Асен Василев от Варна: Да има 160 човека, които да натиснат копчето за нов ВСС, за нов главен прокурор. Този да си ходи

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев и представители на партията посетиха Варна, където се срещнаха с кмета на града Благомир Коцев, както и с листата на коалицията в морската столица, информират от novini.bg.
Благомир Коцев благодари на Василев за подкрепата по време на ареста му. На свой ред лидерът на ПП му отговори, че благодарността трябва да е към варненци. И също благодари на всички застанали зад Коцев: "Да покажем, че "Пламенките" няма как да спечелят".
Тогава си обещахме нещо - да ги бием в парламента, да ги бием на площада и да ги бием в Европа. Мисля, че и трите се случиха. Вече въпросът е българските граждани, за последно, да приключат с модела на Борисов и на Пеевски. Да има 160 човека, които да натиснат копчето за нов Висш съдебен съвет, за нов главен прокурор, който ходи и разследва купувачите на гласове, а не министъра, който ги е хванал. С този главен прокурор справедливост в държавата няма да видим. Крайно време е да си ходи, както и двамата му господари Борисов и Пеевски. Почнали сме ги, няма да се откажем, допълни още Асен Василев.
Кметът на Варна Благомир Коцев изрази надежда, че тези избори ще бъдат "по-честни от предните".
Водачът на листата във Варна Павел Попов заяви: Единни сме. Листата ни е отлично изградена. Противоречия между партиите в коалицията няма, заедно сме в тази битка - ще я спечелим и ще имаме убедително мнозинство в 52-ия парламент.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
Виж го бе. Като Тиквата и Шопара... дебел та дебел.
Те "безпринципните" така гласуват и така избират... Или някакъв необразован Копанар от Максуда, или една дебела Тиква, или дебел Шопар или ей такива производни!
До коментар #2 от "Бобец":Кисело зеле със свинско, и баница с тиква.
Рашков като специалист по обвиненията ,или казано даже като преподавател във ВУЗ, се изложи . Със злоба не става. Така и обещанията които хвърлят са приказки в пустиня.🤔🤷
Hе бихме искaли и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.
В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ. Дават морков на силовите структури, администрацията и съдебната власт, и бич за всички работещи.
Не е далеч деня, в който пеевски, заедно с радев и борисов, ще завие рязко към москва и ще продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк - заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
До коментар #19 от "Коментар":КОМЕНТАР НА КОМИСАР.
22 Милчо
До коментар #1 от "Кочо":Защото в Испания кралят им е забранил да се занимават с всичко друго освен пари...А в Русия са продавали полска водка на народа ,вместо да работят.Не са пасели кравите защото ги е мързело да ги доят.Най-мръсните села в Украйна и Русия са били еврейските.Само търговия и далавери.
24 Мнение
До коментар #1 от "Кочо":Няма такова нещо като омраза срещу цял народ!
Може да има ниприязън към определени личности, или групи, или зли хора, НО НИКОГА СРЕЩУ ЦЯЛ НАРОД!
А като стана дума за индивиди, искам да попитам, как така Какорчо и Кирчо се имат все още като фактор в бг политиката, след като направиха сглобка с Боко и шиши????????
За случаите на п.дофилия, свързани с ппдб няма да споменавам много! Ще кажа само, че всички случаи от последните години са свързани с хора покрай ппдб!!!
НАРОДЕ, ГЛАСУВАЙ ЗА ПАТРИОТИЧНИ ПАРТИИ! ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ ГИ ВИДЯХМЕ ВЕЧЕ! ПРОДАДОХА И ЗАРОБИХА БЪЛГАРИЯ!!!
