Атанасов, ПП-ДБ: Не виждам никакви възможности за коалиция с ГЕРБ и ДПС-Ново начало

Не виждам никакви възможности за коалиция с ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Ние ги свалихме от власт заради корупция. Правителството на Желязков обслужваше олигархичните интереси в България и това нещо ставаше с корупционни схеми, заяви в ефира Атанас Атанасов от ПП-ДБ в ефира на "Събуди се" по NOVA.

"Аз смятам, че трябва да се търсят 160 гласа, независимо от конструкцията на парламента, за събедна реформа. По тази тема вратата към ГЕРБ не е затворена", каза Атанасов.

"Основната идея на конституционната реформа беше да променим съдебната система. Ние направихме необходимите промени. Домовата книга не беше наша иновация. Тя беше предложена от тогавашните ни партньори – ГЕРБ-СДС и ДПС-Ново начало", така коментира Атанас Атанасов конституционните промени от 2023 г.

"Ние се борим за солидно присъствие в следващия парламент. Борим се за мнозинство, което да промени България", даде заявка той.

"Виждам, че социологията дава преднина на "Прогресивна България". Аз съм много скептичен дали бихме могли да работим с Румен Радев. Коалицията е продукт на червената олигархия. Той говори с клишета, заклеймява, но не назовава нещата с истинските им имена. Ние свалихме олигархията. Той с коя олигархия ще се бори", така коментира появата на новия политически субект на президента Румен Радев (2017-2026).

"Аз имам определени критики към правителството на Гюров, но по отношение на вътрешния министър го поздравявам. Най-разпространеното престъпление у нас е купуването на гласове. 50 евро е средната цена на купения вот в кв. "Максуда" във Варна", добави още Атанасов.