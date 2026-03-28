АПИ: Шофьорите да са готови за зимни условия през планинските проходи

От Агенция "Пътна инфраструктура" призовават водачите на моторни превозни средства, на които им предстои пътуване през високопланинските проходи в страната, да бъдат изключително внимателни и да управляват автомобили, подготвени за зимни условия. Причината за предупреждението е влошаването на метеорологичната обстановка през следващите дни и очакваните валежи от дъжд, които във високите части ще преминават в сняг.

Към момента пътната обстановка в района на прохода "Петрохан" изисква повишено внимание. Точно пет снегопочистващи машини обработват трасето непрекъснато, за да осигурят нормалното преминаване на автомобилите. Според пътната агенция, движението по всички старопланински проходи се осъществява без прекъсване. Пътните настилки се почистват и опесъчават перманентно, като дейностите ще продължат според нуждите на времето.

Експертите от агенцията отправят категоричен апел към шофьорите да съобразяват скоростта си с влошените зимни условия. Забранява се предприемането на рискови маневри, а изпреварването на специализираната снегопочистваща техника е напълно недопустимо, тъй като създава директна опасност от пътнотранспортни произшествия.

Информация за актуалното състояние на пътищата и зимното поддържане на републиканската мрежа може да се получи денонощно чрез официалния интернет портал на институцията, както и на телефон 0700 130 20. Ситуационният център към ведомството работи при 24-часов режим, събирайки и обобщавайки данни за цялата страна.