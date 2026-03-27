Българска федерация на пенсионерските съюзи искат актуализация на всички пенсии. Това става ясно от отворено писмо до медиите. А причината е, че България е изправена пред решения, които засягат нейния суверенитет, икономика и бъдеще. От федерацията са изпратили писмото и до политическите партии, които са в кампания, като им поставят конкретни въпроси, на които се надяват да получат отговори.

„Преди всяка предизборна кампания слушаме едни и същи обещания – за прозрачност, честност и грижа за хората. Българските граждани вече не вярват на думи. Те искат ясни позиции и поета отговорност. Днес няма място за мълчание, уклончивост и двусмислие. България е изправена пред решения, които засягат нейния суверенитет, икономика и бъдеще“, пишат от Българска федерация на пенсионерските съюзи.



От името на два милиона български пенсионери те настояват за ясни, еднозначни и публични отговори на следните въпроси:

1. Подкрепяте ли искането на пенсионерските съюзи и организации, настояващи за индексация на всички пенсии, за да се намалят драстичните разлики в пенсиите между „старите“ и „новите“ пенсионери?

2. АЕЦ „Белене“ – да бъде ли изградена централата или реакторите да бъдат предоставени на Украйна?

3. Еврото – трябваше ли България да въведе еврото или да запази лева? Ясно „За“ или „Против“.

4. Финансовата помощ на ЕС за Украйна – подкрепяте ли планираната 90-милиардна помощ и механизма за нейното възстановяване чрез военни репарации от Русия?

5. Конфликтът с Иран – кой е агресорът и коя е жертвата? Подкрепяте ли военните удари на САЩ и Израел?

6. Американските самолети-цистерни на летище София – трябва ли да ги приемем, след като е ясно, че участват във войната срещу Иран?

7. Съветът за мир на Доналд Тръмп – трябва ли България да участва в подобна частна инициатива?

8. Войната в Украйна – кой носи отговорност за конфликта?

9. Енергийните санкции срещу Русия – подкрепяте ли ги или смятате, че нанасят вреда на българската икономика?



“Мълчанието по тези въпроси няма да бъде прието като неутралитет, а като отказ от отговорност. Българската федерация на пенсионерските съюзи ще подкрепим на предстоящите избори онези партии, които дадат публични отговори на поставените въпроси и те са в съзвучие с националните интереси на България“, се казва още в писмото.

