Новини
България »
Атанасов, ПП-ДБ: Не виждам никакви възможности за коалиция с ГЕРБ и ДПС-Ново начало
  Тема: Избори

28 Март, 2026 12:37 1 497 68

  • атанас атанасов-
  • дсб-
  • пп-дб-
  • избори-
  • парламент-
  • коалиция

Аз имам определени критики към правителството на Гюров, но по отношение на вътрешния министър го поздравявам, заяви лидерът на ДСБ

Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Не виждам никакви възможности за коалиция с ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Ние ги свалихме от власт заради корупция. Правителството на Желязков обслужваше олигархичните интереси в България и това нещо ставаше с корупционни схеми, заяви в ефира Атанас Атанасов от ПП-ДБ в ефира на "Събуди се" по NOVA.

"Аз смятам, че трябва да се търсят 160 гласа, независимо от конструкцията на парламента, за събедна реформа. По тази тема вратата към ГЕРБ не е затворена", каза Атанасов.

"Основната идея на конституционната реформа беше да променим съдебната система. Ние направихме необходимите промени. Домовата книга не беше наша иновация. Тя беше предложена от тогавашните ни партньори – ГЕРБ-СДС и ДПС-Ново начало", така коментира Атанас Атанасов конституционните промени от 2023 г.

"Ние се борим за солидно присъствие в следващия парламент. Борим се за мнозинство, което да промени България", даде заявка той.

"Виждам, че социологията дава преднина на "Прогресивна България". Аз съм много скептичен дали бихме могли да работим с Румен Радев. Коалицията е продукт на червената олигархия. Той говори с клишета, заклеймява, но не назовава нещата с истинските им имена. Ние свалихме олигархията. Той с коя олигархия ще се бори", така коментира появата на новия политически субект на президента Румен Радев (2017-2026).

"Аз имам определени критики към правителството на Гюров, но по отношение на вътрешния министър го поздравявам. Най-разпространеното престъпление у нас е купуването на гласове. 50 евро е средната цена на купения вот в кв. "Максуда" във Варна", добави още Атанасов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има Време

    38 1 Отговор
    Ще Ги Видиш

    Коментиран от #21

    12:39 28.03.2026

  • 2 хехе

    49 2 Отговор
    що бе сглобката кВо беше.

    12:40 28.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не лъжа

    46 1 Отговор
    A тоз само като го зърнах ,и обилно отвърнах.

    Коментиран от #15

    12:44 28.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Красимир Петров

    45 2 Отговор
    Противни лъжци-ДБПП

    12:47 28.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 оня с питон.я

    30 4 Отговор

    До коментар #5 от "Зеления":

    Не виждаш ли какво става ако не спечели правилния човек запори на траншове атентати бомби ЕС искат да елиминират Орбан фашистка диктатура начело с Урсулът.

    12:48 28.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Моарейн

    43 1 Отговор
    Голям залък лапни, голяма дума не казвай. Ако ви наредят от амбасадата, и с дявола ще се сглобите.

    12:49 28.03.2026

  • 12 Зад кулисите

    14 9 Отговор
    Ясна е невъзможната коалиция нито с ГЕРБ (заради ухажването на ПБ), нито с Пеевски (заради АПС и старо приятелство с Доган), а коалицията ПП/ДБ с ПБ е неудобно да се огласява предизборно заради кримския руски полуостров на пилота.

    12:50 28.03.2026

  • 13 Кирчо и кокорчо

    31 2 Отговор
    Ала бала, дрън дрън, сичко зависи от процента за сметката ни у Люксембург

    12:50 28.03.2026

  • 14 Дони

    30 2 Отговор
    ПИЯНДЕТО ЗДРАВО ТРИЕ КОМЕНТАРИ ЗА РАЗГРАДСКОТО GОВ НО

    12:50 28.03.2026

  • 15 оня с питон.я

    29 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не лъжа":

    Червените фашисти от ппдб овладяват държавата гответе се за фронта и за мизерен живот пращайте децата си по-надалеч става страшно.

