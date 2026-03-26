Асен Василев от Варна: Да има 160 човека, които да натиснат копчето за нов ВСС, за нов главен прокурор. Този да си ходи

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев и представители на партията посетиха Варна, където се срещнаха с кмета на града Благомир Коцев, както и с листата на коалицията в морската столица, информират от novini.bg.

Благомир Коцев благодари на Василев за подкрепата по време на ареста му. На свой ред лидерът на ПП му отговори, че благодарността трябва да е към варненци. И също благодари на всички застанали зад Коцев: "Да покажем, че "Пламенките" няма как да спечелят".

Тогава си обещахме нещо - да ги бием в парламента, да ги бием на площада и да ги бием в Европа. Мисля, че и трите се случиха. Вече въпросът е българските граждани, за последно, да приключат с модела на Борисов и на Пеевски. Да има 160 човека, които да натиснат копчето за нов Висш съдебен съвет, за нов главен прокурор, който ходи и разследва купувачите на гласове, а не министъра, който ги е хванал. С този главен прокурор справедливост в държавата няма да видим. Крайно време е да си ходи, както и двамата му господари Борисов и Пеевски. Почнали сме ги, няма да се откажем, допълни още Асен Василев.

Кметът на Варна Благомир Коцев изрази надежда, че тези избори ще бъдат "по-честни от предните".

Водачът на листата във Варна Павел Попов заяви: Единни сме. Листата ни е отлично изградена. Противоречия между партиите в коалицията няма, заедно сме в тази битка - ще я спечелим и ще имаме убедително мнозинство в 52-ия парламент.