Максимално ще бъде ограничена възможността за замени на членове на секционни избирателни комисии, каза Росица Матева

29 Март, 2026 16:07 1 114 12

Членовете на СИК вече са назначени, като крайният срок е бил 24 март

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Максимално ще бъде ограничена възможността за замени на членове на секционни избирателни комисии (СИК), каза заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева в предаването "Неделя 150" на БНР.

Тя посочи, че членовете на СИК вече са назначени, като крайният срок е бил 24 март, а продължава да има искания за замени от парламентарно представените партии и коалиции. Този път всички сме единодушни, че замените ще се извършват само и единствено в ситуации, когато са изпълнени изискванията на Изборния кодекс, заяви Матева. Тя добави, че ако някой член на секционна комисия се откаже, на Районната избирателна комисия (РИК) трябва да бъде предоставено писмено желание да бъде заличен - саморъчно изписани имената му и саморъчно подписано.

Матева каза, че районните избирателни комисии ще обучават секционните между Цветница и Великден или след Великден, непосредствено преди изборите, за да има максимален ефект. Оптимизирахме секционния протокол, в който ще се въвеждат резултатите от гласуването, посочи заместник-председателят на ЦИК. Частта, в която ще бъдат въвеждани гласовете за партии и коалиции, прилича на бюлетината, за да не са объркват представителите на комисиите и да им е по-лесно, каза тя. Матева добави, че се разработва и мобилно приложение с електронен протокол за проверка на правилното въвеждане и изчисляване на резултатите.

Относно секциите в чужбина, заместник-председателят на ЦИК посочи, че на във Великобритания за първи път ще бъдат открити седем секции в посолството в Лондон. Тя обясни, че след въведеното ограничение в Изборния кодекс за до 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства в страни извън ЕС, идеята е била да бъдат открити толкова секции, колкото помещенията позволяват.

Матева съобщи, че секциите във Великобритания са 28 - 20, които разрешава законът, седем в посолството в Лондон и една в дипломатическото представителство в Единбург. В САЩ секциите ще са 24, от които четири в дипломатически и консулски представителства във Вашингтон, Лос Анджелис, Ню Йорк и Чикаго. В Турция ще бъдат 27 секции - 20, съгласно законовото ограничение, три в Анкара, две в Истанбул и по една в Бурса и в Одрин, които ще са в консулските служби и генералното консулство, уточни тя.

Росица Матева каза, че на тези избори са подадени двойно повече заявления за гласуване в чужбина, които освен за откриване на секция, служат и за включване на гласоподавателите в избирателните списъци. Избирателят включен в списък няма да попълва декларация и това ще улесни процеса, обясни тя и изрази надежда това да спомогне да няма забавяния и струпвания пред секциите.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Евроатлантик

    6 2 Отговор
    Най- важното, сега е да опазим евроатлантическите, либерални принципи! Както казаха в изтеклия запис, шефовете на ПП,ДБ- то ГЕРБ/ДПС са само маркетингов враг, а не истински враг! Нова сглобка, отново заедно ГЕРБ/ ДПС + ПП, ДБ, може да имаме 121 депутати и да спрем заедно похода на Радев към властта!!!

    16:13 29.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Като не дойде човека какво ще направите?С полиция ли ще го търсите?

    16:25 29.03.2026

  • 4 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Нали се писаха болни и айде

    16:26 29.03.2026

  • 5 Сатана Z

    3 1 Отговор
    В Лондон където живеят над 30 000 богати и успели българи ще има едва 4 избирателни секции,колкото в една циганска махала в София

    Коментиран от #8

    16:32 29.03.2026

  • 6 питанка?

    3 1 Отговор
    А госпожо,в деня на избора ,ако двама-трима от изборната комисия не се явят?Или по-вече,тогава каква е процедурата?"Кво праим"?

    16:51 29.03.2026

  • 7 604

    0 0 Отговор
    е как нъл всите требе да са от наще , как промени ....ееееее

    16:58 29.03.2026

  • 8 Гаргамел

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    И кои са тези богати и преуспели личности?То имаше две,но ни ги върнаха защото спяха под мостовете.Марта Деянова,пианистката,но тя отдавна почина.

    17:05 29.03.2026

  • 9 Зъл пес

    0 2 Отговор
    Колкото и да е максимално,с тоя незаконен служебен кабинет,изборите вечи са опорочени.

    17:17 29.03.2026

  • 10 ТИЯ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ ИДИОТИ НА ПЛАНЕТАТА

    0 1 Отговор
    ЩЕ ИМА МНОГО НЕВАЛИДНИ БЮЛЕТИНИ ПОНЕЖЕ МНООООГО ХОРА НЕ ЗНАЯТ КАК ПРАВИЛНО СЕ ПОПЪЛВА БЮЛЕТИНА И КАК СЕ ГЛАСУВА.НА МАШИНА. СЪС СИГОРНОС АКО НЕ СЕ ОПОМНЯТ ИЛИ Е УМИШЛЕНО.

    17:58 29.03.2026

  • 11 Боян ХРИСТОВ

    0 0 Отговор
    ЩЕ ГУШНАТ НЯКОЯ ПАЧКА С ЕВРО КОМИСИЙТЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ.МЕКОТО НА ЛЕБЕЦА ИЗЕДНИЦИТЕ ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ. ГЛСДУВСМ ВРПЕ САМО СРЕЩО ЗАПЛАЩАНЕ НЕ ПО.МАЛКИ ОТ.200 ЕВРО.З А ДА ИСКАРАМ И АЗ НЕЩО С.НЕ.САМО ДОНДУРКОВЦИТЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ДАЖЕ ГИ И ОТОПЛЯВАТ БЕЗ ПАРИ. ЩЕ ПОЧАКАТ ДА ГАСУВАМ. АКО НЕ ПЛАТЯТ. Лъжат мажат вече.нсд.30 Г. СЕГА ДРУГ АРТИСТ ЩЕ ГИ БАЛАМОСВА РАДЕВ И РАДЕРИЦА. Тия политици никаква наказателна отговорност май не носят.

    18:30 29.03.2026

  • 12 Керанка

    0 1 Отговор
    В глухата провинция мотото е :"да помогнем на баче Цено".Там хората са зависими.Там са като съвременни роби.Нямат от никъде защита.Затова гласуват за когото им наредят.Иначе-лошо.Цар далеко,бог високо.

    19:25 29.03.2026

