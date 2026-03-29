Асен Василев: На хората наистина им е писнало. Искат веднъж завинаги да се приключи с модела Борисов-Пеевски

От началото на предизборната кампания предаването „120 минути“ на bTV кани по регламент, изработен от телевизията, водачи на листи на партиите и коалициите, които се явяват на предсрочните парламентарни избори на 19 април.
На база на данните от социологическите агенции, с които bTV работи, поканите са към водещите политически формации и тези, които са около 4-процентната бариера. От ПП-ДБ на 29 март гостуват Асен Василев - водач в 29-и МИР - Хасково и 16-и МИР- Пловдив-град и Малена Малчева - кандидат за народен представител в Бургас и в 23 МИР-София.
Двамата очертаха приоритетите на коалицията – съдебна реформа, ограничаване на влиянието на „стария модел“ и повече политики за младите.
Според Асен Василев протестната енергия не е изчезнала, а продължава да се натрупва.
„На хората наистина им е писнало. Искат веднъж завинаги да се приключи с модела Борисов-Пеевски и да спрат да ги крадат през бюджета. Много е важно хората да излязат и да гласуват, за да може Пеевски и Борисов да паднат под 80 депутата и да се съберат 160 гласа за съдебна реформа“, заяви той.
Едно от новите лица в листите - Малена Малчева – обясни мотивацията си да влезе в политиката.
„Откакто се помня, гледам как ни лъжат и ни крадат. Дошло ми е до тук. Писна ни да стоим отстрани. Трябва да има политики, които наистина да помагат на младите хора, защото пари има – въпросът е как се харчат“, обясни Малчева.
Василев отправи директни критики към други политически формации, включително към Румен Радев.
„В листите има много компромисни фигури и хора от старата система. Това няма как да доведе до реална промяна. Не може да говориш, че ще бориш олигархията, а да разчиташ на хора, свързани с нея“, коментира Василев.
Основен акцент за ПП-ДБ е съдебната реформа.
„Трябва да се избере нов Висш съдебен съвет без зависимости и да се прекрати възможността главният прокурор да влияе по конкретни дела. Без 160 гласа няма как да се случи истинска реформа“, посочи Василев.
Сред предложените мерки е и сериозна административна реформа.
„Няма нужда от 20 министерства. Могат да станат 12. Това ще намали администрацията и ще ускори работата. Културата и туризмът могат да бъдат едно министерство – така ще има по-добра координация. Това, което казваме, е, че в държавната администрация има хора, които си вършат работата и които наистина работят. Всички, които са в държавната администрация, знаят, че има и доста хора, които са там просто, защото са човек на някой. Или по стечение на обстоятелства и не вършат абсолютно никаква работа. Даже пречат. И този процес в Министерство на финансите 22-23 година се случи. Едни 15% си тръгнаха от състава. Не стана по-зле работата на Министерство на финансите. Нито пък нещо се забави или затлачи, даже бих казал, че се забързаха нещата“, коментира Василев.
Малчева постави акцент върху политики, насочени към младите хора.
„Само от спестяването на разходи, като например охраната на Борисов и Пеевски, могат да се построят детски градини. Трябва пълна забрана на рекламата на хазарт - не само по телевизията, а и навсякъде в публичното пространство“, обясни тя.
На въпрос за евентуално сътрудничество с ГЕРБ, Василев беше категоричен:
„Никакъв шанс. Първо – не им вярваме. Второ – няма как да говорим за реформи с хора, свързани със стария модел.“
1 Я съм Олигархия
Коментиран от #19
18:53 29.03.2026
2 хаха
Ае бегай бе сглобена Тиква Новоначалска вГЗраждана!
18:54 29.03.2026
3 Пич
Коментиран от #20
18:55 29.03.2026
4 глас от народа
18:55 29.03.2026
5 ьТВ
18:55 29.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
ДрайвингПлежър
Ако тия пиклета ще оправят държавата по-добре да гласувам направо за Пеевски! По-добре мутра, отколкото джен-зетка
18:55 29.03.2026
8 цгд
18:56 29.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Спеца
Коментиран от #18
18:56 29.03.2026
11 Нехис
18:56 29.03.2026
12 Пустиня(к)
Коментиран от #35
18:59 29.03.2026
13 Софиянец
18:59 29.03.2026
14 ха ха
19:00 29.03.2026
15 Лена
19:00 29.03.2026
16 Левски
19:00 29.03.2026
17 010101
Коментиран от #21
19:00 29.03.2026
Асан Насилев
До коментар #10 от "Спеца":имаш в предвид недоклатил
Коментиран от #30
19:01 29.03.2026
На хората им е писнало
До коментар #1 от "Я съм Олигархия":От модела Петрохан
19:01 29.03.2026
Без майтап
До коментар #3 от "Пич":Има модел Пропаганда който внуши модел Петрохан.
Коментиран от #32, #33
19:02 29.03.2026
Асан Насилев
До коментар #17 от "010101":Секретарка ми е. Както Киро Брадата има еугЛена, така и аз си взех пиар-че. С двойна гуша като моята.
19:02 29.03.2026
22 Забелязал
Коментиран от #25
19:03 29.03.2026
23 Евгени от Алфапласт
19:04 29.03.2026
24 Симо
Симо
Коментиран от #40
19:04 29.03.2026
Дупничанин
До коментар #22 от "Забелязал":Е, то щото баце не крадеше. Хич таман.😂
19:05 29.03.2026
26 Асена василева
19:10 29.03.2026
27 Как в тази партия ПП и ДБ
19:11 29.03.2026
28 Ами хайде де !
