Задържаха рускиня в Стара Загора, купувала гласове по 30 евро
29 Март, 2026 05:36, обновена 29 Март, 2026 04:40

При претърсване са намерени списъци с избирателни секции, брой гласове за конкретна партия и пари

Задържана е жена с руско гражданство след сигнал, че предлага по 30 евро за гласуване в полза на конкретна партия преди предстоящите избори, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук профила си.

Сигналът е получен по електронната поща на Областната дирекция на МВР - Стара Загора.

При претърсване на адреса, на който живее, са намерени и иззети списъци с избирателни секции на територията на община Стара Загора, като срещу всяка секция са изписани брой гласове за една конкретна политическа партия, допълва Кандев.

Намерени са и банкноти в евро с различен номинал.

Случаят е докладван на Районна Прокуратура - Стара Загора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мечо ПУХ

    55 33 Отговор
    Знаем я тази , тя купува гласове за Путин

    04:52 29.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    59 47 Отговор
    Копейките купуват гласове.

    05:13 29.03.2026

  • 4 Мара Шекера

    42 31 Отговор
    НЕма да пипате рускинята! В Русия това не е престъпление.

    05:17 29.03.2026

  • 5 Партията

    54 2 Отговор
    Ама за коя партия точно купувала глсове, не разбрах

    05:49 29.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ЕДГАР КЕЙСИ

    39 37 Отговор
    ЩОМ ЧОРАПА Е "ПУСНАЛ" ............................ ШПИОНИТЕ НА БАБА ЕЛЕНКА МУТРОФАНОВА , ЗНАЧИ ............................ ГО Е "ZAKЪСАЛ" ЗА ГЛАСОВЕ , ТАЙФУНА (УРАГАНА) СЕ ОТЛАГА ......................... ПОРАДИ "ОРГАНИZAЦИОННИ" ПРИЧИНИ ............................. ФАКТ !

    06:20 29.03.2026

  • 8 Никой

    43 5 Отговор
    А коя е Партията.

    Коментиран от #12

    06:23 29.03.2026

  • 9 Неблагодарница!

    39 35 Отговор
    Чемодан -> вокзал -> маззква!
    Да я върнат в блатата, за да се наслаждава на живота без интернет.

    Коментиран от #19, #38

    06:26 29.03.2026

  • 10 Димки и опорки

    48 48 Отговор
    Внушението е, без да се споменава Възраждане, че уж те били платили на "рускинята". Ами пак ще гласувам за Възраждане и без да ми плащат. Глупавата ви пропаганда не минава.

    Коментиран от #13, #14

    06:27 29.03.2026

  • 11 Укро радиация

    42 36 Отговор
    Бе много украински тролове станали рано рано да ни облъчват, понеже САЩ им спря паричния поток от който крадат. Зеленски искал да посетя Нетаняху, но той го сиктирдосал. Посланието е че Израел е по важен от някаква си Украйна.

    06:31 29.03.2026

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    34 30 Отговор

    До коментар #8 от "Никой":

    ПАРТИЯТА Е НА ЧОРАПА ..................... ФАКТ !

    Коментиран от #67

    06:31 29.03.2026

  • 13 Свободен

    22 26 Отговор

    До коментар #10 от "Димки и опорки":

    Абе кой ще дава пари за смотаното Възраждане?!
    Купува за Шиши!

    06:33 29.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пазарна икономика

    35 3 Отговор
    За 30 евро, това е дъмпинг. От 50 евро нагоре се купуват гласовете.

    Коментиран от #18, #27

    06:38 29.03.2026

  • 16 Путин

    25 24 Отговор
    е внедрил много!И тук,и в Унгария!

    06:49 29.03.2026

  • 17 Винаги

    20 1 Отговор
    победителя е купил най-много !

    06:52 29.03.2026

  • 18 55555

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "Пазарна икономика":

    Е ма на пътя му трябват пари за тридневната обосрация.!!!

    06:54 29.03.2026

  • 19 ЕДГАР КЕЙСИ

    22 19 Отговор

    До коментар #9 от "Неблагодарница!":

    АЗ ВЯРВАХ В ЧОРАПА , НО СЛЕД "БОТАШ" И СЕГА ........................ КАТО "РАЗБРАХ" ЧЕ КУПУВА ГЛАСОВЕ ............................. НЯМА ДА СИ ДАМ ГЛАСА ЗА ТОЗИ ШАРЛАТАНИН .......................... ФАКТ !

    Коментиран от #24, #51

    06:57 29.03.2026

  • 20 Рускините

    26 12 Отговор
    Или Руснакът
    Какво друго може да направи

    Работят както Пасоля
    Купуват ли купуват
    Продажници .

    07:19 29.03.2026

  • 21 Костя дъ Простя

    23 9 Отговор
    Ли е замесен ?