    12:50 28.03.2026

  • 16 Хасан

    12 3 Отговор
    Нострадамус предрича,че полумесецът ще се разпростре така,че единият му рог ще е до Париж,а другия до Москва.Године си мислех,че това няма как да стане,но сега мисля,че картинката се нарежда!Вече изглежда ,че предсказанието е твърде изпълнимо!

    Коментиран от #66

    12:51 28.03.2026

  • 17 Намеква че го устройва коалиция с Радев

    18 1 Отговор
    И това е естествено защото той е първа политическа сила и отново ще искат да седнат в нечие скут и да консумират мазно млекце. Но ако това е бъдещето дали избирателите на Радев ще имат желание отново да гласуват за неговата политическа партия след като ясно са се разграничили от Кире кокора и този индивид. С колко ще платя на Радев на следващите избори ако се компрометира с тази коалиция.
    И само като информация да ви уведомя че съм безпартиен.

    Коментиран от #39

    12:53 28.03.2026

  • 18 Ауууу

    24 3 Отговор
    Тоя агент казва ,че няма да се коалира ама пият мазни кафета при Пеевски и Борисов.Това по големи ментета като борисов и Пеевски лъжат мажат докъто се докопат да власта.

    12:53 28.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 нннн

    14 1 Отговор
    Еничарите не искат коалиция с разбойници и кърджалии. Пък, такава любов бе тяхната!

    12:59 28.03.2026

  • 21 Разбира се

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Има Време":

    Някаква склобка Петрохан не стана ли, секта+олигарси?

    13:03 28.03.2026

  • 22 Емигрант

    22 1 Отговор
    Бях симпатизант на ПП/ДБ, но БЯХ до момента когато се сглобиха с Тиквата / казвам Тиквата, защото той еднолично управлява ГЕРБ, той е диктатор и не е верно, че ГЕРБ се управлява демократично, нали всяко негово изказване започва с "АЗ" /, а обещаваха, че и те ще ИЗЧАГЪРТВАТ ГЕРБ, е "изчагъртаха" ги със сглобяване ? Сега пак НЕ ВИЖДАЛИ коалиция с тях - СЕРИОЗНО ЛИ БЕ ГЕНЕРАЛЧЕ, как да ти вярвам, като вече ме излъга веднъж за да не изтървеш депутатстването ?

    13:06 28.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Генерал Сатанасов

    19 1 Отговор
    За треnане си, шей ва и боклука ти

    13:08 28.03.2026

  • 25 Див селянин

    14 0 Отговор
    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата

    13:09 28.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ми то

    8 0 Отговор
    остават комунистите!

    13:13 28.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хехе

    15 0 Отговор
    Ама не Вие решавате! ГЕРБ отдавна се отказаха да правят с вас каквото и да било.Вие сте изменчиви,лъжливи и потайни.След декември никой няма да иска да ви партнира. Винаги забивате нож в гърба на този, който ви се довери. Затова сте губещи

    13:17 28.03.2026

  • 30 ШЕФА

    24 0 Отговор
    Ако някой повярва и на една дума на този из.од е 100 % идио..

    13:18 28.03.2026

  • 31 Варна

    22 0 Отговор
    Каква коалиция Бе Гномов,та вие може да не влезете в Парламента.Няма вече лумпени които да ви вярват на лъжите.

    13:20 28.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 .....ако

    8 0 Отговор
    влезнете....

    13:24 28.03.2026

  • 35 Бастардо

    14 0 Отговор
    Защо не си оберете крушите,и кой откъде е?Хич не сте притрябвали на България.Тунеядци на наш гръб.

    13:25 28.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Лъжльото Атанасов

    13 1 Отговор
    Кой ви вярва бре дженерал, вече го играхте тоя мач. Сега тея къде ще гласуват за вас са извадка та от глупаци в България. Ще правим преброяването им.

