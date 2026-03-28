Експерт: Тази петролна криза бие шока от 70-те години на миналия ХХ век

Паниката от ескалиращата война в Иран и блокираният Ормузки проток предизвикват безпрецедентен шок на пазара на горива, който вече удря тежко българските потребители. Само за последния месец дизелът у нас е поскъпнал с близо 25%, а бензинът - с 14%, като цените по бензиностанциите активираха кризисните държавни компенсации за шофьорите.
Това стана ясно от думите на председателя на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев пред телевизия "Bulgaria ON AIR". Той описа международната конюнктура като смесица от паника, страх и спекулативни възможности, диктувани изцяло от хода на военните действия в Близкия изток.
"Конюнктурата на международния пазар на горивата е нещо средно между паника, възможности и страх. Никой не знае какво ще се случи на другия ден. Пазарът се определя от изказвания на политически личности," коментира експертът.
Според Бенчев настоящата ситуация е без еквивалент в модерната история, надминавайки дори големите енергийни трусове от миналия век. Изключително тежко е положението при авиационните горива, където заради конфликта керосинът е поскъпнал с над 250% от началото на войната.
"Изобщо не искам да коментирам тук цените на борсовите продукти, защото ако ви кажа какви стойности стигат например на цените керосина - с 250-260% повече от началото на войната, нещата са особено драматични. Такава енергийна и петролна криза дори през 70-те години не е имало," категоричен бе Бенчев.
Ситуацията ескалира допълнително от затварянето на Ормузкия проток, през който преминава ключова част от световния петрол. Според актуални данни на Международната агенция по енергетика (МАЕ), световното предлагане вече е намаляло с 8 милиона барела дневно. Председателят на БПГА предупреди, че ако цената на суровия петрол премине критичната граница от 150-160 долара за барел, пазарът може да излезе напълно извън контрол.
Ударът върху крайните цени в България вече е факт. Според данните на Националната агенция за приходите (НАП) и специализираните платформи, средната цена на дизела премина прага от 1,60 евро за литър, задържайки се над тази стойност в продължение на три последователни дни.
Това автоматично задейства заложената от правителството кризисна мярка. Гражданите с доходи до две линии на бедността (764 лева за 2026 година), които притежават автомобил и нямат неплатени задължения към държавата, ще получават по 20 евро месечна компенсация. Помощта ще се изплаща поне до средата на годината, като за целта са заделени близо 30 милиона евро.
Енергийният шок се пренася светкавично по цялата верига на доставките. Транспортният бранш, където горивата формират близо 40% от разходите, поема първия удар, но ефектът вече се усеща и в търговската мрежа.
Актуализираните макроикономически прогнози сочат, че заради петролната криза годишната инфлация у нас вероятно ще се ускори до 7,5% - 9% до края на годината. Анализаторите очакват най-сериозен скок през следващия месец при основните храни, включително хляба и тестените изделия, чиито цени могат да нараснат с между 10 и 15 процента.
И при 140$ за барел и при 70$ за барел и нас бензинът бе .... 2.50лв/л❗
Сега гони 150$ ... ама за доставки след 2027-ма❗
А какво ще стане утре - никой не знае❗
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
на колонките държаха старите цени..."защото още продавали от старата доставка"‼️
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "мдаа":Зареждали сме гориво с купони, купували сме хляб и ориз с купони- ти му мисли‼️
9 Гробар
До коментар #3 от "мдаа":Започнах да шофирам на 25. Преди това не съм имал кола. Да му мислят глезените брадати джендери софтуерни ендженери дето и до тоалетната ходят с джипа.
10 Гробар
12 Калин
Само така ще се изчисти шлаката и боклуците .
Революции, бунтове, въстания и всички тези марионетки които ни управляват в чужд интерес ще бъдат изметени и няма да могат да си намерят място колкото и пари и имоти да имат.
13 Европеец
До коментар #10 от "Гробар":Мен пък германците ме излъгаха да си купя електрически фолц и сега давам по 3 евро за 100 км.
14 Простотията евроатлантическа
1. Връщане на лева, прекратяване на санкциите, внос на руски горива.
2. Бунтове, размирици, смяна на власта и изпълнение на първи вариант.
16 Не разбрах точно
17 Eлектричка на слънчеви батерии
Какво е това - всеки селяндур се домъкна града и задръсти улиците с по 3-4 автомобила, от които 1-2 не са в движение.
18 Истината за руските горива
До коментар #14 от "Простотията евроатлантическа":Питат Радио Ереван:
„Вярно ли е, че при капитализъм хората не чакат за автомобил, а си го купуват веднага, защото са разглезени?“
— Отговарят:
„По принцип да. Но при комунизъм хората чакат по 25 години, защото партията се грижи за тяхното възпитание в търпение и дисциплина.“
19 Хубав план
До коментар #14 от "Простотията евроатлантическа":Първият вариант включва и мобилизация с изпращане на Източния Фронт да помагаш на братушките.
20 Съвет
До коментар #14 от "Простотията евроатлантическа":Как ще получиш руски горива, когато украинците методично унищожават руските горивни терминали, нефтопреработвателни предприятия, тръбопроводи и газстанции?
По-скоро спестявай за магаре и събирай сух кравешки тор за отопление.
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Истината за руските горива":И ти ли си от теА дето са чакали до 1998-ма година за мАсквич 😀😀😀😀😀
22 Ако бензин и дизел се качва значи-КРАдат
23 Да, ама
Не е лошо да се помисли и над това и кои са тези някои.
Ясно е, че наемателите на Северна америка скоро ще изчезнат от Иран, но дали това не е истинската цел.
24 Тръмп ще избяга бит,
За ЕС(ЕС) остава кожения.
31 Да бе
Ама сериозно ли
Ами ако един ден петрола свърши,кво правим...
