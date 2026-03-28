Експерт: Тази петролна криза бие шока от 70-те години на миналия ХХ век

28 Март, 2026 21:11 2 192 32

Ситуацията ескалира допълнително от затварянето на Ормузкия проток

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Паниката от ескалиращата война в Иран и блокираният Ормузки проток предизвикват безпрецедентен шок на пазара на горива, който вече удря тежко българските потребители. Само за последния месец дизелът у нас е поскъпнал с близо 25%, а бензинът - с 14%, като цените по бензиностанциите активираха кризисните държавни компенсации за шофьорите.

Това стана ясно от думите на председателя на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев пред телевизия "Bulgaria ON AIR". Той описа международната конюнктура като смесица от паника, страх и спекулативни възможности, диктувани изцяло от хода на военните действия в Близкия изток.

"Конюнктурата на международния пазар на горивата е нещо средно между паника, възможности и страх. Никой не знае какво ще се случи на другия ден. Пазарът се определя от изказвания на политически личности," коментира експертът.

Според Бенчев настоящата ситуация е без еквивалент в модерната история, надминавайки дори големите енергийни трусове от миналия век. Изключително тежко е положението при авиационните горива, където заради конфликта керосинът е поскъпнал с над 250% от началото на войната.

"Изобщо не искам да коментирам тук цените на борсовите продукти, защото ако ви кажа какви стойности стигат например на цените керосина - с 250-260% повече от началото на войната, нещата са особено драматични. Такава енергийна и петролна криза дори през 70-те години не е имало," категоричен бе Бенчев.

Ситуацията ескалира допълнително от затварянето на Ормузкия проток, през който преминава ключова част от световния петрол. Според актуални данни на Международната агенция по енергетика (МАЕ), световното предлагане вече е намаляло с 8 милиона барела дневно. Председателят на БПГА предупреди, че ако цената на суровия петрол премине критичната граница от 150-160 долара за барел, пазарът може да излезе напълно извън контрол.

Ударът върху крайните цени в България вече е факт. Според данните на Националната агенция за приходите (НАП) и специализираните платформи, средната цена на дизела премина прага от 1,60 евро за литър, задържайки се над тази стойност в продължение на три последователни дни.

Това автоматично задейства заложената от правителството кризисна мярка. Гражданите с доходи до две линии на бедността (764 лева за 2026 година), които притежават автомобил и нямат неплатени задължения към държавата, ще получават по 20 евро месечна компенсация. Помощта ще се изплаща поне до средата на годината, като за целта са заделени близо 30 милиона евро.

Енергийният шок се пренася светкавично по цялата верига на доставките. Транспортният бранш, където горивата формират близо 40% от разходите, поема първия удар, но ефектът вече се усеща и в търговската мрежа.

Актуализираните макроикономически прогнози сочат, че заради петролната криза годишната инфлация у нас вероятно ще се ускори до 7,5% - 9% до края на годината. Анализаторите очакват най-сериозен скок през следващия месец при основните храни, включително хляба и тестените изделия, чиито цени могат да нараснат с между 10 и 15 процента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 3 Отговор
    Байгън от ЕКС-перти❗
    И при 140$ за барел и при 70$ за барел и нас бензинът бе .... 2.50лв/л❗
    Сега гони 150$ ... ама за доставки след 2027-ма❗
    А какво ще стане утре - никой не знае❗

    21:15 28.03.2026

  • 3 мдаа

    20 5 Отговор
    Зареждайте тубите. Скоро горивото ще е с купони.

    Коментиран от #5, #9

    21:18 28.03.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    35 3 Отговор
    Помним как с покачване на цените бензиностанциите ВЕДНАГА вдигаха цените, но когато цените спадаха-
    на колонките държаха старите цени..."защото още продавали от старата доставка"‼️

    21:18 28.03.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 2 Отговор

    До коментар #3 от "мдаа":

    Зареждали сме гориво с купони, купували сме хляб и ориз с купони- ти му мисли‼️

    21:21 28.03.2026

  • 6 Дзак

    9 0 Отговор
    Важното е колата да върши работа!

    21:26 28.03.2026

  • 7 Вуте

    6 2 Отговор
    И сто евро да стане бензино, па че си карам колата! И без пари да фанат да го дават, па че си краднем!

    21:32 28.03.2026

  • 8 Всичко

    11 1 Отговор
    Е една игра тип “тука има,тука нема” понякога преминава към тип “руска рулетка” или друг вид но винаги е от игра в игра , за съжаление простолюдието се явява потърпевшото опитно зайче и така до края на света

    21:36 28.03.2026

  • 9 Гробар

    19 4 Отговор

    До коментар #3 от "мдаа":

    Започнах да шофирам на 25. Преди това не съм имал кола. Да му мислят глезените брадати джендери софтуерни ендженери дето и до тоалетната ходят с джипа.

    21:39 28.03.2026

  • 10 Гробар

    12 7 Отговор
    Глупавия Ганю го излъгаха наглите немци да мине на дизел и да им изкупи на старо дизеловите трошки за скрап. Айде сега зареждайте евтин дизел балъци. Аз винаги съм бил на бензин.

    Коментиран от #13

    21:41 28.03.2026

  • 11 Дупничанин

    10 2 Отговор
    Тва нема как да го е писала Мара Орловия Поглед. Нема ги специфичните просташки епитети. Некой друг го е писал, она само е преписвала.

