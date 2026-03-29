Румен Радев: "Прогресивна България" ще работи за преустановяване на натиска върху българската икономика

"Прогресивна България" ще работи за преустановяване на натиска върху българската икономика и на идеологията в икономиката.

Това заяви президентът (2017-2026 г.) и лидер на коалиция „Прогресивна България“ Румен Радев на среща с граждани в Габрово. Радев подчерта, че не е нормално сами да унищожаваме енергетиката и промишлеността си, за да угодим на странни идеологии, от които започват да се отричат и самите им създатели. Той добави, че в самия ЕС вече се преосмисля зеленият преход и закриването на ядрената енергетика.

Необходим е прагматичен подход към развитието на икономиката на България, който да я изведе от кризата, посочи още Румен Радев и открои инфлацията и растящи цени, които не само удрят по джоба, но вече имат и тежък социален ефект върху живота на стотици хиляди българи.

„Вчера по пътя се отбих в едно село, влязох в магазина и попитах продавачката как се справят хората. Тя извади една тетрадка и ми каза: „Ето така се справят. Всичко вече е на вересия. Хората едва смогват да изкарат до половината на месеца и просто не знам как ще продължим”, заяви Радев.

Румен Радев определи като сериозно предизвикателство пред страната ни състоянието на здравеопазването, като припомни, че България е шампион в ЕС по брой болници и брой болнични легла на глава от населението.

„Защо са създадени толкова много болници - защото моделът на българското здравеопазване е насочен така, че само да се завъртим около болницата и да ни вкарат вътре. И ако не влизаме, поне да напишат, че сме в болница - лежали, престояли, за да може да се вземат парите от клиничните пътеки. На това трябва да му сложим край и да вървим към истински модел на здравеопазване, който влага парите в профилактика, в превенция, в ранна диагностика“, заяви Румен Радев.

Лидерът на „Прогресивна България” отново подчерта необходимостта от адекватна и бърза система за спешна медицинска помощ, която да действа в рамките на т.нар. „златен час” и напомни борбата на президентската институция да внесе в Плана за възстановяване и устойчивост системата за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS), въпреки отказа на тогавашното правителство.