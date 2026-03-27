Ангел Попов: Служители на ДАИ прибират две заплати седмично от рушвети

27 Март, 2026 16:16 3 093 36

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мащабна корупционна мрежа за търговия с шофьорски книжки функционира под шапката на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Инспектори от бившата ДАИ прибират огромни подкупи, като седмичният им нерегламентиран доход често надвишава размера на две техни официални месечни заплати. Скандалните разкрития направи бившият заместник-министър на транспорта и настоящ експерт към Европейския център за транспортни политики Ангел Попов по време на участие в "Телеграфно подкастът".

По думите на експерта държавният контрол е напълно компрометиран, а купуването на правоспособност се е превърнало в доходоносен бизнес, който директно убива хора по пътищата на България.

Основният механизъм на корупционната схема минава през пълно затваряне на очите от страна на контролните органи. Ангел Попов категорично заяви, че в страната функционират обучителни центрове, които дори не разполагат с елементарна материална база.

"Схемата е факт. Трагичното е, че се е увеличил броят на загиналите деца", заяви Попов, цитиран от NOVA.

Бившият ресорен заместник-министър обясни, че инспекторите на ДАИ масово съставят фиктивни протоколи при проверки на автошколи. Много от центровете за обучение на млади водачи нямат дори учебни кабинети за теоретична подготовка, но въпреки това продължават да оперират необезпокоявано, благодарение на системно плащане на такса "спокойствие" към проверяващите. Установено е, че подобни порочни практики са концентрирани основно в Северна и Южна България, както и в региона около Пловдив.

Друго ключово звено в схемата за източване на пари и създаване на некомпетентни шофьори е изпитният процес. Кандидати масово се записват фиктивно в автошкола в един град, но се явяват на практически изпит в съвсем друга област, където предварително им е осигурен достъп до "правилния човек" сред изпитващите.

Цената за гарантираното преминаване на изпита варира, но според експерта надхвърля с няколкостотин евро стандартната такса за шофьорския курс. Това създава поток от неграмотни на пътя водачи, които буквално си купуват правото да управляват автомобил, без да познават правилата за движение.

Според специалистите от Европейския център за транспортни политики, разпънатият корупционен чадър има пряко и кърваво измерение. Липсата на реално обучение и фиктивните изпити са сред основните причини за тежкия пътен травматизъм в страната.

За да се спре войната по пътищата, институциите трябва да наложат драконовски контрол върху дейността на автошколите и да изчистят редиците на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" от компрометирани служители. Ангел Попов заключи, че освен справянето с корупцията, държавата е длъжна спешно да препроектира пътните съоръжения и да изгради адекватна обезопасителна инфраструктура.


  • 1 Инспектор от ДАИ

    44 1 Отговор
    Няма такова нещо. Прибираме 2 заплати на ден.

    Коментиран от #14

    16:21 27.03.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    27 2 Отговор
    благодаря за рекламата
    къде да се запиша ?

    16:21 27.03.2026

  • 3 Колеги

    21 3 Отговор
    Препоръчайте ми някого,който издава фиктивни шофьорски книжки.

    Коментиран от #8, #25

    16:22 27.03.2026

  • 4 1488

    31 1 Отговор
    ми че то затуй й викат ДАЙ

    16:25 27.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    22 3 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като кметовете.С номер 10 право в десетката.

    16:29 27.03.2026

  • 6 КОСТА

    19 1 Отговор
    НА НАП - СЪЩО

    16:31 27.03.2026

  • 7 Питане

    10 1 Отговор
    Този, от горния материал, дето ни принуждават с него да ставаме и лягаме, ЗАЩО не можем да го коментираме.?
    Приготвил съм му.......

    16:32 27.03.2026

  • 8 КОСТА

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Колеги":

    МВР ГИ ИЗДАВА

    16:32 27.03.2026

  • 9 с опит

    18 0 Отговор
    "подобни порочни практики са концентрирани основно в Северна и Южна България, както и в региона около Пловдив"..демек в северна, южна и централна България. Инетересно къде ги няма, сигурно в Македония. Но е голям смях де, помня едно време взеха изпитите от катаджитте, че имало голяма корупция:)))

    16:33 27.03.2026

  • 10 То се знае

    17 1 Отговор
    Решения има (не анархия или гражданка война) за всеки един от проблемите в България. Този бивш зам-министър май си прави евтина реклама преди изборите. Решения има, но тъй като всички, повтарям всички в държавната администрация, което и да е правителство на власт, до президента и министър председателя се облажват от такива корупционни схеми, нищо не се случва.

    16:35 27.03.2026

  • 11 Бонго

    24 1 Отговор
    А, че половината дърти черноглави нямат 7-ми клас,а имат книжки как ще го обясните.?!

    16:40 27.03.2026

  • 12 Фикри

    17 0 Отговор
    Преди години, ролите от Троян масово ходева във Враца да изкарват книжки.

    Коментиран от #21

    16:46 27.03.2026

  • 13 Сатана Z

    11 0 Отговор
    То затова тази агенция се нарича ДАИ а не ВЗЕМИ.

    16:47 27.03.2026

  • 14 Фикри

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Инспектор от ДАИ":

    Ми прибираме, даже станахте световно известни кога искахте рушвет от шофьорите на оня певец в София. Трябва да се беси за корупция,щ.

    16:48 27.03.2026

  • 15 Димитър

    16 0 Отговор
    То къде ли не са схеми и далавери ? Навсякъде всичко е корупция и никому наказание никакво

    16:50 27.03.2026

  • 16 Цвете

    10 2 Отговор
    ЕТО ЗАЩО ОБЕЗАТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ МАХНЕ САРАФОВ, ЗА ДА ТРЪГНАТ ДЕЛАТА В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА. КАКВО ОЩЕ ДА ОЧАКВАМЕ? КОРУПЦИЯТА УНИЩОЖИ И МЛАДИТЕ. ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ГЛАСУВА, ЗА ДА ВЛЕЗЕМ В ПРАВИЯ ПЪТ СЛЕД 35 ГОДИНИ УПРАВЛЕНИЕ НА НЕКАДЪРНИЦИ.🇧🇬

    17:08 27.03.2026

  • 17 Миризлив пор

    7 0 Отговор
    След като господина е добре запознат, колко сигнала е подал по темата?

    17:14 27.03.2026

  • 18 Много ме кефи,

    12 0 Отговор
    Как всеки ден разни висши чиновници и дори министри ни “разкриват” престъпни схеми, далавери и машинации в държавата! Добре де, като ги знаете, защо вече не сте ги елиминирали - нали точно на вас това ви е работата?!? А вие си прибирате огромните заплати, мишкувате и после ни разказвате за схемите, като че ли ние трябва да ги предотвратим!

    17:16 27.03.2026

  • 19 Аайде,бе

    6 0 Отговор
    Добрютро!

    17:18 27.03.2026

  • 20 ХА!ХА! ХА!!!

    7 0 Отговор
    А кога гелето попов беше зам министър на транспорта и отговряше за ИААА, положението беше още по зле!!! Сега се прави на ни лук ял ни лук мирисал!

    17:21 27.03.2026

  • 21 Врачанин

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Фикри":

    Ти и сега ромове от цяла България взимат книжки във Враца.Ако не стане там,отиват в Чехия.

    17:23 27.03.2026

  • 22 Ту, ту, Рутка

    1 0 Отговор
    На кръстовище стоят милиционер и "Ту, ту, Рутка" и очакват да минават превозни стредства. Леки коли минават, но всички спазват правилата. "Ту, ту, Рутка"та маха с ръка да спре, някой шофьор, но никой не спира, понеже виждат полицая. Полицая се доближава до нея и "Ту, ту, Рутката" казва: "Петров, какво става при тебе, аз от 5 часа вися! Перов: "И при мене Нищо, Нищо! Хайде да измислим нещо!" Тя: "Какво да измислим нещо?" Полизцая: "Нямаш ли някоя тарифа за някакъв контролен орган?" Тя: Ахааа, Така ли било? Знаеш ли как е 50 лева, пълна програма. Той: Ай сега 50 лева, а намали за 20 лева. Тя: Това да не ти е на пазара? Той: А намали малко за 20 лева, моля ти се! Знаеш ли как ще те обичам? Тя: Казах 50 лева! Той: Еееей, знаеш ли каква си хитра като лисица? Айде 20 бе! Тя: 50! Той: Колко? Тя: 50! Той: Не те чух! Тя: 50! Той: Добре! Нави ме! Айде бягай в колата! Виж там имам едно питие, една водчица, налей си, пийни си, отпусни се, не се притеснявай! Мани го това напрежение, мани го бе! Тя влиза в колата на полицая и изпива една чаша водка! Тя: Наздраве! Той: Петров, 20 районно, документи за проверка моля? Тя: Петров, какви документи? Какво ти става? Той: Нямаш документи? Така ли? Ооо, я дъхни! Дъхни ми! Тя му духа. Той: И шофираш в нетрезво състояние? Тя: Петров тая кола не е моя! Той: Знаеш ли колко е глобата: 200 лева. Перов влиза и колата започва да се клати в такт на безплатна музика!

    17:26 27.03.2026

  • 23 Бай Спиро

    4 0 Отговор
    Плаче ми се от тия милиционери, станали полицаи! Карам кола и като отида на кръстовището, не мога да направя завоя. Не знам на къде да завия. На село земите на дедо ги обрахте и ги раздадохте на комунистите да станат собственици на ТКЗС. На Плаж на Черното Море не мога да отида, понеже трябва да плащам за жезлонгите на комунистите станали собственици на Хотелите! В града не мога да отида, понеже в панелки не ми се живее всред лелки - искащи постоянно да им се плаща! Единствено което ми остава да се върна със спомените си, за това как са живели нашите баби и дядовци преди 1944г. "Имали са всичко и къщички, и земи, и коне, и магарета, и кокошки, и пуйки, и патици, и овце, и кози, и крави, и биволици, и най - важното: никога не са биле гладни и не са ходили по кошовете за буклюци да търсят ядене! Имали са кладенци. Моми млади са танцували във огън. Юнаци млади са плували в ледени води! А сега какво? Купуваш си Бутилки за вода в пластик. По магазините нема ядене. Всичко е пластик!

    17:29 27.03.2026

  • 24 Ту, ту, Рутка

    2 0 Отговор
    Ми то в България никой не работи. По време на ужким работа 8 часа ... около 7 часа отива за пафкане на цигари и един час с поглед към работата! Спомням си един полицай седейки на кръстовището в колата и пафкайки цигарки от време на време викаше към прекосяващите коли: "Искам да си Купя това Кръстовище за Бизнес и да правя Пачки! Някой от Вас, знае ли от Кой Бизнесмен Мога да го Купя и Колко Струва Кръстовището?". Една Ту Ту Рутка спря колата и казва: От Парламента. Парламата е Собственик и те знаят ЦЕНАТА!

    17:32 27.03.2026

  • 25 омуртак

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Колеги":

    има едно село ОМУРТАК общината село ДОЛНО НОВКОВО там кръчмата е на един ,които може дате пенсионира по болест ,може и ТИРАДЖИЯ дате направи ,срещу заплащане

    Коментиран от #29

    17:37 27.03.2026

  • 26 Ту, ту, Рутка

    2 1 Отговор
    Влезте в ютюб и напишете: "Велика България - 13.03.2011"
    Изгледайте и ще разберете Реалността на Комунистическата Душа!

    17:37 27.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 прогнила държава

    0 0 Отговор
    защо ревете бе? да не са свършили БАНАНИТЕ във магазина?

    тия ДАЙ нали шишо щеше да ги закрива то тия не е ясно каква работа вършат

    защо МВР не си върши работата ами се налага да има организаций като ДАЙ?

    17:47 27.03.2026

  • 29 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "омуртак":

    отивам за пенсия

    17:48 27.03.2026

  • 30 Гризач

    3 0 Отговор
    През 2012 година, когато Ангел Попов е член на управителния съвет на браншова организация, той предлага срещу 8 000 евро да помогне на фирма да се снабди с разрешителни за транспорт до страни извън ЕС.

    17:55 27.03.2026

  • 31 Куку

    4 0 Отговор
    30 години корупция в ДАЙ и никой не ги пипа!Уникална държава!

    18:00 27.03.2026

  • 32 Бойко Българоубиец

    2 0 Отговор
    Едната заплата обаче я отчитат на мене 😏 иначе арести

    18:01 27.03.2026

  • 33 само за наивници

    2 0 Отговор
    ши съ обидят,що така ги подценявате,там парата е мноо по нагоре

    18:02 27.03.2026

  • 34 гадател

    1 0 Отговор
    Изловете ги! Или делите и кой от къде е.

    18:31 27.03.2026

  • 36 търговище

    0 0 Отговор
    търговище ДАИ са подчиненина лидера на ДПС илиязов

    20:04 27.03.2026

