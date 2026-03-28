Бившият шеф на АПИ: Парите за пътища не са изхарчени, а възложени

28 Март, 2026 11:11 2 058 62

Изхарчени е нещо, което е изпълнено и платено. Възложени е нещо, което сме възложили да се направи

Бившият шеф на АПИ: Парите за пътища не са изхарчени, а възложени - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Парите по 4-годишните договорите за поддържане и текущи ремонти, сключени между декември 2023 г. и януари 2025 г., вече са почти изчерпани. От предвидените 2,26 млрд. евро са изхарчени и разпределени 2,25 млрд. евро. Това обясни през седмицата служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов.

По този повод в предаването „Тази събота и неделя“ на bTV гостива бившият председател на Управителния съвет на АПИ Йордан Вълчев.

„Парите не са изхарчени. Парите са възложени за задачи, които трябва да се изпълнят в рамките на тези 4 години“, обяви Вълчев.

Той обясни разликата между двете: „Изхарчени е нещо, което е изпълнено и платено. Възложени е нещо, което сме възложили да се направи.“

Вълчев, който е ръководил АПИ от април 2024 г. до февруари 2026 г., отрече да е освободен заради финансови нарушения. Като причина той посочи проблеми в комуникацията с Ангелина Бонева, която беше съвсем за кратко служебен министър на регионалното развитие.

„Министърката не си даде телефона, за да може да се комуникира с нея“, обяви той.

По думи те му проверката на договорите на АПИ за поддръжка и текущ ремонт на пътищата не показва изобщо такива резултати, че да може да бъде предадена някъде.

Вълчев намекна за съмнения относно бъдещи плащания: „Като видим какво плащат, ще го коментираме“. Той намекна за близост между фирмите и политически кръгове.

По повод разследване за 7 млн. евро за пътна помощ, той призна слабост в комуникацията.

„Считам като грешка, че трябваше да се рекламира, но много хора са се възползвали. Идеята е да махнем от магистралата коли, които пречат на движението и са опасност за катастрофи“, заяви бившият шеф на АПИ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    57 2 Отговор
    Възложени в зайчарника

    Коментиран от #5, #58

    11:12 28.03.2026

  • 2 Срамголям

    38 17 Отговор
    Мен пък ме е срам, че даваме пари на Украйна, а тя ходи и дава морски лодки за нападения с/у Иран. Срам ме е, че участваме и във военен, политически и икономически проекти за нападения с/у трети страни. Срам ме е, че държавате ни е 1345 години, а се оказва че никой в нея реално няма контрол - а всички става по телефона отвън. Гласувайте за евроатлантизма и войната скоро ще е и на наша територия.

    Коментиран от #23, #28, #50

    11:12 28.03.2026

  • 3 Таман тъй

    54 2 Отговор
    Работата е готова, човека взе парите и за работата каза;-Ще видим.

    11:15 28.03.2026

  • 4 Мурка

    53 1 Отговор
    ТАКА Е----------------ЕДНИ ПАРИ В ЧУВАЛИ ------------ВЪЗЛОЖЕНИ

    Коментиран от #59

    11:17 28.03.2026

  • 5 Дони

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    не само

    11:18 28.03.2026

  • 6 Дориана

    66 1 Отговор
    Точно тук е уловката и измамата. Парите се възлагат на фирми приближени до Борисов и Пеевски и след това изчезват с чували в техните касички , а пътищата остават в окаяно състояние .Всички знаят, че главния виновник за лошото състояние на пътищата в България е още при едноличното управление на Борисов когато милионите за пътища се изнасяха с чували. Корупцията и мафията , завладяната държава се случиха точно при неговото управление. Да се маха.веднага днес, тук и сега.

    Коментиран от #25

    11:18 28.03.2026

  • 7 ГЕРБ, ДПС НН, ИТН са измамници!

    57 2 Отговор
    Герб И ДПС ограбиха България!

    Коментиран от #24

    11:20 28.03.2026

  • 8 така е бръмбароф

    56 1 Отговор
    Парите за пътища не са изхарчени, а възложени на чекмеджарите да ги кътат за наследниците си

    11:21 28.03.2026

  • 9 Дориана

    39 2 Отговор
    Борисов още не е казал къде отидоха чувалите с милиони откраднати за пътищата.Точно по времето на Борисов бяха установени най- големите кражби и завишени в пъти обществени поръчки на приближени фирми. Крадеше се поголовно от асфалт до мантинели и знаци. Точно за това и качеството е под всяка критика и загиват хора. Така, че по времето на Борисов се строеше най- Некачествено поради кражби.