    21:44 28.03.2026

  • 12 Калин

    23 0 Отговор
    Важното е че санкциите срещу братска Русия работят в обратна посока и като бумеранг удрят техните създатели . Бека всичко отива по дяволите!
    Само така ще се изчисти шлаката и боклуците .
    Революции, бунтове, въстания и всички тези марионетки които ни управляват в чужд интерес ще бъдат изметени и няма да могат да си намерят място колкото и пари и имоти да имат.

    21:54 28.03.2026

  • 13 Европеец

    6 13 Отговор

    До коментар #10 от "Гробар":

    Мен пък германците ме излъгаха да си купя електрически фолц и сега давам по 3 евро за 100 км.

    22:02 28.03.2026

  • 14 Простотията евроатлантическа

    33 3 Отговор
    Вариантите пред БГ за да премине по-леко през кризата са два:
    1. Връщане на лева, прекратяване на санкциите, внос на руски горива.
    2. Бунтове, размирици, смяна на власта и изпълнение на първи вариант.

    Коментиран от #18, #19, #20

    22:16 28.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не разбрах точно

    21 2 Отговор
    Хлебарите защо ще вдигат цената на хляба? От нефт ли се прави или със самолети го доставят…

    22:33 28.03.2026

  • 17 Eлектричка на слънчеви батерии

    11 5 Отговор
    Който мина на електирчак и си сложи слънчеви батерии ще кара автомобил. Другите колело, а това е добре за екологията, добре за здравето.

    Какво е това - всеки селяндур се домъкна града и задръсти улиците с по 3-4 автомобила, от които 1-2 не са в движение.

    22:48 28.03.2026

  • 18 Истината за руските горива

    6 8 Отговор

    До коментар #14 от "Простотията евроатлантическа":

    Питат Радио Ереван:
    „Вярно ли е, че при капитализъм хората не чакат за автомобил, а си го купуват веднага, защото са разглезени?“
    — Отговарят:
    „По принцип да. Но при комунизъм хората чакат по 25 години, защото партията се грижи за тяхното възпитание в търпение и дисциплина.“

    Коментиран от #21

    22:52 28.03.2026

  • 19 Хубав план

    2 10 Отговор

    До коментар #14 от "Простотията евроатлантическа":

    Първият вариант включва и мобилизация с изпращане на Източния Фронт да помагаш на братушките.

    22:55 28.03.2026

  • 20 Съвет

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "Простотията евроатлантическа":

    Как ще получиш руски горива, когато украинците методично унищожават руските горивни терминали, нефтопреработвателни предприятия, тръбопроводи и газстанции?

    По-скоро спестявай за магаре и събирай сух кравешки тор за отопление.

    22:57 28.03.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Истината за руските горива":

    И ти ли си от теА дето са чакали до 1998-ма година за мАсквич 😀😀😀😀😀

    23:15 28.03.2026

  • 22 Ако бензин и дизел се качва значи-КРАдат

    2 0 Отговор
    Дадох ви данни от германия.3 дни бензина по бензиностанциите е надолу.как може в германия да пада а тук да отива нагоре.в един момент съм сигурен ,че тук бензина ще стане по скъп , а няма индикации.какво сравнявате със 70г и защо не направихте това ,което ви казвах ,а германия го направи.един път дневно да определяте цената.Там го направиха един път на 24часа бензиностанцията определя цената нагоре ,а колкото иска надолу.аз ви предлагам да има само една цена нагоре и надолу за 24часа.държавата не отделя пари ,които ....няма да отидат по предназначение и с тези пари няма конкуренция.Немците смятат ,че тепърва ще отидат под 2 и надолу €!В момента са бензин на 2€ ,а дизела малко по скъп!

    23:46 28.03.2026

  • 23 Да, ама

    2 0 Отговор
    някои правят милиони от движението нагоре-надолу.
    Не е лошо да се помисли и над това и кои са тези някои.
    Ясно е, че наемателите на Северна америка скоро ще изчезнат от Иран, но дали това не е истинската цел.

    00:06 29.03.2026

  • 24 Тръмп ще избяга бит,

    5 0 Отговор
    аятоласите ще напълнят джобове, а спекулантите ще направят пари.
    За ЕС(ЕС) остава кожения.

    00:13 29.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 дудо2026

    3 0 Отговор
    а ми тоя бенчев що не се скрие някъде!

    02:23 29.03.2026

  • 28 Кризата

    5 0 Отговор
    я раздухват ,,експертите"!Реални причини няма!През Ормузкия проток са минавали 20%,повечето за Китай и Индия,и не е затворен изцяло!Това не е орипина за двойно и рязко поскъпване! Петроковид!!!

    07:00 29.03.2026

  • 29 50 години назад

    1 1 Отговор
    Вървим назад, а не напред. При ковид се върнахме 100 години назад /такава криза не е имало от испанския грип/, а сега - 50 години назад /петролния шок от 70-те/.

    07:09 29.03.2026

  • 30 Поредните лъжи на мафията

    1 0 Отговор
    Цените са ужасни и доста по високи от обявените

    07:51 29.03.2026

  • 31 Да бе

    1 0 Отговор
    Експерт: Тази петролна криза бие шока от 70-те години на миналия ХХ век

    Ама сериозно ли
    Ами ако един ден петрола свърши,кво правим...

    08:15 29.03.2026

  • 32 Тити

    0 0 Отговор
    България е в постоянна криза от 30 години насам.

    09:26 29.03.2026

