Новини
България »
София »
Близо 47 500 дружества декларираха данъците си от старта на кампанията

29 Март, 2026 14:33 956 7

  • нап-
  • данъци-
  • фирми-
  • декларации

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо 47 500 дружества подадоха годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци от старта на кампанията за обявяване на приходите на юридическите лица – 1 март до момента. До 30 юни 2026 г. те трябва да декларират корпоративен данък /по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Декларациите се подават изцяло онлайн през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Срокът за плащане на тези данъци също изтича на 30 юни и може да се направи онлайн чрез виртуалния ПОС терминал на НАП (е-услугата на НАП за плащане с карти), във всяка банка с попълване на платежно нареждане или вносна бележка за издължаване към бюджета или с пощенски запис.

Физическите лица, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, също подават годишните си данъчни декларации /по чл. 50 ЗДДФЛ/ до 30 юни 2026 г.

В Портала за е-услуги на НАП е достъпна и електронната предварително попълнена данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или КЕП, могат да се възползват от въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, някои доходи от наем, получени суми от продажби в Интернет, данни за закупен стаж и др.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция, както и на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 02 9859 6801, на цена, според тарифите на съответния оператор.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 1 Отговор
    помня доматите кат беха 4 лева, а не 4 евро
    беше през далечната 2025та (декември)

    просто смениха валутата и абсолютно никой не
    забеляза, а грешнителството се уби да повтаря на
    тьпите ганчуфци, че инфлацията е 0.1% или почти
    отрицателна (в магазина едва ли не ти дават пари)

    14:33 29.03.2026

  • 2 физическо лице ром

    0 0 Отговор
    нищо не ви дължа, вие ми дължите всякакви видове помощи и 100 ойро за избурите

    14:51 29.03.2026

  • 3 УВ лампа

    1 0 Отговор
    ББ,ШШ енд къмпани подадоха ли си документите на приходите си в милиарди еврачки?! А?

    14:56 29.03.2026

  • 4 А тоя

    1 0 Отговор
    ту ту у сикаджииската герберска мутра декларира,че вдига от лежанка 150 кг. и дрехите и гащите на Цветелина,че са в гардероба му,а крадените пари декларирал ли е

    14:56 29.03.2026

  • 5 А ГА Ю

    0 0 Отговор
    Фактически де що сичкото съйган-наречено ром станаха по-богати от българите.

    14:57 29.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 пак някаква схема

    0 0 Отговор
    за ограбване и унищожение...

    16:48 29.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове