Юлиян Попов: Служебното правителство има много голямата амбиция да свърши много неща за много малко време

30 Март, 2026 07:16 961 12

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Служебното правителството има много голямата амбиция да свърши много неща за много малко време", заяви служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов в ефира на бТВ. Когато си в служебно правителство, искаш за три месеца да свършиш това, което иначе трябва да направиш за четири години. Има елемент на много бързане и това е битка, каза Попов за работата на правителството.

Относно безводието министърът посочи, че водите в България се управляват зле и некомпетентно на законодателно, системно и институционално ниво. След 1989 г. не се замести централизираната система на контрол с нова система, посочи Попов. Той отбеляза, че сега много институции отговарят за различни неща по отношение на околната среда, като тези отговорности не са координирани.

Според Попов тази година ще има режим на водата в градовете, в които имаше режим и миналата година. Много малки населени места ще останат на тежък режим или ще се стигне до безводие, защото нямат необходимата инфраструктура, каза министърът. Според него е недопустимо в страна от Европейския съюз, в системата с изсипани милиарди, да има големи населени места със загуби на вода от 70-80 до 90%.

Попитан за работата на Националния борд по водите, служебният министър каза, че "от този борд нищо няма да излезе".

Попов апелира за деполитизация на системата, а именно управлението на компаниите, свързани с водите, да се отдели от политическите структури като министерства например.

За въглищните централи той каза, че търговията с емисия у нас се разглежда като разход, а това всъщност е приход. Приходите от емисии, събрани миналата година, са 600 млн. евро, които заедно с допълнителните данъци от енергийната система, съставляват Фонда за сигурност на енергийната система, който е 1,3 млрд. евро. Тези средства могат да бъдат изразходвани целево за енергийна бедност и подпомагане на индустрията, посочи служебният министър.

Попитан за проблемите с отпадъците, той каза, че законодателството в тази сфера не е актуализирано. Много категории отпадъци ги няма в закона. Необходима е доста по-сериозна активност и предприемчивост от страна на общините, добави Попов. Той подчерта, че Министерството на околната среда и водите е в голям дълг по отношение на придвижването на няколко законови и други регулаторни инициативи, които да вкарат т.нар. депозитна система и да насърчат въвеждането на принципа "замърсителят плаща", както и да коригират нелогично високите продуктови такси. Попов изрази надежда в следващия месец и половина да се изсветли секторът с отпадъците, който според него е много тъмен сектор. Причината е, че много от начините на формиране на такси са неясни и икономически необосновани.

Попитан защо еко таксите у нас са много по-високи от тези в много от европейските държави, Попов каза, че тези такси са били вдигнати от оползотворяващите организации през миналата година. Това са частни организации, като не съществува директен и надежден контрол върху тях, което е изпуснато в българското законодателство, каза той. Според Попов има лостове, които могат да доведат до промени като въвеждането на нови категории отпадъци, които се изискват от ЕК. Попов съобщи, че МОСВ подготвя пакет законодателни промени и апелира бъдещите депутати да се отнесат сериозно, защото тези промени могат да направят системата по-отчетна, по-прозрачна и с по-голяма конкуренция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Аз,достатъчно ли е?

    12 2 Отговор
    Неможачите служебници да не се правят на велики,днес са тук, утре ги няма. Да си гледат изборите и да се махат,наглеците

    07:49 30.03.2026

  • 3 Не им е това работата

    8 2 Отговор
    Те трябва само да организират изборите и приемат удължителен бюджет. Работа на Трайков ли е да подписва 160 анекса по ПВУ. Да осведоми народът анекс по анекс, какво е подписвал. Работа на Добрев ли е да лобира за шистов газ. Работа на Йордан Цонев ли е да внася Законопроект НАП държавна институция да дава данни на български граждани на банки, частни търговски институции. Всички те са НЕЗАКОННИЦИ, предвид Решение на КС за последни избори, в проверени 2000 секции, 46% фалшификации. Или Сглобките, фалшификациите, служебното, гаврата с Конституцията и двойните граждани в управлението на държавата, всичките им Решения са незаконни, защото съставът на НС е незаконен и произтичащи от него Решения и служебни. Незаконен е и приемът на Юрошита, приет от незаконни НС в състава си, с фалшифицирани данни за инфлации и дефицит.
    Докога шепа хратутници с по 20 до 60 000 юрошита заплати, унищожили държавата България ще се гаврят с българите.

    07:58 30.03.2026

  • 4 Георгиев

    0 10 Отговор
    Умен мъж. И компетентен. Сложи Боко или Шиши до него и няма да ги видиш - бледа сянка ще са, като интелект. Направо да си го оставят министър и след изборите.

    Коментиран от #6

    08:14 30.03.2026

  • 5 Фен

    3 0 Отговор
    То при всяка секта е така.

    08:30 30.03.2026

  • 6 Така де

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Георгиев":

    Само че точно този министър не се освободи от нито един служител на Боко и Шиши, нито преди, нито сега. Защо ли? А в системата на МОСВ такива служители, колкото щеш.

    08:40 30.03.2026

  • 7 Майстора

    2 0 Отговор
    Сега им се е паднало да бръкнат в кацата с меда.Така че трябва да се бърза.

    08:46 30.03.2026

  • 8 Никой

    0 0 Отговор
    Приятно Правителство е - като изключим някои "стари муцуни", но такъв е живота - всеки трябва да яде.

    Разбира се - полза няма особена - но все пак.

    08:54 30.03.2026

  • 9 В зависимост

    0 0 Отговор
    От какво и как се справя може да бъде оставяно и по-дълго да управлява. Кризата с нефта добре не направиха глупавата грешка на някой държави да сложат таван на цените на горива. Взеха правилно решение като партия ГЕРБ да дотират цените. Не се решиха да свикат народното събрание за намаляване на данъците като ГЕРБ.
    Разрешиха дерогацията за АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Белене
    И те могат да поръчват части услуги и дори да доизградят проектирани мощности.
    Дерогацията на Руския нефт през Българския Държавен Резерв. Така ще бъде контролиран колко барела ще бъдат купени и НА КОЙ ДЪРЖАВИ НЕФТА ЩЕ ПРЕПРОДАДЕНИ ИЛИ ДАДЕНИ ЗА ПРЕРАБОТКА И СЛЕД ТОВА ПРОДАДЕНИ В НЕЙНАТА ТЪРГОВСКИ МРЕЖИ. ТОК НЕСТАВА ВЪПРОС САМО ЗА БЪЛГАРИЯ. ЗАПОЧНА ИНИЦИЯТИВА НА СОЦИЯЛНОТО МИНИСТЕРСТВО ЗА 40 бг лева в помощ на бедните. Обявени са мерки на стойност 200 милиона бг лева
    За бизнеса за транспортния бизнес , както за туризма и корабния бизнес който е основен за износа селскостопанска продукция.
    Бърза Реакция на това Правителство за сега се справя добре и много добре. Ако върви така с нефта от Русия с резервации на количества нефт за българския резерв и от там препродаване на световни цени от $110 за барел
    Българския Бюджет ще е добре зареден ще има за различи структурни проекти. Андрей има за една седмица 5 6 визити и разговори на високо ниво. Доста активна политика. На правителство доста съгласувано без разногласия координирани действия. ГЕРБ беше приела система пълни на бензиностанциите и в

    09:05 30.03.2026

  • 10 Абе

    2 0 Отговор
    Имайте си амбициите за изборите но нямате работа в украйна т-п-ци

    09:08 30.03.2026

  • 11 Всяко пеавителство

    2 0 Отговор
    Трябва да е нагърбено с такива ангажименти в ,, полза роди,, Тоя кво очаква.... Да взема месечна заплата, колкото народа за година, да Иде кИфтета на промоцийка, да сА вози у лимузината и да ходи в парламента щот го задължават....? Всяко правителство е хубаво да има ангажименти и да ги изпълнява в полза на тези, които са го избрали. Дори и да е служебно!!! Тоя тупан май , май

    09:17 30.03.2026

  • 12 така така

    1 0 Отговор
    Като гледам никаква не я са свършили. Ти защо само им подпяваш?

    11:13 30.03.2026