    13:28 28.03.2026

  • 39 Ъхъ

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "Намеква че го устройва коалиция с Радев":

    Гласуваш за Радев, получаваш Гном+Два Пръста Чело+ останалите педофили! Докато Путин е в Кремъл, мърдане от евроатлантическата чума, няма да има!☹️

    13:28 28.03.2026

  • 40 ВИЕ СТЕ ВЕЧЕ ПОРОЧНИ

    12 0 Отговор
    Не ми пука за това със кой кой ще се коалирате и от чии СКУТОВЕ ще смучите. Гадни сте и богати сте и оставете малко и за народа български. ВСИЧКИ МИНАЛИ БИЛИ ВЪВ ВЛАСТТА У БЕЗДНАТА. ПОЗОР СТЕ.

    13:30 28.03.2026

  • 41 Ахахахах….

    12 0 Отговор
    …..чистият и неопетнен той!!!

    13:32 28.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ха ха

    7 1 Отговор
    Всички говорят и се борят с олигархията, а сами те обслужват тази олигархия от Тиквон, Шиши До Зеления чорап.Всички са в,кюпа.

    Коментиран от #61

    13:39 28.03.2026

  • 45 Льо при женерал

    9 1 Отговор
    много добре знае, че ще се коалира с Радню след изборите, но сега се прави на интересен пред розово десните!

    Единствено ДПС няма със сигурност да се коалират с Радню.
    По всяка вероятност и Възраждане няма да го направят също.
    Да подкрепим тези две партии, друга опозиция няма!

    13:40 28.03.2026

  • 46 той

    7 2 Отговор
    Ще си помесли човек, че някой ви предлага.

    13:41 28.03.2026

  • 47 Знаем

    6 0 Отговор
    Партията на пуделите от Петрохан са се разбрали с прогресивните олигарси зад Радев.

    13:42 28.03.2026

  • 48 така казахте и предния път

    5 0 Отговор
    когато влязохте в коалиция с тях.
    Овъртяхте се като свински черва. А те за благодарност ви опандизиха кметовете.
    Самият Атанасов винаги е бил против тези коалиции, но важното е какво прави партията.
    Доверие се печели лено, но бързо се губи.

    13:42 28.03.2026

  • 49 напълно е възможно

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Лидера на МЕЧ Р.Василев с разкрития":

    В САЩ най-редовно го играят този номер.
    Формации които нямат никакъв шанс да вкарат представители в избирателмната колегия се явяват и копират опонента - уж че са близки. Цялата работа да откъртят гласове.
    В случая всеки под 4% си е чиста загуба за крилото към което ужким се причислява.

    13:44 28.03.2026

  • 50 имам добра памет

    5 0 Отговор
    Вие и преди Сглобка 1 не виждахте, но после седнахте в скута на голямото "Д".

    13:48 28.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ВЕра не!

    6 0 Отговор
    Папуняци , на вас вЕра не!

    13:56 28.03.2026

  • 53 Александър 3

    3 0 Отговор
    Истинската сглобка става само с Радев и ППДБ ! Партия Геп първа ще се присъедини !

    14:00 28.03.2026

  • 54 Следващата сглобка

    1 1 Отговор
    ПАК ще се реди от Борисов, Радев и Доган.

    Само ролите се сменят и сега управляващ ще е Радев.

    14:03 28.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 АЗ ВЪОБЩЕ НЕ ВИ ВИЖДАМ 3.8%

    3 1 Отговор
    ЗА ВСИЧКИ ДОЛНИ КРАДЛИВИ БОКЛУЦИ 36 ГОДИНИ КРАДЕНЕ И НА ДЪРЖАВНА ЯСЛА .

