Задържаха рускиня в Стара Загора, купувала гласове по 30 евро

Задържана е жена с руско гражданство след сигнал, че предлага по 30 евро за гласуване в полза на конкретна партия преди предстоящите избори, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук профила си.

Сигналът е получен по електронната поща на Областната дирекция на МВР - Стара Загора.

При претърсване на адреса, на който живее, са намерени и иззети списъци с избирателни секции на територията на община Стара Загора, като срещу всяка секция са изписани брой гласове за една конкретна политическа партия, допълва Кандев.

Намерени са и банкноти в евро с различен номинал.

Случаят е докладван на Районна Прокуратура - Стара Загора.