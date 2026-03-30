Йотова приема шефовете на НАП и КЗП заради цените

30 Март, 2026 06:30, обновена 30 Март, 2026 06:35 1 439 30

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Президентът Илияна Йотова ще се срещне с ръководствата на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите.

Разговорите са по инициатива на държавния глава и в продължение на срещите на Илияна Йотова с представители на различни институции във връзка с мерките за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток.

Възможните механизми за предотвратяване ръста на цените заради кризата президентът обсъди миналата седмица с ръководството на Комисията за защита на конкуренцията, което я информира и за анализите на антимонополния орган на пазара на храни и лекарства.

Днес срещите на държавния глава продължават с ръководствата на Приходната агенция и Комисията за защита на потребителите. Представителите на двете институции ще запознаят Илияна Йотова с резултатите от наблюдението и контрола по въвеждане на еврото и ще обсъдят с нея мерки за преодоляване на икономическите последици от конфликта в Близкия изток.

В петък служебното правителство обяви пакет от мерки за 100 милиона евро в отговор на кризата. Част от тях са насочени към подпомагане на секторите земеделие, транспорт и енергетика. Щаб в Министерския съвет ще следи за непазарно поведение по веригата на доставки, заедно с частния сектор и потребителските организации.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лаф моабет

    25 2 Отговор
    да има ! Загриженост за самите тях и лъвските си порции !

    Коментиран от #20

    06:36 30.03.2026

  • 2 Козунака е двойно нагоре

    23 1 Отговор
    Всички храни са двойно нагоре, това дето бяха в лева сега разликата е, че валутата на етикета е сменена в евро.

    Коментиран от #3

    06:38 30.03.2026

  • 3 Хак

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Козунака е двойно нагоре":

    да ви е леврото !

    Цената: 1лев = 1€ = 1 левро
    1 левро = 100 стоцента
    Приходите: 1 € = 1, 95583 лв.

    06:42 30.03.2026

  • 4 хаберих

    12 2 Отговор
    - Обвиняеми, защо сте влезли три пъти чрез взлом в магазина?
    - Първия път откраднах за жена ми една рокля. Вторият и третият път ходих да я сменям.

    06:56 30.03.2026

  • 5 Винетутуу

    18 0 Отговор
    Докато директорите на държавни институции се наричат "шефове", държавата ще е индианска.

    07:03 30.03.2026

  • 6 Гориил

    13 1 Отговор
    България трябва да побърза с правилната политическа и икономическа ориентация и да не пропуска възможността да стане приятел и партньор на Китай. Да се ​​очаква благосклонност от Брюксел е грешка. Дори войната в Украйна да приключи, деградацията на Европа ще продължи и няма сигурност за бъдещето. В ход е глобално преразпределение на сфери на влияние и ресурси и в тази система Европа няма шанс или перспектива. Времето е срещу вас.

    Коментиран от #17

    07:04 30.03.2026

  • 7 Това са

    10 1 Отговор
    палиативни, водещи до никъде мерки. Намалете по време на кризата ДДС -то на хранителните стоки, поне на 15 %. Съвсем скромен, но изключително наложителен "жест" в момента

    Коментиран от #10, #18

    07:12 30.03.2026

  • 8 ИМИТАТОРИ

    12 2 Отговор
    Защо съществувате??

    07:15 30.03.2026

  • 9 Никой не е гладувал

    10 2 Отговор
    за това същество!

    07:17 30.03.2026

  • 10 Да,да

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Това са":

    Мунчо Решетников Боташов от къде ще си върне парите за предизборната кампания?

    Коментиран от #16

    07:19 30.03.2026

  • 11 мда

    14 2 Отговор
    Правят се на загрижени тия лицемерни боkлуци

    07:23 30.03.2026

  • 12 Боруна Лом

    10 1 Отговор
    И СИТЕ ЩЕ КАЖАТ....НИЕ. НАБЛЮДАВАМЕ ЦЕНИТЕ!

    07:26 30.03.2026

  • 13 ТО ЦЕНИТЕ И АЗ ГИ НАБЛЮДАВАМ

    14 1 Отговор
    Ежедневно. Януари и Февруари Нямаше война, а пак всичко постъпваше точно както в момента.

