Новини
България »
Къде спира водата утре

30 Март, 2026 09:39 1 313 5

  • вода-
  • софийска вода-
  • водоноски

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 31 март (вторник) 2026 г. във връзка с подмяната на спирателен кран в кв. „Симеоново“ и кв. „Бояна“ се налага спиране на водоподаването от 10,00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

кв. „Драгалевци“ от 10:00 до 22:00 часа

кв. „Киноцентъра“ 1, 2, и 3 част от 10:00 ч. до 22:00 часа

кв. „Бояна“ района между ул. „Белите брези“, ул. „Байкал“, ул. „Десислава“ и ул. „Сговорна дружина“ от 11:30 ч. до 23:30 часа

в.з „Беловодски път“ от 11:30 ч. до 23:30 часа

в.з. „Килиите“ от 12:00 ч. до 00:00 часа

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси:

кв. „Драгалевци“ на площада от 22:00 ч. на 31.03.2026 г.

кв. „Бояна“ на площада при ресторант „Боянско ханче“ от 23:30 ч. на 31.03.2026 г.

На 31 март (вторник) 2026 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в кв. „Кумарица“, гр. Нови Искър се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Искърско дефиле“, ул. „Зенит“ и ул. „Китка“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: ул.

„Хаджи Димитър“ и ул. „Банска“.

На 31 март (вторник) 2026 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в кв. „Център“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 13:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“ от №2 до № 32.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“, на паркинга на хотел „Астория“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 5 Отговор
    Много е зле работат с водата в цяла България. Тази сутрин някакъв набеден експерт обвърза нарастването за последните 20 год на София почти 2 пъти поряади много успешната работа на френската фирма концесионер на вода. Та по тоя начин намекна, че ВИК дружествата са на тезгяха за продан.

    Коментиран от #3

    09:42 30.03.2026

  • 2 Сталин

    6 0 Отговор
    Значи комунистите построиха язовири ,канали , водопреносна мрежа,помпени станции и 9 милиона души в България нямаха проблеми с водата ,а сега за 30 години западна демокрация цървулите не могат да поддържат всичко това и да снабдят 6 милиона българи с вода

    09:42 30.03.2026

  • 3 Ганчо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ние можем без вода, не миришем. Да му мислят тези дето природно вунят, даже и след къпане.

    Коментиран от #5

    10:34 30.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пий Банкия всеки ден

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганчо":

    Акционерните дружества искат пари и щерките им да бутилират и продават изворната вода. До 30-та година и къпането може да стане лукс

    11:23 30.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове