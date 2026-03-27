Българска федерация на пенсионерските съюзи искат актуализация на всички пенсии. Това става ясно от отворено писмо до медиите. А причината е, че България е изправена пред решения, които засягат нейния суверенитет, икономика и бъдеще. От федерацията са изпратили писмото и до политическите партии, които са в кампания, като им поставят конкретни въпроси, на които се надяват да получат отговори.
„Преди всяка предизборна кампания слушаме едни и същи обещания – за прозрачност, честност и грижа за хората. Българските граждани вече не вярват на думи. Те искат ясни позиции и поета отговорност. Днес няма място за мълчание, уклончивост и двусмислие. България е изправена пред решения, които засягат нейния суверенитет, икономика и бъдеще“, пишат от Българска федерация на пенсионерските съюзи.
От името на два милиона български пенсионери те настояват за ясни, еднозначни и публични отговори на следните въпроси:
1. Подкрепяте ли искането на пенсионерските съюзи и организации, настояващи за индексация на всички пенсии, за да се намалят драстичните разлики в пенсиите между „старите“ и „новите“ пенсионери?
2. АЕЦ „Белене“ – да бъде ли изградена централата или реакторите да бъдат предоставени на Украйна?
3. Еврото – трябваше ли България да въведе еврото или да запази лева? Ясно „За“ или „Против“.
4. Финансовата помощ на ЕС за Украйна – подкрепяте ли планираната 90-милиардна помощ и механизма за нейното възстановяване чрез военни репарации от Русия?
5. Конфликтът с Иран – кой е агресорът и коя е жертвата? Подкрепяте ли военните удари на САЩ и Израел?
6. Американските самолети-цистерни на летище София – трябва ли да ги приемем, след като е ясно, че участват във войната срещу Иран?
7. Съветът за мир на Доналд Тръмп – трябва ли България да участва в подобна частна инициатива?
8. Войната в Украйна – кой носи отговорност за конфликта?
9. Енергийните санкции срещу Русия – подкрепяте ли ги или смятате, че нанасят вреда на българската икономика?
“Мълчанието по тези въпроси няма да бъде прието като неутралитет, а като отказ от отговорност. Българската федерация на пенсионерските съюзи ще подкрепим на предстоящите избори онези партии, които дадат публични отговори на поставените въпроси и те са в съзвучие с националните интереси на България“, се казва още в писмото.
Българска федерация на пенсионерските съюзи искат актуализация на всички пенсии
27 Март, 2026 09:37 2 506 65
България е изправена пред решения, които засягат нейния суверенитет, икономика и бъдеще
Българска федерация на пенсионерските съюзи искат актуализация на всички пенсии. Това става ясно от отворено писмо до медиите. А причината е, че България е изправена пред решения, които засягат нейния суверенитет, икономика и бъдеще. От федерацията са изпратили писмото и до политическите партии, които са в кампания, като им поставят конкретни въпроси, на които се надяват да получат отговори.
1 Всичките са фалшиви
Коментиран от #13, #17, #38
09:42 27.03.2026
7 Колоездача
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Обиколката я гледа цял свят. Това е добра реклама на страната ни. Поне двойно повече пари ще се върнат в страната ни преди още да минат трите етапа у дома. Ама такива като теб гледат само какво дават, никога не гледат печалбата, понеже погледа им достига до 5 см пред очите. И добре е да не се изказваш по теми дето не разбираш. Разбирам мерака ти на всяка статия да си първи и да си броиш минусите, но все пак са нужни и знания, чиято липса при теб, направи крещи.
Коментиран от #11
09:58 27.03.2026
9 гост
Коментиран от #14, #42
10:03 27.03.2026
11 честен ционист
До коментар #7 от "Колоездача":Хахаха, и каква му е аудиторията на това състезание? Една хижа народ.. На всеки поне малко разбиращ от финанси и икономика, му е ясно, че това нещо се прави за пръв и последен път в България, колкто да се откраднат едни пари по организацията..
Коментиран от #19
10:05 27.03.2026
14 честен ционист
До коментар #9 от "гост":Взимаш 350 ама по болест. Тия със стаж 20г взимат по 219.
Коментиран от #15, #18
10:07 27.03.2026
15 гост
До коментар #14 от "честен ционист":За това казвам че не е нормално...от Испания също съм по болест...
10:08 27.03.2026
16 Даааа
До коментар #3 от "Джони":Вдигна ги с какво...??? С кредити, които не стига, че ще ги връщат и пра-правнуците ви, а и по този начин се напомпа инфлацията и реално преди с по-ниски пенсии покупателната възможност беше по-голяма отколкото сега....е на това му се казва "ФИНАНСОВ ГЕНИЙ".... 🙏🤣🤣🤣
Коментиран от #21
10:09 27.03.2026
17 Именно затова измислиха робството
До коментар #1 от "Всичките са фалшиви":То не е измислено от сега а от съществуването на света.
Робството има различни форми курорт супермаркет екскурзия в чужбина затвор хоспис банка болница църква гробища такива неща искаш не искаш нова пандемия .
10:10 27.03.2026
18 Герги
До коментар #14 от "честен ционист":Колегата ти прави сравнение за стажа...в едната и в другата държава...
Коментиран от #20
10:11 27.03.2026
19 Ганчо
До коментар #11 от "честен ционист":Много ти е смешно, ама ще ти замине усмивката. Злобарската ти душичка и евритския ти манталитет изобщо не ми е смешен.
