АПИ: Шофьорите да са готови за зимни условия през планинските проходи

28 Март, 2026 17:37 655 3

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От Агенция "Пътна инфраструктура" призовават водачите на моторни превозни средства, на които им предстои пътуване през високопланинските проходи в страната, да бъдат изключително внимателни и да управляват автомобили, подготвени за зимни условия. Причината за предупреждението е влошаването на метеорологичната обстановка през следващите дни и очакваните валежи от дъжд, които във високите части ще преминават в сняг.

Към момента пътната обстановка в района на прохода "Петрохан" изисква повишено внимание. Точно пет снегопочистващи машини обработват трасето непрекъснато, за да осигурят нормалното преминаване на автомобилите. Според пътната агенция, движението по всички старопланински проходи се осъществява без прекъсване. Пътните настилки се почистват и опесъчават перманентно, като дейностите ще продължат според нуждите на времето.

Експертите от агенцията отправят категоричен апел към шофьорите да съобразяват скоростта си с влошените зимни условия. Забранява се предприемането на рискови маневри, а изпреварването на специализираната снегопочистваща техника е напълно недопустимо, тъй като създава директна опасност от пътнотранспортни произшествия.

Информация за актуалното състояние на пътищата и зимното поддържане на републиканската мрежа може да се получи денонощно чрез официалния интернет портал на институцията, както и на телефон 0700 130 20. Ситуационният център към ведомството работи при 24-часов режим, събирайки и обобщавайки данни за цялата страна.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с коня

    5 0 Отговор
    готови сме, ходих да сменя летните гуми със зимни

    сега къде има сняг да покарам малко джипката?

    17:39 28.03.2026

  • 2 Зюмбюл

    6 0 Отговор
    Зимата ни изненада

    17:40 28.03.2026

  • 3 това което ви предложих действа вече

    1 0 Отговор
    18:24 28.03.2026

    18:24 28.03.2026