    07:20 29.03.2026

  • 22 Коо

    29 28 Отговор
    Не е рускиня а укроинка бъдете точни.Украинците говорят руски.В България няма руснаци а само укри

    Коментиран от #31

    07:25 29.03.2026

  • 23 РЯЗАНИЯ

    18 3 Отговор
    ГЮТЕРЕНИТЕ БЪЛГАРИ ЩО НЕ КАЗВАТ КОЙ ПАРТИЙ КУПУВАТ ГЛАСОВЕ И ОТ КЪДЕ ИМАТ ПАРИ ХИЛЯДИ ДА РАЗДАВАТ ??????

    07:30 29.03.2026

  • 24 Радев 2026

    20 20 Отговор

    До коментар #19 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Да направо ти повярвахме. А за кой ще гласуваш? За тези които ни натресоха еврото и умножиха цените по 2 нали? Толкова врякате срещу Радев, сигурно има смисъл да се гласува за него за да се пукнете от яд и да не можете да крадете повече.

    07:46 29.03.2026

  • 25 Нормално

    11 24 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Щом живее тук, значи е напуснала Русия. Такива обикновенно работят за ПП Петрохан.

    07:49 29.03.2026

  • 26 Вариант 2

    16 18 Отговор
    Украинката е огладняла. В центъра на София просят десетки измамници украинци уж за благотворителност.

    07:50 29.03.2026

  • 27 Тези

    16 9 Отговор

    До коментар #15 от "Пазарна икономика":

    гласоподаватели на Възраждане са особено глупави и гладни, така че и на 30 евро се хващат. Някои будали дори безплатно гласуват за тая клоунада

    07:58 29.03.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 8 Отговор
    ПОВЕЧЕТО РУСКИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ
    СА РУСКИ НЕВЪЗВРАЩЕНЦИ :)
    САМО ПО ПАСПОРТ СА РУСКИ , КАТО АЛА ПУГАЧОВА:)

    08:00 29.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 умен по цялата глава

    8 14 Отговор
    Демокретените са наели рускиня и сами са я издали, за имат за какво да плюят по Русия.

    08:05 29.03.2026

  • 31 Ха ха

    16 5 Отговор

    До коментар #22 от "Коо":

    А колко дървосекачи се ожениха за мамашки от РАссия? В Коми ги интернираха наташките за аморално поведение.И наш Ганчо си ги взе в,България.Децата им са най яростната русофили.Повечето са кръстени с името Сергей, Серьожа

    08:21 29.03.2026

  • 32 ха ха

    11 14 Отговор
    абе май е украинска гражданка , ама за новините е рускиня

    Коментиран от #36

    08:21 29.03.2026

  • 33 ТУКА ВЕЧЕ НЯМА РЪСКИНИ ТЕ СИ

    10 13 Отговор
    ЗАМИНАХА ОТДАААВНА СЪС СЕМЕЙТВСТА ПРОДАВАЙКИ ВСИЧКО. ТАЗИ Е УКРАИНКА КОИТО СЯ СА ШИРЯТ С ЛЕКСУСИ И ДАВАТ ЗАПЛАТИ ПО 1000 ЛЕВА ЗА РАБОТА СЪС АЗБЕСТ И СТЪКЛЕНА ВАТА КАТО КАРАТ РАБОТНИЦИТЕ ДА СИ КУПУВАТ САААМИ МАСКИ ШАПКИ И РЪКАВИЦИ БЕЗ КАТЕГОРИЯ ЗА КАНЦЕРОГЕННОСТ И НЕВКЛЮЧЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЯ...

    Коментиран от #59

    08:22 29.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Копейка в шок

    15 4 Отговор
    Шокиран съм 30 Евро пак сме най големите мизерници.Шиши дава от 50 нагоре.

    08:24 29.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Боби

    13 4 Отговор
    Другарите не са прочели статията и на мига се метат на амбразурата,там пише че е с руско гражданство, четете бре червеноперки

    08:38 29.03.2026

  • 38 Картаген

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Неблагодарница!":

    Как ли са оживели без интернет твоите родители ?Попитай ги дали са били щастливи .
    Мислиш си , че в интернета е щастието и смисъла в живота?

    Коментиран от #43, #64

    08:56 29.03.2026

  • 39 Устаинка е била престъпницата

    4 7 Отговор
    Както усраинец е и този, който се обажда на възрастни български пенсионери и им продава опасно боклуци срещу много пари...разследването беше излъчено по Нова в рубриката Високо напрежение ..Престъпникът сам се идентифицира категории усраинец, а на плъхът Виктор На колаев вика "измамникът е рускоковорящ".... Та те рака

    Коментиран от #44

    08:58 29.03.2026

  • 40 Нали Бизнеса Е !

    1 0 Отговор
    Нали Бизнеса Е !

    На Първо Място !

    Защо Закачате ?

    Жената ?

    08:59 29.03.2026

  • 41 Търновец

    9 2 Отговор
    Досега двама Руски олигарси милиардери са изгонени от България, изглежда Русите ни имат за заден двор

    Коментиран от #45

    09:04 29.03.2026

  • 42 България !

    2 1 Отговор
    Държава !

    В Държавата !

    В Държавата !

    И Т.Н. ------

    В Конституцията !

    Пише Едно !

    В Народното Събрание !

    Става Друго !

    В Министерския Съвет !

    Съвсем Друго !

