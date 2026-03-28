Крум Зарков: Делян Пеевски вече няма влияние в БСП

Новият председател на БСПКрум Зарков заяви категорично, че партията се е изчистила от влиянието на Делян Пеевски и изключи всякаква възможност за коалиция с ГЕРБ и ДПС в следващия парламент. В навечерието на предсрочните парламентарни избори на 19 април, лидерът на левицата гостува в предаването „Седмицата на Дарик“, където коментира актуалната политическа обстановка, отношенията с новата партия на Румен Радев и острото противопоставяне на социалистите срещу инициирания от Доналд Тръмп „Съвет за мир“.

Според Зарков, който оглави столетницата в началото на февруари след знаков партиен конгрес, консолидацията сред социалистите вече е факт, а залогът за влизане в следващото Народно събрание е преодолян.

"Прекалено тежко беше влиянието на Пеевски в БСП. Вече няма такова! Категорично. Хората, взели решения за това, си поемат политическата отговорност", заяви Крум Зарков пред водещия Божидар Русев.

Той подчерта, че въпросът за зависимостите трябва да бъде поставен и пред останалите политически сили, тъй като статуквото се опитва да проникне навсякъде. Според него левицата вече е свършила своята работа по прочистването на редиците си.

"Колаборации с ГЕРБ и ДПС са невъзможни в следващия парламент", отсече новият лидер на социалистите, очертавайки твърди червени линии за следизборните преговори.

На въпрос с кого биха преговаряли за съставяне на правителство, Зарков посочи, че БСП е отворена за диалог с новата политическа формация на бившия президент Румен Радев, който в началото на март регистрира коалиция „Прогресивна България“.

"Ние трябва да излезем от въпроса с кого, защото очевидно не може да бъде отговорен. Аз казах с кого не – с Борисов и Пеевски. Готови сме да говорим с партията на Радев, както и с други, по принцип сме отворена към диалог партия, но при зачитане на много ясни принципи – прозрачност, уважение, равнопоставеност и никога подчинение", коментира Крум Зарков.

Той допълни, че социалистите са показали своето отношение към Радев в миналото, а сега предстои да се види какво ще бъде неговото отношение към тях.

Един от най-острите акценти в интервюто бе геополитическата ориентация на страната и скандалът около присъединяването на България към новия формат на американския президент. В края на януари бившият премиер Росен Желязков подписа споразумение за участие в т.нар. „Съвет за мир“ под патронажа на Доналд Тръмп – ход, който предизвика сериозни сътресения на политическата сцена.

"БСП е твърдо против ратификацията на участието на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп", заяви Крум Зарков, като същевременно увери, че геополитическата ориентация на България към Европейския съюз няма да бъде поставяна под съмнение от левицата.

Относно вътрешните икономически проблеми, председателят на БСП призна, че войната в Иран е пряката причина за скока на цените, но разкритикува липсата на адекватна държавна намеса, призовавайки за структурни мерки, а не за работа "на парче".

Зарков не спести критики към предходното управление на Росен Желязков, заявявайки, че в него вижда много "проспани възможности", особено по отношение на изборното законодателство.

Що се отнася до настоящия служебен кабинет на Андрей Гюров, лидерът на БСП посочи, че финалната оценка ще бъде дадена след вота, но открои поименно работата на вътрешния министър Емил Дечев и правосъдния министър Андрей Янкулов.

"Министрите Дечев и Янкулов правят впечатление със своята дейност. Министър Андрей Янкулов прави максимума, който може като служебен министър", допълни Зарков, визирайки активните действия на двамата ресорни министри в борбата с купения вот и паралелното правосъдие.