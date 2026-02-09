Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Таско Ерменков: Повече шум се вдигна за сметките за тока, отколкото има жалби

Таско Ерменков: Повече шум се вдигна за сметките за тока, отколкото има жалби

9 Февруари, 2026 22:44 844 16

  • таско ерменков-
  • шум-
  • сметки за ток-
  • жалби

"Ако имаме някаква разлика между цена и стойност, значи има нарушение. Изискваме и дали е спазен 30-дневния срок за отчитане. Започнали сме проверките и чакаме отговори. Правим проверка, при която да се установят фактическите обстоятелства. Няма да оставим нещо, което може да доведе до незаконосъобразно повишаване на заплатената от потребителя електроенергия", обясни членът на КЕВР

Таско Ерменков: Повече шум се вдигна за сметките за тока, отколкото има жалби - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Към този момент имаме 130 писмени жалби, донесени на ръка или около 300 такива по интернет. Но над половината от тях нямат необходимите атрибути, за да бъде разгледана една жалба. Там пишат, че не са доволни от сметката, или да проверим за нередности. Получихме и гола фактура, която не е ясно защо се изпраща.

Това заяви членът на Комисията за енергийно и водно регулиране Таско Ерменков в "Денят ON AIR".

Как да подадем жалба
По думите му хората трябва да знаят, че всяка жалба трябва да бъде изпратена според изискванията

"Най-добре е жалбата да бъде изпратена до КЕВР чрез електроразпределителните предприятия, защото така те ще окомплектоват жалбите. Трябва да има данните за този, който подава жалбата или упълномощен представител. Трябва да има обратна връзка - телефон, адрес и поща. Ако има възможност да се приложат и документи", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Първо се проверява дали начислената сума отговаря на количеството използвана електроенергия, категоричен е Ерменков.

"Ако имаме някаква разлика между цена и стойност, значи има нарушение. Изискваме и дали е спазен 30-дневния срок за отчитане. Започнали сме проверките и чакаме отговори. Правим проверка, при която да се установят фактическите обстоятелства. Няма да оставим нещо, което може да доведе до незаконосъобразно повишаване на заплатената от потребителя електроенергия", обясни Ерменков.

Солени глоби при нарушения
Той е убеден, че ще се провери и качеството на доставената електроенергия.

"Повече шум се вдигна, отколкото има жалби. Имаме цял отдел, който се занимава с тях. Януари беше по-студен от декември и има температурна разлика, която трябва да покрием, за да имаме комфорт. Имаме и 7-8 почивни дни. Хората са вкъщи, готвят, гледат телевизия. Но когато става въпрос за четворно и петорно увеличение, ще проверим. Нормативната база не позволява хората да не си платят сметките. Ще се постигне споразумение за разсрочено плащане на големите сметки. Ако има нарушения, ще има глоби от 20 000 лв. до 1 млн. лв. за този, който си е позволил да играе не по правилата", посочи Ерменков.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 0 Отговор
    Тюуу.....па тоа да беше идел на отмор у Петрохан...

    Коментиран от #8

    22:52 09.02.2026

  • 2 Ерменко Тасков

    20 0 Отговор
    е дърт оял се енергиен паразит!

    22:55 09.02.2026

  • 3 си дзън

    10 2 Отговор
    Таско Ерменков, Еленко Божков и Явор Коюмджиев - триумвирата в защита
    на руските интереси в БГ.

    23:13 09.02.2026

  • 4 Щом има коментар !?,

    15 0 Отговор
    И питате !? 👍Тоя в кауша и от там да даде интервю 👋👍

    23:14 09.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Този ще виси отвисоко.

    23:24 09.02.2026

  • 6 Никой

    8 0 Отговор
    То като няма ток - няма и жалби - то на какво да ги напишеш - нямаш ток за принтер.

    23:25 09.02.2026

  • 7 Алооу

    10 0 Отговор
    ВИК ли е ,не Енергото ,и на вас и на вас

    23:30 09.02.2026

  • 8 ФАКТ Е

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Дебили ли са българите? Не виждат ли кървавата диря от Петкохан до Околчица след наркотрафиканта Борисов? Бандитът пандизчия от Панкрац!

    23:52 09.02.2026

  • 9 таска

    0 6 Отговор
    много шум за нищо!

    23:55 09.02.2026

  • 10 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    10 0 Отговор
    НА ТОЯ КОГАТО И ДА МУ СТРОШИШ ГЛАВАТА С ТОЯГАТА НА ШАХО, ВСЕ ЩЕ ЕКЪСНО.. червената олигархия, водена от радев полека -лека изпълзява. ДА ВИ Е ЧЕСТИТА!!!

    00:03 10.02.2026

  • 11 Той шум

    4 0 Отговор
    няма да вдига, щото се е напапкал толкова години на държавна хранилка и препечелил да е вечно подлога. Обидно е да се гаврят така с хората от позицията на финансово обезпечени "властимащи". Ще го питам къде щеше да гастролира да се жалва, ако беше забутан в някое село с 200 лв. пенсияи смеъка за ток 250 лв. Оял се паразит на наш гръб..

    00:26 10.02.2026

  • 12 оня с коня

    1 0 Отговор
    цената на тока трябва да се увеличи поне няколко пъти!!!!!
    най-евтения ток ползваме в БЪЛГАРИЯ- не ви ли е срам? питам ас!

    хората по белия свят мръзнат вие тука си живеете охолно като през социализъма ама сега има банани и ще трябва да моржувате вече иначе няма да имате пари за бананите като си платите тока

    02:23 10.02.2026

  • 13 оня с коня

    2 0 Отговор
    време е вече да гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    02:23 10.02.2026

  • 14 ви го мушна фГЪЗЪнасран

    1 1 Отговор
    урсула каза: които се къпе е руски агент

    02:25 10.02.2026

  • 15 Забележете,

    2 0 Отговор
    че всичкото котило на комунягите е паразит!

    04:46 10.02.2026

  • 16 Ташко Ирменков

    2 0 Отговор
    Агент Радулов малииииии тук е още 1988 ГД ние не сме мръднали и сантиметър...

    05:18 10.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол