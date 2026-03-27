Над 30 медици напускат болницата във Враца

Масовото напускане на 32-ма медицински специалисти от държавната болница във Враца бе посрещнато с институционален оптимизъм, въпреки че изтичането на кадри реално заплашва да блокира ключови отделения. Докато персоналът се прехвърля масово към новооткриваща се частна структура в града, ръководството на лечебното заведение и областната управа уверяват гражданите, че ситуацията е стабилна и овладяна.

Директорът на МБАЛ "Христо Ботев" Кети Ценова и областният управител Стефан Красимиров проведоха спешна среща по повод вълната от предизвестия. В официално съобщение след разговора бе обявено, че с помощта на началниците на отделения работата на държавната болница е осигурена в пълен обем.

Управата е изпратила кризисен план с краткосрочни мерки до Министерството на здравеопазването, а областният управител декларира мобилизация на структурите пред обществеността.

Стефан Красимиров: "Институциите ще продължат да работят в тясна координация, за да бъде гарантирано нормалното функциониране на болницата и достъпът на гражданите до медицинска помощ."

Зад официалните уверения за стабилност обаче се крие сериозен риск за регионалното здравеопазване. Справка на реалните факти показва, че напускащият персонал е критично важен за най-тежките звена. Този факт рязко контрастира с днешното позитивно послание, тъй като само преди броени дни самата директорка обрисува съвсем различна картина пред държавната информационна агенция.

Очаква се лечебното заведение да загуби осем специалисти от хирургията и пет от реанимацията.

Кети Ценова: "Напускането на тези специалисти напълно ще блокира дейността на хирургията и реанимацията, където докарват всеки ден хора от катастрофи."

Основният двигател на кадровия срив е предстоящото отваряне на частната болница "Сърце и мозък" във Враца, която привлича държавните медици с по-добри условия на труд и финансови стимули. Този процес не е прецедент за регионалната здравна система – официалната статистика сочи, че само за последните две години над 50 лекари и медицински сестри вече са напуснали МБАЛ "Христо Ботев", за да преминат в частния сектор.

Въпреки наличието на съвременна апаратура в държавната болница, системното неглижиране на кадровия проблем и липсата на конкурентно заплащане поставят под сериозен въпрос оцеляването на единственото място, което поема най-тежките и финансово неосигурени спешни случаи в областта.

Източник: www.dunavmost.com