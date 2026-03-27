Над 30 медици напускат болницата във Враца

Масовото напускане на 32-ма медицински специалисти от държавната болница във Враца бе посрещнато с институционален оптимизъм, въпреки че изтичането на кадри реално заплашва да блокира ключови отделения. Докато персоналът се прехвърля масово към новооткриваща се частна структура в града, ръководството на лечебното заведение и областната управа уверяват гражданите, че ситуацията е стабилна и овладяна.
Директорът на МБАЛ "Христо Ботев" Кети Ценова и областният управител Стефан Красимиров проведоха спешна среща по повод вълната от предизвестия. В официално съобщение след разговора бе обявено, че с помощта на началниците на отделения работата на държавната болница е осигурена в пълен обем.
Управата е изпратила кризисен план с краткосрочни мерки до Министерството на здравеопазването, а областният управител декларира мобилизация на структурите пред обществеността.
Стефан Красимиров: "Институциите ще продължат да работят в тясна координация, за да бъде гарантирано нормалното функциониране на болницата и достъпът на гражданите до медицинска помощ."
Зад официалните уверения за стабилност обаче се крие сериозен риск за регионалното здравеопазване. Справка на реалните факти показва, че напускащият персонал е критично важен за най-тежките звена. Този факт рязко контрастира с днешното позитивно послание, тъй като само преди броени дни самата директорка обрисува съвсем различна картина пред държавната информационна агенция.
Очаква се лечебното заведение да загуби осем специалисти от хирургията и пет от реанимацията.
Кети Ценова: "Напускането на тези специалисти напълно ще блокира дейността на хирургията и реанимацията, където докарват всеки ден хора от катастрофи."
Основният двигател на кадровия срив е предстоящото отваряне на частната болница "Сърце и мозък" във Враца, която привлича държавните медици с по-добри условия на труд и финансови стимули. Този процес не е прецедент за регионалната здравна система – официалната статистика сочи, че само за последните две години над 50 лекари и медицински сестри вече са напуснали МБАЛ "Христо Ботев", за да преминат в частния сектор.
Въпреки наличието на съвременна апаратура в държавната болница, системното неглижиране на кадровия проблем и липсата на конкурентно заплащане поставят под сериозен въпрос оцеляването на единственото място, което поема най-тежките и финансово неосигурени спешни случаи в областта.
Източник: www.dunavmost.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Както ни карат скоро няма да ни трябва лекар а поп
11:28 27.03.2026
Коментиран от #5
11:29 27.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
11:32 27.03.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Ехааа":В България средно заплатата е 3 000 евро, в Германия 10 000 евро, а в Русия 1 500 евро
11:33 27.03.2026
11:36 27.03.2026
Тоест ГЕПерастката кочина за точене на здравната каса а? ХАХАХА!
Байганьовците колко са жалки само.
11:36 27.03.2026
11:39 27.03.2026
11:40 27.03.2026
Коментиран от #13, #32
11:41 27.03.2026
Коментиран от #15, #22
11:45 27.03.2026
13 Тошко е прав в известен смисъл
До коментар #10 от "Няма проблем":Защо трябва да има толкова много болници повечето частни. Защо вече никой не говори за Доболнична помощ камоли за Профилактика или за Превенция на заболяванията. Защото ще се набляга на болничното задължение това е новото положение.
Коментиран от #17, #20
11:46 27.03.2026
15 Няма да вкарват персонал
До коментар #12 от "Урсула от брюксел":Вас ще ви вкарват в болниците тоест нас. Персонал има болници има следователно трябва и БОЛНИ хора да има за болниците.
11:50 27.03.2026
Коментиран от #18
11:51 27.03.2026
17 Да обаче
До коментар #13 от "Тошко е прав в известен смисъл":ТоЧко имаше предвид заплахите на младите медици, а не частните болници. Става въпрос, какво може да даде държавата, според мен НИЩО.
Коментиран от #19, #21, #26
11:57 27.03.2026
18 Нещо не си разбрал
До коментар #16 от "ехааа":Те те вземат почти така да се каже ЗАДЪЛЖИТЕЛНО там. Няма искам не искам и си тръгваш. Тази слободия вече свърши. Щом откриват болници значи ще им трябват ПАЦИЕНТИ това е най важното. Няма искаш не искаш. Този живот свърши. Завинаги. Вече сме в робство. Цифрово здравно и т.н.
11:58 27.03.2026
До коментар #17 от "Да обаче":чете ЗАПЛАТИТЕ ,извинете.
11:59 27.03.2026
20 А, Тошко и прав може да
До коментар #13 от "Тошко е прав в известен смисъл":Е изправен под масата.
12:01 27.03.2026
21 Държавата ще те даде теб и мен на хората
До коментар #17 от "Да обаче":Ще ни даде за пациенти в болниците какво не разбираш. Вече не се говори за превенция и за до болнична помощ а за болнична ! Какво не разбра ? Човека вече е касичка защото си е дал парите за здравно осигуряване и вече е пациент тоест клиент.
12:10 27.03.2026
22 Проззта жена
До коментар #12 от "Урсула от брюксел":Няма защо да вкарват персонал. Те си имат персонал , но ще те вкарват тебе жено , защото им трябват пациенти какво не разбра ?
12:18 27.03.2026
Коментиран от #25
12:21 27.03.2026
25 Доктори има
До коментар #23 от "666":Пациенти им трябват. Такива като тебе са подходящи. Тошко не го мисли. Той е умен.
12:26 27.03.2026
26 Тебе ще те даде за пациент
До коментар #17 от "Да обаче":Какво не ти е ясно. Тошко не го мисли. Нито държавата. На тях не им пука за нас.
12:33 27.03.2026
32 Реалист
До коментар #10 от "Няма проблем":Имало редици желаещи, само чакат визите и почват. Ако няма заплати по 500 евро, щели и за 400 да работят
14:45 27.03.2026
Не се лекувайте там!!!
Изпатихме много и продължаваме. Заразяват те с вътрболнична инфекция, развиваш сепсис,спасяват те и те изписват ( изхвърлят). Оправяй се както можеш.
19:51 27.03.2026
