Задържаха рускиня в Стара Загора, купувала гласове по 30 евро

Задържана е жена с руско гражданство след сигнал, че предлага по 30 евро за гласуване в полза на конкретна партия преди предстоящите избори, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук профила си.
Сигналът е получен по електронната поща на Областната дирекция на МВР - Стара Загора.
При претърсване на адреса, на който живее, са намерени и иззети списъци с избирателни секции на територията на община Стара Загора, като срещу всяка секция са изписани брой гласове за една конкретна политическа партия, допълва Кандев.
Намерени са и банкноти в евро с различен номинал.
Случаят е докладван на Районна Прокуратура - Стара Загора.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мечо ПУХ
04:52 29.03.2026
3 Данко Харсъзина
05:13 29.03.2026
4 Мара Шекера
05:17 29.03.2026
5 Партията
05:49 29.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ЕДГАР КЕЙСИ
06:20 29.03.2026
8 Никой
Коментиран от #12
06:23 29.03.2026
9 Неблагодарница!
Да я върнат в блатата, за да се наслаждава на живота без интернет.
Коментиран от #19, #38
06:26 29.03.2026
10 Димки и опорки
Коментиран от #13, #14
06:27 29.03.2026
11 Укро радиация
06:31 29.03.2026
12 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #8 от "Никой":ПАРТИЯТА Е НА ЧОРАПА ..................... ФАКТ !
Коментиран от #67
06:31 29.03.2026
13 Свободен
До коментар #10 от "Димки и опорки":Абе кой ще дава пари за смотаното Възраждане?!
Купува за Шиши!
06:33 29.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пазарна икономика
Коментиран от #18, #27
06:38 29.03.2026
16 Путин
06:49 29.03.2026
17 Винаги
06:52 29.03.2026
18 55555
До коментар #15 от "Пазарна икономика":Е ма на пътя му трябват пари за тридневната обосрация.!!!
06:54 29.03.2026
19 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #9 от "Неблагодарница!":АЗ ВЯРВАХ В ЧОРАПА , НО СЛЕД "БОТАШ" И СЕГА ........................ КАТО "РАЗБРАХ" ЧЕ КУПУВА ГЛАСОВЕ ............................. НЯМА ДА СИ ДАМ ГЛАСА ЗА ТОЗИ ШАРЛАТАНИН .......................... ФАКТ !
Коментиран от #24, #51
06:57 29.03.2026
20 Рускините
Какво друго може да направи
Работят както Пасоля
Купуват ли купуват
Продажници .
07:19 29.03.2026
21 Костя дъ Простя
07:20 29.03.2026
22 Коо
Коментиран от #31
07:25 29.03.2026
23 РЯЗАНИЯ
07:30 29.03.2026
24 Радев 2026
До коментар #19 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Да направо ти повярвахме. А за кой ще гласуваш? За тези които ни натресоха еврото и умножиха цените по 2 нали? Толкова врякате срещу Радев, сигурно има смисъл да се гласува за него за да се пукнете от яд и да не можете да крадете повече.
07:46 29.03.2026
25 Нормално
До коментар #1 от "Хаха":Щом живее тук, значи е напуснала Русия. Такива обикновенно работят за ПП Петрохан.
07:49 29.03.2026
26 Вариант 2
07:50 29.03.2026
27 Тези
До коментар #15 от "Пазарна икономика":гласоподаватели на Възраждане са особено глупави и гладни, така че и на 30 евро се хващат. Някои будали дори безплатно гласуват за тая клоунада
07:58 29.03.2026
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СА РУСКИ НЕВЪЗВРАЩЕНЦИ :)
САМО ПО ПАСПОРТ СА РУСКИ , КАТО АЛА ПУГАЧОВА:)
08:00 29.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 умен по цялата глава
08:05 29.03.2026
31 Ха ха
До коментар #22 от "Коо":А колко дървосекачи се ожениха за мамашки от РАссия? В Коми ги интернираха наташките за аморално поведение.И наш Ганчо си ги взе в,България.Децата им са най яростната русофили.Повечето са кръстени с името Сергей, Серьожа
08:21 29.03.2026
32 ха ха
Коментиран от #36
08:21 29.03.2026
33 ТУКА ВЕЧЕ НЯМА РЪСКИНИ ТЕ СИ
Коментиран от #59
08:22 29.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Копейка в шок
08:24 29.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Боби
08:38 29.03.2026
38 Картаген
До коментар #9 от "Неблагодарница!":Как ли са оживели без интернет твоите родители ?Попитай ги дали са били щастливи .
