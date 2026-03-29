Времето днес, прогноза за неделя, 29 март: Интензивни валежи, жълт код за Североизточна България

Времето ще се задържи предимно облачно. На много места ще има валежи, по-интензивни и значителни ще са през деня – в Североизточна България.
Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има главно, над югозападните райони. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7°, по-ниски в югозападните части, в София – около 1°, а максималните, в повечето места ще са между 9 и 14, в София – около 9°, по Черноморието 10°-11°.
На места в Предбалкана и високите западни полета ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, през деня – умерен, северозападен вятър.
В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1200 метра – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен вятър - от юг-югоизток.
В понеделник, над Югозападна България, ще е с временни разкъсвания на облачността. Все още на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг.
Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток, валежите временно ще спрат, но в следобедните часове от юг, отново ще се активизират.
В сряда и четвъртък ще има значителни валежи от дъжд, в планините – от сняг, ще духа умерен и силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат по-ниски от обичайните.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
04:43 29.03.2026
2 хаберих
- Ето, и слънцето се надига.
- Айде, без сарказъм, моля ти се!
06:40 29.03.2026
3 Име
07:44 29.03.2026
4 Плюс- минус
А сега защо пак и пак НЯМА зимно и лятно време?
Явно евро чиновници не работят така, както трябва!
08:48 29.03.2026