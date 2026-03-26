Асен Василев от Варна: Да има 160 човека, които да натиснат копчето за нов ВСС, за нов главен прокурор. Този да си ходи
  Тема: Избори

Асен Василев от Варна: Да има 160 човека, които да натиснат копчето за нов ВСС, за нов главен прокурор. Този да си ходи

26 Март, 2026 19:11 1 634 47

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев и представители на партията посетиха Варна, където се срещнаха с кмета на града Благомир Коцев, както и с листата на коалицията в морската столица, информират от novini.bg.
Благомир Коцев благодари на Василев за подкрепата по време на ареста му. На свой ред лидерът на ПП му отговори, че благодарността трябва да е към варненци. И също благодари на всички застанали зад Коцев: "Да покажем, че "Пламенките" няма как да спечелят".
Тогава си обещахме нещо - да ги бием в парламента, да ги бием на площада и да ги бием в Европа. Мисля, че и трите се случиха. Вече въпросът е българските граждани, за последно, да приключат с модела на Борисов и на Пеевски. Да има 160 човека, които да натиснат копчето за нов Висш съдебен съвет, за нов главен прокурор, който ходи и разследва купувачите на гласове, а не министъра, който ги е хванал. С този главен прокурор справедливост в държавата няма да видим. Крайно време е да си ходи, както и двамата му господари Борисов и Пеевски. Почнали сме ги, няма да се откажем, допълни още Асен Василев.

Кметът на Варна Благомир Коцев изрази надежда, че тези избори ще бъдат "по-честни от предните".

Водачът на листата във Варна Павел Попов заяви: Единни сме. Листата ни е отлично изградена. Противоречия между партиите в коалицията няма, заедно сме в тази битка - ще я спечелим и ще имаме убедително мнозинство в 52-ия парламент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Кочо

    8 6 Отговор
    Защо всички мразят евреите?

    Коментиран от #22, #24

    19:19 26.03.2026

  • 2 Бобец

    10 0 Отговор
    Обичате ли боб с кисело зелце?

    Коментиран от #15

    19:20 26.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Само

    4 18 Отговор
    Радаростин Василев е достоен кандитат за премиер.

    19:22 26.03.2026

  • 5 Даниел

    18 1 Отговор
    И дойдоха времена нелепи,в който управляват крадци и слепи!

    19:27 26.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    19 6 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като кметовете.Само така ще се изчисти системата.Като в САЩ.

    Коментиран от #41

    19:27 26.03.2026

  • 7 И това

    18 7 Отговор
    ли е реформата?

    19:28 26.03.2026

  • 8 Пиги

    14 5 Отговор
    във Варна !

    19:35 26.03.2026

  • 9 мда

    20 3 Отговор
    И да си намерите експерти, които наистина ще правят съдебна реформа, а не някакви Мравояди!

    19:35 26.03.2026

  • 10 Гост

    19 9 Отговор
    Асенчо, мамин сладък пуФчо, държавната трапеза добре храни! Я какви бузки и какво шкембенце си пуснал. Гониш Грухчо ДъПъСарски!

    19:38 26.03.2026

  • 11 Гандалф

    7 7 Отговор
    Най добрия вариант за нашите политици е...като доиде на власт ново правителство, да си назначи техен човек за главен прокурор...и с закон да се забрани на главните прокурори да разследват далаверите на предходните правителства...

    19:39 26.03.2026

  • 12 хаха

    6 7 Отговор
    Само байганьовците могат да си избират такива дебели безформени шопари!
    Виж го бе. Като Тиквата и Шопара... дебел та дебел.

    Те "безпринципните" така гласуват и така избират... Или някакъв необразован Копанар от Максуда, или една дебела Тиква, или дебел Шопар или ей такива производни!

    Как е бе сглобени Тикви Новоначалски и вГЗраждани?
    ХАХАХА

    19:39 26.03.2026

  • 13 смяна на вашия с нашия

    14 7 Отговор
    Главния прокурор не провежда разследване, а провежда методическо ръководство за уеднаквяване на прокурорския аршин. Кокорчо настоява Андрей Янкулов да е назначен за главен прокурор, като разчита на корумпираните прокурори да прекратяват делата на кокорчовите хора под влиянието на Янкулов.

    19:39 26.03.2026

  • 14 Сарафов

    14 6 Отговор
    Няма да си ходя.Гюро също е незаконен,така че той първо да си ходи.

