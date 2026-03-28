Крум Зарков: Делян Пеевски вече няма влияние в БСП
Крум Зарков: Делян Пеевски вече няма влияние в БСП

28 Март, 2026 18:54 1 703 35

Въпросът за зависимостите трябва да бъде поставен и пред останалите политически сили

Крум Зарков: Делян Пеевски вече няма влияние в БСП - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият председател на БСПКрум Зарков заяви категорично, че партията се е изчистила от влиянието на Делян Пеевски и изключи всякаква възможност за коалиция с ГЕРБ и ДПС в следващия парламент. В навечерието на предсрочните парламентарни избори на 19 април, лидерът на левицата гостува в предаването „Седмицата на Дарик“, където коментира актуалната политическа обстановка, отношенията с новата партия на Румен Радев и острото противопоставяне на социалистите срещу инициирания от Доналд Тръмп „Съвет за мир“.

Според Зарков, който оглави столетницата в началото на февруари след знаков партиен конгрес, консолидацията сред социалистите вече е факт, а залогът за влизане в следващото Народно събрание е преодолян.

"Прекалено тежко беше влиянието на Пеевски в БСП. Вече няма такова! Категорично. Хората, взели решения за това, си поемат политическата отговорност", заяви Крум Зарков пред водещия Божидар Русев.

Той подчерта, че въпросът за зависимостите трябва да бъде поставен и пред останалите политически сили, тъй като статуквото се опитва да проникне навсякъде. Според него левицата вече е свършила своята работа по прочистването на редиците си.

"Колаборации с ГЕРБ и ДПС са невъзможни в следващия парламент", отсече новият лидер на социалистите, очертавайки твърди червени линии за следизборните преговори.

На въпрос с кого биха преговаряли за съставяне на правителство, Зарков посочи, че БСП е отворена за диалог с новата политическа формация на бившия президент Румен Радев, който в началото на март регистрира коалиция „Прогресивна България“.

"Ние трябва да излезем от въпроса с кого, защото очевидно не може да бъде отговорен. Аз казах с кого не – с Борисов и Пеевски. Готови сме да говорим с партията на Радев, както и с други, по принцип сме отворена към диалог партия, но при зачитане на много ясни принципи – прозрачност, уважение, равнопоставеност и никога подчинение", коментира Крум Зарков.

Той допълни, че социалистите са показали своето отношение към Радев в миналото, а сега предстои да се види какво ще бъде неговото отношение към тях.

Един от най-острите акценти в интервюто бе геополитическата ориентация на страната и скандалът около присъединяването на България към новия формат на американския президент. В края на януари бившият премиер Росен Желязков подписа споразумение за участие в т.нар. „Съвет за мир“ под патронажа на Доналд Тръмп – ход, който предизвика сериозни сътресения на политическата сцена.

"БСП е твърдо против ратификацията на участието на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп", заяви Крум Зарков, като същевременно увери, че геополитическата ориентация на България към Европейския съюз няма да бъде поставяна под съмнение от левицата.

Относно вътрешните икономически проблеми, председателят на БСП призна, че войната в Иран е пряката причина за скока на цените, но разкритикува липсата на адекватна държавна намеса, призовавайки за структурни мерки, а не за работа "на парче".

Зарков не спести критики към предходното управление на Росен Желязков, заявявайки, че в него вижда много "проспани възможности", особено по отношение на изборното законодателство.

Що се отнася до настоящия служебен кабинет на Андрей Гюров, лидерът на БСП посочи, че финалната оценка ще бъде дадена след вота, но открои поименно работата на вътрешния министър Емил Дечев и правосъдния министър Андрей Янкулов.

"Министрите Дечев и Янкулов правят впечатление със своята дейност. Министър Андрей Янкулов прави максимума, който може като служебен министър", допълни Зарков, визирайки активните действия на двамата ресорни министри в борбата с купения вот и паралелното правосъдие.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Където

    35 5 Отговор
    е текло,пак ще тече! Пробити сте от всякъде! МОшморУк!

    18:56 28.03.2026

  • 2 Факти са

    21 8 Отговор
    си червен сайт отвсякъде! Постоянни реклами на умиращите комундета вървят!

    18:57 28.03.2026

  • 3 муцунски

    22 5 Отговор
    късно е либе за китка

    18:59 28.03.2026

  • 4 Сила

    24 3 Отговор
    Крумчо , моля те обърни внимание на 23 МИР ...по специално на палестинската хостеса вмъкната на второ място !!! Това е бомба със закъснител момче , някой ти я заложи много гнусно !!! Обезвреди я докато е време , в понеделник вече ще е късно !!!?

    19:02 28.03.2026

  • 5 Дориана

    28 6 Отговор
    Това изобщо не е вярно. Това се предизборни лъжи целящи да манипулират излъганите от тях избиратели. Народа вече е интелигентен и никога повече няма да допусне отново да наблюдава как Партията гласува заедно с Борисов и Пеевски уж в името на народа .

    19:02 28.03.2026

  • 6 Тони

    12 1 Отговор
    Ела в Казанлък да видиш.

    19:04 28.03.2026

  • 7 Без майтап

    6 2 Отговор
    Сега чуваме думи ,делата ще предстоят . Пер
    иод извън хроанилката, се задейства инстинкта.

    19:08 28.03.2026

  • 8 И за вас нито един глас!

    27 2 Отговор
    Когато имаше влияние, всички се правехте на разсеяни!