    Коментиран от #54

    11:24 28.03.2026

  • 10 на Кой са възложени

    30 1 Отговор
    И 80% от парите излитат за дубай

    11:26 28.03.2026

  • 11 Къде са парите?

    27 2 Отговор
    У Зайчарнико. Пътища нъц.

    11:31 28.03.2026

  • 12 Бай

    28 2 Отговор
    Да, парите са УСВОЕНИ! Т.е. откраднати от толупа и Шиши !

    11:31 28.03.2026

  • 13 Мюмю

    17 1 Отговор
    аз не крада, аз си вземам

    11:32 28.03.2026

  • 14 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    ДА ГОРИТЕ В АДА!СГ. АН КЕАДЛИВА И КАЖИ НА КОЙ ГИ ДАДЕ!

    11:32 28.03.2026

  • 15 Аз пък да попитам

    14 1 Отговор
    Защо ни е такава "държава" щом всичко се краде х 5 и х10-торно завишени цени и нищо не се прави?! Кой го измисли този кооператив наречен държава и защо още съществува?! Полезно ли е за някого освен за крадливите политици и "бизнесмени" свързани с тях?

    11:36 28.03.2026

  • 16 СГЛОПКА СБОГОМ

    11 2 Отговор
    Ту ТУУУУУ- РАБОТИМЕ ЗА ХОРАТА РАБОТИМЕ ДЪТО . КЪДЕЕ ТОНЧО ШАЙКАТА ДАГИ КОМЕНТИРА НЕМА ТОЙ САМО ДС.РУМНО МУ Е В ГЛАВАТА .ТОНИ ХАЙДЕ НАПИШИ БОЙКО ,ЦЕЦО,РОСЕН БАНОВ И СИЕ.

    11:36 28.03.2026

  • 17 Всичко за изборните резултати

    15 2 Отговор
    Възложените пари за пътища могат да се използват, по същия начин , както заделените пари преди пет години за магистрала Хемус, т.е. за предизборни нужди и така борбата с олигархията ще процъфти и завърже успехи в пропагандата.

    11:37 28.03.2026

  • 18 Възложени

    16 2 Отговор
    са да се ремонтира пътя Разлог -Белово при положение ,че пътя не се нуждае от преасфалтиране. Нали трябваше да се откраднат парите преди да бъдете изритани от властта . Фирмите ,които вършат тази дейност са на властимащите , работниците работят по 12часа 6 дни в седмицата а им се заплаща за 5 дневна седмица по 8 часа. Къде са синдикати ,агенции и всякакви изроди, които уж контролират спазването на трудовото законодателство 😡😡😡😡😡

    11:38 28.03.2026

  • 19 Каруцар

    11 3 Отговор
    Идете във Велико Търново. Преди 1944г. всички улици са били изградени с каменни кубчета. Незаменима Природна Извайна Красота! По времето на Соца наслагаха асфалт дитектно над кубчетата. Замириса на асфалтова смрад. Прекарваха тръби и там където е прекарана тръбата слагаха асфалт, а не отново да възстановят каменните кубчета! Другари КомунКатър Асфалтови Бизнесмени! Престанете да унищожавате Прекрасната Омайна Майка България! Спрете да унищожавате старите работещи технологии на нашите деди. Идете в Еленския Балкан и вижте! Къщи - Първи етаж от камък изграден. Втори етаж от дърво изграден! По стредата на къщата джамал за топлене чрез изгаряне на слама! Преди селяните са притежавали своя земя и са отглеждали всичко и не е имало гладни. По градовете е имало изваяни от художници згради и къщички за живеене. Преди хората са живеели по къщички в градовете, сега от построените от по времетона Соца Блокове и след него живееме по цементови БЛОКОВЕ - ЗАТВОРИ - ЗАНДАНИ! и сега КАМЕРИ - следящи дупките по асфалта!

    11:38 28.03.2026

  • 20 Възложени

    18 1 Отговор
    на фирми на мафията , които наемат под , под , под , под.......изпълнители и вземе ли фирмата възложител милионите , под изпълнителите фантоми ги фалират ! На Лиляната Павлова сегашния мъж и бивш шеф на АПИ вече е милиардер , дебелана мултимилионера и - НИЩО ! А конференция и затвор отдавна трябваше да има !

    11:41 28.03.2026

  • 21 Плюс

    11 1 Отговор
    Едни разпределени 3 млн да си харчете, п лъхче.

    11:44 28.03.2026

  • 22 ежко

    15 1 Отговор
    Този съвсем ни прави на глупаци!Той да не би да плаща авансово това което купува,а?Крайно време е да се отвори Белене!

