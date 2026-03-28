Експерт: Тази петролна криза бие шока от 70-те години на миналия ХХ век

Паниката от ескалиращата война в Иран и блокираният Ормузки проток предизвикват безпрецедентен шок на пазара на горива, който вече удря тежко българските потребители. Само за последния месец дизелът у нас е поскъпнал с близо 25%, а бензинът - с 14%, като цените по бензиностанциите активираха кризисните държавни компенсации за шофьорите.

Това стана ясно от думите на председателя на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев пред телевизия "Bulgaria ON AIR". Той описа международната конюнктура като смесица от паника, страх и спекулативни възможности, диктувани изцяло от хода на военните действия в Близкия изток.

"Конюнктурата на международния пазар на горивата е нещо средно между паника, възможности и страх. Никой не знае какво ще се случи на другия ден. Пазарът се определя от изказвания на политически личности," коментира експертът.

Според Бенчев настоящата ситуация е без еквивалент в модерната история, надминавайки дори големите енергийни трусове от миналия век. Изключително тежко е положението при авиационните горива, където заради конфликта керосинът е поскъпнал с над 250% от началото на войната.

"Изобщо не искам да коментирам тук цените на борсовите продукти, защото ако ви кажа какви стойности стигат например на цените керосина - с 250-260% повече от началото на войната, нещата са особено драматични. Такава енергийна и петролна криза дори през 70-те години не е имало," категоричен бе Бенчев.

Ситуацията ескалира допълнително от затварянето на Ормузкия проток, през който преминава ключова част от световния петрол. Според актуални данни на Международната агенция по енергетика (МАЕ), световното предлагане вече е намаляло с 8 милиона барела дневно. Председателят на БПГА предупреди, че ако цената на суровия петрол премине критичната граница от 150-160 долара за барел, пазарът може да излезе напълно извън контрол.

Ударът върху крайните цени в България вече е факт. Според данните на Националната агенция за приходите (НАП) и специализираните платформи, средната цена на дизела премина прага от 1,60 евро за литър, задържайки се над тази стойност в продължение на три последователни дни.

Това автоматично задейства заложената от правителството кризисна мярка. Гражданите с доходи до две линии на бедността (764 лева за 2026 година), които притежават автомобил и нямат неплатени задължения към държавата, ще получават по 20 евро месечна компенсация. Помощта ще се изплаща поне до средата на годината, като за целта са заделени близо 30 милиона евро.

Енергийният шок се пренася светкавично по цялата верига на доставките. Транспортният бранш, където горивата формират близо 40% от разходите, поема първия удар, но ефектът вече се усеща и в търговската мрежа.

Актуализираните макроикономически прогнози сочат, че заради петролната криза годишната инфлация у нас вероятно ще се ускори до 7,5% - 9% до края на годината. Анализаторите очакват най-сериозен скок през следващия месец при основните храни, включително хляба и тестените изделия, чиито цени могат да нараснат с между 10 и 15 процента.