    19:08 28.03.2026

  • 9 Вале-каро

    18 0 Отговор
    Драги ми Круме,пише ти член на БСП с над 40 години в тази партия.За да се е изчистила от зависимостите ,трябва да изкарате на показ зависимите.Нищо не сте направили .Ако си честен ,публикувайте членовете на БСП зависими от Пеевски,а защо не изависимите от други политически партии.Направете го както повелява уставът на БСП.Няма да го направите.Знам!

    19:13 28.03.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    13 1 Отговор
    ВЕЧЕ? А-а-а, ясно...

    19:13 28.03.2026

  • 11 Зарков

    16 3 Отговор
    наивен или тъп, или и двете

    19:17 28.03.2026

  • 12 Сериозно ли ,

    12 4 Отговор
    бе Кацамунски ? Та вие сте от едно тесто замесени или искаш да кажеш , че внука на шумкар и убиец , какъвто си и ти , се различавате по нещо ? Винаги сте на гърба на българските граждани !

    Коментиран от #21

    19:19 28.03.2026

  • 13 Да попитам:

    13 2 Отговор
    Този маминия,дали се надява,че може да излъготи още някой и друг наивник??? Излишно е да се напъва да обяснява с кого щели да се сгушват в следващия Парламент,защото те няма да са вътре!!! След всичките лъжи,измами и неизпълнени обещания към избирателите си,изгубиха и последните канарчета,които гласуваха за БСП!!! Затова заминават за политическото небитие,където ѝм е истинското местенце!!!

    19:19 28.03.2026

  • 14 Иван Грозни

    15 3 Отговор
    Крумче, заобиколенски от от малки прасенца. Като ги охраниш ще видиш на кого приличат. За пример г-н Т.Дончев. първи в листата на пловдив.

    19:20 28.03.2026

  • 15 Ха ха ха

    13 1 Отговор
    По места ръководствата на общинските организации са същите както при Зафиров и клика. Т.е. зависими от Новото начало и ГЕРБ.

    19:22 28.03.2026

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 3 Отговор
    КРУМЕ , КОЙ ГО ИНТЕРЕСУВА ТАЗИ "УМРЯЛА" ТРУПА ........................ ТИ ГЛЕДАЙ ЧОРАП КАК ВИ "КРАДЕ" МУМИФИЦИРАНИТЕ БАБИЧКИ ......................... ПАЗИ СИ СТОЛЕТНИЦИТЕ ОТ РЕZИДЕНТА ШАРЛАТАНИН ........................... ФАКТ !

    19:26 28.03.2026

  • 17 Гост

    4 0 Отговор
    Ар ю шур?

    19:36 28.03.2026

  • 18 Крумчо

    5 2 Отговор
    след изборите подава оставка!

    19:40 28.03.2026

  • 19 утре

    3 0 Отговор
    и в други ден - 2 дни

    19:43 28.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 може

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сериозно ли ,":

    да се е метнал по бащина линия - работливи и смирени. а дано, ама надали....

    Коментиран от #27

    19:48 28.03.2026

  • 22 Боко праните гащи

    5 3 Отговор
    Еееех мечтиии квот каже дебелия тва е даже аз му клекнах

    19:57 28.03.2026

  • 23 ?????

    9 2 Отговор
    Тия са вече смешни.
    А кой има сега влияние в БСП?

    20:13 28.03.2026

  • 24 Българин

    7 2 Отговор
    На Пеевски не му трябвате. Ако случайно влезете в НС< той ще си купи, който му трябва.

    20:23 28.03.2026

  • 25 Барни Ръбъл

    7 1 Отговор
    Круме, Круме колко си плитък

    20:34 28.03.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    2 3 Отговор
    А хората на Пеевски в БСП изключихте ли ги от партията? Те ви докарахте дотам, да гледате следващия път парламента отвън. Къде бяха редовните членове, да ви кажат, че вършат предателство. Слепи и глухи ли бяха. Който в влязъл в коалиция с Бойко Борисов, следващия път изхвърча от парламента. Това е практиката.

    21:38 28.03.2026

  • 27 няма такова нещо

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "може":

    комунисти работливи и смирени

    21:48 28.03.2026

  • 28 НАЛИ

    2 0 Отговор
    И ПРЕДИ И СЕГА
    НИКОГА

    Е НЯМАЛ!!???

    22:53 28.03.2026

  • 29 Перо

    3 0 Отговор
    И кога Пеевски се е интересувал от БСП?

    23:00 28.03.2026

  • 30 ти да видиш

    4 1 Отговор
    Крумееее,Круме! Колкото и да опитваш да се прайш на кума лиса,не става баце! Много възможности ви се дадоха от народа ама вие се изплюхте върху трудът и достойнство на всеки добър и трудолюбив човек! Същото важи и за гербаджиите,не ми се пише повече! ВСИЧКИ СТЕ МАСКАРИ!!!!

    23:53 28.03.2026

  • 31 Четири лапи

    3 0 Отговор
    Пазете си домашните любимци Стреля се без предупрежнения

    06:53 29.03.2026

  • 32 Циник

    4 0 Отговор
    Да? А на кого се продадохте тогава?

    08:02 29.03.2026

  • 33 Не е необходимо!

    3 0 Отговор
    Не е необходимо Делян Пеевски да има влияние в БСП, защото вие сте си ретроградна партия и по нищо не се отличавате от него.

    09:40 29.03.2026

  • 34 малко истински факти

    1 0 Отговор
    А бе смешник , ти не само ще му се връткаш в скута , ами за едно мазно кафенце ,ще му се навеждаш по няколко пъти на ден.

    11:03 29.03.2026

  • 35 чибаа

    0 0 Отговор
    Колко са жалки тия комунета. Вероятно ще вземат около 3%, но реано и 1 % не заслужават. Компрометирани тотално!

    13:20 29.03.2026

