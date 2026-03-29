Времето днес, прогноза за неделя, 29 март: Интензивни валежи, жълт код за Североизточна България

29 Март, 2026 04:00 1 334 4

Максималните температури ще са между 9 и 14, в София – около 9°

Времето ще се задържи предимно облачно. На много места ще има валежи, по-интензивни и значителни ще са през деня – в Североизточна България.

Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има главно, над югозападните райони. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7°, по-ниски в югозападните части, в София – около 1°, а максималните, в повечето места ще са между 9 и 14, в София – около 9°, по Черноморието 10°-11°.

На места в Предбалкана и високите западни полета ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, през деня – умерен, северозападен вятър.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1200 метра – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен вятър - от юг-югоизток.

В понеделник, над Югозападна България, ще е с временни разкъсвания на облачността. Все още на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг.

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток, валежите временно ще спрат, но в следобедните часове от юг, отново ще се активизират.

В сряда и четвъртък ще има значителни валежи от дъжд, в планините – от сняг, ще духа умерен и силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат по-ниски от обичайните.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 1 Отговор
    Малко и при тия да валне стига са викали няма вода.

    04:43 29.03.2026

  • 2 хаберих

    1 0 Отговор
    Мъж и жена лежат в леглото. Жената гледа през прозореца и казва:
    - Ето, и слънцето се надига.
    - Айде, без сарказъм, моля ти се!

    06:40 29.03.2026

  • 3 Име

    5 0 Отговор
    Хубав ден!

    07:44 29.03.2026

  • 4 Плюс- минус

    1 0 Отговор
    Защо преди Ковид 2019 г. ЕС беше решил да няма два пъти годишно зимно и лятно време?
    А сега защо пак и пак НЯМА зимно и лятно време?
    Явно евро чиновници не работят така, както трябва!

    08:48 29.03.2026