    14:16 28.03.2026

  • 57 каедьсз

    1 2 Отговор
    Ти пък какъв лъжеш си само??? Докато минат изборите не виждаш. Докато излъжеш тези глупаци дето ти вярват. След това те знаем какъв си лъжец. Ще се гушнеш с Винету от банкя и чак ушите ти ще свирят. Вече 2 пъти си лъгал. Какво пречи и 3 път да излъжеш прооостите софиянци?? Слава на Бога няма да гласувам за вас. Идва Величие.

    14:30 28.03.2026

  • 58 Никой

    4 0 Отговор
    Как се променя България от Парламента - те даже не знаят какво е навън.

    Този и този е фантаст или Майстор на късия разказ, какво ни баламосва - под каква форма и какво ще променя.

    14:34 28.03.2026

  • 59 УЖАС

    3 1 Отговор
    ПП ДБ ГОВОРЯТ С НАЙ ПРОСТАШКИЯ ЕЗИК ЗА ДА СЕ ХАРЕСАТ НА ЧАЛГА НАСЕЛЕНИЕТО. ЕДИНИЯ КАРЛИД.ДРУГИЯ GEЙ НАЦИОНАЛИЗИРАТ КОРУБЦИЯТА.ТЕ СА БИЛИ БОРЦИТЕ.А ПУДЕЛИТЕ С ПАЧКИТЕ.

    15:28 28.03.2026

  • 60 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    ГНОМЕ , ЗНАЕМ ЧЕ ТИ ЩЕ ....................... НАПРАВИШ КОАЛИЦИЯ С ....................... ФАШИСТА МИСТЪР МУНЧО ......................, НАЛИ ТОЙ ВИ СЪZДАДЕ .......................... ФАКТ !

    15:36 28.03.2026

  • 61 И кой не е тогава,

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Ха ха":

    вие от ордата неразумни и неграмотни същества на Копейкин ли, които сте обърнали гръб на Левски, Ботев и Раковски и имитирате патриотизъм ама руски ?

    Коментиран от #65

    15:37 28.03.2026

  • 62 КОРУПЦИЯТА

    4 0 Отговор
    ЗАБРАВИХТЕ ЛИ ЗА ПУДЕЛИТЕ С ПАЧКИТЕ СОРОСЧЕТА МРЪСНИ ? А МУРГАВИЯ КРАДЕЦ НОМЕР1 НА БГ. СЪД ЗА ВАС.

    15:44 28.03.2026

  • 63 Пази Боже сляпо и т.н.

    0 0 Отговор
    Днес не вижда, ама утре току-виж прогледнало хномчето

    16:22 28.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ибрям

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хасан":

    Ако вторият полумесечен рог не е в Мoсква, ще се окаже в Сoфия - като гледам колко бoжем българи ръкoплещят на ирaнските и гaзарскитe иcлямиcти, натам отиват работитe

    16:40 28.03.2026

  • 67 Горски

    2 0 Отговор
    Ще се борят ама за намирането на най доброто скривалище когато народа тръгне да ги търси . Ако това са ни ,,генералите" ,ми то по добре и ние като народ да се скрием от срам пред света. Какво мнозинство бе жабок? Хората не ви искат защото сте шарлатани Затова не гласуват за Вас Тръгнали революция да правят. Мошеници! Нали бяхте с ГЕРБ,какво направихте? ГЕРБ бяха с реформатори, НФСБ,с ВМРО,сега с ИТН и БСП,но вие няма да бъдете. Как промениха конструкция, така ще направят и съдебната реформа. Бива глупости , ама тоя се на....ка от всякаде. Те арестуваха Боко и после не можаха и да се оправдаят и не можаха да скалъпят и елементарно обвинение. Рашков като специалист по обвиненията ,или казано даже като преподавател във ВУЗ, се изложи . Със злоба не става. Така и обещанията които хвърлят са приказки в пустиня.

    17:31 28.03.2026

  • 68 дедо Герчо

    2 0 Отговор
    100 ЕВР. Е МИНИМУМА,А ТИ СИ СКРЪНДЗА...ХАХАХА...

    18:05 28.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове