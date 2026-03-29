Румен Радев: "Прогресивна България" ще работи за преустановяване на натиска върху българската икономика

29 Март, 2026 17:14 1 744 131

Лидерът на „Прогресивна България” отново подчерта необходимостта от адекватна и бърза система за спешна медицинска помощ

Румен Радев: "Прогресивна България" ще работи за преустановяване на натиска върху българската икономика
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Прогресивна България" ще работи за преустановяване на натиска върху българската икономика и на идеологията в икономиката.

Това заяви президентът (2017-2026 г.) и лидер на коалиция „Прогресивна България“ Румен Радев на среща с граждани в Габрово. Радев подчерта, че не е нормално сами да унищожаваме енергетиката и промишлеността си, за да угодим на странни идеологии, от които започват да се отричат и самите им създатели. Той добави, че в самия ЕС вече се преосмисля зеленият преход и закриването на ядрената енергетика.

Необходим е прагматичен подход към развитието на икономиката на България, който да я изведе от кризата, посочи още Румен Радев и открои инфлацията и растящи цени, които не само удрят по джоба, но вече имат и тежък социален ефект върху живота на стотици хиляди българи.

„Вчера по пътя се отбих в едно село, влязох в магазина и попитах продавачката как се справят хората. Тя извади една тетрадка и ми каза: „Ето така се справят. Всичко вече е на вересия. Хората едва смогват да изкарат до половината на месеца и просто не знам как ще продължим”, заяви Радев.

Румен Радев определи като сериозно предизвикателство пред страната ни състоянието на здравеопазването, като припомни, че България е шампион в ЕС по брой болници и брой болнични легла на глава от населението.

„Защо са създадени толкова много болници - защото моделът на българското здравеопазване е насочен така, че само да се завъртим около болницата и да ни вкарат вътре. И ако не влизаме, поне да напишат, че сме в болница - лежали, престояли, за да може да се вземат парите от клиничните пътеки. На това трябва да му сложим край и да вървим към истински модел на здравеопазване, който влага парите в профилактика, в превенция, в ранна диагностика“, заяви Румен Радев.

Лидерът на „Прогресивна България” отново подчерта необходимостта от адекватна и бърза система за спешна медицинска помощ, която да действа в рамките на т.нар. „златен час” и напомни борбата на президентската институция да внесе в Плана за възстановяване и устойчивост системата за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS), въпреки отказа на тогавашното правителство.


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Социолог

    12 52 Отговор
    Сложете минус за Величие, Сложете плюс за Радев! Да се преброим!

    Коментиран от #12

    17:21 29.03.2026

  • 2 Гербар

    36 53 Отговор
    ГЛАСУВАМ ЗА БОЙКО БОРИСОВ! ВЕЛИК БЪЛГАРИН!!!

    Коментиран от #3, #9

    17:22 29.03.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    22 22 Отговор

    До коментар #2 от "Гербар":

    Голям българин, детето му живее в Турция и учи турски 🤣😂 платил кръвния данък на падишаха и му пратил еничарче тоя пот урнак

    17:23 29.03.2026

  • 4 Хжгххййбф

    18 47 Отговор
    ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!

    Коментиран от #94

    17:23 29.03.2026

  • 5 ФАКТ

    58 13 Отговор
    И ТОЯ ПЪЛНА МАСКАРА КАТО ОСТАНАЛИТЕ НИЩО ДОБРО НЕ ЧАКАЙ БЪЛГАРИНО

    17:24 29.03.2026

  • 6 Генерала

    17 9 Отговор
    На всеки празник на богоизбраните съм в синагогата, даже винаги паля първата свещ, но не се притеснявайте, аз ще ви спася.

    17:24 29.03.2026

  • 7 Програмист

    6 38 Отговор
    Номер 14 Величие 🔥

    17:24 29.03.2026

  • 8 Жена

    5 47 Отговор
    ИСКАМЕ МЕЧ!!!