    Коментиран от #29

    07:36 30.03.2026

  • 14 Питане

    5 2 Отговор
    Де го СИВ /Съвета за Икономическа Взаимопомощ/, де го Варшавския договор.... ???

    07:59 30.03.2026

  • 15 Сетила се Мара

    6 1 Отговор
    да се побара. Напъва за нов мандат, но ще си остане с напъването.

    07:59 30.03.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "Да,да":

    Не му бери грижа...
    Тръбата на Боташ е заустена в джоба му...
    Иначе се очакват подробности от Общата

    08:02 30.03.2026

  • 17 С малка забележка.

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Русия е по-близо. Има големи ресурси. Християнска. Славянска. Сроден език. С китайския ще се озъбим. Пък и китайските работодатели използват калашници, когато преценят. Питай африканците.

    08:06 30.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дори и изцяло

    10 1 Отговор
    да премахнат ДДС, цените пак ще растат, защото целта не е народът да се облекчи. Целта е някой да трупа милиони с официалната подкрепа на политиците. Докато не пратим на май...на,,та и т.н. пазарна икономика, нещата няма да се оправят.

    08:14 30.03.2026

  • 20 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лаф моабет":

    Коментара и никати са точни..... Ще се съберат, ще си поговорят, новините ще ги отразят, а нещата ще си продължат по старому за обикновения български народ... Затова ще гласувам за Възраждане на България, па дано отново да станем държава....

    08:24 30.03.2026

  • 21 Пиене на кафе

    8 1 Отговор
    Ще изпият по едно кафе протестно ! 😀
    Жалкииииии, бепомощниииии, лъжливиииии, винаги обаче там и си вземат паричките !!!!

    Коментиран от #30

    08:30 30.03.2026

  • 22 Магазините за хората ?!?

    2 1 Отговор
    Предполагам че и те са минали на задължително самотаксуване като западните инвеститори и са изгонили клиентите няма начин да не са ги изгонили. Те клиентите живи да ги оплачиш.

    Коментиран от #28

    08:47 30.03.2026

  • 23 ИВАН

    5 1 Отговор
    Хаха, загрижили се, ама си взимат огромните заплати ...

    08:51 30.03.2026

  • 24 Тези хора дето са извикани и госпожата

    3 0 Отговор
    При цялото ми уважение предполагам не ходят да пазаруват лично и не знаят нито какви са цените нито защо е въведено задължително самотаксуване като при ветеринарите не те питат искаш не искаш направо заколение искам да кажа задължително самотаксуване. Министър на търговията има ли няма ли но все тая.

    08:54 30.03.2026

  • 25 кой мy дpeмe

    2 0 Отговор
    а обикновени клиенти докога приема ?

    09:19 30.03.2026

  • 26 ясно виждам

    0 0 Отговор
    Крадат, ама го няма Бойко че да се оправдават. Сега могат да си късат ризите, но всички виждаме ясно кой загроби българите.

    09:38 30.03.2026

  • 27 Щом И Президента Имитира Дейност !

    1 1 Отговор
    Щом И Президента Имитира Дейност !

    Спукана Ни е Работата !

    09:52 30.03.2026

  • 28 Че кой казва ?

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Магазините за хората ?!?":

    Че ние Сме Хора ?

    Някой от Тях !

    Да го Е Казал !

    За това !

    Законаите !

    Не Важат !

    За Нас !

    09:55 30.03.2026

  • 29 всичко эе зарад Алчността !

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "ТО ЦЕНИТЕ И АЗ ГИ НАБЛЮДАВАМ":

    Зарад и Маржа !

    Заради Разликата между Цената на придобиване !

    И Продажната Цена !

    Пазара !

    Да Го !

    Духа !

    10:07 30.03.2026

  • 30 иис

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пиене на кафе":

    Ще се наговорят как да плячкосват когато ПБ "спечели" изборите и после назначат тяхна прокуратура с вежливото съдийствие на ППДБ.

    10:12 30.03.2026

