"Изправи се.БГ" с призив към партиите да поемат предизборен ангажимент за мерки за цените и сметките за ток

"Изправи се.БГ" изпрати меморандум до партиите и коалициите, участващи в изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г., с искане за публичен ангажимент за законодателство за контрол на цените и за специална комисия за завишените сметки за ток.

В документа се заявява: „От гражданската платформа "Изправи се.БГ" се обръщаме към Вас с настояване за ясен и публичен ангажимент по най-чувствителната за българските граждани тема – цените на основните храни, лекарствата, горивата, банковите такси и услугите от първа необходимост.“

От гражданската организация припомниха, че Законът за контрол на цените „Антиспекула“ е бил приет на първо четене от парламента, но така и не се е стигнало до окончателното му гласуване. В резултат на това „Цените в търговската мрежа, обявени по Закона за въвеждане на еврото, сравнени със средните за 2024 г. на НСИ, показват крайния резултат от безхаберието на предишната власт. За една година доматите поскъпват от 1,81 евро на 3,69 евро, или със 103%; белият хляб – от 0,88 евро на 1,15 евро, или с 31%; ябълките – от 1,12 евро на 1,88 евро, или с 68%; картофите – от 0,84 евро на 1,30 евро, или с 54%; краставиците – от 1,71 евро на 2,54 евро, или с 49%; яйцата – от 0,22 евро за брой на 0,31 евро, или с 43%; олиото – от 1,49 евро на 2,11 евро, или с 42%; прясното мляко – от 1,41 евро на 1,73 евро, или с 22%; сиренето от краве мляко – от 6,98 евро на 7,85 евро за килограм, или над 12%.“ – посочиха от гражданската организация.

Според "Изправи се.БГ" „Институциите се обединиха около това, че сметките за ток не са били завишени, а потреблението магически се е покачило“, поради което „настояваме за създаване на специална временна комисия с участие на независими експерти, която да разследва завишените сметки за ток.“

„Докато партиите продължават да си затварят очите по най-важните за гражданите теми, няма как да очакват възстановяване на доверието в институциите.“ – заявиха от гражданската платформа и обявиха, че всички получени отговори ще бъдат публично оповестени, за да гражданите знаят кой поема реален ангажимент за защитата им.