Андрей Янкулов: Няма правен хаос около казуса с премиера Гюров

29 Март, 2026 11:39, обновена 29 Март, 2026 10:41

Спекулациите са политически, категоричен е министърът на правосъдието

Вицепремиерът и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов отхвърли твърденията за правен хаос около казуса с назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер и заяви, че в публичното пространство се разпространяват спекулации.

В студиото на "Денят започва с Георги Любенов" той коментира и състоянието на съдебната система и казуса с и.ф. главен прокурор.

Информацията, разпространявана в последните дни, свързана със становище на генералния адвокат към Съда на Европейския съюз, Андрей Янкулов коментира така:

"Получиха се едни спекулации, че едва ли не генералният адвокат се е произнесъл по законосъобразността на временното отстраняване на премиера Андрей Гюров от поста подуправител на БНБ, което просто не е вярно. Такова произнасяне на генералния адвокат няма."

Според него, оттам са започнали допълнителни интерпретации за нелегитимност на правителството:

"От тук насетне се тръгна с допълнителните интерпретации и спекулации, как едва ли не това водило до нелегитимност на назначаването на господин Гюров. И от тук насетне на неговите действия, на действията на правителството. Едва ли не опорочаване на изборния процес, което също е много, много далеч от действителността. Да не кажем пълна лъжа."

Министърът подчерта, че към момента на назначаването на Гюров няма правен спор:

"Защото към момента, когато президента назначава с указ Андрей Гюров за министър-председател, той е подуправител на Българската народна банка. В това няма никакъв спор. Към тази дата въобще няма произнасяне на Съда на Европейския съюз. Няма произнасяне на българския съд."

Той припомни и позицията на парламента по случая:

"Когато господин Гюров подаде своята оставка, успоредно с назначаването си за служебен министър-председател, тогава парламента прие, че неговите правомощия на подуправител на Българската народна банка не се прекратяват по силата на закона с назначаването му за служебен министър-председател."

На въпрос дали има риск от обжалване на решения на Министерския съвет, Янкулов беше категоричен:

"Правният хаос е единствено в съзнанието на тези, които се опитват да използват тази тема за елементарна политическа пропаганда, предизборна."

Андрей Янкулов разкритикува и ръководството на прокуратурата:

"След като на върха на самата прокуратура, един от най-важните органи на наказателното правосъдие, а и на системата на държавно управление въобще, след като на върха на прокуратурата ние имаме нелегитимен главен прокурор – как да стане по-различно?"

Министърът коментира и ситуацията около временно изпълняващия функциите главен прокурор:

"Същинският проблем е, че прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на практика преди някои седмици при разглеждане на моето предложение да се определи различен временно изпълняваш функцията на главен прокурор от господин Сарафов, тя на практика каза, че той е вечновременно на поста, освен ако сам не пожелае да се оттегли."

Според него, това противоречи на принципите на правовата държава. Той коментира и темата за съдебната реформа и необходимото мнозинство:

"Концепцията, която е залегнала е да има разбирателство между политическите сили за номинация на членове на състава на Висшия съдебен съвет, които не са партийни номинации."

По повод освобождаването на директора на Софийския затвор, Янкулов заяви:

"Началникът на затвора в София е преценил, че вероятно желае да поеме някаква морална отговорност за това, което се случи покрай историята с поисканото предсрочно освобождаване на господин Банев и подаде своята оставка, която аз съответно приех."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За Петроханци всичко

    32 6 Отговор
    е ала-бала и розова мъгла. Бе еее няма ли да се събудите бе ееее.

    10:44 29.03.2026

  • 2 пучист

    29 5 Отговор
    след като си реализирахте кочината, за вас нищо няма значение! нито теди еврото, нито избори с наше мвр, нито вълшебствата на васо ухото, нито узакито, нито масовата повсеместна чистка, да не говорим за фалшименто служебника ви!

    10:46 29.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    27 5 Отговор
    Незаконен премиер -Незаконно правителството -Незаконни избори -Незаконно Народно събрание.

    Коментиран от #12

    10:46 29.03.2026

  • 4 малко истински факти

    28 4 Отговор
    Долнопробни и лъжливи закононарушители, както винаги жълтопаветните непригодници обикалят телевизиите за да мамят хората , а истината е че са напълно незаконни като правителство и ще са произведат незаконни избори .

    10:49 29.03.2026

  • 5 Зеления

    27 3 Отговор
    Отново не може да се коментира под статията на Денков, ППДБ яко са захранили партийната касичка от рушветите на Барбутов и плащат навсякъде в медиите за своите статии

    Коментиран от #16

    10:54 29.03.2026

  • 6 Очаквано

    26 2 Отговор
    Никой не е очаквал от псевсоминистъра на правосэдието от кобинета "Петрохан" ППДБ, да каже нещо друто. Има морални категории в политиката и правото, когато лице с оспорван статус трябва да се оттегли от заемавата длъжност, докато трае проверката, или изобщо да не приема такава. Но при ППДБ винаги има подобни гафове.

    10:57 29.03.2026

  • 7 ПП "ПП(П)"

    29 1 Отговор
    Аха ! Демек /според Плеши/ , изявлението на генералният Адвокат на Съда на Европа , в което недвусмислено се казва , че : АНДРЕЙ ГЮРОВ законосъобразно е ОТСТРАНЕН от поста под-Управител на БНБ , поради НЕСЪВМЕСТИМОСТ /т.е. - няма необходимото правно основание да го заема/ , заради неизчистване на участията си в различни частни дружества и НПО-та и поради това - същият вече де факто не е бил действащ под-Управител на БНБ в момент на назначаването му за Премиер на РБългария е кьорфишек ???!!! . Интересно , какво ли изявление ще ги задоволи Пед0/пед@листите , сигурно - целият състав на Съда да скочи /на крака/ и в един глас да изреве - ГЮРОВ НЕ СТАВА ?!

    10:58 29.03.2026

  • 8 Той

    18 2 Отговор
    Този необразован НПО екземпляр кога ще го скрият.

    11:05 29.03.2026

  • 9 Вълк единак

    7 6 Отговор
    Страх тресе кочината

    Коментиран от #11, #30, #31

    11:14 29.03.2026

  • 10 Тома

    6 12 Отговор
    Само тиквата и мамута раздухват мантрата понеже чекмеджетата няма как да се пълнят

    Коментиран от #25, #28

    11:17 29.03.2026

  • 11 нормално

    13 2 Отговор

    До коментар #9 от "Вълк единак":

    Искаш да кажеш жълтопаветната кочината на Пипа и Прибира , та за това обикалят да вият неистово .

    11:17 29.03.2026

  • 12 007 лиценз ту кил

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Управлението на България е незаконно още от Киро Канадеца с неистинската декларация.

    11:18 29.03.2026

  • 13 ПеПеДеБерас

    12 2 Отговор
    Лама Янку ние сме зад тебе.

    11:20 29.03.2026

  • 14 Абе да бе

    14 4 Отговор
    Правен хаос няма. Всичко е ясно, Гюро е незаконен, но не искате да го признаете.

    11:22 29.03.2026

  • 15 Грешка на правните съветници или?

    14 3 Отговор
    Незаконосъобразното назначаване на Гюров за служебен премиер грешка на правните съветници на президента ли е или преднамерена наглост от страна на Йотова? И двете вероятности са много тревожни. Йотова по принцип не е такъв човек, но ако е изпаднала в зависимости няма как да бъде оправдана.

    Коментиран от #17, #26

    11:23 29.03.2026

  • 16 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Зеления":

    Наистина не може да се коментира. Така преди заключваха публикациите за Голямото Д.

    11:26 29.03.2026

  • 17 007 лиценз ту кил

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "Грешка на правните съветници или?":

    Повтаря се схемата с Киро Канадския лъжец с неистинската декларация.

    11:29 29.03.2026

  • 18 Ако Янкулов беше футболист

    8 1 Отговор
    След поредното разминаване с топката в наказателното поле на противниковия отбор щеше да е освиркан, замерян с бутилки, а след смяната му щеше да има ликуване по трибуните.

    11:29 29.03.2026

  • 19 Дориана

    1 14 Отговор
    Разбира се Гюров си остава Премиер, а Борисов, Пеевски и Слави Трифонов все повече показват страх и безпомощност от честни и прозрачни избори. За това са готови на всякакви компромати и атаки дори и с цената на Националната ни сигурност и имиджа на България.

    Коментиран от #20

    11:30 29.03.2026

  • 20 Абе

    12 1 Отговор

    До коментар #19 от "Дориана":

    Лелче, заминавай на поклонение на Петрохан, сложили са паметна плоча.

    Коментиран от #27

    11:35 29.03.2026

  • 21 хмммм

    6 0 Отговор
    Не не ама саде.

    11:38 29.03.2026

  • 22 Зъл пес

    7 1 Отговор
    Разбира се,че сте незаконни!ВЪН!

    11:42 29.03.2026

  • 23 19 април

    7 1 Отговор
    Нито глас за пепефилите и баща им мьнчо!!!

    11:43 29.03.2026

  • 24 Вярно е че няма...

    4 1 Отговор
    ...това е просто един човечец - днес е той, утре който кажат големите....кво значение има и кво ни занимавате с майнор хорица бе... "търси се премиер" стана като пътеводна светлина, епизод 10 хиляди 567-ми....

    11:46 29.03.2026

  • 25 Мунчо

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тома":

    Вий гласувайте за мен,пък ний ша ви упраим.Само чакам мангизите от ПВУ.

    11:48 29.03.2026

  • 26 Зъл пес

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Грешка на правните съветници или?":

    За сметка на идийотова,мажлето й е пълен със зависимости.

    11:50 29.03.2026

  • 27 Смехоран

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Абе":

    Абе тоз може и да е чичак,не се бъркай по Дориана.

    Коментиран от #29

    11:52 29.03.2026

  • 28 Министъра на кабенета « ДА ОСТАНИ САРАФО

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тома":

    Този горския ли е за един Така за друг иначи начальника на затвора си подава сам оставката /че има морал / а Гюров нарушил Конституцията няма морал

    11:57 29.03.2026

  • 29 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Смехоран":

    В Европата е важно къ се самоопределя.

    11:57 29.03.2026

  • 30 Книжния самолет

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Вълк единак":

    На Радев явно пада от високо Пак се почва БОРИСОВ ПЕЕВСКИ Явно те са хората според некъдърните лидери на партии че управляват България

    12:02 29.03.2026

  • 31 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Вълк единак":

    При 6 милиона гласуподаватели все още има малоумници които всяват страх от купен вот Ако някои купи 60 ООО това е 1% от гласувете КАКВА ЕСТЕРИЯ ОТ ПРОМИТИ МОЗЪЦИ А при 10% купен вот купуваха трябва да де по 100-150 £ на глас около 100 000 000 £ Има ли токъвглупак

    12:12 29.03.2026

  • 32 Павел Пенев

    7 0 Отговор
    Този брадясал талибан в коя държава е министър? Премиера не легитимен, главния прокурор с изтекъл мандат, ВСС с изтекъл мандат, Инспектората с изтекъл мандат, Стефка Костадинова с изтекъл мандат,Емил Кошлуков с изтекъл мандат,Президента със служебен мандат а могат да се посочат и още такива. Но важно е че сме демократична държава и членуваме в елитни съюзи и клуба на богатите. Венсеремос!

    Коментиран от #36

    13:00 29.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дент

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Павел Пенев":

    Точно така!И нито един от тези не е избран от народа!

    14:44 29.03.2026

