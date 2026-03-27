Над 30 медици напускат болницата във Враца

Над 30 медици напускат болницата във Враца

27 Март, 2026 11:23 2 202 35

Директорът на МБАЛ "Христо Ботев" Кети Ценова и областният управител Стефан Красимиров проведоха спешна среща по повод вълната от предизвестия

Над 30 медици напускат болницата във Враца - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Масовото напускане на 32-ма медицински специалисти от държавната болница във Враца бе посрещнато с институционален оптимизъм, въпреки че изтичането на кадри реално заплашва да блокира ключови отделения. Докато персоналът се прехвърля масово към новооткриваща се частна структура в града, ръководството на лечебното заведение и областната управа уверяват гражданите, че ситуацията е стабилна и овладяна.

Директорът на МБАЛ "Христо Ботев" Кети Ценова и областният управител Стефан Красимиров проведоха спешна среща по повод вълната от предизвестия. В официално съобщение след разговора бе обявено, че с помощта на началниците на отделения работата на държавната болница е осигурена в пълен обем.

Управата е изпратила кризисен план с краткосрочни мерки до Министерството на здравеопазването, а областният управител декларира мобилизация на структурите пред обществеността.

Стефан Красимиров: "Институциите ще продължат да работят в тясна координация, за да бъде гарантирано нормалното функциониране на болницата и достъпът на гражданите до медицинска помощ."

Зад официалните уверения за стабилност обаче се крие сериозен риск за регионалното здравеопазване. Справка на реалните факти показва, че напускащият персонал е критично важен за най-тежките звена. Този факт рязко контрастира с днешното позитивно послание, тъй като само преди броени дни самата директорка обрисува съвсем различна картина пред държавната информационна агенция.

Очаква се лечебното заведение да загуби осем специалисти от хирургията и пет от реанимацията.

Кети Ценова: "Напускането на тези специалисти напълно ще блокира дейността на хирургията и реанимацията, където докарват всеки ден хора от катастрофи."

Основният двигател на кадровия срив е предстоящото отваряне на частната болница "Сърце и мозък" във Враца, която привлича държавните медици с по-добри условия на труд и финансови стимули. Този процес не е прецедент за регионалната здравна система – официалната статистика сочи, че само за последните две години над 50 лекари и медицински сестри вече са напуснали МБАЛ "Христо Ботев", за да преминат в частния сектор.

Въпреки наличието на съвременна апаратура в държавната болница, системното неглижиране на кадровия проблем и липсата на конкурентно заплащане поставят под сериозен въпрос оцеляването на единственото място, което поема най-тежките и финансово неосигурени спешни случаи в областта.

Източник: www.dunavmost.com


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам

    9 8 Отговор
    Защо имаме нелегитимен премиер?


    по темата

    Както ни карат скоро няма да ни трябва лекар а поп

    11:28 27.03.2026

  • 2 Ехааа

    6 22 Отговор
    Не им са харесали руските заплати и отиват да работят за европейски

    Коментиран от #5

    11:29 27.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 колко много

    6 6 Отговор
    сигурно няма пациенти . на враца кой ходи на доктор . чак като стане късно .

    11:32 27.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    1 21 Отговор

    До коментар #2 от "Ехааа":

    В България средно заплатата е 3 000 евро, в Германия 10 000 евро, а в Русия 1 500 евро

    11:33 27.03.2026

  • 6 ООрана държава

    6 1 Отговор
    Отиват в новата частна

    11:36 27.03.2026

  • 7 хаха

    21 2 Отговор
    болница "Сърце и мозък"

    Тоест ГЕПерастката кочина за точене на здравната каса а? ХАХАХА!
    Байганьовците колко са жалки само.

    11:36 27.03.2026

  • 8 Те така

    5 4 Отговор
    правят медиците във Враца.

    11:39 27.03.2026

  • 9 Евродебил

    9 2 Отговор
    Ааа,лекари и организирано задравеопазване хич не ни и трябват на нас евроинтегрираните .Що врачки,баячки,ходжи,духовни вождове,гурота,астролози,лами и прочее се навъдиха,че организираното здравеопазване стана излишно.В най лошия случай ще гоним бялата лястовица и ще си спомняме заключителните думи на муканина.

    11:40 27.03.2026

  • 10 Няма проблем

    18 2 Отговор
    ТоЧко Африкански ще набави медици.

    Коментиран от #13, #32

    11:41 27.03.2026

  • 11 ГРОБ-ППДБ- БОТАШОВ

    6 2 Отговор
    За сметка на това,я вижте какъв бизнес с погребалните услуги се е развихрил...няма да им чупим хатъра на бизнесменът,като ги лекуваме.

    11:43 27.03.2026

  • 12 Урсула от брюксел

    8 3 Отговор
    Няма толкоз прозд народ нали щяха да вкарват медицински персонал от Бангладеж и Шриланка.

    Коментиран от #15, #22

    11:45 27.03.2026

  • 13 Тошко е прав в известен смисъл

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Няма проблем":

    Защо трябва да има толкова много болници повечето частни. Защо вече никой не говори за Доболнична помощ камоли за Профилактика или за Превенция на заболяванията. Защото ще се набляга на болничното задължение това е новото положение.

    Коментиран от #17, #20

    11:46 27.03.2026

  • 14 Не ходете в Сърце и мозък

    5 0 Отговор
    занимавайте направо за Гърция.