19:14 29.03.2026
29 модела си има име и се казва
19:15 29.03.2026
30 не Вре
До коментар #18 от "Асан Насилев":от Модела Крастава жаба
19:17 29.03.2026
31 Големдебил
19:18 29.03.2026
Мнение
До коментар #20 от "Без майтап":Да ве, всички регистрирани случаи на п.дофилия в последните години СЪВСЕМ СЛУЧАЙНО СА ОТ ХОРА СВЪРЗАНИ С ППДБ?!
ПОСЛЕДНИЯТ СЛУЧАЙ ОТ СЛИВЕН: БАЩА ПОСЯГА НА 5 ГОДИШНОТО СИ МОМИЧЕНЦЕ, А БРАТ МУ КАНДИДАТ ДЕПУТАТ КЪМ ППДБ???!!!
СЪВСЕЕЕЕЕМ СЛУЧАЙНО???!!!
КАКТО БЕ СЛУЧАЙНО, ЧЕ ОНЯ ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕ, ОТ ППДБ, ПОСТАВЯШЕ КАМЕРИ ПО ТОАЛЕТНИТЕ НА ДЕЦАТА???
ИЛИ ПЪК СЪВСЕМ СЛУЧАЙНО УЧИЛИЩЕ "КОСМОС" (МАЙ БЕШЕ), ОТ КЪДЕТО БЕ УБИТОТО ДЕТЕ ОТ КАЗУСА ПЕТРОХАН??? А ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ (КМЕТА НА СОФИЯ ОТ ППДБ) СЪВСЕМ СЛУЧАЙНО ДАРИЛ НЯКОЛКО СТОТИН ХИЛЯДИ ЛЕВА НА ВЪПРОСНОТО НПО- ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ???
ТВА СЪЩО КАКТО С ЕВРОТО, ЧЕ НЯМАЛО ВРЪЗКА С ИНФЛАЦИЯТА?! ВИНОВНА БИЛА ПОЗИЦИЯТА НА МАРС СПРЯМО ЗЕМЯТА?!
ППДБ МОМЕНТАЛНО В ПАНДИЗА, ЗАЕДНО С ГЕРБ И ДПС!!!
Коментиран от #38
19:19 29.03.2026
33 Да бе да
До коментар #20 от "Без майтап":Както внуши и модел Борисов-Пеевски
19:20 29.03.2026
34 Само предлагам
19:21 29.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Срамът
19:23 29.03.2026
37 Петроханци
19:23 29.03.2026
38 Държавата на баламурниците
До коментар #32 от "Мнение":Какъвто вожда такова и племето до него
19:24 29.03.2026
39 Един
19:24 29.03.2026
Зъл пес
До коментар #24 от "Симо":За безгръбначния плазмодии мунчо ли хортуваш?
19:25 29.03.2026
41 ФАКТИ
19:25 29.03.2026
42 Боко (неуловимия) тайния крадец
Коментиран от #45
19:26 29.03.2026
43 Боже
Коментиран от #46, #59, #66
19:26 29.03.2026
44 Кокорчо
19:26 29.03.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Не Пудел
До коментар #46 от "Зъл пес":Тиквунски, колкото и да квичиш прасешки няма да ви огрее.
19:33 29.03.2026
48 Перо
19:33 29.03.2026
49 ?????
Писнало им е не само от модела Борисов-Пеевски, но и от вас.
Може би даже малко повече.
19:33 29.03.2026
50 9568
19:36 29.03.2026
51 Евроатлантик
19:36 29.03.2026
52 Бай Ставри
19:37 29.03.2026
53 Дядо Кънчо
Дядо Кънчо
Асенчо, ти знаеш ли каква е разликата между Фашизъм, Комунизъм и Демокрация?
Дефиниция за Фашизъм - когато Корпорациите управляват Правителството и няма значение на кого гласува народа. Правителството е управлявано от корпорациите.
Дефиниция за Комунизъм - Правителство на Комунистическата партия БКП стават Корпорацията и народа задължително отива да гласува за Билионерите Комунисти в БКП и който е против комунистите го пращат в концлагерите. На Селяните им е иззета земята и селата остават пусти. Референдумите са забранени. Нямаш право на Свобода на Словото.
Дефиниция за Демокрация - Народа избира Правителството. Корпорациите работят за народа. Правителството бди някоя корпорация да не започне да управлява. Всеки иновативен човек може да отвори бизнес и да просперира и да стане Милионер и даже Билионер. Ковбоите - селаните си имат земя. Правителството Бди Средната класа - Милионерите да е висока и тогава целият народ става Богат. Законите се променят чрез Референдум! Може да си приказваш и вярваш в каквото си искаш - Свобода на Словото!
19:38 29.03.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Гласът
19:38 29.03.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 стоян георгиев
19:39 29.03.2026
58 ШЕФА
19:39 29.03.2026
59 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #43 от "Боже":ГEРБ и Бoйкo - знaчи ХЛЯБ И РAБOТA ЗA БЪЛГAРCКИЯ НAРOД...Вcичкo другo e "пунтa мaрa"....Нeкaдърницитe ce дрaзнят oт Бoйкo, зaрaди cтрoeжите нa мaгиcтрaли, oбщecтвeни cгрaди, вoдoпрoвoди и т.н., с което ги кара да осъзнаят своята непотребност като хора.
Бeз Бoйкo и ГEРБ тeжки дни ни oчaквaт, зa рaдocт нa Митрoфaнoвa.
19:39 29.03.2026
60 Варна
19:40 29.03.2026
61 Ненка
19:41 29.03.2026
62 Хо хо
19:44 29.03.2026
63 И така
19:45 29.03.2026
64 Ани
19:45 29.03.2026
65 Асен
19:46 29.03.2026
Точно така
До коментар #43 от "Боже":Предпочитам мъже пред пе....ли и пе......фили
19:50 29.03.2026