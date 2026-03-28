Атанасов, ПП-ДБ: Не виждам никакви възможности за коалиция с ГЕРБ и ДПС-Ново начало

Не виждам никакви възможности за коалиция с ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Ние ги свалихме от власт заради корупция. Правителството на Желязков обслужваше олигархичните интереси в България и това нещо ставаше с корупционни схеми, заяви в ефира Атанас Атанасов от ПП-ДБ в ефира на "Събуди се" по NOVA.
"Аз смятам, че трябва да се търсят 160 гласа, независимо от конструкцията на парламента, за събедна реформа. По тази тема вратата към ГЕРБ не е затворена", каза Атанасов.
"Основната идея на конституционната реформа беше да променим съдебната система. Ние направихме необходимите промени. Домовата книга не беше наша иновация. Тя беше предложена от тогавашните ни партньори – ГЕРБ-СДС и ДПС-Ново начало", така коментира Атанас Атанасов конституционните промени от 2023 г.
"Ние се борим за солидно присъствие в следващия парламент. Борим се за мнозинство, което да промени България", даде заявка той.
"Виждам, че социологията дава преднина на "Прогресивна България". Аз съм много скептичен дали бихме могли да работим с Румен Радев. Коалицията е продукт на червената олигархия. Той говори с клишета, заклеймява, но не назовава нещата с истинските им имена. Ние свалихме олигархията. Той с коя олигархия ще се бори", така коментира появата на новия политически субект на президента Румен Радев (2017-2026).
"Аз имам определени критики към правителството на Гюров, но по отношение на вътрешния министър го поздравявам. Най-разпространеното престъпление у нас е купуването на гласове. 50 евро е средната цена на купения вот в кв. "Максуда" във Варна", добави още Атанасов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има Време
Коментиран от #21
12:39 28.03.2026
2 хехе
12:40 28.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Не лъжа
Коментиран от #15
12:44 28.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Красимир Петров
12:47 28.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 оня с питон.я
До коментар #5 от "Зеления":Не виждаш ли какво става ако не спечели правилния човек запори на траншове атентати бомби ЕС искат да елиминират Орбан фашистка диктатура начело с Урсулът.
12:48 28.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Моарейн
12:49 28.03.2026
12 Зад кулисите
12:50 28.03.2026
13 Кирчо и кокорчо
12:50 28.03.2026
14 Дони
12:50 28.03.2026
15 оня с питон.я
До коментар #4 от "Не лъжа":Червените фашисти от ппдб овладяват държавата гответе се за фронта и за мизерен живот пращайте децата си по-надалеч става страшно.
12:50 28.03.2026
16 Хасан
Коментиран от #66
12:51 28.03.2026
17 Намеква че го устройва коалиция с Радев
И само като информация да ви уведомя че съм безпартиен.
Коментиран от #39
12:53 28.03.2026
18 Ауууу
12:53 28.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 нннн
12:59 28.03.2026
21 Разбира се
До коментар #1 от "Има Време":Някаква склобка Петрохан не стана ли, секта+олигарси?
13:03 28.03.2026
22 Емигрант
13:06 28.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Генерал Сатанасов
13:08 28.03.2026
25 Див селянин
13:09 28.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ми то
13:13 28.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хехе
13:17 28.03.2026
30 ШЕФА
13:18 28.03.2026
31 Варна
13:20 28.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 .....ако
13:24 28.03.2026
35 Бастардо
13:25 28.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Лъжльото Атанасов
13:28 28.03.2026
39 Ъхъ
До коментар #17 от "Намеква че го устройва коалиция с Радев":Гласуваш за Радев, получаваш Гном+Два Пръста Чело+ останалите педофили! Докато Путин е в Кремъл, мърдане от евроатлантическата чума, няма да има!☹️
13:28 28.03.2026
40 ВИЕ СТЕ ВЕЧЕ ПОРОЧНИ
13:30 28.03.2026
41 Ахахахах….
13:32 28.03.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ха ха
Коментиран от #61
13:39 28.03.2026
45 Льо при женерал
Единствено ДПС няма със сигурност да се коалират с Радню.
По всяка вероятност и Възраждане няма да го направят също.
Да подкрепим тези две партии, друга опозиция няма!
13:40 28.03.2026
46 той
13:41 28.03.2026
47 Знаем
13:42 28.03.2026
48 така казахте и предния път
Овъртяхте се като свински черва. А те за благодарност ви опандизиха кметовете.
Самият Атанасов винаги е бил против тези коалиции, но важното е какво прави партията.
Доверие се печели лено, но бързо се губи.
13:42 28.03.2026
49 напълно е възможно
До коментар #43 от "Лидера на МЕЧ Р.Василев с разкрития":В САЩ най-редовно го играят този номер.
Формации които нямат никакъв шанс да вкарат представители в избирателмната колегия се явяват и копират опонента - уж че са близки. Цялата работа да откъртят гласове.
В случая всеки под 4% си е чиста загуба за крилото към което ужким се причислява.
13:44 28.03.2026
50 имам добра памет
13:48 28.03.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ВЕра не!
13:56 28.03.2026
53 Александър 3
14:00 28.03.2026
54 Следващата сглобка
Само ролите се сменят и сега управляващ ще е Радев.
14:03 28.03.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 АЗ ВЪОБЩЕ НЕ ВИ ВИЖДАМ 3.8%
14:16 28.03.2026
57 каедьсз
14:30 28.03.2026
58 Никой
Този и този е фантаст или Майстор на късия разказ, какво ни баламосва - под каква форма и какво ще променя.
14:34 28.03.2026
59 УЖАС
15:28 28.03.2026
60 ЕДГАР КЕЙСИ
15:36 28.03.2026
61 И кой не е тогава,
До коментар #44 от "Ха ха":вие от ордата неразумни и неграмотни същества на Копейкин ли, които сте обърнали гръб на Левски, Ботев и Раковски и имитирате патриотизъм ама руски ?
Коментиран от #65
15:37 28.03.2026
62 КОРУПЦИЯТА
15:44 28.03.2026
63 Пази Боже сляпо и т.н.
16:22 28.03.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Ибрям
До коментар #16 от "Хасан":Ако вторият полумесечен рог не е в Мoсква, ще се окаже в Сoфия - като гледам колко бoжем българи ръкoплещят на ирaнските и гaзарскитe иcлямиcти, натам отиват работитe
16:40 28.03.2026
67 Горски
17:31 28.03.2026
68 дедо Герчо
18:05 28.03.2026