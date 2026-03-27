"Изправи се.БГ" с призив към партиите да поемат предизборен ангажимент за мерки за цените и сметките за ток

27 Март, 2026 07:48 921 27

  изправи се.бг
  предизборен ангажимент
  сметки за ток

От гражданската организация припомниха, че Законът за контрол на цените „Антиспекула“ е бил приет на първо четене от парламента

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Изправи се.БГ" изпрати меморандум до партиите и коалициите, участващи в изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г., с искане за публичен ангажимент за законодателство за контрол на цените и за специална комисия за завишените сметки за ток.

В документа се заявява: „От гражданската платформа "Изправи се.БГ" се обръщаме към Вас с настояване за ясен и публичен ангажимент по най-чувствителната за българските граждани тема – цените на основните храни, лекарствата, горивата, банковите такси и услугите от първа необходимост.“

От гражданската организация припомниха, че Законът за контрол на цените „Антиспекула“ е бил приет на първо четене от парламента, но така и не се е стигнало до окончателното му гласуване. В резултат на това „Цените в търговската мрежа, обявени по Закона за въвеждане на еврото, сравнени със средните за 2024 г. на НСИ, показват крайния резултат от безхаберието на предишната власт. За една година доматите поскъпват от 1,81 евро на 3,69 евро, или със 103%; белият хляб – от 0,88 евро на 1,15 евро, или с 31%; ябълките – от 1,12 евро на 1,88 евро, или с 68%; картофите – от 0,84 евро на 1,30 евро, или с 54%; краставиците – от 1,71 евро на 2,54 евро, или с 49%; яйцата – от 0,22 евро за брой на 0,31 евро, или с 43%; олиото – от 1,49 евро на 2,11 евро, или с 42%; прясното мляко – от 1,41 евро на 1,73 евро, или с 22%; сиренето от краве мляко – от 6,98 евро на 7,85 евро за килограм, или над 12%.“ – посочиха от гражданската организация.

Според "Изправи се.БГ" „Институциите се обединиха около това, че сметките за ток не са били завишени, а потреблението магически се е покачило“, поради което „настояваме за създаване на специална временна комисия с участие на независими експерти, която да разследва завишените сметки за ток.“

„Докато партиите продължават да си затварят очите по най-важните за гражданите теми, няма как да очакват възстановяване на доверието в институциите.“ – заявиха от гражданската платформа и обявиха, че всички получени отговори ще бъдат публично оповестени, за да гражданите знаят кой поема реален ангажимент за защитата им.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам

    6 2 Отговор
    Мая, ти кога ще поемеш писмен ангажимент да не пускаш твоя"ангел" по телевизиите да ръси простотии, които за последната година се увеличиха със 152%? Ти един с един "ангел" не можеш да се справиш, тръгнала си държавата да оправяш! А каква бойна беше...........

    Коментиран от #25

    07:53 27.03.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    13 0 Отговор
    майчето викаше 2020 "мутри вън" и те излязоха от затвора и влязоха у властта

    07:55 27.03.2026

  • 3 Ах , Ах...

    10 2 Отговор
    Ох, Ох...... Мая все още иска да изправя, но няма желаещи да изправят за Мая...

    07:56 27.03.2026

  • 4 Въй

    5 1 Отговор
    "Изкриви се БГ!" . Като завоите на магистрала българска.

    07:59 27.03.2026

  • 5 Време е

    8 1 Отговор
    да излезе Владо "кошницата" и да каже, че повишение на цените няма !

    08:00 27.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лора

    6 1 Отговор
    Платнена форма.

    08:01 27.03.2026

  • 8 Дааа ще поемат

    5 1 Отговор
    Голяма отговорносн иде яко увеличение за народа никой евро не сава ,виж за бизвеса помощи

    08:03 27.03.2026

  • 9 пресолена

    6 1 Отговор
    искахте пари за всички и за всичко и сега -вай инфлация. и пак искат . а кой ще дава мая? ти дай парите . бъди добрият пример....хахах. как лъже тая.....

    08:03 27.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Надарен батко

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "надарена кака":

    Аз като ти взема мерки на прашките, ти ще поемеш ангажимент с изправянето за години напред...

    08:06 27.03.2026

  • 12 Интересно

    6 2 Отговор
    Кой предложи Делян са шеф на ДА...НС и за 2 дена измъкна цялата информазия,дела и компромати....и започна мутриза...цията....Мая дали знае нещо по въпроса.

    08:09 27.03.2026

  • 13 Предизборно

    4 1 Отговор
    ще ни обещаят всичко!

    08:09 27.03.2026

  • 14 Бочко

    4 0 Отговор
    я беше кръстил правилно на времето!

    08:11 27.03.2026

  • 15 Някой

    4 0 Отговор
    Ох Майче , мен със сигурност ще ме изправиш !!!

    08:25 27.03.2026

  • 16 Лена

    6 2 Отговор
    Мая Ма, пролет идва, вдигат се мъглите, изключваш тока, като консумация и хващаш зеленото! Лапаш лапада и за народа отново всичко е точно, проверено,
    изчислено!
    ЖАЛКА и некадърно пасмина!

    08:27 27.03.2026

  • 17 Геро

    4 0 Отговор
    Владимир Иванов - Мечо Пух, каза, че в кошницата инфлация няма! Какви мерки, какви 5 лева за Мая Ма?

    08:31 27.03.2026

  • 18 Същата

    6 1 Отговор
    като ниновица, патка

    08:36 27.03.2026

  • 19 Р Г В

    4 0 Отговор
    Видно е че пчеличката няма да седне на меко кресло и в следващия парламент. Другарката като не я огря и поста на Омбудсман явно в момента интереса и клони към шефския стол на НСИ за да използва японския метод / нагоди го/ и да ни извади от блатото.

    08:53 27.03.2026

  • 20 Иван Грозни

    4 0 Отговор
    Много общо обръщение.Към кои партии конкретно?Първо се изправете пък после съветвайте, че като знам за кого ще гласувате не ми се говори....

    09:20 27.03.2026

  • 21 Наведи се БГ

    3 0 Отговор
    Дайте да дадем!

    09:21 27.03.2026

  • 22 Будител

    2 1 Отговор
    Нали купуването и продаването на гласове е престъпление . Защо дават само акции на полицията които ловят хора които купуват гласове , но не казват за кои партии купуват. Вчера вътрешния министър каза , че много партии купуват гласове. Това ознава , че всички партии са престъпници . И ние пак ли да ги избираме???

    09:25 27.03.2026

  • 23 Някой

    1 2 Отговор
    Майче ,ще се узориш да изправиш цяла България но ти си знаеш най-добре !!!

    09:38 27.03.2026

  • 24 Роза

    1 2 Отговор
    Мая е спорна личност,но едно и признавам-като омбудсман беше по-добра и по-борбена, отколкото тази,сегашната мърла,дето не може две думи накръст да каже!Може би затова не я избраха отново,защото беше неудобна за властимащите!

    10:28 27.03.2026

  • 25 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Питам":

    Сякаш не сте дружки!

    Коментиран от #26

    11:12 27.03.2026

  • 26 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дзак":

    Единият води другия за носа!

    11:13 27.03.2026

  • 27 Голям боклук

    1 0 Отговор
    Тази пръдня отново засмърдя!

    12:50 27.03.2026

