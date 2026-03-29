Близо 47 500 дружества декларираха данъците си от старта на кампанията

Близо 47 500 дружества подадоха годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци от старта на кампанията за обявяване на приходите на юридическите лица – 1 март до момента. До 30 юни 2026 г. те трябва да декларират корпоративен данък /по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Декларациите се подават изцяло онлайн през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Срокът за плащане на тези данъци също изтича на 30 юни и може да се направи онлайн чрез виртуалния ПОС терминал на НАП (е-услугата на НАП за плащане с карти), във всяка банка с попълване на платежно нареждане или вносна бележка за издължаване към бюджета или с пощенски запис.

Физическите лица, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, също подават годишните си данъчни декларации /по чл. 50 ЗДДФЛ/ до 30 юни 2026 г.

В Портала за е-услуги на НАП е достъпна и електронната предварително попълнена данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или КЕП, могат да се възползват от въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, някои доходи от наем, получени суми от продажби в Интернет, данни за закупен стаж и др.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция, както и на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 02 9859 6801, на цена, според тарифите на съответния оператор.