Новини
България »
София »
Асен Василев: На хората наистина им е писнало. Искат веднъж завинаги да се приключи с модела Борисов-Пеевски
  Тема: Избори

29 Март, 2026 18:52 1 002 66

  • асен василев-
  • корупция-
  • продължаваме промяната-
  • реформи-
  • всс-
  • съдебна реформа

Основен акцент за ПП-ДБ е съдебната реформа

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От началото на предизборната кампания предаването „120 минути“ на bTV кани по регламент, изработен от телевизията, водачи на листи на партиите и коалициите, които се явяват на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

На база на данните от социологическите агенции, с които bTV работи, поканите са към водещите политически формации и тези, които са около 4-процентната бариера. От ПП-ДБ на 29 март гостуват Асен Василев - водач в 29-и МИР - Хасково и 16-и МИР- Пловдив-град и Малена Малчева - кандидат за народен представител в Бургас и в 23 МИР-София.

Двамата очертаха приоритетите на коалицията – съдебна реформа, ограничаване на влиянието на „стария модел“ и повече политики за младите.

Според Асен Василев протестната енергия не е изчезнала, а продължава да се натрупва.

„На хората наистина им е писнало. Искат веднъж завинаги да се приключи с модела Борисов-Пеевски и да спрат да ги крадат през бюджета. Много е важно хората да излязат и да гласуват, за да може Пеевски и Борисов да паднат под 80 депутата и да се съберат 160 гласа за съдебна реформа“, заяви той.

Едно от новите лица в листите - Малена Малчева – обясни мотивацията си да влезе в политиката.

„Откакто се помня, гледам как ни лъжат и ни крадат. Дошло ми е до тук. Писна ни да стоим отстрани. Трябва да има политики, които наистина да помагат на младите хора, защото пари има – въпросът е как се харчат“, обясни Малчева.

Василев отправи директни критики към други политически формации, включително към Румен Радев.

„В листите има много компромисни фигури и хора от старата система. Това няма как да доведе до реална промяна. Не може да говориш, че ще бориш олигархията, а да разчиташ на хора, свързани с нея“, коментира Василев.

Основен акцент за ПП-ДБ е съдебната реформа.

„Трябва да се избере нов Висш съдебен съвет без зависимости и да се прекрати възможността главният прокурор да влияе по конкретни дела. Без 160 гласа няма как да се случи истинска реформа“, посочи Василев.

Сред предложените мерки е и сериозна административна реформа.

„Няма нужда от 20 министерства. Могат да станат 12. Това ще намали администрацията и ще ускори работата. Културата и туризмът могат да бъдат едно министерство – така ще има по-добра координация. Това, което казваме, е, че в държавната администрация има хора, които си вършат работата и които наистина работят. Всички, които са в държавната администрация, знаят, че има и доста хора, които са там просто, защото са човек на някой. Или по стечение на обстоятелства и не вършат абсолютно никаква работа. Даже пречат. И този процес в Министерство на финансите 22-23 година се случи. Едни 15% си тръгнаха от състава. Не стана по-зле работата на Министерство на финансите. Нито пък нещо се забави или затлачи, даже бих казал, че се забързаха нещата“, коментира Василев.

Малчева постави акцент върху политики, насочени към младите хора.

„Само от спестяването на разходи, като например охраната на Борисов и Пеевски, могат да се построят детски градини. Трябва пълна забрана на рекламата на хазарт - не само по телевизията, а и навсякъде в публичното пространство“, обясни тя.

На въпрос за евентуално сътрудничество с ГЕРБ, Василев беше категоричен:

„Никакъв шанс. Първо – не им вярваме. Второ – няма как да говорим за реформи с хора, свързани със стария модел.“


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я съм Олигархия

    12 10 Отговор
    и Не съм чак толкоз Лека че да се оставя на некви самозвани Комплексари

    Коментиран от #19

    18:53 29.03.2026

  • 2 хаха

    23 8 Отговор
    ... речИ сглобения шопар прАсен ...

    Ае бегай бе сглобена Тиква Новоначалска вГЗраждана!

    18:54 29.03.2026

  • 3 Пич

    28 11 Отговор
    Аха, но освен този модел, искаме да приключи и модела Петрохан!!! На извратеняците които мразят България, като дори имената си мразят, и се наглодаксонеят, па украински знамена веят!!!

    Коментиран от #20

    18:55 29.03.2026

  • 4 глас от народа

    27 6 Отговор
    не само и от вас ни писна искаме и вие да се махнете не само дбебелаците!!!

    18:55 29.03.2026

  • 5 ьТВ

    33 8 Отговор
    Гледам Кокорчо и някаква нахакана млада каруцарка ще борели корупцията хаха

    18:55 29.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДрайвингПлежър

    23 5 Отговор
    Тва малкото е толкова брутално тъпо... а има и още една Бодакова - тя малко по-умна, ама като цяло същата малоумна работа.

    Ако тия пиклета ще оправят държавата по-добре да гласувам направо за Пеевски! По-добре мутра, отколкото джен-зетка

    18:55 29.03.2026

  • 8 цгд

    11 4 Отговор
    на мазохисти никога не им писва

    18:56 29.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Спеца

    21 4 Отговор
    Пак го е клатил.

    Коментиран от #18

    18:56 29.03.2026

  • 11 Нехис

    21 4 Отговор
    Г-н Ко;;;корев, нямаш право да се изказваш от мое име, защото на мен не ми е писнало. Писнало ми е само от измамници като теб, теглещи кредити и фалшифициращи избори!

    18:56 29.03.2026

  • 12 Пустиня(к)

    7 7 Отговор
    Бе кво става днеска, бе? Цел ден го нема бацко да са изтропа уикенда и да развали настроението на българите! Къде са покри тоя мишок?

    Коментиран от #35

    18:59 29.03.2026

  • 13 Софиянец

    15 5 Отговор
    Също така и със селтата ппдб-ли петрохански педофили!

    18:59 29.03.2026

  • 14 ха ха

    5 2 Отговор
    абе тоя какви ги приказва , някои обиди се плащат с кръв , иначе мъртвите се обръщат в гробовете и живота става безмислен

    19:00 29.03.2026

  • 15 Лена

    15 4 Отговор
    Тоа пък откъде знае от какво им е писнало на хората.

    19:00 29.03.2026

  • 16 Левски

    9 6 Отговор
    Вие работихте с този модел, затова хората ще гласуват за Радев.

    19:00 29.03.2026

  • 17 010101

    4 6 Отговор
    Тая любовница ли му е на тоя?

    Коментиран от #21

    19:00 29.03.2026

  • 18 Асан Насилев

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "Спеца":

    имаш в предвид недоклатил

    Коментиран от #30

    19:01 29.03.2026

  • 19 На хората им е писнало

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Я съм Олигархия":

    От модела Петрохан

    19:01 29.03.2026

  • 20 Без майтап

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Има модел Пропаганда който внуши модел Петрохан.

    Коментиран от #32, #33

    19:02 29.03.2026

  • 21 Асан Насилев

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "010101":

    Секретарка ми е. Както Киро Брадата има еугЛена, така и аз си взех пиар-че. С двойна гуша като моята.

    19:02 29.03.2026

  • 22 Забелязал

    16 8 Отговор
    Бочко поне магистрали строеше,е беха малко скъпи и некачествени , но строеше.А ПП-то изпокрадоа всичко.

    Коментиран от #25

    19:03 29.03.2026

  • 23 Евгени от Алфапласт

    13 2 Отговор
    На колко лазарника е това, младото месце?

    19:04 29.03.2026

  • 24 Симо

    9 11 Отговор
    България се нуждае от държавник с характер и гръбнак като Радев!!
    А не от сектата от меки китки и амбреажи ПП-ЛГДБ !

    Коментиран от #40

    19:04 29.03.2026

  • 25 Дупничанин

    7 10 Отговор

    До коментар #22 от "Забелязал":

    Е, то щото баце не крадеше. Хич таман.😂

    19:05 29.03.2026

  • 26 Асена василева

    12 3 Отговор
    Аз затова правих сглобка с боко и пеевски и пих мазното бяло кафе 😋😋😋😋

    19:10 29.03.2026

  • 27 Как в тази партия ПП и ДБ

    10 2 Отговор
    се събира цялата из мет на България! Ей го и това нещо на 22 години и закърмено с лъжа и наглост, много са гнусни ПП и ДБ!

    19:11 29.03.2026

  • 28 Ами хайде де !

    5 8 Отговор
    приключете ги тея Борисов и Пеевски. Дрони нямате ли?

    19:14 29.03.2026

  • 29 модела си има име и се казва

    7 4 Отговор
    Атлантизъм !

    19:15 29.03.2026

  • 30 не Вре

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Асан Насилев":

    от Модела Крастава жаба

    19:17 29.03.2026

  • 31 Големдебил

    19 2 Отговор
    Асинки,а на мен ми писна от теб.Не съм те опълномощил да говориш от мое име.Ти не си народа,недоразумение крадливо.

    19:18 29.03.2026

  • 32 Мнение

    10 3 Отговор

    До коментар #20 от "Без майтап":

    Да ве, всички регистрирани случаи на п.дофилия в последните години СЪВСЕМ СЛУЧАЙНО СА ОТ ХОРА СВЪРЗАНИ С ППДБ?!
    ПОСЛЕДНИЯТ СЛУЧАЙ ОТ СЛИВЕН: БАЩА ПОСЯГА НА 5 ГОДИШНОТО СИ МОМИЧЕНЦЕ, А БРАТ МУ КАНДИДАТ ДЕПУТАТ КЪМ ППДБ???!!!
    СЪВСЕЕЕЕЕМ СЛУЧАЙНО???!!!
    КАКТО БЕ СЛУЧАЙНО, ЧЕ ОНЯ ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕ, ОТ ППДБ, ПОСТАВЯШЕ КАМЕРИ ПО ТОАЛЕТНИТЕ НА ДЕЦАТА???
    ИЛИ ПЪК СЪВСЕМ СЛУЧАЙНО УЧИЛИЩЕ "КОСМОС" (МАЙ БЕШЕ), ОТ КЪДЕТО БЕ УБИТОТО ДЕТЕ ОТ КАЗУСА ПЕТРОХАН??? А ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ (КМЕТА НА СОФИЯ ОТ ППДБ) СЪВСЕМ СЛУЧАЙНО ДАРИЛ НЯКОЛКО СТОТИН ХИЛЯДИ ЛЕВА НА ВЪПРОСНОТО НПО- ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ???


    ТВА СЪЩО КАКТО С ЕВРОТО, ЧЕ НЯМАЛО ВРЪЗКА С ИНФЛАЦИЯТА?! ВИНОВНА БИЛА ПОЗИЦИЯТА НА МАРС СПРЯМО ЗЕМЯТА?!

    ППДБ МОМЕНТАЛНО В ПАНДИЗА, ЗАЕДНО С ГЕРБ И ДПС!!!

    Коментиран от #38

    19:19 29.03.2026

  • 33 Да бе да

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Без майтап":

    Както внуши и модел Борисов-Пеевски

    19:20 29.03.2026

  • 34 Само предлагам

    8 1 Отговор
    Хубаво е да се направи национална кампания за събиране и изхвърляне на боклука Само така няма да има повече прогресивни пудели шарлатани наглеци и крадци като този

    19:21 29.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Срамът

    1 4 Отговор
    Срамна работа е да наричаме подобни силови застрахователи с три букви ... "партньори" - та те ни рекетират икономичеси, политически и военно постоянно. Галсаувайте за още евроатлантисъм и войната скоро ще е на наша територия.

    19:23 29.03.2026

  • 37 Петроханци

    9 1 Отговор
    бяха в коалици с Боко и Шиши!Казваха,че Шиши се е бил променил!