    11:47 27.03.2026

  • 15 Няма да вкарват персонал

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Урсула от брюксел":

    Вас ще ви вкарват в болниците тоест нас. Персонал има болници има следователно трябва и БОЛНИ хора да има за болниците.

    11:50 27.03.2026

  • 16 ехааа

    12 4 Отговор
    Докато не спре Здравната каса да плаща на частните клиники,лаборатории и болници това е положението. Здравната каса плаща на държавбни общински клиники, лаборатории и болници ,а тези който имат пари да си плащат в частните такива.Може да има някакво частично ( процентно плащане от Здравната каса ,но не и 100%) и всичко ще се получи. Всеки ходи на работа за пари и иска за труда си да получи повече. Щом не плащат си тръгва. С Обещания не се плащат сметки и не се пазарува. За съжаление политиците това го знаят ,но нямат смелост да го направят.

    Коментиран от #18

    11:51 27.03.2026

  • 17 Да обаче

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тошко е прав в известен смисъл":

    ТоЧко имаше предвид заплахите на младите медици, а не частните болници. Става въпрос, какво може да даде държавата, според мен НИЩО.

    Коментиран от #19, #21, #26

    11:57 27.03.2026

  • 18 Нещо не си разбрал

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "ехааа":

    Те те вземат почти така да се каже ЗАДЪЛЖИТЕЛНО там. Няма искам не искам и си тръгваш. Тази слободия вече свърши. Щом откриват болници значи ще им трябват ПАЦИЕНТИ това е най важното. Няма искаш не искаш. Този живот свърши. Завинаги. Вече сме в робство. Цифрово здравно и т.н.

    11:58 27.03.2026

  • 19 Да се

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "Да обаче":

    чете ЗАПЛАТИТЕ ,извинете.

    11:59 27.03.2026

  • 20 А, Тошко и прав може да

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Тошко е прав в известен смисъл":

    Е изправен под масата.

    12:01 27.03.2026

  • 21 Държавата ще те даде теб и мен на хората

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да обаче":

    Ще ни даде за пациенти в болниците какво не разбираш. Вече не се говори за превенция и за до болнична помощ а за болнична ! Какво не разбра ? Човека вече е касичка защото си е дал парите за здравно осигуряване и вече е пациент тоест клиент.

    12:10 27.03.2026

  • 22 Проззта жена

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Урсула от брюксел":

    Няма защо да вкарват персонал. Те си имат персонал , но ще те вкарват тебе жено , защото им трябват пациенти какво не разбра ?

    12:18 27.03.2026

  • 23 666

    4 2 Отговор
    Тошко африкански ще докара доктори за 500 евро и шамани за 250 евро да работят.

    Коментиран от #25

    12:21 27.03.2026

  • 24 Тошко африкански

    5 0 Отговор
    Ко не разбра ? Пациенти трябват за болниците. Ко не разбра ? Всичко е ясно.

    12:24 27.03.2026

  • 25 Доктори има

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "666":

    Пациенти им трябват. Такива като тебе са подходящи. Тошко не го мисли. Той е умен.

    12:26 27.03.2026

  • 26 Тебе ще те даде за пациент

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да обаче":

    Какво не ти е ясно. Тошко не го мисли. Нито държавата. На тях не им пука за нас.

    12:33 27.03.2026

  • 27 В малък град като Враца

    6 0 Отговор
    Се оказва че има трийсе медици на куп. И прави сметка каква полза ще имат щом в новата болница отиват.

    12:40 27.03.2026

  • 28 Ето такива неща трябва да коментират

    5 0 Отговор
    Кандидатите за депутати а не да повтарят заучени фрази. Водещите трябва да ги подсещат какви са въпросите но те също се предържат към общи приказки.

    12:54 27.03.2026

  • 29 Гост

    4 0 Отговор
    Който е разрешил частна дейност, дал средства от НЗОК на частна болница е отговорен. Навсякъде става така.

    13:13 27.03.2026

  • 30 Мдааа

    3 0 Отговор
    Типично за банановите републики преливане на кадри от държавния в частния сектор. Всичко е на гърба на баламурниците, които си траят, и след няколко години ще плащат за всяка елементарна медицинска услуга.

    13:14 27.03.2026

  • 31 Тиквата от Банки

    3 0 Отговор
    Не ме занимавайте с некви си докторе, сега кеширам от мантинелите и после се връщам към асфалта.

    14:42 27.03.2026

  • 32 Реалист

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Няма проблем":

    Имало редици желаещи, само чакат визите и почват. Ако няма заплати по 500 евро, щели и за 400 да работят

    14:45 27.03.2026

  • 33 Кукова

    1 0 Отговор
    Кога ще закрият фалшивата болница в Котел шефа й д-р Малев открадна сума пари а ДПС го пазят

    15:36 27.03.2026

  • 34 Татяна

    1 0 Отговор
    В Сърце и мозък са търговци
    Не се лекувайте там!!!
    Изпатихме много и продължаваме. Заразяват те с вътрболнична инфекция, развиваш сепсис,спасяват те и те изписват ( изхвърлят). Оправяй се както можеш.

    19:51 27.03.2026

  • 35 Малкалм Х

    0 0 Отговор
    Личен избор на хората,намерили са си по-платена работа и така... Чудо голямо. Като няма лекари,закрива се болницата .Друг вариант :персонал от Индия,Пакистан Виетнам и др.

    18:58 28.03.2026