    11:44 28.03.2026

  • 23 сенки от минало правителство

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Срамголям":

    Корнелия не даваше нито патрон за Украйна (който не е платен от европейския фонд в подкрепа за Украйна) и след това пестене на патрони, приходите от военните доставки бяха рекордни в икономиката и за бюджета. Може да се срамуваш от по-високи приходи от износ на оръжие като убеден пацифист , а в същност само убеден путинист.

    11:45 28.03.2026

  • 24 007 /агент/

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "ГЕРБ, ДПС НН, ИТН са измамници!":

    Комунягите я ограбихте веднага след като Красная армия ви чучна на властта 1944г, одържавявайки де що можахте. А и се настанихте в апартаменти изгонвайки собствениците - кой изсенен в провинцията, кой по лагери и затвори

    Коментиран от #57

    11:45 28.03.2026

  • 25 илия па у тия

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Правилно становище: Да се елиминират поръчките за "не нашите" пътни фирми и да поставим наши управленци, които да възложат поръчките на "нашите" фирми, които да отделят финанси за "нашата борба" с корупцията, че приближените на Пеевски не пущат.
    А пътните фирми шарат само на управляващите за поръчките, затова и "царя слиза от коня за ягода" , както президенти подават оставки за горски ягодки.

    11:54 28.03.2026

  • 26 Павел Пенев

    15 2 Отговор
    Този простак се прави на умен и обяснява каква била разликата между възложени и платени суми. Вкарайте го в ареста и му обяснете каква е разликата между арест и затвор.

    11:55 28.03.2026

  • 27 Гост

    11 2 Отговор
    Кой вярва на тая слугиня? А бе, чичка, ти да не живееш в Швейцария, че да ме убеждаваш, че не си слугиня на борисоф и пеефски?

    11:56 28.03.2026

  • 28 Дубин

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Срамголям":

    Ако може да престанеш с тъпите опорки другарю ксенофоб и вероятно расист. Посочи КОЛКО пари са дадени безвъзмездно ОТ бюджета ЗА Украйна? АМА ПАРИ. Без да броиш доброволните дарения на хората. Колко пенсии са спрени за да се дават пари на украински бежанци които седят в луксозни палати и НЕ работят? Военните разходи - ЗА ТВОЕ СВЕДЕНИЕ - винаги са "срещу" някого. Ако може - прочети малко история - ако не си живял достатъчно преди 1989. ТОГАВА се управляваше държава по телефона от Кремъл. В момента наистина България се управлява по телефона ама от Дубай - от крадците и спасителите за които гласуват тпаци като теб!

    Коментиран от #32

    11:58 28.03.2026

  • 29 зафир7685

    14 1 Отговор
    Не по врат, а по шия, дали възлагането за целия 4 годишен договор за една година не е сигурно харчене на данъкоплатците, които отново трябва да платят. Избягвахте умишлено основните ремонти и само замазвахте със същите пари......................

    12:14 28.03.2026

  • 30 Мирчо Спасов

    10 2 Отговор
    Ще те ,,възложим,,,в Белене!

    12:15 28.03.2026

  • 31 Де бел

    12 0 Отговор
    Парите за пътища не са откраднати, само са депозирани в едно шкафче, под формата на кюлчета и пачки

    12:21 28.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Емигрант

    13 0 Отговор
    НЕ ви са необходими избори, случихте на правителство от експерти за каквито сте си мечтали, трябва само тези да продължат да ви управляват икономиката и всичко ще се нареди правилно ! А този БИВШ на АПИ просто ви лъже по НОВ начин, парите за 4 години са ПРИСВОЕНИ така както показаха преди време в ЧУВАЛИ ! За пореден път ви будалкат от екранът, защо поканиха само БИВШИЯТ шеф на интервю, би следвало да има експерт икономист който да му задава правилните въпроси, водещите какво разбират от икономика или бяха там само за да слушат какво "МАЖЕ" този и как крие КРАЖБАТА ? Няма да се научи тази журналистика в България на истинска и професионална такава, затова и е отредено 112 место в света и не се засрамиха от това !

    12:25 28.03.2026

  • 34 НАГЛОСТ

    13 0 Отговор
    Този нормален ли е? На ударен си се прави... или смята хората за дебили!!???

    12:26 28.03.2026

  • 35 Бившия на АПИ??

    13 0 Отговор
    Възложени са в Овшорки по Света!

    12:26 28.03.2026

  • 36 Айде

    17 0 Отговор
    Кой плаща за работа 4 години напред!? Тъпанар, крадец или и двете!

