"Изправи се.БГ" с призив към партиите да поемат предизборен ангажимент за мерки за цените и сметките за ток

"Изправи се.БГ" изпрати меморандум до партиите и коалициите, участващи в изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г., с искане за публичен ангажимент за законодателство за контрол на цените и за специална комисия за завишените сметки за ток.
В документа се заявява: „От гражданската платформа "Изправи се.БГ" се обръщаме към Вас с настояване за ясен и публичен ангажимент по най-чувствителната за българските граждани тема – цените на основните храни, лекарствата, горивата, банковите такси и услугите от първа необходимост.“
От гражданската организация припомниха, че Законът за контрол на цените „Антиспекула“ е бил приет на първо четене от парламента, но така и не се е стигнало до окончателното му гласуване. В резултат на това „Цените в търговската мрежа, обявени по Закона за въвеждане на еврото, сравнени със средните за 2024 г. на НСИ, показват крайния резултат от безхаберието на предишната власт. За една година доматите поскъпват от 1,81 евро на 3,69 евро, или със 103%; белият хляб – от 0,88 евро на 1,15 евро, или с 31%; ябълките – от 1,12 евро на 1,88 евро, или с 68%; картофите – от 0,84 евро на 1,30 евро, или с 54%; краставиците – от 1,71 евро на 2,54 евро, или с 49%; яйцата – от 0,22 евро за брой на 0,31 евро, или с 43%; олиото – от 1,49 евро на 2,11 евро, или с 42%; прясното мляко – от 1,41 евро на 1,73 евро, или с 22%; сиренето от краве мляко – от 6,98 евро на 7,85 евро за килограм, или над 12%.“ – посочиха от гражданската организация.
Според "Изправи се.БГ" „Институциите се обединиха около това, че сметките за ток не са били завишени, а потреблението магически се е покачило“, поради което „настояваме за създаване на специална временна комисия с участие на независими експерти, която да разследва завишените сметки за ток.“
„Докато партиите продължават да си затварят очите по най-важните за гражданите теми, няма как да очакват възстановяване на доверието в институциите.“ – заявиха от гражданската платформа и обявиха, че всички получени отговори ще бъдат публично оповестени, за да гражданите знаят кой поема реален ангажимент за защитата им.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питам
Коментиран от #25
07:53 27.03.2026
2 кой мy дpeмe
07:55 27.03.2026
3 Ах , Ах...
07:56 27.03.2026
4 Въй
07:59 27.03.2026
5 Време е
08:00 27.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Лора
08:01 27.03.2026
8 Дааа ще поемат
08:03 27.03.2026
9 пресолена
08:03 27.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Надарен батко
До коментар #10 от "надарена кака":Аз като ти взема мерки на прашките, ти ще поемеш ангажимент с изправянето за години напред...
08:06 27.03.2026
12 Интересно
08:09 27.03.2026
13 Предизборно
08:09 27.03.2026
14 Бочко
08:11 27.03.2026
15 Някой
08:25 27.03.2026
16 Лена
изчислено!
ЖАЛКА и некадърно пасмина!
08:27 27.03.2026
17 Геро
08:31 27.03.2026
18 Същата
08:36 27.03.2026
19 Р Г В
08:53 27.03.2026
20 Иван Грозни
09:20 27.03.2026
21 Наведи се БГ
09:21 27.03.2026
22 Будител
09:25 27.03.2026
23 Някой
09:38 27.03.2026
24 Роза
10:28 27.03.2026
25 Дзак
До коментар #1 от "Питам":Сякаш не сте дружки!
Коментиран от #26
11:12 27.03.2026
26 Анонимен
До коментар #25 от "Дзак":Единият води другия за носа!
11:13 27.03.2026
27 Голям боклук
12:50 27.03.2026