    Коментиран от #14, #49

    17:24 29.03.2026

  • 9 Тома

    32 25 Отговор

    До коментар #2 от "Гербар":

    Най известният български политик сниман го да спи с отворено чекмедже пълно с евро и злато а отгоре пистолет

    Коментиран от #80, #84, #119

    17:25 29.03.2026

  • 10 Наблюдател

    35 29 Отговор
    Ако Радев беше честен, то можеше да направи Референдум за запазване на българския лев.

    Навремето се направи на сляп и глух, а сега се прави на интересен.
    Според мен Радев е поредния проект, като ПП-ДБ, целящ да даде оптимизъм на хората и после по учебник да ги изпързаля.

    ВРЕМЕ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ

    Коментиран от #20, #38

    17:25 29.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сега

    25 4 Отговор

    До коментар #1 от "Социолог":

    може да се преброят cepceмuтe.

    17:26 29.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мъж

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "Жена":

    Имам кожен!

    17:26 29.03.2026

  • 15 Ганйовска психика

    8 11 Отговор
    Мен мие кеф като е зле Вуте заслужавате си изчезването като нация

    Коментиран от #18, #130

    17:26 29.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Българин

    15 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ганйовска психика":

    То и ти изчезваш щото също си българин бе га н ю 😉

    17:28 29.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Време е

    4 25 Отговор

    До коментар #10 от "Наблюдател":

    за "Алтернатива за България" с 8 !

    17:28 29.03.2026

  • 21 Да,

    36 14 Отговор
    И тоз и Възраждане са npocтu болшeвuшku noдлоги. Нищо повече.

    Коментиран от #81

    17:28 29.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Софиянец

    5 26 Отговор
    ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК Е ДУХОВНАТА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ!

    17:29 29.03.2026

  • 24 Озадачен

    39 4 Отговор
    И как точно ще преустановите натиска върху икономиката?!? С поредни порции бетон и нови "Боташи", ли?

    17:30 29.03.2026

  • 25 Боци

    20 7 Отговор
    Малии този Радев само как го е измислил. Личи си че е умна глава.

    17:30 29.03.2026

  • 26 Олеле….

    14 2 Отговор
    ….майко -> добре че хората не са учили в масовката си икономика и неща като индекс на Джоли, отрицателно външнотърговско салдо в абсолютна стойност в съотношение с прогнозни стойности за 2026 откъм ПЧИ и още любимото ми -> покупателна способност на населението, не им говори нищо! Щото само ако знаеха числа, идващи за тази година и обективната оценка на БАН за така наречената зелена енергия, и на територията няма остане и един помешчик, нула…. ще сте си само вие политиците и тези клиентите на социалното министерство ;) !!! Ама иначе обещават!!!!

    17:31 29.03.2026

  • 27 Гост

    46 1 Отговор
    Румене, когато се казва ЩЕ ПРЕБОРИМ КОРУПЦИЯТА се добавя КАК ЩЕ Я ПРЕБОРИТЕ!
    Когато се казва ЩЕ РЕФОРМИРАМЕ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО се добавя КАК ЩЕ ГО РЕФОРМИРАТЕ! ит.н.
    ВСИЧКО ОСТАНАЛО СА ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ ИЛИ ПО МОДЕРНОМУ - ПОПУЛИЗЪМ дето всички го балтаят!

    17:32 29.03.2026

  • 28 прогресивна простотия

    24 6 Отговор
    народа е робски и иска спасител,даже и неволята е безсилна!

    Коментиран от #128

    17:32 29.03.2026

  • 29 Абсурдистан

    33 2 Отговор
    Мамникът целият се окъка с ползването на изтъркани обещания и тъпи популизми. Пълен мишок без идеи за управление.

    17:34 29.03.2026

  • 30 ТИР

    23 4 Отговор
    Голямата изненада е тетрадката с вересий,,,
    Тези тетрадки са още от 1990 година,,,,

    17:35 29.03.2026

  • 31 Пламен

    31 4 Отговор
    С тея пенсионирани спортисти ли ше нъ оправяш бе , Мунчо ?!

    17:35 29.03.2026

  • 32 кой мy дpeмe

    18 6 Отговор
    помня доматите кат беха 4 лева, а не 4 евро
    беше през далечната 2025та (декември)

    просто смениха валутата и абсолютно никой не
    забеляза, а грешнителството се уби да повтаря на
    тьпите ганчуфци, че инфлацията е 0.1% или почти
    отрицателна (в магазина едва ли не ти дават пари)

    Коментиран от #56, #73

    17:36 29.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Оня с коня

    4 7 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    17:38 29.03.2026

  • 38 Израждане

    14 4 Отговор

    До коментар #10 от "Наблюдател":

    Напред към Сибир!

    17:38 29.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 1488

    12 3 Отговор
    само не разбрах к рим къв е

    17:41 29.03.2026

  • 47 От кого е този

    17 1 Отговор
    натиск върху българската икономика ? Не е ли от ЕК ? Как Радев "ще работи" за преустановяването му ?

    17:41 29.03.2026

  • 48 Евроатлантик

    15 8 Отговор
    Нека запазим евроатлантическите ценности! Както казаха лидерите на ПП, ДБ в изтеклия запис- то ГЕРБ/ДПС не са реален враг, а само маркетингов враг! Нова евроатлантическа сглобка, ГЕРБ/ДПС + ПП, ДБ, може да спечели до 121 депутати и заедно, отново да бъде сглобката! Така ще спрем Радев похода му към властта!!!

    Коментиран от #54, #63

    17:42 29.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ПБ ще работи

    8 7 Отговор
    Работа работа, работа и съешаване с гербавите, което допълва лозунга с крадене, крадене, крадене.

    17:44 29.03.2026

  • 51 То няма по важно нещо от

    11 0 Отговор
    спешната медицинска помощ впрочем. Особенно за спешната психиатрична

    17:44 29.03.2026

  • 52 Това Означава !

    13 0 Отговор
    Това Означава !

    Да Плюя !

    На Радев !

    17:45 29.03.2026

  • 53 поредното недоразумение

    25 4 Отговор
    Вчера влязъл в един селски магазин и една жена му казала..?А девет години кой беше държавен глава на тази държава.?
    Поредното зло което ще сполети България.

    17:46 29.03.2026

  • 54 психиатър

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Евроатлантик":

    отивайте на елкон диагностика на това,което е на раменете ви все още!

    17:47 29.03.2026

  • 55 Общи приказки

    27 2 Отговор
    И пълни глупости. Радев е поредният позор

    17:47 29.03.2026

  • 56 Пламен

    16 9 Отговор

    До коментар #32 от "кой мy дpeмe":

    Ти явно си младичък . Аз да ти кажа - по времето на бай ви Тошо никой не беше сънувал пресни домати през зимата , а ти ми хленчиш за цените . Еми що не си засадиш в няколко тенекии от сирене домати на терасата ?
    Мързи ли те ?

    Коментиран от #71, #74

    17:48 29.03.2026

  • 57 Малко

    2 13 Отговор
    затягане на дисциплината ще има. Не е лошо.

    17:48 29.03.2026

  • 58 Т.КОЛЕВ

    15 2 Отговор
    И КАКЪВ НАТИСК ИМА ВЪРХУ БЪЛГ.ИКОНОМИКА !??? ТОВА ЧЕ ДЪРЖАЕАТА ПОДПОМАГА ФИНАНСОВО БИЗНЕСА ЛИ !? ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ДР. НАЧИН.И ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА.
    НЕ Е ЛОШО ДА СЕ РАЗЕСНЯТ БЕЗ.ЛАЖИ ДОГОВОРА С БОТОШ.ВРЕДИ,ПОЛЗИ. ПЕ СЕ ГОВОРИ ЧЕ Е ВРЕДЕН ОТКОЛКОТО ПОЛЕЗЕН.

    17:49 29.03.2026

  • 59 Даката

    20 7 Отговор
    Този "Боташ", щял да работи за преустановяване на натиска върху българската икономика, като сключи още няколко договора "Боташ"... Този е по-глупав популист и от Тръмп, който обясняваше на американците, че като вдигне митата и стоките в Америка ще станат по-евтини.

    Русофилът Румен Радев обяснява, че като сключи още няколко договора като "Боаш" и си е изпълнил ангажимента към Путин...

