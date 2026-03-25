ИТН събира подписи за свикване на извънредно заседание на парламента

Парламентарната група на "Има такъв народ" започна да събира подписи за провеждане на извънредно пленарно заседание на 51-то Народно събрание на 1 април 2026 г. (сряда) от 14.00 часа, съобщиха от пресцентъра на партията.
"Причината за това е излязлата информация за продължаващите уволнения в МВР, предприети от министър Дечев, на хора ангажирани със случая „Петрохан“. Последното отстраняване е на старши комисар Кремена Илиева, заемала доскоро поста директор на Националния институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи", посочват oт ИТН.
"Призоваваме всички политически партии, които не желаят истината да бъде смачкана от имащата си служебен кабинет коалиция ППДБ, да подкрепят с подписи провеждането на това извънредно заседание. За сега имаме подкрепата на групата на партия ГЕРБ, надяваме се и другите партии да подкрепят тази инициатива. Няма нищо по-важно от истината. Ние от ИТН няма да позволим българските деца да бъдат докосвани с мръсни ръце и няма да позволим на подкрепялите това, да им се размине", се казва в информацията.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Наблюдател
Късно е Моме Калино за китка.
Коментиран от #18
16:51 25.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Иван
Ама няма ще го гледат по 7/8
16:58 25.03.2026
14 Промяна
До коментар #6 от "ха ха":6а ти като какъв раздаваш епитети тук прасе бил незнам КОЙ си прасета са тези които рушат държавата ни от 5 години насам и са безнаказани прасета са тези които ов ладяха държавата без избори и безчинстват изхвърлят едни и назначават свои прасета са тези които саботират цялата държава вече 5 години и са безнаказани това са прасетатаа
16:59 25.03.2026
18 Промяна
До коментар #4 от "Наблюдател":ИТН СА ПРАВИ В СЛУЧАЯ КАКВА МАФИЯ БЪЛНУВАШ АМАН ОТ ПЛАТЕНИ МИРЧЕВИ БЕЗДЕЛНИЦИ
17:01 25.03.2026
21 Тези врещят на умряло вече
Коментиран от #29
17:07 25.03.2026
22 Лена
денонощно по чалгаджийницата 7/8! Ефект 0%!
Свикайте и Съвета на Тръмпито, там размита за вас! История сте вече, Славчо, история сте!
17:07 25.03.2026
29 Промяна
До коментар #21 от "Тези врещят на умряло вече":ПЕТРОХАНЦИ СА ЖЕРТВИ НА СОБСТВЕНОТО СИ САМОСЪЗНАНИЕ А ТОВА ЧЕ СА ИМАЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЧАДЪР ОТ ШАРЛАТАНИТЕ Е ЯВНО ВИДНО НЕОСПОРИМО НЕЗНАМ КАКВО ОЩЕ ЗАВЛАДЕЛИ ДЪРЖАВНА ПЛАНИНА ПОЛУЧАВАТ ОГРОМНИ СУМИ ПАРИ ГИМАТ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ МАЛКИ МОМЧЕТА ТОВА Е ИСТИНАТАААААА АКО ЩЕТЕ ДЕЧЕВИ ДА ЛЪЖАТ ДА УВОЛНЯВАТ ДА ЗАПЛАШВАТ ПО ТЕЛЕВИЗИИ ДА ИЗЛИЗАТ ЕДНИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ЖИВЕЕЩИ ОТ БОГАТИ МЪЖЕ
17:11 25.03.2026