    19:23 29.03.2026

  • 38 Държавата на баламурниците

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Мнение":

    Какъвто вожда такова и племето до него

    19:24 29.03.2026

  • 39 Един

    10 3 Отговор
    Този оръфлек и онези от Партията на Румборак, ама едни и същи глупости фъфлят. И те на хората им било писнало, хората туй, хората онуй. Сякаш една крадлива майка ги е раждала. Типични кадри на БкП и ДС. Мисъл нула, идея нула, перспектива голяма нула.

    19:24 29.03.2026

  • 40 Зъл пес

    7 5 Отговор

    До коментар #24 от "Симо":

    За безгръбначния плазмодии мунчо ли хортуваш?

    19:25 29.03.2026

  • 41 ФАКТИ

    8 2 Отговор
    ТОЯ ПЪК Е ОТ КОЧИНАТА НА ЛИБЕРАСЧЕТАТА И ПУДЕЛИТЕ С ПАЧКИТЕ. МНОГО БУКЛУК.

    19:25 29.03.2026

  • 42 Боко (неуловимия) тайния крадец

    4 8 Отговор
    Тоя чува ли се какво говори ????? ГРОБ пак ще е първа политическа сила .....ТУ ....ТУУУУ !

    Коментиран от #45

    19:26 29.03.2026

  • 43 Боже

    3 13 Отговор
    Колко жалки същества има тук. Явно им харесва да ги управляват Тикви и прасета. Жалки сте пичове много жалки Панелки, Жигулита и Москвичи.

    Коментиран от #46, #59, #66

    19:26 29.03.2026

  • 44 Кокорчо

    3 2 Отговор
    Да живее проекта у уево!

    19:26 29.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Не Пудел

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Зъл пес":

    Тиквунски, колкото и да квичиш прасешки няма да ви огрее.

    19:33 29.03.2026

  • 48 Перо

    6 1 Отговор
    Системата е сбъркана и непоправима от 1991 г. Една система на държавата, правена от соц. адвокати по бракоразводни дела, която има безброи вратички и недостатъци и безпроблемна за завладяване не е система! За всеки Гл.Прокурор имаше ревове за махане и бяха махнати всички, и какъв е резултата, дойде ред на Сарафов! А Радев само не е обещал, че ще ни оправи за 800 дни!

    19:33 29.03.2026

  • 49 ?????

    6 1 Отговор
    Ъхъ.
    Писнало им е не само от модела Борисов-Пеевски, но и от вас.
    Може би даже малко повече.

    19:33 29.03.2026

  • 50 9568

    4 0 Отговор
    Българина най-обича да му казват от какво му е писнало, какво да прави, как да се чувства и какво да харесва....само да не окаже че точно от ПП му е писнало и хич не ги харесва.

    19:36 29.03.2026

  • 51 Евроатлантик

    4 1 Отговор
    Важно е да се направи отново и пак евроатлантическа сглобка! Както лидерите на ПП, ДБ казаха в изтеклия запис- то ГЕРБ/ ДПС не са истински враг, а само маркетингов враг ! Сглобката, има шанс заедно ГЕРБ/ ДПС + ПП, ДБ да имат 121 депутати и да спрат похода на Радев към властта!

    19:36 29.03.2026

  • 52 Бай Ставри

    2 0 Отговор
    Съдебната реформа ще приключи когато розовото прасе дойде при нас. Ще му сковем едно шкафче, ще му нарежем няколко пачки от стари ПП бюлетини. Ей така, да си ги гледа.

    19:37 29.03.2026

  • 53 Дядо Кънчо

    3 0 Отговор
    Асенчо Василев, ти броиш ли кюлчетата, събирани от Партиите, чрез Банките да текат към Комунистите станали Милиардери? Та то Едно време Вождовете на Комунистите в ПАРТИЯТА БКП бяха МИЛИАРДЕРИТЕ и сега са си същото потекло на Всички Бaджaнаци на БКП - БAДЖАК, БAДЖАНАК, БAДЖАНАЦИ, ШУРOБАДЖАНАК,
    ШУРОБAДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ НА БАЙ ТОШО!