    19:41 26.03.2026

  • 15 Меню

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бобец":

    Кисело зеле със свинско, и баница с тиква.

    19:42 26.03.2026

  • 16 Асан с пеньоар

    11 10 Отговор
    Искаме реформа "стани да седна"

    19:42 26.03.2026

  • 17 Анджо

    12 5 Отговор
    Как промениха конструкция, така ще направят и съдебната реформа. Бива глупости , ама тоя се на....ка от всякаде. Те арестуваха Боко и после не можаха и да се оправдаят и не можаха да скалъпят и елементарно обвинение.
    Рашков като специалист по обвиненията ,или казано даже като преподавател във ВУЗ, се изложи . Със злоба не става. Така и обещанията които хвърлят са приказки в пустиня.🤔🤷

    19:46 26.03.2026

  • 18 Реалност

    6 2 Отговор
    Укpaинскoтo oбществo веднъж нanpaви фaтaлен избop - избpa npезидент мaфиoт, Янyкoвич - човекът на Путлер, зaеднo с неroвите npиближени, кoитo oткpaднaхa нaд 30 милиapдa дoлapa oт украинската дъpжaвa. Те oбещaвaхa евponейски nът, a вместo тoвa noлyчиха диктaтypa и чyдoвищнa кopynция, кoятo yнищoжи тяхната цялoст, свoбoдaтa и демoкpaциятa. Дo днес yкpaинският нapoд изnитвa noследиците oт тoзи тежък и rpешен избop.
    Hе бихме искaли и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.

    В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ. Дават морков на силовите структури, администрацията и съдебната власт, и бич за всички работещи.
    Не е далеч деня, в който пеевски, заедно с радев и борисов, ще завие рязко към москва и ще продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк - заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .

    19:52 26.03.2026

  • 19 Коментар

    8 8 Отговор
    На т.нар. прокурори от ВСС и на престъпника Сарафов трябва всеки ден да се правят граждански арести, а имуществото им да бъде заграбено от България. Да разберат колко тежи България, не е лека колкото си мислят

    Коментиран от #20, #26

    19:54 26.03.2026

  • 20 1234

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Коментар":

    КОМЕНТАР НА КОМИСАР.

    20:02 26.03.2026

  • 21 Овчарник.

    5 3 Отговор
    Който ми плати най много за него ще гласувам.!точка ,това е капиталИзъм...

    20:03 26.03.2026

  • 22 Милчо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кочо":

    Защото в Испания кралят им е забранил да се занимават с всичко друго освен пари...А в Русия са продавали полска водка на народа ,вместо да работят.Не са пасели кравите защото ги е мързело да ги доят.Най-мръсните села в Украйна и Русия са били еврейските.Само търговия и далавери.

    20:10 26.03.2026

  • 23 Вече

    5 4 Отговор
    По големи от тези смешници няма.

    20:11 26.03.2026

  • 24 Мнение

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Кочо":

    Няма такова нещо като омраза срещу цял народ!
    Може да има ниприязън към определени личности, или групи, или зли хора, НО НИКОГА СРЕЩУ ЦЯЛ НАРОД!

    А като стана дума за индивиди, искам да попитам, как така Какорчо и Кирчо се имат все още като фактор в бг политиката, след като направиха сглобка с Боко и шиши????????
    За случаите на п.дофилия, свързани с ппдб няма да споменавам много! Ще кажа само, че всички случаи от последните години са свързани с хора покрай ппдб!!!

    НАРОДЕ, ГЛАСУВАЙ ЗА ПАТРИОТИЧНИ ПАРТИИ! ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ ГИ ВИДЯХМЕ ВЕЧЕ! ПРОДАДОХА И ЗАРОБИХА БЪЛГАРИЯ!!!

    20:13 26.03.2026

  • 25 ВЕрваме ти, ама друг път

    5 4 Отговор
    Така си се ошишкал, че и в главата ти е само мас и лой! Като смените главният прокурор, какво ще промените? И сега си правите схемите на митниците, създавате си НПО та дето само сучат народни пари, назначавате си свои хора навсякъде за да ви вървят далаверките и нищо, ама съвсем нищо не правите за хората! И ако все още има заблудени дето ви вярват, напълно ще си заслужава мизерията, която ще им дадете!😂😂

    20:18 26.03.2026

  • 26 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "Коментар":

    А НА НЕЗАКОННИТЕ СЛУЖЕБНИЦИ ОСТАВКА ЗАКОННОСТ ИЗБОРИТЕ ЩЕ СЕ ОКАЖАТ НЕПРАВОМЕРНИ

    20:19 26.03.2026

  • 27 Шопара

    8 3 Отговор
    Асенке, още ли мечтаеш да имате над 120 депутата, а?

