лъгаха...СТИГАА...

    17:01 25.03.2026

  • 18 Промяна

    6 7 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    ИТН СА ПРАВИ В СЛУЧАЯ КАКВА МАФИЯ БЪЛНУВАШ АМАН ОТ ПЛАТЕНИ МИРЧЕВИ БЕЗДЕЛНИЦИ

    17:01 25.03.2026

  • 19 Тома

    8 3 Отговор
    По добре е да си перат кючека по телевизията си 7/8 защото парламент за тях вече няма.

    17:04 25.03.2026

  • 20 хи хи

    6 3 Отговор
    Чалгите искали да влезнат още веднъж, да се снимат за последно.

    17:04 25.03.2026

  • 21 Тези врещят на умряло вече

    5 1 Отговор
    Вместо това, аз лично предлагам да излязат с официална позиция по случая с техния министър на културата М. Бачев, и да кажат какво е тяхното мнение за финансирането на актьора Аръков с огромна сума пари за турне в Европа, представете си! В момента се мъчат всячески да заглушат този грандиозен скандал с подобни внушения за министър Дечев. И още нещо да кажат - официално в съдебната експертиза на тримата убити на Околчица няма данни за сексуален контакт, изобщо!!! Да кажат публично кой им снесе тази невярна информация, и защо се изгавриха с паметта на жертвите???

    Коментиран от #29

    17:07 25.03.2026

  • 22 Лена

    3 0 Отговор
    Имаше такъв народ, ИТН, можете да го излъчвате
    денонощно по чалгаджийницата 7/8! Ефект 0%!
    Свикайте и Съвета на Тръмпито, там размита за вас! История сте вече, Славчо, история сте!

    17:07 25.03.2026

  • 23 Ура,,Ура

    3 0 Отговор
    Зулусите продължават да събират черни точки. Те сигурно не знаят, че хората ги мразят повече от двете прасета.

    17:08 25.03.2026

  • 24 Валерко

    1 0 Отговор
    Пидирунгелите искат да докажат на всички, че ще влезнат още веднъж в парламента хахахаха

    17:08 25.03.2026

  • 25 Стефко

    0 0 Отговор
    Какви уволнени хора по случая Петрохан. Явно тези са много далеко от истината. Има си наблюдаващ прокурор, разследващи, оперативни на терен и никой от тях не е уволнен. Няма действие, което би попречило на разследването. По скоро странна е активността в тази посока с неверни твърдения, които явно имат за цел да въздействат на разследващите.

    17:09 25.03.2026

  • 26 овчи мозъци от итн

    0 0 Отговор
    Предлагам никой от опозицията -ппдб,меч ,възраждане величие апсда не отидат натози цирк на чалгарите които искат да окелпезят ппдб за това което те самите прокуратурат опг борисов пеевски и разслездващите от мвр продължават да хвърлят някаква вина на ппдб , а те самите ИТН/са говорители на извършителите коитопродължават да прикриват екзекуцията .Напротив мвр министъра не само да уволнява престъпниците оот мвр които още продължават да не допускат никого до хижата ,за да прикрият следите от убийствата,но трябва да ги разследват лъжата ,манипулациите на правораздавателните органи и разпространенията и набеждаването от итн тошко неграмотника и балабана кюфтеджията,че някой друг искада замете истината

    17:09 25.03.2026

  • 27 Античалгар

    1 0 Отговор
    Чалгарите ритат, като за последно, щото жената на шефа на полицейския синдикат е депутат от ИТН. Типичната българска политическа зависимост, която трябва да се забрани със закон.

    17:09 25.03.2026

  • 28 Синя София

    1 0 Отговор
    Явно прасето е поръчителя,и чалгаджиите за пари влизат в кочината

    17:09 25.03.2026

  • 29 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тези врещят на умряло вече":

    ПЕТРОХАНЦИ СА ЖЕРТВИ НА СОБСТВЕНОТО СИ САМОСЪЗНАНИЕ А ТОВА ЧЕ СА ИМАЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЧАДЪР ОТ ШАРЛАТАНИТЕ Е ЯВНО ВИДНО НЕОСПОРИМО НЕЗНАМ КАКВО ОЩЕ ЗАВЛАДЕЛИ ДЪРЖАВНА ПЛАНИНА ПОЛУЧАВАТ ОГРОМНИ СУМИ ПАРИ ГИМАТ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ МАЛКИ МОМЧЕТА ТОВА Е ИСТИНАТАААААА АКО ЩЕТЕ ДЕЧЕВИ ДА ЛЪЖАТ ДА УВОЛНЯВАТ ДА ЗАПЛАШВАТ ПО ТЕЛЕВИЗИИ ДА ИЗЛИЗАТ ЕДНИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ЖИВЕЕЩИ ОТ БОГАТИ МЪЖЕ

    17:11 25.03.2026