    17:50 29.03.2026

  • 60 И как точно

    10 1 Отговор
    Радев ще се бори с този "натиск върху българската икономика" ? Кои са основните елементи на този натиск ? С кои точно политики на ЕК не е съгласен Радев и как ще води борбата? Докато ни води към "сърцето на Европа" ли ще я води тази борба със все по дълбоката интеграция със структурите или как?

    17:53 29.03.2026

  • 61 Частните

    13 0 Отговор
    болници печелят много добре от публичните средства. Факт.

    17:53 29.03.2026

  • 62 ВСИЧКО КАЗАНО ОТ

    6 12 Отговор
    РАДЕВ Е ТОЧНО. ТОВА Е ИСТИНАТА. А НЯКОИ ОТ НАС НЕ ИМ ПУКА. ЗАЩОТО НЕ ЗНАЯТ ЧЕ ИМА ХОРА БЕДНИ ОТ ЕНЕРГЕТИКА НЕ РАЗБИРАТ А ЗА БОЛНИЦИТЕ НЕ ЗНАЯТ ЩО СТАВА ЗАЩОТО ОЩЕ СА МЛАДИ И НЕ СА ВЛИЗАЛИ ТАМ. ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА ЗДРАВНАТА КАСА И ПАЦИЕНТИТЕ. И БОЛШИНСТВОТО ЛЕКАРИ ИНАТ И ЧАСТНИ КАБИНЕТИ. ЗА АПТЕКАРИТЕ НЕ МИ СЕ ГОВОРИ.

    17:56 29.03.2026

  • 63 Даката

    14 5 Отговор

    До коментар #48 от "Евроатлантик":

    ПП ДБ не пее в хора, по-добре изобщо да не се споменава повече. Оказаха се подли същества, като татко им Румен Радев.

    17:56 29.03.2026

  • 64 Да не

    11 4 Отговор
    забрави да извади България от глупостта наречена "коалиция на желаещите".
    Не може на всяка манджа мерудия да сме.
    Който иска да се трепе, да го прави. Ние като народ нямаме никакъв интерес да участваме в чужди войни.

    17:56 29.03.2026

  • 65 Тити

    7 6 Отговор
    Ама съкратете този държавен сектор той източва целият частен бизнес за да живеят държавните паразити.

    17:56 29.03.2026

  • 66 Радев

    13 5 Отговор
    е едно много злобно човече, червените капиталисти са край него, кремълски агент е и е голям боклук. На всичкото отгоре е и курварин, вече е с поредната любовница. И в измислената му коалийцика има отбор от стари сътрудници на ДС. Щял да се бори с корупцията. Ами Боташ какво е? Българи бдете и не гласувайте за този национален предател и кремълска подлога!!!

    17:57 29.03.2026

  • 67 Атлнтическият подход

    7 1 Отговор
    очевидно не е прагматичен подход за развитието на икономиката на България щом се налага и е необходима промяна. Радев с атлантизма ли ще се бори или с ЕК ? Какво точно ни казва този лъжец в момента ? Бабата в магазина казала ли му е ?

    17:58 29.03.2026

  • 68 Това е интересно

    15 2 Отговор
    С удоволствие бих гласувал за партия чиито депутати всяка седмица пресичат околовръстното на София и пътуват ! Ама не за имотите си по моретата на ядене, пиене и др. , а да ходят в крайните села и поне 2-3 часа да прекарат в селския магазин при хората или да покопат по дворовете и на полето с тях !
    На това му викам депутатска рекогносцировка !
    Ще кажете, а училища, библиотеки ? Няма училища и деца там ! Унищожи се всичко !
    Библиотеките са проформа за да назначат двама души свои хора !
    И те така ........... !

    17:58 29.03.2026

  • 69 Рая Назарян:

    5 2 Отговор
    Пак ли ви се дърляте тук бе.... шъ ви таковам у ч@киджи@те...

    17:58 29.03.2026

  • 70 Банан

    2 12 Отговор
    Радев казва истината.

    17:59 29.03.2026

  • 71 Ехо доматите са по-скъпи от авокадото

    4 3 Отговор

    До коментар #56 от "Пламен":

    Добре ли ти е домати 12-13 лева, даже внос от Турция?