    12:27 28.03.2026

  • 37 Жана

    11 0 Отговор
    Б.ок. лук мръ.сен

    12:27 28.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Калин

    9 0 Отговор
    На тоя само криле на ангел където не са му пораснали. Той нищо не е крал човека, съвестен като майка Тереза. Мръсно долно корумпе.

    12:31 28.03.2026

  • 41 Изкусен лъжец е този

    8 0 Отговор
    Възложени били?Боже мили ,каква наглост!
    Предварително дадени парите ,ама възложени!?
    С една дума усвоени,сиреч присвоени и раздадени по предназначение!

    12:35 28.03.2026

  • 42 Каруцар

    8 0 Отговор
    Бившият шеф на АПИ: Парите за пътища не са изхарчени, а възложени от правителството да ги изхвърля по пътищата и партиите да ги събират обратно за следващото изхвърляне!

    12:38 28.03.2026

  • 43 Ха ха ха

    8 0 Отговор
    Този бушон да внимава, ама много да внимава когато пресича; да стои далеч от прозорци и да не пипа оръжие, че току се прострелял с два куршума в главата (единия от които контролен, в тила)... За повече от Милиард евро, ще го дадат курбан като стой та гледай.

    12:40 28.03.2026

  • 44 Сзо

    7 0 Отговор
    И този е за ченгела.

    12:41 28.03.2026

  • 45 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    На топло са.

    12:44 28.03.2026

  • 46 Ха-ха

    7 0 Отговор
    Е вложени са , по сметките на крадците.

    12:54 28.03.2026

  • 47 78291

    7 0 Отговор
    Такива бол....ци трябва лежат в затвора гербаджииски 🐷

    12:54 28.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    5 0 Отговор
    Няма дъно герберастията ново начало ....

    Коментиран от #60

    13:07 28.03.2026

  • 50 ТИГО

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Срамголям":

    ЩО да не си иранец ??А ти за кого гласуваш като не харесваш евроатлантизма ??Кпейкин ? Така ставаш потенциален предател ! А я ми кажи за 1300 години "Държава" колко сме били свободни и независими ??И защо Европа гони турците а"Велика България" седи 500 години под робство !

    13:08 28.03.2026

  • 51 9689

    6 0 Отговор
    Възложени от престъпник на наши фирми.

    13:08 28.03.2026

  • 52 Макс

    4 0 Отговор
    Този човек го виждам за втори път , но и двата пъти е с жилетката на дядо ми. Какво повече да се коментира ?

    13:42 28.03.2026

  • 53 ново време нови лафове

    5 0 Отговор
    кражбата вече се нарича възлагане!

    13:43 28.03.2026

  • 54 даже и да не бяха окрали парите

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    качеството щеше да е същото защото всички в беге гетото са НЕКАДЪРНИЦИ

    13:46 28.03.2026

  • 55 4567

    2 0 Отговор
    И парите за магистралите бяха възложени, включително и за цветя край тях, но няма да бъдат построени, следователно и озеленени, щото един човек занесе парите в торби в един склад в благоевградско.

    14:01 28.03.2026

  • 56 Остап

    2 0 Отговор
    Не са изхарчени,а гепини с чували.Дано се задавите крадци.

    14:33 28.03.2026

  • 57 Ленд лиз

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "007 /агент/":

    Тъй,ама Чърчил писа на салфетката туй на теб,туй на нас.

    14:38 28.03.2026

  • 58 Селянин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    На ли Имаме БОТАШ Ще продаваме газ и ще връщаме паритеКиро обида тунел под Шипка Радев летище в Смолян /Пампорово

    15:36 28.03.2026

  • 59 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мурка":

    Поне оставаться чувалите в България и не ги даваме даром на Турция не с чуваши а по банков път

    Коментиран от #61

    15:39 28.03.2026

  • 60 Евала Борисов

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    Когато ГЕРБ бе на Власта имаше пари бензин заплати и се крадеха по 10-15 милиарда на година А сега като откраднат 1 милиарда всичко фалира Всеки рёве че Парите не стигат

    15:45 28.03.2026

  • 61 рушлямист

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Българин":

    оставаться с чуваши е като да дадеш едни гащи плява, да го ядеш на нашто магаре. иммигрант зарабатъйвает на интернет как Българин...

    17:29 28.03.2026

  • 62 само за наивници

    0 0 Отговор
    Изхарчени е нещо, което е изпълнено и платено. Възложени е нещо, което сме възложили да се направи"...и след една седмица вече никой няма да се сети за тоя мурук какво е говорил и парите ще са при точния човек.Да си политик и да предстоят избори...пара си треба.

    18:44 28.03.2026