10:11 27.03.2026
20 Ганчо
До коментар #18 от "Герги":Абе Герги, с един евреин злобар, няма нужда да влизаш в обяснения. Той на всичко е компетентен. И най-вече мрази българите повече от палестинците.
10:13 27.03.2026
21 Браво
До коментар #16 от "Даааа":Миналата година над 20 милиарда кредит е изтеглен.....някой пенсионер, дете или нуждаещ се да е усетил и лев от тези милиарди, които пак твоите пра пра внуци ще връщат . Всяка държава тегли кредити, но не на Всяка държава населението живее като нашето
10:14 27.03.2026
22 Ограничен си ти
До коментар #12 от "гост":Защото не искаш да видиш истината в очите. Понеже си мълчиш за всичко те те поробват а ти вече нямаш права а поробването има различни измерения. Мери си приказките по добре това е положението.
10:15 27.03.2026
27 Просто ви казва истината човека
Никой няма да те остави да си харчеиш пенсията както е било до сега. Свърши този живот. Всячески ти вземат парите . Какво не разбра. Искаш да е както до сега ми няма да е. Вече е решено. Цифрово робство.Пykнu !
10:22 27.03.2026
28 Именно това се опитвам да кажа
До коментар #24 от "Болярче":Това е нова мода. Преди да умреш и да идеш в гробищата минаваш през болницата почти задължително после крематориум църква поклонение свещеник опело гробар и гроб.
Коментиран от #30
10:26 27.03.2026
30 честен ционист
До коментар #28 от "Именно това се опитвам да кажа":Тази мода е от 35г. С приоритет са пенсионерите с по-високи пенсии. Болниците имат директна връзка с регистрите на НОИ и само чакат някой да светне в червено и го опраскват.
Коментиран от #45
10:41 27.03.2026
35 така
До коментар #32 от "Кауня":Е как не беше руска 700 години....200 години византийско, после за основно 500 години османско....Много ви е хубаво България да е на някой, но не и на България. Дайте жените си най който искате, но България я оставете на Българите
10:53 27.03.2026
37 Някой
Пилот истребител до 50 годишна възраст управлява истребиел, след това, от 50 до 65 годишна възраст управлява медицински самолет, селскостопански самолет...
Коментиран от #53
10:55 27.03.2026
38 Някой
До коментар #1 от "Всичките са фалшиви":Първао ще се сринат капиталовите пенсионни системи, солидарните пенсионни системи ще издържат докато има работещи да плащат осигуровки.
11:00 27.03.2026
42 Ми значи ти все пак си бачкал
До коментар #9 от "гост":Около 28 години стаж излиза че имаш както си го написал. Успял си дори за съжаление да се "инвалидизираш" освен това. Но добре че си в Испания но не се отказваш и от нашата страна. Дай повече инфо. Какво си работил. Как си сега.
Коментиран от #59
11:16 27.03.2026
43 Също така нищо не пишат за инцидента
До коментар #41 от "Факти":Където снощи жена намушка с нож четири човека в София в централната част. Как са що са , заловиха ли я. Освободиха ли я ? !?!
11:19 27.03.2026
45 Би ли уточнил ако обичаш
До коментар #30 от "честен ционист":Какво значи да светне в червено и го опраскват. Божичко какво ли ни чака.
11:32 27.03.2026
46 Българските пенсионери
Подкрепяме украинските братя, борещи се с руския агресор!
Подкрепяме нова ядрена неруска мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй.
Членството в НАТО означава подкрепяне на усилията на всички наши съюзници. Включително и с бзи на наша територия. Що за членство би било, ако отказваме?!
Ретроградният ирански режим на моллите не трябва да има ядрено оръжие и подкрепяме всики сили, които се борят с унищожаването на ядрените мощности на Иран!
Коментиран от #47, #54, #56
11:33 27.03.2026
47 интересно
До коментар #46 от "Българските пенсионери":Във Венецуела ядрено оръжия ли щяха да произвеждат моллите
11:38 27.03.2026
53 АМИ РАБОТИ
До коментар #37 от "Някой":И ти при вредни условия и ще се пенсионираш рано и то с голяма пенсия.
14:29 27.03.2026
54 Истинските български пенсионери
До коментар #46 от "Българските пенсионери":НЕ ПОДКРЕПЯМЕ НИЩО ОТ ТОВА,КОЕТО ПОДКРЕПЯШ ТИ.
Коментиран от #64
14:33 27.03.2026
56 наблюдател
До коментар #46 от "Българските пенсионери":Да те подкрепи попа скоро в гробищата!
14:53 27.03.2026
59 гост
До коментар #42 от "Ми значи ти все пак си бачкал":Договорните отношения са такива от Испания и от България,така или иначе имам 20 год.стаж в БГ...
15:33 27.03.2026
61 Тази федерация явно
След дъжд качулка.
01:34 28.03.2026
62 Абсолютно е
До коментар #31 от "Бфбж":писан от тях
01:36 28.03.2026
63 това са копейките
Т.е. 4 души си направили федерация
Да бяха се нарекли Руска федерация за по-ясно.
01:40 28.03.2026
64 Дедо, да те светна
До коментар #54 от "Истинските български пенсионери":Всеки, който получава пенсия по закон, е истински пенсионер.
01:48 28.03.2026
65 Селянин
До коментар #10 от "фцоиась":Защо не казваш колко беше хляба сиренево маслото бензина сиреното беше до 6лв сега е 18 -24 лв при Василев Ако Тогава си получал 300лв сега трябва да ти е 1200лв Какво се оплакваш
16:05 28.03.2026