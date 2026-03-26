Васил Терзиев: Движението по бул. "Александър Стамболийски" ще бъде пуснато до два месеца

Движението по бул. „Александър Стамболийски“, в участъка от Западния парк до бул. „Константин Величков“ с дължина 1,7 км, се очаква да бъде пуснато до два месеца, ако времето позволява, обяви пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, предават от БТА. Той провери ремонта на участък от булеварда заедно със заместник-кмета по строителство Никола Лютов и инж. Иво Иванов от инвеститорския контрол на обекта.

Остават още неколкостотин метра за полагане на тротоари и настилки. „Трамвайното трасе е готово, така че се надяваме при добро време и стегната работа на строителите до два месеца булевардът да е завършен“, каза столичният кмет. По думите му строителните дейности се движат с добро темпо и с необходимото качество. „Много наблягаме на сроковете, но и на това какъв обект получаваме в крайна сметка“, подчерта Васил Терзиев.

Булевардът трябваше, при перфектни атмосферни условия и при липса на административни забавяния, да бъде готов преди Коледа миналата година, каза зам.-кметът Лютов. Той информира, че поради забавяне на разплащането от страна на държавата и неблагоприятни атмосферни условия през миналата есен, приключването на реконструкцията се е отложило за тази година и до осем седмици трябва да е готово. Зам.-кметът посочи, че макар обектът да е разплатен на малко над 50%, има 85% линейно изпълнение на дейностите, които са на обща стойност 46 480 598 лева.

Реконструкцията на участъка от Западния парк до бул. „Константин Величков“ включва пълно изграждане и подмяна на цялата инженерна инфраструктура – водопроводи и канализация, електроразпределителни и телекомуникационни мрежи, както и изцяло нова контактна кабелна мрежа, която да обслужва обновения релсов път с дължина 3084 метра, съобщи Иво Иванов. Той добави, че за комфорт и безопасност на трамвайното трасе са изградени перони в двете посоки на движение, предвидени са спирконавеси и указателни табели на спирките, като всичко е автоматизирано и гражданите получават информация за разписанието на превозните средства. Иванов подчерта, че при ремонта не са премахвани дървета; напротив – интензивно се залесява и се създават условия за комфортна среда и развитие на зелената система.