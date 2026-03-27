Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
НАП: Търговци на автомобили „втора употреба“ продават документално на по-ниски цени

27 Март, 2026 14:16 1 823 20

  • нап-
  • коли-
  • търговци-
  • втора употреба

Укриването на печалби води до нелоялни практики, нарушаване правата на клиентите и щети за фиска

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Когато търговци на леки автомобили „втора употреба“ не отчитат в пълен размер или изобщо продажбите си, се създават предпоставки за нелоялни практики в бранша, нарушаване правата на клиентите и щети за фиска. Това коментира в специален подкаст епизод на Национална агенция за приходите (НАП) Евгени Славчев, главен експерт по приходите в дирекция „Управление на риска“.

Той обясни, че НАП е наясно с тези обстоятелства и с подходите на лицата, които търсят нечестно предимство спрямо онези, които спазват данъчно-осигурителното законодателство. Агенцията има стратегия за управление на този риск, която включва традиционни контролни мерки (ревизии и проверки) и комуникационни мерки (разясняване на задълженията и начините за изпълнението им).

Г-н Евгени Славчев препоръча всеки купувач на автомобил „втора употреба“ да изиска от продавача да впише в съпътстващите сделката документи (фактура/договор за покупко-продажба) реално платената стойност. При заплащане на по-висока от обявената в документите, съществуват редица рискове клиентът да загуби много пари.

„Купувачът може да не е доволен от този автомобил и в рамките на една година да реши да го продаде. Тази продажба се извършва пред нотариус с договор за покупко-продажба, в който се вписва продажната цена или застрахователната стойност, която е по-висока. Обикновено сделките се изповядват на застрахователната стойност. Когато този човек е закупил автомобила на много ниска цена по документи - напр. за 3000 евро, а реално струва 30 000 евро и застрахователната ѝ оценка е 18 000 евро - за тази разлика лицето дължи данък съгласно действащото законодателство.“, обясни експертът.

Друг риск за купувача при вписването на много по-ниска от реалната стойност е при проява на т.нар. „скрити дефекти“ и последващо решение за връщане на автомобила и възстановяване на платената сума. „Ако се стигне до съдебно производство, ще му бъде възстановена по-ниската стойност – тази, която е вписана във фактурата. Така той ще загуби голяма част от средствата си“, каза още г-н Славчев.

Има случаи, в които търговецът внася автомобила от чужбина (например, от Германия). Когато се появи купувач, се предоставя „празен“ договор, в който предварително е записано името на германския продавач и се вписва новият купувач, като българският търговецът никъде не фигурира. Съответно средствата се прибират от търговеца, който остава скрит за документите. „В този случай имаме проявление на документална измама и това е в обсега на Наказателния кодекс.“, посочи още експертът от приходната агенция.

От НАП апелират всички, които купуват автомобили „втора употреба“, да изискват от продавача вписване на реалната стойност на покупката. Това ще им даде възможност в производства при евентуално неразбирателство между страните да защитят средствата и правата си. От приходната агенция призовават гражданите да уведомяват органите на НАП при констатирани нарушения.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    25 0 Отговор
    автомобили ли ?

    14:18 27.03.2026

  • 2 Фончо

    57 0 Отговор
    Махнете нотариусите от покупко продажбата на МПС, алчници долни.
    Купувач и продавач за ръчичка в КАТ и готово.

    14:18 27.03.2026

  • 3 Няма лошо в това

    48 0 Отговор
    продажба на документално по-ниски цени. Защо ли да ви храним, нещо да ни предлагате за всичките тези данъци, които събирате?

    14:21 27.03.2026

  • 4 Сатана Z

    23 5 Отговор
    А клиентите с какви пари плащат? С обложени от фиска или изкарани по втория начин?

    Коментиран от #8

    14:21 27.03.2026

  • 5 напатил се

    25 1 Отговор
    Категорично ми отказа търговеца да ми вземе парите по банков път . Две трети в брой и една трета на фактура и то след много кандърми .