    Коментиран от #32

    20:25 26.03.2026

  • 28 604

    5 2 Отговор
    на коцака делото що е на трупчета...зарди имунитети А?

    20:27 26.03.2026

  • 29 Мисирката Йотова

    7 2 Отговор
    Генералният адвокат на Съда на Европейския съюз, натоварен с делото за уволнението на Андрей Гюров от поста подуправител в БНБ, твърди, че отстраняването му е по-скоро правомерно. Това означава, че има още едно основание да се приема, че служебният министър-председател Андрей Гюров е назначен с противоконституционен указ на президентката Илиана Йотова. Шарлатаните на Радев.

    20:29 26.03.2026

  • 30 604

    6 2 Отговор
    избирателите им не мой да вденат, че медийната среда, съдиите и изпълнителната власт са овладяни от пепейците ежеминутно се четкат и перат, че и платена тролска мрежа имат, сега се точат и на прокуратурата.....това ви е промяната, стани да седна...планктона да ходи да гласува за тия и за радев......от една секта са!!!!

    20:31 26.03.2026

  • 31 Хаха

    5 3 Отговор
    Ася Василева да ни обясни промените които направиха невнятниците от Петрохан с чия помощ се случиха ? Ася Василева да ни обясни, що за радетели за правова държава са , а Кирцата престъпи закона, сега Умник Гюро нелигитимен, пак прегазихте закона! Във Варна свети Благо и свидетелите изпрани и препрани ! За каква съдебна реформа дрънкаш? Съдебната реформа на Правната нула Ристьо обслужи олигархията, а Русенския културен проект директно Бобокови и Прокопиев!

    Коментиран от #33

    20:31 26.03.2026

  • 32 Виж сега,

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Шопара":

    Не, сега мечтата му се сбъдна и иска 160 депутати за да реже главите на "мафията".Забравил е, че ще напълни собствения си гроб,а плаче на чужд

    20:33 26.03.2026

  • 33 604

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Хаха":

    да припомня че кики утепа 2 ма човека с кола на НСО, щот лети с 200-та..и нищо кот било било.....

    20:34 26.03.2026

  • 34 Стойко

    5 3 Отговор
    Това изказване на Василева ще донесе отлив на още гласуподаватели. ПП ще стане 4-та политическа сила.

    20:34 26.03.2026

  • 35 Без коментар.

    6 3 Отговор
    Ние живеем в държавата на мошениците! Андрей Гюров е като Кирил Петков - и двамата знаеха, че са в несъвместимост, но излъгаха, за да заемат поста министър-председател. Така конституционалистът проф. Пламен Киров коментира последното развитие по казуса с Андрей Гюров -

    20:36 26.03.2026

  • 36 ХаХа

    3 3 Отговор
    Асеня ма вие като ги имахте ударихте шапкат на Президента, ся той ша ви удари на вас шпката

    20:44 26.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 По-точно

    1 0 Отговор
    За да имаш нещо което искаш трябва да отстъпиш нещо което трябва. И това е:
    ВСС се състои от 33 членове. Двадесет и двама от тях се избират от съдебната власт, като се гарантира, че дори парламентът да не функционира, те ще разполагат със законно мнозинство, за да работят и да вземат решения. Останалите 11 членове (6 + 5) са политически назначени и трябва да имат най-малко 15 години стаж. Петима членове на ВСС се назначават по предложение на президента, а шестима – от парламента, ако има действащ такъв. Тези 11 членове могат да бъдат сменяни при всяка промяна на президента или парламента. Необходимо е да се подобри контролът върху вътрешната организация на съдебната система и върху дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (вътрешен контролен орган на съдебната система).

    20:49 26.03.2026

  • 39 Този петроханец владее математиката

    5 3 Отговор
    Владее я на сервитьорско ниво.

    20:49 26.03.2026

  • 40 ганев

    1 2 Отговор
    КАКТО..ФАКТИ ПОКАЗАХА...И ПОСЛЕ КАЗАХА....ТОВА СА ИЗВРАТЕНЯЦИТЕ...ВИЖТЕ ГИ....И ПОСЛЕЕЕ..ФАКТ ФАКТИ ФАКТ

    20:50 26.03.2026

  • 41 Слаба успеваемост

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    В САЩ МВР шефовете не се избират, а се назначават. Шефа на градската полиция се назначава от кмета. Съдиите в щатските съдилища се избират, но невинаги пряко от народа, а понякога от парламента или от губернатора, но с одобрението на сената. Съдиите във федералните съдилища на САЩ се назначават от президента на САЩ със съгласието на Сената, и то доживот.

