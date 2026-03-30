Юлиян Попов: Служебното правителство има много голямата амбиция да свърши много неща за много малко време

"Служебното правителството има много голямата амбиция да свърши много неща за много малко време", заяви служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов в ефира на бТВ. Когато си в служебно правителство, искаш за три месеца да свършиш това, което иначе трябва да направиш за четири години. Има елемент на много бързане и това е битка, каза Попов за работата на правителството.

Относно безводието министърът посочи, че водите в България се управляват зле и некомпетентно на законодателно, системно и институционално ниво. След 1989 г. не се замести централизираната система на контрол с нова система, посочи Попов. Той отбеляза, че сега много институции отговарят за различни неща по отношение на околната среда, като тези отговорности не са координирани.

Според Попов тази година ще има режим на водата в градовете, в които имаше режим и миналата година. Много малки населени места ще останат на тежък режим или ще се стигне до безводие, защото нямат необходимата инфраструктура, каза министърът. Според него е недопустимо в страна от Европейския съюз, в системата с изсипани милиарди, да има големи населени места със загуби на вода от 70-80 до 90%.

Попитан за работата на Националния борд по водите, служебният министър каза, че "от този борд нищо няма да излезе".

Попов апелира за деполитизация на системата, а именно управлението на компаниите, свързани с водите, да се отдели от политическите структури като министерства например.

За въглищните централи той каза, че търговията с емисия у нас се разглежда като разход, а това всъщност е приход. Приходите от емисии, събрани миналата година, са 600 млн. евро, които заедно с допълнителните данъци от енергийната система, съставляват Фонда за сигурност на енергийната система, който е 1,3 млрд. евро. Тези средства могат да бъдат изразходвани целево за енергийна бедност и подпомагане на индустрията, посочи служебният министър.

Попитан за проблемите с отпадъците, той каза, че законодателството в тази сфера не е актуализирано. Много категории отпадъци ги няма в закона. Необходима е доста по-сериозна активност и предприемчивост от страна на общините, добави Попов. Той подчерта, че Министерството на околната среда и водите е в голям дълг по отношение на придвижването на няколко законови и други регулаторни инициативи, които да вкарат т.нар. депозитна система и да насърчат въвеждането на принципа "замърсителят плаща", както и да коригират нелогично високите продуктови такси. Попов изрази надежда в следващия месец и половина да се изсветли секторът с отпадъците, който според него е много тъмен сектор. Причината е, че много от начините на формиране на такси са неясни и икономически необосновани.

Попитан защо еко таксите у нас са много по-високи от тези в много от европейските държави, Попов каза, че тези такси са били вдигнати от оползотворяващите организации през миналата година. Това са частни организации, като не съществува директен и надежден контрол върху тях, което е изпуснато в българското законодателство, каза той. Според Попов има лостове, които могат да доведат до промени като въвеждането на нови категории отпадъци, които се изискват от ЕК. Попов съобщи, че МОСВ подготвя пакет законодателни промени и апелира бъдещите депутати да се отнесат сериозно, защото тези промени могат да направят системата по-отчетна, по-прозрачна и с по-голяма конкуренция.