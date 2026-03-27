Ангел Попов: Служители на ДАИ прибират две заплати седмично от рушвети

Мащабна корупционна мрежа за търговия с шофьорски книжки функционира под шапката на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Инспектори от бившата ДАИ прибират огромни подкупи, като седмичният им нерегламентиран доход често надвишава размера на две техни официални месечни заплати. Скандалните разкрития направи бившият заместник-министър на транспорта и настоящ експерт към Европейския център за транспортни политики Ангел Попов по време на участие в "Телеграфно подкастът".
По думите на експерта държавният контрол е напълно компрометиран, а купуването на правоспособност се е превърнало в доходоносен бизнес, който директно убива хора по пътищата на България.
Основният механизъм на корупционната схема минава през пълно затваряне на очите от страна на контролните органи. Ангел Попов категорично заяви, че в страната функционират обучителни центрове, които дори не разполагат с елементарна материална база.
"Схемата е факт. Трагичното е, че се е увеличил броят на загиналите деца", заяви Попов, цитиран от NOVA.
Бившият ресорен заместник-министър обясни, че инспекторите на ДАИ масово съставят фиктивни протоколи при проверки на автошколи. Много от центровете за обучение на млади водачи нямат дори учебни кабинети за теоретична подготовка, но въпреки това продължават да оперират необезпокоявано, благодарение на системно плащане на такса "спокойствие" към проверяващите. Установено е, че подобни порочни практики са концентрирани основно в Северна и Южна България, както и в региона около Пловдив.
Друго ключово звено в схемата за източване на пари и създаване на некомпетентни шофьори е изпитният процес. Кандидати масово се записват фиктивно в автошкола в един град, но се явяват на практически изпит в съвсем друга област, където предварително им е осигурен достъп до "правилния човек" сред изпитващите.
Цената за гарантираното преминаване на изпита варира, но според експерта надхвърля с няколкостотин евро стандартната такса за шофьорския курс. Това създава поток от неграмотни на пътя водачи, които буквално си купуват правото да управляват автомобил, без да познават правилата за движение.
Според специалистите от Европейския център за транспортни политики, разпънатият корупционен чадър има пряко и кърваво измерение. Липсата на реално обучение и фиктивните изпити са сред основните причини за тежкия пътен травматизъм в страната.
За да се спре войната по пътищата, институциите трябва да наложат драконовски контрол върху дейността на автошколите и да изчистят редиците на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" от компрометирани служители. Ангел Попов заключи, че освен справянето с корупцията, държавата е длъжна спешно да препроектира пътните съоръжения и да изгради адекватна обезопасителна инфраструктура.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 кой мy дpeмe
къде да се запиша ?
Приготвил съм му.......
До коментар #3 от "Колеги":МВР ГИ ИЗДАВА
14 Фикри
До коментар #1 от "Инспектор от ДАИ":Ми прибираме, даже станахте световно известни кога искахте рушвет от шофьорите на оня певец в София. Трябва да се беси за корупция,щ.
21 Врачанин
До коментар #12 от "Фикри":Ти и сега ромове от цяла България взимат книжки във Враца.Ако не стане там,отиват в Чехия.
25 омуртак
До коментар #3 от "Колеги":има едно село ОМУРТАК общината село ДОЛНО НОВКОВО там кръчмата е на един ,които може дате пенсионира по болест ,може и ТИРАДЖИЯ дате направи ,срещу заплащане
26 Ту, ту, Рутка
Изгледайте и ще разберете Реалността на Комунистическата Душа!
28 прогнила държава
тия ДАЙ нали шишо щеше да ги закрива то тия не е ясно каква работа вършат
защо МВР не си върши работата ами се налага да има организаций като ДАЙ?
29 оня с коня
До коментар #25 от "омуртак":отивам за пенсия