    17:59 29.03.2026

  • 72 Абе тоя

    11 2 Отговор
    зеленочорапестия цървул какви ги бръщолеви?

    18:01 29.03.2026

  • 73 Ами не купувай

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "кой мy дpeмe":

    през зимата плодове и зеленчуци, които не са се помни. Толкова е просто!!!

    18:01 29.03.2026

  • 74 ПРЕСНИ ДОМАТИ

    4 4 Отговор

    До коментар #56 от "Пламен":

    ПРЕЗ ЗИМАТА ОТ МАДАГАСКАР ИНДОНЕЗИЯ ФИЛИПИНИТЕ. БЕРАТ ГИ ЗЕЛЕНИ И ДО ТУК СТАВАТ РОЗОВИ. ПРЕЗ ЗИМАТА ДОМАТИ НЕ ТРЕБЕ. КОНСЕРВИ ТУРШИИ КИСЕЛО ЗЕЛЕ. ПОЛЕЗНИ СА. ЗА ЦЕНИТЕ ПИТАЙ ТЪРГОФЦИТЕ.

    Коментиран от #83

    18:02 29.03.2026

  • 75 бай благои

    9 1 Отговор
    поредната месия за българския народ които не е лъган за сефте

    18:02 29.03.2026

  • 76 От номер

    3 0 Отговор
    73 Да се чете сезонни, а не помни

    18:02 29.03.2026

  • 77 "Съкратете този държавен сектор"

    6 0 Отговор
    Кой да го съкрати? Едва ли ще го направи РР. Ще стане: Секторът ми е по-добър от секторът ти!

    18:03 29.03.2026

  • 78 Всички знаем че Радев казва истината

    3 9 Отговор
    Обратното е Борисов, Пеевски и Сл. Трифонов и Василев.

    18:03 29.03.2026

  • 79 Голем смех

    15 0 Отговор
    Абе КаунЬ, освен общи приказки нещо друго можеш ли да кажеш или за толкова ти стига онова, което не вирее под фуражка :) хахахахаха

    Коментиран от #85

    18:05 29.03.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Да, Да

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Да,":

    Роди ли негърчето от Козяк?

    18:06 29.03.2026

  • 82 Абе

    3 13 Отговор
    Радев далеч не е идеален, но сравнен с безотговорните българомразци от коалицията Петрохан и ГРОБ е лъч светлина в непрогледната мъгла.

    18:07 29.03.2026

  • 83 Пламен

    9 1 Отговор

    До коментар #74 от "ПРЕСНИ ДОМАТИ":

    300 000 от поколенето ,,Жив Зян" не учат и не работят . По някаква ,,случайност" в България има 300 000 нарко-зависими .
    Естествено е в такава ситуация всичко да ни изглежда скъпо. Младите ги мързи да дишат .

    Коментиран от #109

    18:07 29.03.2026

  • 84 Даката

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тома":

    Това се оказа фалшива снимка, но нямаше никакво значение, защото народа беше зяпнал "Разпни го" и тогава започнаха кризите и служебните правителства на русофилите в България ... сега, точно този, който работи срещу интересите на България се е кандидатирал да я досъсипе.... разумните хора не можем да го приемем.

    Ако по някаква причина спечели тези избори, той ще прокара пропутинска политика в България, а това разумните българи няма да простят и ще бъдат протести по цяла България, както са протестите в Сърбия срещу русофилския 60клук Вучич.

    Коментиран от #88

    18:07 29.03.2026

  • 85 Ха ХаХа

    3 7 Отговор

    До коментар #79 от "Голем смех":

    Безказармени запъргъци като теб Радев трябва да ги качи на самолета и само да запали двигателя.
    Една седмица клозеточистачните машини ще чистят летището

    18:08 29.03.2026

  • 86 Пешо

    12 2 Отговор
    Имаше един къде ни оправяше за 800 дни, този е още по-голям измамник. Първо да каже за Боташ и после ще го изслушам.

    18:09 29.03.2026

  • 87 Ъхъъъ.......

    11 2 Отговор
    Вчера по пътя се отбих в едно село, влязох в магазина и попитах продавачката как се справят хората...... Пример за човек който няма връзка с реалността. Впрочем и една стотинка осигуровки от собственият си джоб не е плащал и за 1 ст БВП не е създал в живота си ... щото ни е пазил естествено а сега и ще се бори .....

    18:09 29.03.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Ха ХаХа

    2 2 Отговор
    Помак как си?

    18:11 29.03.2026

  • 90 Заявката

    2 4 Отговор
    е да е нещо повече от неоколониален администратор. Няма да му е лесно обаче. Има законодателство на ЕС, с което ни държат на къса каишка. Как ще се лавира при тези обстоятелства не е много ясно.

    18:12 29.03.2026

  • 91 Ддд

    4 0 Отговор
    Ще иска МИР на планетата ли?

    18:13 29.03.2026

  • 92 Мдааааа....

    9 0 Отговор
    Вчера по пътя се отбих в едно село, влязох в кръчмата и пих една ракия....

    18:13 29.03.2026

  • 93 Браво Радев, браво борецо

    4 6 Отговор
    Маладец .....

    18:14 29.03.2026

  • 94 Здрасти

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хжгххййбф":

    Време е да те напълня с туткал

    Коментиран от #111

    18:15 29.03.2026

  • 95 Все едно

    4 1 Отговор
    Христо Ботев да е поискал да стане български княз в рамките на Османската империя. Как ще стане тази работа?

    18:15 29.03.2026

  • 96 И Гълъб Донев

    9 1 Отговор
    Новото лице на борбата .....олееее....

    18:16 29.03.2026

  • 97 Ще се

    1 2 Отговор
    следва пътя на Ганди по време на британското колониално управление - мирно неподчинение. Ганди накрая успява, но чак след Втората световна война успява да откачи индийците.

    18:18 29.03.2026

  • 98 Ироничен

    6 1 Отговор
    Румен чеше соцносталгици. Да направим България велика отново!

    18:18 29.03.2026

  • 99 В рамките

    3 1 Отговор
    на Европейския союз, самоотлъчките се наказват. Много внимателен трябва да е Радев. Скоро ще го накарат да си избере и "европейско семейство". Може да се направи на разсеян, но няма да е задълго. Няма да го оставят просто така.

    18:22 29.03.2026

  • 100 стоян

    7 1 Отговор
    Това ли са му написали да каже боташа - откога шапкарите разбират от икономика - Нинова каза по телевизията че тя му пишела речите преди да го направи президент - сега кой ли ги пише кога ли ще разберем

    18:23 29.03.2026

  • 101 55 от Козлодуй

    6 1 Отговор
    Бля -бля и нищо конкретно.

    18:23 29.03.2026

  • 102 Аз съм веган

    9 1 Отговор
    Мунчо по-добре да не говори, че много му личи тъпотата.

    18:23 29.03.2026

  • 103 Не мен ми стана ясно

    8 2 Отговор
    Радев с неговата политическа формация ще бори международното положение. Като го пребори ще пребори и световния глад.

    18:24 29.03.2026

  • 104 До там

    3 4 Отговор
    са ни докарали евро началниците, че и Крали Марко да сложим отпред и той ще катастрофира. Само още в гореща война не са ни включили. Положението е сериозно.

    18:28 29.03.2026

  • 105 Пламен

    9 2 Отговор
    Който е ходил в казармата знае , че фуражките за работа не стават . Те са мързеливи и крадливи .
    Аз съм ги виждал как крадяха ежедневно каквото им падне - цимент , бензин , храна , пари чрез ,,фактури" , въглища и дърва за отопление ...

    П.С.
    Две години , два месеца и два дена бях в 24-260. Това е мото-стрелкови полк Елхово . Много добре знам какво педставляват тея шапкари .