    И Така нататък !

    До Долу !

    В !

    Държавната Власт !

    Феодализъм !

    Отвсякъде !

    09:12 29.03.2026

  • 43 Спицион

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Картаген":

    картаген ще бъде разрушен!

    09:26 29.03.2026

  • 44 Те често се представят за руснаци

    3 4 Отговор

    До коментар #39 от "Устаинка е била престъпницата":

    В случая е наблегнато на произхода на жената която с това си вади хляба. Целта е да бъде злепоставена на етнически принцип а то акцента би трябвало да е коя е партията .

    Коментиран от #48, #57, #58

    09:29 29.03.2026

  • 45 То и ти не си търновец

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Търновец":

    Представяш се за търновец за по авторитетно знам ли. Правиш инсинуации. Обаче по въпроса ако България е заден двор на Русия прави сметка те къде са ние къде сме. Това твоето са клишета.

    09:34 29.03.2026

  • 46 С украинско гражданство

    3 4 Отговор
    Живяха тука на гърба на Русия. В късния соц им даваха работа апартаменти всичко. Сега се сетиха че имат украински тескерета и хайде в Германия. Там всякаква измет вирее.

    09:45 29.03.2026

  • 47 !!!?

    9 3 Отговор
    Ромите се продават за 50 Евро, а Копейките за 30...!!!

    09:45 29.03.2026

  • 48 !!!?

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Те често се представят за руснаци":

    То тогава и Путлер е украинец, но се представя за руснак...трябва да му отнемат руското гражданство !

    09:48 29.03.2026

  • 49 Истината

    2 0 Отговор
    Истината и само истината!
    Купувала е за партията на Венци Чикагото!

    09:51 29.03.2026

  • 50 Инсинуацията проработи

    4 2 Отговор
    Акцента е върху това че била рускиня а не че проблема е купуването и продаването на гласове което би трябвало да е проблема. И разбира се коя е партията за която се купува. Но никога не казват партията , защо ли.бКакто и като стане катастрофа или убийство казват жертвата а не убиеца.

    Коментиран от #54, #55

    10:10 29.03.2026

  • 51 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Напиши един коментар без думата "чорап"!

    Коментиран от #61

    10:13 29.03.2026

  • 52 Възклицателните знаци си имат правила

    0 0 Отговор
    Както и въпросителните. Те не се слагат кой както му скимне.

    10:14 29.03.2026

  • 53 Хмм

    4 0 Отговор
    Браво на МВР!

    10:15 29.03.2026

  • 54 Логика трябва

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Инсинуацията проработи":

    Ако беше на Бойко досега да са осмърдяли орталъка, както казват братята турци!🤣🤣🤣А то е на новият "спасител", вади от копринените чували, ама е малко циция!🤣🤣🤣

    10:18 29.03.2026

  • 55 Хмм

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Инсинуацията проработи":

    върви разследване, затова не могат да кажат, но е от село с кмет от ДПС, едва ли в Стара Загора е различно

    10:22 29.03.2026

  • 56 хмммм

    1 4 Отговор
    още една фалшива новина.

    10:25 29.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ивелин Михайлов

    4 1 Отговор
    Купувала в за възраждане

    10:47 29.03.2026

  • 61 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    КОЙТО ГЛАСУВА ЗА РЕZИДЕНТА МУНЧО ................... ГЛАСУВА ПРОТИВ БЪЛГАРИЯ .................. ФАКТ !

    Коментиран от #66

    11:00 29.03.2026

  • 62 Моряка

    0 3 Отговор
    Ъмчи то щом и рускините се замесиха в изборите,проблемът с корцупцията най после е решим.Отиваме на Шипка, гласуваме за Путин и готово.Избираме го за Президент,Премиер и Главен прокурор.Човека е делови.Стотина души ще паднат случайно от високите етажи,останалите доброволно ще върнат откраднатото.Представете си Шиши в свободен полет.Силата на удара в асфалта според втория закон на Нютон ще е бая голяма,пропорционална на масата на тялото.Жалко за асфалта.То и Боко ще изпотроши бая асфалт.Големия брат този път едва ли ще го спаси.

    11:16 29.03.2026

  • 63 Че израждане

    1 2 Отговор
    Ще влезе ли в парламента иначе. Затова със Шиши и Боко си гласуват заедно. И затова Радев им е враг, според тях.

    11:50 29.03.2026

  • 64 Не смисъла

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Картаген":

    Е в крепостничеството, софийско жителство, затворени граници, и кока кола е отпадъчен империалистически продукт, и само руска тв, защото другото е западна пропаганда, а и масквич след 10г. чакане.

    11:57 29.03.2026

  • 65 Анонимен

    1 0 Отговор
    Още преди изборите ще я пуснат да си ходи и няма да разследват 30 000 евро постъпили по сметката й СЛЕД репортажа.

    13:21 29.03.2026

  • 66 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Който гласува за партията на Румен Радев, гласува против модела на превзетата държава на Борисов и Пеевски!

    18:12 29.03.2026

  • 67 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Какви факти при теб бе шарлатанино,

    18:13 29.03.2026