    20:54 26.03.2026

  • 42 Андрей (несъвместимият) Гюров

    4 3 Отговор
    Изложи и Йотова.

    Коментиран от #47

    20:58 26.03.2026

  • 43 По-точно

    1 1 Отговор
    В съдебната система съществува един основен вътрешен орган за контрол – Инспекторатът към Висшия съдебен съвет. Той има ключова роля в извършването на проверки, установяването на дисциплинарни нарушения и събирането на информация относно дейността на магистратите. Инспекторатът се формира с участие на парламента, президента и ВСС, с цел осигуряване на баланс и независимост.

    Необходимо е този орган да бъде укрепен и развит като по-силен вътрешен контролен механизъм, функциониращ по модел на независима комисия. Той следва да извършва проверки върху всички участници в съдебната система и да представя събраните данни и доказателства пред ВСС за вземане на решения. В дейността му трябва да бъде гарантиран основният принцип на правото – че всеки е невинен до доказване на противното.

    Предвижда се разширяване на правомощията на инспектората, включително възможност за по-задълбочен преглед на съдебни производства с цел контрол върху законосъобразността, ефективността и спазването на процесуалните срокове.

    Същевременно следва ясно да се разграничат функциите на вътрешния контролен орган и органите на наказателното разследване. Инспекторатът не е разследващ орган по смисъла на наказателното право и не следва да установява наказателна отговорност за престъпления. Тази функция принадлежи на органите на следствието и прокуратурата, които разследват криминални деяния, включително и извършени от представители на съдебната система. При наличие на данни за престъпл

    21:13 26.03.2026

  • 44 По-точно

    1 0 Отговор
    При наличие на данни за престъпление инспекторатът следва да препраща информацията към компетентните органи.

    Предлага се също разширяване на механизма за отчетност и отговорност на съдиите, включително на съдиите от Конституционен съд на Република България, чрез създаване на специален режим в ново законодателство или чрез промени в Конституцията. В случаите на съмнения за тежки нарушения – като корупция, злоупотреба с власт или умишлено нарушаване на закона в полза на частни икономически интереси – следва да се предвиди възможност за независимо разследване от компетентните органи, въз основа на сигнал или данни, установени от инспектората.

    Подобни механизми съществуват и в други държави. В Германия съдии могат да носят дисциплинарна и наказателна отговорност при тежки нарушения. В Италия Висшият съвет на магистратурата упражнява силен дисциплинарен контрол. Във Франция Висшият съвет на магистратурата и инспекционни органи осъществяват проверки за нарушения и етика.

    Същевременно трябва ясно да се разграничат контролът върху законосъобразността и етичността на поведението на съдиите от контрола върху съдържанието на съдебните решения, който следва да остане ограничен, за да не се наруши независимостта на съда. По отношение на решенията на Конституционния съд те следва да останат окончателни и задължителни, като контролът може да се ограничи до процедурни аспекти – като спазване на срокове, прозрачност и наличие на конфликт на интереси.

    При доказа

    21:15 26.03.2026

  • 45 По-точно

    1 0 Отговор
    При доказани нарушения трябва да се предвидят ефективни санкции, включително отстраняване от длъжност и търсене на наказателна отговорност.

    Тези промени следва да бъдат внимателно балансирани, така че да осигурят реална отчетност и ефективен контрол, без да се допуска политически или икономически натиск върху съдебната власт и без да се накърнява вътрешното убеждение на съдиите при постановяване на съдебните актове.

    21:16 26.03.2026

  • 46 Горски

    2 2 Отговор
    Все отбор юнаци за заведението на бай Ставри. Ей сега ще се забързаме да ви осигурим 160 ,точно пък за най вредните. Корумпета се събраха,ами смешно им е и широко около врата. Пак няма да спечелите изборите въпреки че този министър председател да е от вашата секта сега и незаконно инсталиран и с ваше МВР сте пълна щета. Веднъж намерихте 160 човека да натиснат копчето за промените на Конституцията. Втори път 160 човека... Definitely, Maybe.

    21:35 26.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

