Вигенин: Временен изход от Схемата за търговия с емисии за въглищните ТЕЦ може да намали цените на енергията

26 Март, 2026 21:05 873

Евродепутатът смята, че в настоящата криза трябва да се прояви гъвкавост, защото високите цени на енергията не могат да бъдат пренебрегнати

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа е изправена пред безпрецедентен енергиен натиск и се нуждае от прагматични решения, които да облекчат домакинствата и бизнеса, без да се поставя под въпрос дългосрочната климатична политика.“ Това заяви в Брюксел българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в изказване, посветено на ролята на Схемата за търговия с емисии (ЕТС) в условията на енергийна криза.

По думите му Схемата за търговия с емисии остава основен инструмент за декарбонизацията и стимулирането на инвестиции в чиста енергия, а подкопаването на нейната предвидимост би застрашило конкурентоспособността на Европа и енергийния преход. „Схемата за търговия с емисии е стратегически инструмент, но настоящата ситуация изисква гъвкав подход“, подчерта Вигенин.

Евродепутатът настоя Европейската комисия да използва всички налични механизми за ограничаване на ценовия натиск чрез целенасочена подкрепа и временни мерки за стабилизиране на пазара. В този контекст Вигенин посочи необходимостта от обсъждане на краткосрочни корекции в прилагането на Схемата за търговия с емисии, които да осигурят по-голяма ценова стабилност, без да отслабват климатичните цели на ЕС.

Като конкретна възможност той предложи временно изваждане на въглищните топлоелектрически централи от обхвата на схемата: „Такава извънредна стъпка би позволила производство на по-евтина електроенергия и би оказала пряк положителен ефект върху цялата икономика.“ Според Вигенин подобни мерки трябва да бъдат ясно ограничени във времето и насочени към преодоляване на текущата криза, без да се подкопава дългосрочната стратегия на ЕС за климатична неутралност.

„Европейските граждани и индустрия очакват бързи, балансирани и реалистични решения, които едновременно защитават икономиката и гарантират устойчивия енергиен преход“, подчерта в заключение Кристиан Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/


