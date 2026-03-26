Васил Терзиев: Движението по бул. "Александър Стамболийски" ще бъде пуснато до два месеца

26 Март, 2026 20:39 1 516 21

Реконструкцията на участъка от Западния парк до бул. „Константин Величков“ включва пълно изграждане и подмяна на цялата инженерна инфраструктура, както и изцяло нова контактна кабелна мрежа, която да обслужва обновения релсов път с дължина 3084 метра, съобщи Иво Иванов от инвеститорския контрол на обекта

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Движението по бул. „Александър Стамболийски“, в участъка от Западния парк до бул. „Константин Величков“ с дължина 1,7 км, се очаква да бъде пуснато до два месеца, ако времето позволява, обяви пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, предават от БТА. Той провери ремонта на участък от булеварда заедно със заместник-кмета по строителство Никола Лютов и инж. Иво Иванов от инвеститорския контрол на обекта.

Остават още неколкостотин метра за полагане на тротоари и настилки. „Трамвайното трасе е готово, така че се надяваме при добро време и стегната работа на строителите до два месеца булевардът да е завършен“, каза столичният кмет. По думите му строителните дейности се движат с добро темпо и с необходимото качество. „Много наблягаме на сроковете, но и на това какъв обект получаваме в крайна сметка“, подчерта Васил Терзиев.

Булевардът трябваше, при перфектни атмосферни условия и при липса на административни забавяния, да бъде готов преди Коледа миналата година, каза зам.-кметът Лютов. Той информира, че поради забавяне на разплащането от страна на държавата и неблагоприятни атмосферни условия през миналата есен, приключването на реконструкцията се е отложило за тази година и до осем седмици трябва да е готово. Зам.-кметът посочи, че макар обектът да е разплатен на малко над 50%, има 85% линейно изпълнение на дейностите, които са на обща стойност 46 480 598 лева.

Реконструкцията на участъка от Западния парк до бул. „Константин Величков“ включва пълно изграждане и подмяна на цялата инженерна инфраструктура – водопроводи и канализация, електроразпределителни и телекомуникационни мрежи, както и изцяло нова контактна кабелна мрежа, която да обслужва обновения релсов път с дължина 3084 метра, съобщи Иво Иванов. Той добави, че за комфорт и безопасност на трамвайното трасе са изградени перони в двете посоки на движение, предвидени са спирконавеси и указателни табели на спирките, като всичко е автоматизирано и гражданите получават информация за разписанието на превозните средства. Иванов подчерта, че при ремонта не са премахвани дървета; напротив – интензивно се залесява и се създават условия за комфортна среда и развитие на зелената система.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    5 1 Отговор
    А какво станА със старата контактна мрежа?Да не би брадчедите от Филиповци или командите от Суходол откъде другата страна на Бундес парка да са я предали за жица?

    20:48 26.03.2026

  • 4 КОМИСИОНА ОТ ТОЗИ БУЛЕВАРД

    7 1 Отговор
    Ще го даря на някое гьой НПО.

    20:54 26.03.2026

  • 5 Лена

    14 2 Отговор
    Щял да го прекръсти на булевард Петрохан

    20:57 26.03.2026

  • 6 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "ТОЯ СТРОИТЕЛ МАЙНА":

    😇 Нереза тества трамвайната линия. 🤩

    20:59 26.03.2026

  • 7 Питам

    14 1 Отговор
    Това в ляво валякът ли е който утъпква междурелсието на трамвая?

    Коментиран от #8, #9

    20:59 26.03.2026

  • 8 Това е

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Питам":

    новият Шиши, ама от нашите. С лама Прасчо и ПП-ЛГБТ към победа!

    Коментиран от #20

    21:01 26.03.2026

  • 9 утъпква пачките

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Питам":

    в сакове и чували

    Коментиран от #18

    21:04 26.03.2026

  • 10 Тити на Кака

    11 4 Отговор
    Пореден рекорд по неможене...
    Петроханлия е този, какво да го правиш😂😂😂

    Коментиран от #21

    21:07 26.03.2026

  • 11 хаха

    3 4 Отговор
    НЕНА ОМРАЗАТА към меките китки! (тоест 2/3 от байганьовските ориенталци)

    21:10 26.03.2026

  • 12 цитат

    10 0 Отговор
    Бойко ходи с хеликоптер в Лом при електората щото не може да стигне с джипката от дупки

    21:11 26.03.2026

  • 13 Хмм

    11 4 Отговор
    Лама Терзиев няма да подаде оставка въпреки финансирането му на педофилската секта от Петрохан и кризите, които създаде в София.

    Коментиран от #16

    21:16 26.03.2026

  • 14 Опа

    8 3 Отговор
    Васко ухото една кучешка колиба не е построил от както е кмет.

    21:17 26.03.2026

  • 15 Карай

    6 2 Отговор
    Този е внук и племеник на убийци от Държавна сигурност.

    21:19 26.03.2026

  • 16 Ами

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хмм":

    след Петрохан е бита карта

    21:25 26.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "утъпква пачките":

    Много точно казано. Поинтересувайте се кой е бащата на Лютов, изглежда по същия начин.

    08:56 27.03.2026

  • 19 Ах Ох

    1 0 Отговор
    С бели маратонкии и изтъркани джинсии, ахахахахахаааа 🤣🌈🖕

    08:59 27.03.2026

  • 20 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Това е":

    Шиши е фиданка в сравнение с тоа толуп.

    09:02 27.03.2026

  • 21 БЪтал - Хаджи Белхороев

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тити на Кака":

    Дължина 1,7 км , а строителните дейности се движат с добро темпо и с необходимото качество!?!?
    Това или е виц или майтап!
    1700 метра за 12 месеца е добро темпо????
    За 12 месеца китайците построиха мост , високо в планината дълъг 6 км , другари комунисти !

    22:59 27.03.2026