    14:21 27.03.2026

  • 6 Бендида

    55 0 Отговор
    Е, НАП открили Америка, то това си е така, откакто свят светува. Държавата всеки ден прецаква хората, така че..... когато хората прецакват държавата....не е голям грях.:)))

    14:22 27.03.2026

  • 7 ежко

    42 0 Отговор
    Абе няма кой да ви хрантути!Можеш ли да плашаш по-малко- правиш го!Ако може-хич!Строителите отдавна прехвърлят апартаменти на акт 15 ,че и по -рано на половин цена.Всичко се знае,но никой не ги закача!Тези от доктор или зъболекар касоф бон виждали ли са?Какво се правят на разсяени!

    Коментиран от #14

    14:25 27.03.2026

  • 8 Това

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Не е твоя работа да знаеш.

    14:27 27.03.2026

  • 9 Вярно

    12 1 Отговор
    Но и при ТЕЛК-овете има фалшиви сам с мотор катастрофира осъден но чакали една докторица на годините на майка му и сега пенсия от телк

    14:42 27.03.2026

  • 10 Ало ало

    14 0 Отговор
    Дубрютру

    14:45 27.03.2026

  • 11 Да, да

    22 1 Отговор
    Добро утро! Това се прави от 30 години и се краде яко ДДС. Студент от втори курс по икономика го знае. А да сте виждали да се купува кола по банков превод? Само в брой, баце!

    14:48 27.03.2026

  • 12 Сусу Манарата

    14 0 Отговор
    Е, положителен или отрицателен герой е Андрешко? В такава държава - така. Дерат ни кожите по всякакви възможни начини, не знаем къде отиват тези пари. Какво друго може да се очаква?

    14:50 27.03.2026

  • 13 Икономист

    15 0 Отговор
    Сериозно ли, не знаех ??? ...това е практика от 30 години

    15:08 27.03.2026

  • 14 всичко живо

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "ежко":

    в България лъже и краде и всички го знаят "институциите" дремят...

    15:17 27.03.2026

  • 15 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ЧЕ ТАЗИ ПРАКТИКА Е ОТ САМОТО НАЧАЛО НА ,,ДЖАМБЪЗЛЪКА,,! АЗ ЗА 11 000 ЛЕВА КУПИХ КОЛАТА,ТЕ МИ ДАДОХА БЕЛЕЖКА ЗА 6500 ЛЕВА!

    15:26 27.03.2026

  • 16 ДА БЕ

    8 0 Отговор
    Я ПИТАЙТЕ СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ ДАЛИ КАТО ПРОДАВАТ НЕЩО КО ДЕКЛАРИРАТ НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА ИЛИ НА ПО НИСКА.ДА ДА АМА ДРУГ ПЪТ.А НИЩО НЕ КАЗВАТЕ ЗА ИМОТНИТЕ АГЕНЦИИ КОИТО ПРИБИРАТ ХИЛЯДИ ЕВРА ОТ СДЕЛКИ,КОИТО ГИ НЯМА НИКЪДЕ.И ВИЕ ОТ НАП СИ КУПУВАТЕ ПО ТОЯ НАЧИН СТИГА ДА НЕ ВИ Е СКЪПО

    16:23 27.03.2026

  • 17 Пенсионерка

    9 0 Отговор
    Добро утро НАП! Събуди ли се??? Ами то всичко се продава и заменя на фиктивни понижени цени! За да не се плащат високи данъци и такси! И нотариусите са на ясно, но си траят. Тяхната такса не зависи от стойността на сделката. Ако е така, ще “ ровят” до стотинката?! Щом може да се замени апартамент срещу телевизор?! Да не говорим за размените на благини по високите етажи на властта! Такъв е “ матреала”!!!

    16:23 27.03.2026

  • 18 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Еее добро утро, а колко са тия дето изобщо не знаете че продават и не плащат и стотинка данък

    16:29 27.03.2026

  • 19 боико борисоф

    1 0 Отговор
    а бе мухал ти до коили втора употреба ли допря кви са тез лъжи и насяване на страх те клиентите не искат реални фактури щото утре ще ги питате от де са взели тез пари това го пропущаш умишленно нали не им се връзваите на бирниците те само могат да ви навредят те не мислят за нас хората те са наи големите търговци на автомобили те ченгетата

    20:12 27.03.2026

  • 20 НАП е некадърна мафия

    1 0 Отговор
    НАП бухалката на мафията

    21:14 27.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове