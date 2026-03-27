Българска федерация на пенсионерските съюзи искат актуализация на всички пенсии

Българска федерация на пенсионерските съюзи искат актуализация на всички пенсии

27 Март, 2026 09:37

България е изправена пред решения, които засягат нейния суверенитет, икономика и бъдеще

Българска федерация на пенсионерските съюзи искат актуализация на всички пенсии - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българска федерация на пенсионерските съюзи искат актуализация на всички пенсии. Това става ясно от отворено писмо до медиите. А причината е, че България е изправена пред решения, които засягат нейния суверенитет, икономика и бъдеще. От федерацията са изпратили писмото и до политическите партии, които са в кампания, като им поставят конкретни въпроси, на които се надяват да получат отговори.
„Преди всяка предизборна кампания слушаме едни и същи обещания – за прозрачност, честност и грижа за хората. Българските граждани вече не вярват на думи. Те искат ясни позиции и поета отговорност. Днес няма място за мълчание, уклончивост и двусмислие. България е изправена пред решения, които засягат нейния суверенитет, икономика и бъдеще“, пишат от Българска федерация на пенсионерските съюзи.

От името на два милиона български пенсионери те настояват за ясни, еднозначни и публични отговори на следните въпроси:
1. Подкрепяте ли искането на пенсионерските съюзи и организации, настояващи за индексация на всички пенсии, за да се намалят драстичните разлики в пенсиите между „старите“ и „новите“ пенсионери?
2. АЕЦ „Белене“ – да бъде ли изградена централата или реакторите да бъдат предоставени на Украйна?
3. Еврото – трябваше ли България да въведе еврото или да запази лева? Ясно „За“ или „Против“.
4. Финансовата помощ на ЕС за Украйна – подкрепяте ли планираната 90-милиардна помощ и механизма за нейното възстановяване чрез военни репарации от Русия?
5. Конфликтът с Иран – кой е агресорът и коя е жертвата? Подкрепяте ли военните удари на САЩ и Израел?
6. Американските самолети-цистерни на летище София – трябва ли да ги приемем, след като е ясно, че участват във войната срещу Иран?
7. Съветът за мир на Доналд Тръмп – трябва ли България да участва в подобна частна инициатива?
8. Войната в Украйна – кой носи отговорност за конфликта?
9. Енергийните санкции срещу Русия – подкрепяте ли ги или смятате, че нанасят вреда на българската икономика?

“Мълчанието по тези въпроси няма да бъде прието като неутралитет, а като отказ от отговорност. Българската федерация на пенсионерските съюзи ще подкрепим на предстоящите избори онези партии, които дадат публични отговори на поставените въпроси и те са в съзвучие с националните интереси на България“, се казва още в писмото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичките са фалшиви

    15 25 Отговор
    По целия свят скоро ще се срине пенсионния механизъм

    Коментиран от #13, #17, #38

    09:42 27.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    40 19 Отговор
    За Обиколката на Италия даваме 110 000 000 а за пенсии няма.

    Коментиран от #7

    09:42 27.03.2026

  • 3 Джони

    44 11 Отговор
    Само Василев е в състояние да вдигне пенсиите....Единствено той през последните 40 години се осмели да вдигне мизерните пенсии на нашите родители

    Коментиран от #16

    09:45 27.03.2026

  • 4 Излизайте с бастуните

    36 9 Отговор
    Просто излезте с празните тенджери и потропайте по тях с бастуните, като европейци. Ако не разберат какво следва,ползвайте бастуните като оръжие. С питанки и гатанки няма да се оправи нищо.

    09:47 27.03.2026

  • 5 БайКопейкин

    15 28 Отговор
    кви са тия бе, агитатори на копейкин от партията ли ........

    09:49 27.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Колоездача

    17 30 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Обиколката я гледа цял свят. Това е добра реклама на страната ни. Поне двойно повече пари ще се върнат в страната ни преди още да минат трите етапа у дома. Ама такива като теб гледат само какво дават, никога не гледат печалбата, понеже погледа им достига до 5 см пред очите. И добре е да не се изказваш по теми дето не разбираш. Разбирам мерака ти на всяка статия да си първи и да си броиш минусите, но все пак са нужни и знания, чиято липса при теб, направи крещи.

    Коментиран от #11

    09:58 27.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 гост

    32 9 Отговор
    Взимаме мизерни пенсии,само за инфо ще Ви кажа колеги при мен как е...Пенсионер съм по болест...в БГ за почти 20 год.тр.стаж получавам 370 евро на месец...от Испания за 8,5 год.тр.стаж получавам 950 евро на месец плюс 13 и 14 пенсия...има ли нужда да се сравнява...

    Коментиран от #14, #42

    10:03 27.03.2026

  • 10 фцоиась

    35 7 Отговор
    340 евро пенсия, докато лъжливия и крадлив ГЕРБ циганин от ГЕРБ банкя го снимаха с Евро и злато колкото са пенсиите на всички пенсионери. Няма вика за пенсии докато се оглежда какво още да ограби, мръсния ГЕРБ циганин. От 2009 г само ограбва България и все за другите няма а любовниците му по 2 двореца смениха. Всичките му калинки не знаят вече по колко къщи и апартаменти имат на тяхноо име. Ограбиха де що има. Безсрамници. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Всеки ще може да каже какво мисли по въпроса. Затворите трябва да се напълнят с ГЕРБ разбойници.

    Коментиран от #65

    10:04 27.03.2026

  • 11 честен ционист

    15 16 Отговор

    До коментар #7 от "Колоездача":

    Хахаха, и каква му е аудиторията на това състезание? Една хижа народ.. На всеки поне малко разбиращ от финанси и икономика, му е ясно, че това нещо се прави за пръв и последен път в България, колкто да се откраднат едни пари по организацията..

    Коментиран от #19

    10:05 27.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 честен ционист

    17 14 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Взимаш 350 ама по болест. Тия със стаж 20г взимат по 219.

    Коментиран от #15, #18

    10:07 27.03.2026

  • 15 гост

    15 5 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    За това казвам че не е нормално...от Испания също съм по болест...

    10:08 27.03.2026

  • 16 Даааа

    11 14 Отговор

    До коментар #3 от "Джони":

    Вдигна ги с какво...??? С кредити, които не стига, че ще ги връщат и пра-правнуците ви, а и по този начин се напомпа инфлацията и реално преди с по-ниски пенсии покупателната възможност беше по-голяма отколкото сега....е на това му се казва "ФИНАНСОВ ГЕНИЙ".... 🙏🤣🤣🤣

    Коментиран от #21

    10:09 27.03.2026

  • 17 Именно затова измислиха робството

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Всичките са фалшиви":

    То не е измислено от сега а от съществуването на света.
    Робството има различни форми курорт супермаркет екскурзия в чужбина затвор хоспис банка болница църква гробища такива неща искаш не искаш нова пандемия .

    10:10 27.03.2026

  • 18 Герги

    20 3 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    Колегата ти прави сравнение за стажа...в едната и в другата държава...

    Коментиран от #20

    10:11 27.03.2026

  • 19 Ганчо

    10 5 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    Много ти е смешно, ама ще ти замине усмивката. Злобарската ти душичка и евритския ти манталитет изобщо не ми е смешен.

    10:11 27.03.2026

  • 20 Ганчо

    17 2 Отговор

    До коментар #18 от "Герги":

    Абе Герги, с един евреин злобар, няма нужда да влизаш в обяснения. Той на всичко е компетентен. И най-вече мрази българите повече от палестинците.

    10:13 27.03.2026

  • 21 Браво

    30 3 Отговор

    До коментар #16 от "Даааа":

    Миналата година над 20 милиарда кредит е изтеглен.....някой пенсионер, дете или нуждаещ се да е усетил и лев от тези милиарди, които пак твоите пра пра внуци ще връщат . Всяка държава тегли кредити, но не на Всяка държава населението живее като нашето

    10:14 27.03.2026

  • 22 Ограничен си ти

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    Защото не искаш да видиш истината в очите. Понеже си мълчиш за всичко те те поробват а ти вече нямаш права а поробването има различни измерения. Мери си приказките по добре това е положението.

    10:15 27.03.2026

  • 23 ООрана държава

    23 5 Отговор
    Искайте пенциите да се актурализират от 1ви януари а не от средата на годината

    10:15 27.03.2026

  • 24 Болярче

    10 4 Отговор
    В търновската болница пенсионерите ги индексират качествено.Влизаш за 3 дни,че като ги подкарат та на Беляковец.

    Коментиран от #28

    10:17 27.03.2026

  • 25 И аз съм

    9 11 Отговор
    пенсионер но толкова т п, като тия рубашки никога няма да бъда.

    10:19 27.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Просто ви казва истината човека

    16 2 Отговор
    Може да не ви харесва но това е истината.
    Никой няма да те остави да си харчеиш пенсията както е било до сега. Свърши този живот. Всячески ти вземат парите . Какво не разбра. Искаш да е както до сега ми няма да е. Вече е решено. Цифрово робство.Пykнu !

    10:22 27.03.2026

  • 28 Именно това се опитвам да кажа

    10 2 Отговор

    До коментар #24 от "Болярче":

    Това е нова мода. Преди да умреш и да идеш в гробищата минаваш през болницата почти задължително после крематориум църква поклонение свещеник опело гробар и гроб.

    Коментиран от #30

    10:26 27.03.2026

  • 29 Бфбж

    17 6 Отговор
    Пенсионерите да се борят за минимална пенсия 500 евро, а не да се занимават с еврото, Украйна и Иран.

    10:39 27.03.2026

  • 30 честен ционист

    11 2 Отговор

    До коментар #28 от "Именно това се опитвам да кажа":

    Тази мода е от 35г. С приоритет са пенсионерите с по-високи пенсии. Болниците имат директна връзка с регистрите на НОИ и само чакат някой да светне в червено и го опраскват.

    Коментиран от #45

    10:41 27.03.2026

  • 31 Бфбж

    12 5 Отговор
    Пенсиите да се осъвременяват от 01.01, а не от средата на годината. Този списък сякаш от Възраждане е писан.

    Коментиран от #62

    10:42 27.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бфбж

    13 3 Отговор
    Пенсионерите да се борят за по- високи пенсии. Процентът по швейцарското правило е малък. Трябва с 15% да се вдигнат пенсиите от юли.

    10:45 27.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 така

    8 3 Отговор

    До коментар #32 от "Кауня":

    Е как не беше руска 700 години....200 години византийско, после за основно 500 години османско....Много ви е хубаво България да е на някой, но не и на България. Дайте жените си най който искате, но България я оставете на Българите

    10:53 27.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Някой

    10 10 Отговор
    Пенсията на първо място е социална помощ и чак след това е заслуга. Не трябва да има привилегии, категориите труд трябва да се махнат. Давам пример с полицаите, до 50 години работят в Полицията, след това от 50 до 65 годишна възраст работят охрана, в банки, бранител и вериги, инкасо на пари.
    Пилот истребител до 50 годишна възраст управлява истребиел, след това, от 50 до 65 годишна възраст управлява медицински самолет, селскостопански самолет...

    Коментиран от #53

    10:55 27.03.2026

  • 38 Някой

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Всичките са фалшиви":

    Първао ще се сринат капиталовите пенсионни системи, солидарните пенсионни системи ще издържат докато има работещи да плащат осигуровки.

    11:00 27.03.2026

  • 39 Само да добавя

    17 5 Отговор
    Да се увеличат всички пенсии, но със задна дата от 1 януари! Да се изгради АЕЦ Белене! Еврото "обедни" българите. Никакви пари на фашистки режими. Зеленски да си пише мемоарите под украинската магнолия, а Украйна да стане мирна територия. Западът да не се меси! Сътрудничеството с Русия никога не ни е пречело. Да се възобновят връзките ни и да се прави всичко САМО за доброто на България!

    11:07 27.03.2026

  • 40 Управляващата мафия свикна само да краде

    13 1 Отговор
    Къде са парите

    11:12 27.03.2026

  • 41 Факти

    7 0 Отговор
    Защо не пишете нещо за прокурорския син?

    Коментиран от #43

    11:13 27.03.2026

  • 42 Ми значи ти все пак си бачкал

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Около 28 години стаж излиза че имаш както си го написал. Успял си дори за съжаление да се "инвалидизираш" освен това. Но добре че си в Испания но не се отказваш и от нашата страна. Дай повече инфо. Какво си работил. Как си сега.

    Коментиран от #59

    11:16 27.03.2026

  • 43 Също така нищо не пишат за инцидента

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    Където снощи жена намушка с нож четири човека в София в централната част. Как са що са , заловиха ли я. Освободиха ли я ? !?!

    11:19 27.03.2026

  • 44 Щом..

    15 2 Отговор
    Еврото по магазините стана едно към едно с българския лев 1евро= 1лв.Така трябва и пенсиите.400лв пенсия трябва да е 400евро.ОК?

    11:26 27.03.2026

  • 45 Би ли уточнил ако обичаш

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "честен ционист":

    Какво значи да светне в червено и го опраскват. Божичко какво ли ни чака.

    11:32 27.03.2026

  • 46 Българските пенсионери

    5 16 Отговор
    подкрепяме пълното членство н България в ЕС, НАТО, Еврозоната и Шенген!
    Подкрепяме украинските братя, борещи се с руския агресор!
    Подкрепяме нова ядрена неруска мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй.
    Членството в НАТО означава подкрепяне на усилията на всички наши съюзници. Включително и с бзи на наша територия. Що за членство би било, ако отказваме?!
    Ретроградният ирански режим на моллите не трябва да има ядрено оръжие и подкрепяме всики сили, които се борят с унищожаването на ядрените мощности на Иран!

    Коментиран от #47, #54, #56

    11:33 27.03.2026

  • 47 интересно

    6 3 Отговор

    До коментар #46 от "Българските пенсионери":

    Във Венецуела ядрено оръжия ли щяха да произвеждат моллите

    11:38 27.03.2026

  • 48 Киро

    11 2 Отговор
    Всички,които злобеят тук да са живи и здрави.Правилата,които днес се създават ще се ползват след време от тях. Както се казва колелото се върти....Ние с ограничените пенсии сме свикнали с мизерията. Ще страдат настоящите и бъдещите...

    11:38 27.03.2026

  • 49 Цървул

    7 4 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,8 .

    12:21 27.03.2026

  • 50 Цървул

    3 2 Отговор
    Мисля , че няма голяма разлика между Федерацията на пенсионерите , кнсб , подкрепа и т.н синдикати . Натам отива работата .

    12:27 27.03.2026

  • 51 Български управник не се пита

    7 1 Отговор
    Няма да има отговор. А няма и кой да отговори. Питате аморфна маса от лакеи, за които вие не сте важни, освен по избори. Управниците ни се надпреварват да служат на господарите си от векове. То не бяха турци, руснаци, германци, сега любят силно американци и фонрютерианци.

    12:30 27.03.2026

  • 52 Бай онзи

    9 1 Отговор
    Когато се пенсионирах,бях със средна пенсия.Сега ниските пенсии ни настигнат и почти се изравняване.През соца никой не те пита колко осигуровки ще внасят.Внасяха служебно според бранша в промишлеността,а след 90-те години е пълна анархия.Минимални заплати по ведомости,останалите на ръка.Не можеш да протестират.Новоизлюпените ,,работодатели( робовладелци,дерибеи) ти показват вратата,ако протестираш.Така,че със 43г.трудов стаж( от които 8 г.втора категория),пенсия 415 евро.През всичките години нарочно не промениха коефициента,за да не забогатеем.

    12:41 27.03.2026

  • 53 АМИ РАБОТИ

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Някой":

    И ти при вредни условия и ще се пенсионираш рано и то с голяма пенсия.

    14:29 27.03.2026

  • 54 Истинските български пенсионери

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Българските пенсионери":

    НЕ ПОДКРЕПЯМЕ НИЩО ОТ ТОВА,КОЕТО ПОДКРЕПЯШ ТИ.

    Коментиран от #64

    14:33 27.03.2026

  • 55 гост

    2 0 Отговор
    Ало,банкянския идиот-нещо много скъпо стана!

    14:52 27.03.2026

  • 56 наблюдател

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българските пенсионери":

    Да те подкрепи попа скоро в гробищата!

    14:53 27.03.2026

  • 57 Луд умора няма

    5 0 Отговор
    Не е работа на пенсионерски съюзи да поставят политически искания. Да се фокусират само върху пенсиите и най-вече върху справедливото им разпределение според приноса на осигуряващите се, са се премахнат социалните плащания от пенсиите, да се премахнат ограниченията за получаване на реалния размер на пенсиите. Държавата да възстанови Сребърния фонд и да го поддържа чрез събиране на средства от концесии, свръхпечалби на енергийни и финансови посредници, вкл. банки, такси от транзит на газ, малък процент от печалбата на АЕЦ и търговията с въглеродни квоти иэдр.

    14:59 27.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ми значи ти все пак си бачкал":

    Договорните отношения са такива от Испания и от България,така или иначе имам 20 год.стаж в БГ...

    15:33 27.03.2026

  • 60 Луд

    0 1 Отговор
    Днес получих писмо че съм пенсиониран от април 2025год.Трябвало на всеки 3мес да изпращам декларация ако желая ежемесечна пенсия ако е годишна само веднъж през декември.Само трудности и бюрокрация ако не успееш да спрат пенсията.Дали има друга държава във европейската общност освен Румъния да имат подобни изисквания.

    23:53 27.03.2026

  • 61 Тази федерация явно

    1 0 Отговор
    е от възрожденски копейки.
    След дъжд качулка.

    01:34 28.03.2026

  • 62 Абсолютно е

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Бфбж":

    писан от тях

    01:36 28.03.2026

  • 63 това са копейките

    1 1 Отговор
    от форума, няма кой друг да го писал
    Т.е. 4 души си направили федерация
    Да бяха се нарекли Руска федерация за по-ясно.

    01:40 28.03.2026

  • 64 Дедо, да те светна

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Истинските български пенсионери":

    Всеки, който получава пенсия по закон, е истински пенсионер.

    01:48 28.03.2026

  • 65 Селянин

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "фцоиась":

    Защо не казваш колко беше хляба сиренево маслото бензина сиреното беше до 6лв сега е 18 -24 лв при Василев Ако Тогава си получал 300лв сега трябва да ти е 1200лв Какво се оплакваш

    16:05 28.03.2026