Мислиш си , че в интернета е щастието и смисъла в живота?
Коментиран от #43, #64
08:56 29.03.2026
39 Устаинка е била престъпницата
Коментиран от #44
08:58 29.03.2026
40 Нали Бизнеса Е !
На Първо Място !
Защо Закачате ?
Жената ?
08:59 29.03.2026
41 Търновец
Коментиран от #45
09:04 29.03.2026
42 България !
В Държавата !
В Държавата !
И Т.Н. ------
В Конституцията !
Пише Едно !
В Народното Събрание !
Става Друго !
В Министерския Съвет !
Съвсем Друго !
И Така нататък !
До Долу !
В !
Държавната Власт !
Феодализъм !
Отвсякъде !
09:12 29.03.2026
43 Спицион
До коментар #38 от "Картаген":картаген ще бъде разрушен!
09:26 29.03.2026
44 Те често се представят за руснаци
До коментар #39 от "Устаинка е била престъпницата":В случая е наблегнато на произхода на жената която с това си вади хляба. Целта е да бъде злепоставена на етнически принцип а то акцента би трябвало да е коя е партията .
Коментиран от #48, #57, #58
09:29 29.03.2026
45 То и ти не си търновец
До коментар #41 от "Търновец":Представяш се за търновец за по авторитетно знам ли. Правиш инсинуации. Обаче по въпроса ако България е заден двор на Русия прави сметка те къде са ние къде сме. Това твоето са клишета.
09:34 29.03.2026
46 С украинско гражданство
09:45 29.03.2026
47 !!!?
09:45 29.03.2026
48 !!!?
До коментар #44 от "Те често се представят за руснаци":То тогава и Путлер е украинец, но се представя за руснак...трябва да му отнемат руското гражданство !
09:48 29.03.2026
49 Истината
Купувала е за партията на Венци Чикагото!
09:51 29.03.2026
50 Инсинуацията проработи
Коментиран от #54, #55
10:10 29.03.2026
51 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #19 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Напиши един коментар без думата "чорап"!
Коментиран от #61
10:13 29.03.2026
52 Възклицателните знаци си имат правила
10:14 29.03.2026
53 Хмм
10:15 29.03.2026
54 Логика трябва
До коментар #50 от "Инсинуацията проработи":Ако беше на Бойко досега да са осмърдяли орталъка, както казват братята турци!🤣🤣🤣А то е на новият "спасител", вади от копринените чували, ама е малко циция!🤣🤣🤣
10:18 29.03.2026
55 Хмм
До коментар #50 от "Инсинуацията проработи":върви разследване, затова не могат да кажат, но е от село с кмет от ДПС, едва ли в Стара Загора е различно
10:22 29.03.2026
56 хмммм
10:25 29.03.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ивелин Михайлов
10:47 29.03.2026
61 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #51 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":КОЙТО ГЛАСУВА ЗА РЕZИДЕНТА МУНЧО ................... ГЛАСУВА ПРОТИВ БЪЛГАРИЯ .................. ФАКТ !
Коментиран от #66
11:00 29.03.2026
62 Моряка
11:16 29.03.2026
63 Че израждане
11:50 29.03.2026
64 Не смисъла
До коментар #38 от "Картаген":Е в крепостничеството, софийско жителство, затворени граници, и кока кола е отпадъчен империалистически продукт, и само руска тв, защото другото е западна пропаганда, а и масквич след 10г. чакане.
11:57 29.03.2026
65 Анонимен
13:21 29.03.2026
66 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #61 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Който гласува за партията на Румен Радев, гласува против модела на превзетата държава на Борисов и Пеевски!
18:12 29.03.2026
67 Ха ХаХа
До коментар #12 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Какви факти при теб бе шарлатанино,
18:13 29.03.2026