    Коментиран от #112

    18:30 29.03.2026

  • 106 Я съм Олигархия

    5 0 Отговор
    и Не съм чак толкоз Лека че да се оставя на некви самозвани Комплексари

    18:37 29.03.2026

  • 107 ДЪХА СУПАТА

    7 2 Отговор
    А КОЙ ШЕ ПЛАЩА НА БОТАШ ТИРЦИЯ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ЛИ ? Ще.спрем натиска за.да могат Реал сектор те да го плащат по леко.Хитру

    18:37 29.03.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 И ВСИЧКО ТОВА

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "Пламен":

    Пламчо е от системата от тати и мама. Демон-крацията се казва тя защото особенно преди двадесет тридесет години беше АД приватизация делба нови бизнес- менти работодатели няма работа добра безпаричие . Почти Всички се юрнаха пари да правят да подражават на дебелите близнета и техните сателити изоставиха децата си. Със колата до школото и до там. ЖИВОТА ПРИ ПРЕХОДА СТАНА АД.

    18:40 29.03.2026

  • 110 Дядо Кънчо

    5 1 Отговор
    От града съм и с куфар отивам на село. В такова село в планината, дето все още истнее и там няма ТеКеЗеСарски управници. Там има всичко. Напълвам куфара с храна, плащам и се връщам обратно в градчето да работя. Така правя всеки две седмици. Радостен съм, че все още мога да си купя това що отглеждаше баба ми и дядо ми, преди да им изземат земята и да ги натикат да работят за комунистите като роби.

    18:44 29.03.2026

  • 111 Хжгххййбф

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Здрасти":

    Айде ела ма пепейке

    18:45 29.03.2026

  • 112 БИЛ СЪМ И ВОЙНИК

    3 4 Отговор

    До коментар #105 от "Пламен":

    И военен. Такова нещо нямаше. Болшенството офицери и сержанти бяха примерни. Законите го налагаха това. Имаше страхопочитание и морал. Да имаше и такива пламенен вожде тууулупов но бяха малко предимно началник складове Които бъркаха и меда и си облизваха пръстите и до там. Милионери милиардери НЯМАШЕ . СЕГА МОРАЛ ДОСТОЙНСТВО НЕМА.

    Коментиран от #120

    18:48 29.03.2026

  • 113 КЪНТРИ КЛУБ

    3 0 Отговор
    ЗА ПАРТИЯ И ПРОГРАМА БЕЗ ДА ИМА УСЛОВИЕ ПИСМЕННО ДОКУМЕНТИРАНО ЗА ПАРЛАМЕНТ И.ПРЕЗИДЕНТ И ПАРТИИ КОПИЯ ПРИ НЕЙЗПЪЛНЕНИЕ ПОЕМАНЕ.НА ОТГОВОРНОСТ СЪДЕБНА И ПОДАВАНЕ НА ОСТАВКА ВЕДНАГА И НАПУСКАНЕ ВЕДНАГА ПАРЛАМЕНТА ПРИ НЕЙЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМАТА НА СПЕЧЕЛИЛАТА ПАРТИЯ.О СТАНСЛОТО Е МРЖЕ ДА ТЕ.ЛАЖЕМ. С ДРУГИ ДУМИ.КУПЕ ВЛАЧЕ.РЕЙС.

    18:50 29.03.2026

  • 114 Пламен

    8 2 Отговор
    Един първите ми спомени от родната казарма .
    Старшинката Печерезов ( 24-260-66) след вечерна проверка строи нас , новобранците, и ни поведе към склада за въглища . Той ни накара да напълним чувалите и после ни даде ,,Ходом МАРШ" към оградата на полка . Там имаше въоръжн пост , но виждайки пагона на старшинката се направи че не вижда .

    Прескачахме оградата и прехвърлахме чувалите ...
    Аз разбрах какво представляват тея кумунисти и го запомних за цял живот .

    18:57 29.03.2026

  • 115 РАДЕВ ЩЕ ВИ ИЗДУХА

    0 8 Отговор
    ОТ РАЗ ТУУЛУПА ШИША И ВАС ТУК ПЕНЕЩИ СЕ ОБИЖДАЩИ. БИЛЕ СМЕ ФАТМАЦИ БИЛЕ СМЕ ЗЕЛЕНИ ЧОРАПИ. НО ЗНАЙТЕ МНОГО СЕМЕЙСТВА СА ПРИЯТЕЛИ РОДА И ПО МОИ НАБЛЮДЕНИЕ СЪС ДРУГИТЕ ЖЕЛАЕЩИ СВОБОДА И ПРАВДИ НАД 2 МИЛИОНА ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА РАДЕВ.