    Асенчо, ти знаеш ли каква е разликата между Фашизъм, Комунизъм и Демокрация?
    Дефиниция за Фашизъм - когато Корпорациите управляват Правителството и няма значение на кого гласува народа. Правителството е управлявано от корпорациите.
    Дефиниция за Комунизъм - Правителство на Комунистическата партия БКП стават Корпорацията и народа задължително отива да гласува за Билионерите Комунисти в БКП и който е против комунистите го пращат в концлагерите. На Селяните им е иззета земята и селата остават пусти. Референдумите са забранени. Нямаш право на Свобода на Словото.
    Дефиниция за Демокрация - Народа избира Правителството. Корпорациите работят за народа. Правителството бди някоя корпорация да не започне да управлява. Всеки иновативен човек може да отвори бизнес и да просперира и да стане Милионер и даже Билионер. Ковбоите - селаните си имат земя. Правителството Бди Средната класа - Милионерите да е висока и тогава целият народ става Богат. Законите се променят чрез Референдум! Може да си приказваш и вярваш в каквото си искаш - Свобода на Словото!

    19:38 29.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Гласът

    1 1 Отговор
    ...огън и жупел да се сипе...ГЕРБ винаги си има 20-25℅.. електорална подкрепа...което ги превръща в незаобиколим фактор...било е!...Е!....и ще бъде...ТОЧКА

    19:38 29.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    На хората ни е писнало и от модела Сорос,Петрохан,педофилия и п•••расия налагани от боклуците от ппдб

    19:39 29.03.2026

  • 58 ШЕФА

    3 1 Отговор
    Ася,вярно че ни е писнало от престъпниците Тулупа и Прасето,и искаме да ги видим в затвора,НО от вас ПП-ДБ Педоф.... и Пед...... направо ни се ПОВРЪЩА,вие сте най долната из.ет ,вие сте Тулупа и Прасето от женски род.

    19:39 29.03.2026

  • 59 ПРИПОМНЯНЕ

    3 3 Отговор

    До коментар #43 от "Боже":

    ГEРБ и Бoйкo - знaчи ХЛЯБ И РAБOТA ЗA БЪЛГAРCКИЯ НAРOД...Вcичкo другo e "пунтa мaрa"....Нeкaдърницитe ce дрaзнят oт Бoйкo, зaрaди cтрoeжите нa мaгиcтрaли, oбщecтвeни cгрaди, вoдoпрoвoди и т.н., с което ги кара да осъзнаят своята непотребност като хора.
    Бeз Бoйкo и ГEРБ тeжки дни ни oчaквaт, зa рaдocт нa Митрoфaнoвa.

    19:39 29.03.2026

  • 60 Варна

    4 1 Отговор
    Ако някой гласува за тези жалки лъжци,некадърници и крадци ПП-ДБ е 100 % идио....

    19:40 29.03.2026

  • 61 Ненка

    4 1 Отговор
    Този петроханец защо говори от името на народа?А на мен ми писна от вас-ПП.Добре,че оня глупак и мустакатата ги разкарахте.Както и Пинокио който беше абсолютен дръвник.

    19:41 29.03.2026

  • 62 Хо хо

    3 1 Отговор
    След Спеца и Шоферчето, Нереза Мирча от Крушари се е нагърбил с нелицеприятната работа да го обслужва по задължение. За мазната косичка даже и дума да не става. Толкова е нежен.

    19:44 29.03.2026

  • 63 И така

    4 1 Отговор
    Не познавам хората,за които говори Кокорчо,ама на мен ми е писнало от лъжите,наглостта,лицемерието и некадърността на сектата Петрохански Помияри

    19:45 29.03.2026

  • 64 Ани

    3 1 Отговор
    Както добре помним, ПП спря строителството на магистрали и с това развитието на инфраструктурата на България и в частност Северна България. Това е достатъчно да гласувам срещу ПП до гроб.

    19:45 29.03.2026

  • 65 Асен

    2 0 Отговор
    Асенке, какво стана от 120 депутата, 4 ли 5 място на изборите, как се чувстваш, като Радев те изпързяла като пудел?

    19:46 29.03.2026

  • 66 Точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Боже":

    Предпочитам мъже пред пе....ли и пе......фили

    19:50 29.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове