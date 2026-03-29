Андрей Янкулов: Няма правен хаос около казуса с премиера Гюров

Вицепремиерът и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов отхвърли твърденията за правен хаос около казуса с назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер и заяви, че в публичното пространство се разпространяват спекулации.
В студиото на "Денят започва с Георги Любенов" той коментира и състоянието на съдебната система и казуса с и.ф. главен прокурор.
Информацията, разпространявана в последните дни, свързана със становище на генералния адвокат към Съда на Европейския съюз, Андрей Янкулов коментира така:
"Получиха се едни спекулации, че едва ли не генералният адвокат се е произнесъл по законосъобразността на временното отстраняване на премиера Андрей Гюров от поста подуправител на БНБ, което просто не е вярно. Такова произнасяне на генералния адвокат няма."
Според него, оттам са започнали допълнителни интерпретации за нелегитимност на правителството:
"От тук насетне се тръгна с допълнителните интерпретации и спекулации, как едва ли не това водило до нелегитимност на назначаването на господин Гюров. И от тук насетне на неговите действия, на действията на правителството. Едва ли не опорочаване на изборния процес, което също е много, много далеч от действителността. Да не кажем пълна лъжа."
Министърът подчерта, че към момента на назначаването на Гюров няма правен спор:
"Защото към момента, когато президента назначава с указ Андрей Гюров за министър-председател, той е подуправител на Българската народна банка. В това няма никакъв спор. Към тази дата въобще няма произнасяне на Съда на Европейския съюз. Няма произнасяне на българския съд."
Той припомни и позицията на парламента по случая:
"Когато господин Гюров подаде своята оставка, успоредно с назначаването си за служебен министър-председател, тогава парламента прие, че неговите правомощия на подуправител на Българската народна банка не се прекратяват по силата на закона с назначаването му за служебен министър-председател."
На въпрос дали има риск от обжалване на решения на Министерския съвет, Янкулов беше категоричен:
"Правният хаос е единствено в съзнанието на тези, които се опитват да използват тази тема за елементарна политическа пропаганда, предизборна."
Андрей Янкулов разкритикува и ръководството на прокуратурата:
"След като на върха на самата прокуратура, един от най-важните органи на наказателното правосъдие, а и на системата на държавно управление въобще, след като на върха на прокуратурата ние имаме нелегитимен главен прокурор – как да стане по-различно?"
Министърът коментира и ситуацията около временно изпълняващия функциите главен прокурор:
"Същинският проблем е, че прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на практика преди някои седмици при разглеждане на моето предложение да се определи различен временно изпълняваш функцията на главен прокурор от господин Сарафов, тя на практика каза, че той е вечновременно на поста, освен ако сам не пожелае да се оттегли."
Според него, това противоречи на принципите на правовата държава. Той коментира и темата за съдебната реформа и необходимото мнозинство:
"Концепцията, която е залегнала е да има разбирателство между политическите сили за номинация на членове на състава на Висшия съдебен съвет, които не са партийни номинации."
По повод освобождаването на директора на Софийския затвор, Янкулов заяви:
"Началникът на затвора в София е преценил, че вероятно желае да поеме някаква морална отговорност за това, което се случи покрай историята с поисканото предсрочно освобождаване на господин Банев и подаде своята оставка, която аз съответно приех."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Последния Софиянец
Коментиран от #12
10:46 29.03.2026
9 Вълк единак
Коментиран от #11, #30, #31
11:14 29.03.2026
10 Тома
Коментиран от #25, #28
11:17 29.03.2026
11 нормално
До коментар #9 от "Вълк единак":Искаш да кажеш жълтопаветната кочината на Пипа и Прибира , та за това обикалят да вият неистово .
11:17 29.03.2026
12 007 лиценз ту кил
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Управлението на България е незаконно още от Киро Канадеца с неистинската декларация.
11:18 29.03.2026
15 Грешка на правните съветници или?
Коментиран от #17, #26
11:23 29.03.2026
16 007 лиценз ту кил
До коментар #5 от "Зеления":Наистина не може да се коментира. Така преди заключваха публикациите за Голямото Д.
11:26 29.03.2026
17 007 лиценз ту кил
До коментар #15 от "Грешка на правните съветници или?":Повтаря се схемата с Киро Канадския лъжец с неистинската декларация.
11:29 29.03.2026
19 Дориана
Коментиран от #20
11:30 29.03.2026
20 Абе
До коментар #19 от "Дориана":Лелче, заминавай на поклонение на Петрохан, сложили са паметна плоча.
Коментиран от #27
11:35 29.03.2026
25 Мунчо
До коментар #10 от "Тома":Вий гласувайте за мен,пък ний ша ви упраим.Само чакам мангизите от ПВУ.
11:48 29.03.2026
26 Зъл пес
До коментар #15 от "Грешка на правните съветници или?":За сметка на идийотова,мажлето й е пълен със зависимости.
11:50 29.03.2026
27 Смехоран
До коментар #20 от "Абе":Абе тоз може и да е чичак,не се бъркай по Дориана.
Коментиран от #29
11:52 29.03.2026
28 Министъра на кабенета « ДА ОСТАНИ САРАФО
До коментар #10 от "Тома":Този горския ли е за един Така за друг иначи начальника на затвора си подава сам оставката /че има морал / а Гюров нарушил Конституцията няма морал
11:57 29.03.2026
29 Абе
До коментар #27 от "Смехоран":В Европата е важно къ се самоопределя.
11:57 29.03.2026
30 Книжния самолет
До коментар #9 от "Вълк единак":На Радев явно пада от високо Пак се почва БОРИСОВ ПЕЕВСКИ Явно те са хората според некъдърните лидери на партии че управляват България
12:02 29.03.2026
31 Българин
До коментар #9 от "Вълк единак":При 6 милиона гласуподаватели все още има малоумници които всяват страх от купен вот Ако някои купи 60 ООО това е 1% от гласувете КАКВА ЕСТЕРИЯ ОТ ПРОМИТИ МОЗЪЦИ А при 10% купен вот купуваха трябва да де по 100-150 £ на глас около 100 000 000 £ Има ли токъвглупак
12:12 29.03.2026
36 Дент
До коментар #32 от "Павел Пенев":Точно така!И нито един от тези не е избран от народа!
14:44 29.03.2026