    18:57 29.03.2026

  • 116 Само това което не е обещал !

    4 1 Отговор
    Само него не е изпълнил !!!

    Блаженни са вярващите ...

    19:02 29.03.2026

  • 117 Никой

    0 4 Отговор
    Така или иначе той ще е новият ни управник - енергичен и няма злоба в него.

    19:04 29.03.2026

  • 118 Повдига ми се

    4 1 Отговор
    от тоя шмекер.

    19:09 29.03.2026

  • 119 Което се оказа фейк нюз,

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тома":

    фотошоп и постановка, доказано в 4 независими лаборатории в света.
    Не съм боковист, но мразя да се разпространяват фейкове далеч след като са разобличени.
    Да ти имам аргумента! Плюй Боко с някоя истина, не с доказана лъжа.

    19:13 29.03.2026

  • 120 Дядо Кънчо

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "БИЛ СЪМ И ВОЙНИК":

    НЯМАЛО ПО ВРЕМЕ НА КОМУНИЗМА

    МИЛИАРДЕРИ?

    Та то Вождовете на Комунистите в ПАРТИЯТА БКП бяха МИЛИАРДЕРИТЕ!
    Ти знаеш ли каква е разликата между Фашизъм, Комунизъм и Демокрация?
    Дефиниция за Фашизъм - когато Корпорациите управляват Правителството и няма значение на кого гласува народа. Правителството е управлявано от корпорациите.
    Дефиниция за Комунизъм - Правителство на Комунистическата партия БКП стават Корпорацията и народа задължително отива да гласува за Билионерите Комунисти в БКП и който е против комунистите го пращат в концлагерите. На Селяните им е иззета земята и селата остават пусти. Референдумите са забранени. Нямаш право на Свобода на Словото.
    Дефиниция за Демокрация - Народа избира Правителството. Корпорациите работят за народа. Правителството бди някоя корпорация да не започне да управлява. Всеки иновативен човек може да отвори бизнес и да просперира и да стане Милионер и даже Билионер. Ковбоите - селаните си имат земя. Правителството Бди Средната класа - Милионерите да е висока и тогава целият народ става Богат. Законите се променят чрез Референдум! Може да си приказваш и вярваш в каквото си искаш - Свобода на Словото!

    19:19 29.03.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Никой

    0 1 Отговор
    Важното е - Мутрите от ГЕРБ да си стоят по домовете. Откъде накъде - някакви напълно неграмотни хора ще дават "тон за песен".

    Както са дошли - така и да си отидат.

    19:27 29.03.2026

  • 123 Пламен

    2 0 Отговор
    Ало , военните , дето ми цъкате минусчета ...
    Вие чували ли сте за отбранителната линия ,,Крали Марко" на турската граница ?
    Вие хабер имате ли какво крадене падна там ?
    Цъкайте си минусчетата , ама мен не можете да убедите , че военните са читави .

    А и ЗКПЧ-овцифер беше най-презряната длъжност в казаармата . Визирам един Гълъб .

    19:28 29.03.2026

  • 124 хмммм

    4 0 Отговор
    долен популист

    19:28 29.03.2026

  • 125 Фори

    3 0 Отговор
    Радев е агент на КГБ. Какъв патриот е служителя на чужди интереси?

    19:34 29.03.2026

  • 126 Радефф

    2 0 Отговор
    Натиск върху Българската икономика няма да има. Ще се погрижа просто да няма такава икономика и последните и остатъци. Зиг Тръмп!

    19:36 29.03.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Напротив

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "прогресивна простотия":

    Не е робски и затова ви изгони! Сега ревете по форумите!

    19:42 29.03.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Перо

    1 0 Отговор
    Нищо ново под слънцето! Същите локуми, които чуваме от 36 г. И как ще се получат обещанията с ПП/ДБ?

    19:48 29.03.2026