До коментар #19 от "Коментар":А НА НЕЗАКОННИТЕ СЛУЖЕБНИЦИ ОСТАВКА ЗАКОННОСТ ИЗБОРИТЕ ЩЕ СЕ ОКАЖАТ НЕПРАВОМЕРНИ
До коментар #27 от "Шопара":Не, сега мечтата му се сбъдна и иска 160 депутати за да реже главите на "мафията".Забравил е, че ще напълни собствения си гроб,а плаче на чужд
До коментар #31 от "Хаха":да припомня че кики утепа 2 ма човека с кола на НСО, щот лети с 200-та..и нищо кот било било.....
37 Този коментар е премахнат от модератор.
ВСС се състои от 33 членове. Двадесет и двама от тях се избират от съдебната власт, като се гарантира, че дори парламентът да не функционира, те ще разполагат със законно мнозинство, за да работят и да вземат решения. Останалите 11 членове (6 + 5) са политически назначени и трябва да имат най-малко 15 години стаж. Петима членове на ВСС се назначават по предложение на президента, а шестима – от парламента, ако има действащ такъв. Тези 11 членове могат да бъдат сменяни при всяка промяна на президента или парламента. Необходимо е да се подобри контролът върху вътрешната организация на съдебната система и върху дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (вътрешен контролен орган на съдебната система).
До коментар #6 от "Последния Софиянец":В САЩ МВР шефовете не се избират, а се назначават. Шефа на градската полиция се назначава от кмета. Съдиите в щатските съдилища се избират, но невинаги пряко от народа, а понякога от парламента или от губернатора, но с одобрението на сената. Съдиите във федералните съдилища на САЩ се назначават от президента на САЩ със съгласието на Сената, и то доживот.
Необходимо е този орган да бъде укрепен и развит като по-силен вътрешен контролен механизъм, функциониращ по модел на независима комисия. Той следва да извършва проверки върху всички участници в съдебната система и да представя събраните данни и доказателства пред ВСС за вземане на решения. В дейността му трябва да бъде гарантиран основният принцип на правото – че всеки е невинен до доказване на противното.
Предвижда се разширяване на правомощията на инспектората, включително възможност за по-задълбочен преглед на съдебни производства с цел контрол върху законосъобразността, ефективността и спазването на процесуалните срокове.
Същевременно следва ясно да се разграничат функциите на вътрешния контролен орган и органите на наказателното разследване. Инспекторатът не е разследващ орган по смисъла на наказателното право и не следва да установява наказателна отговорност за престъпления. Тази функция принадлежи на органите на следствието и прокуратурата, които разследват криминални деяния, включително и извършени от представители на съдебната система. При наличие на данни за престъпл
Предлага се също разширяване на механизма за отчетност и отговорност на съдиите, включително на съдиите от Конституционен съд на Република България, чрез създаване на специален режим в ново законодателство или чрез промени в Конституцията. В случаите на съмнения за тежки нарушения – като корупция, злоупотреба с власт или умишлено нарушаване на закона в полза на частни икономически интереси – следва да се предвиди възможност за независимо разследване от компетентните органи, въз основа на сигнал или данни, установени от инспектората.
Подобни механизми съществуват и в други държави. В Германия съдии могат да носят дисциплинарна и наказателна отговорност при тежки нарушения. В Италия Висшият съвет на магистратурата упражнява силен дисциплинарен контрол. Във Франция Висшият съвет на магистратурата и инспекционни органи осъществяват проверки за нарушения и етика.
Същевременно трябва ясно да се разграничат контролът върху законосъобразността и етичността на поведението на съдиите от контрола върху съдържанието на съдебните решения, който следва да остане ограничен, за да не се наруши независимостта на съда. По отношение на решенията на Конституционния съд те следва да останат окончателни и задължителни, като контролът може да се ограничи до процедурни аспекти – като спазване на срокове, прозрачност и наличие на конфликт на интереси.
При доказа
Тези промени следва да бъдат внимателно балансирани, така че да осигурят реална отчетност и ефективен контрол, без да се допуска политически или икономически натиск върху съдебната власт и без да се накърнява вътрешното убеждение на съдиите при постановяване на съдебните актове.
47 Този коментар е премахнат от модератор.