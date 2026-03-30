Васил Теризев: София ще пише история с Джиро д’Италия на 10 май

„София е готова да посрещне Джиро д’Италия и да покаже своя дух, енергия и гостоприемство. На 10 май градът ни ще пише история - бъдете част от нея“, прикани всички жители и гости на София кметът Васил Терзиев.
Столицата се подготвя да бъде домакин на финала на третия етап от колоездачната Обиколка на Италия (Giro d’Italia) - събитие от световен мащаб, което ще привлече вниманието на стотици милиони зрители. В последните дни символичното присъствие на талисманчето на надпреварата по улиците на града създаде настроение и засилва усещането за предстоящия голям спортен празник.
В дните до състезанието София ще предложи програма от съпътстващи събития, които ще превърнат града в сцена на големия спорт.
“Кулминацията ще бъде финалът на третия етап, когато погледите на света ще бъдат насочени към столицата”, допълва Терзиев и приканва всички хора да бъдат част от празничната атмосфера.
Вече са активни и официалният сайт, както и Facebook събитието, където може да се следи актуална информация за програмата и подготовката.
Във връзка с провеждането на събитието и необходимостта от осигуряване на безопасна и качествена инфраструктура, Столичната община предприема действия по обновяване и обезопасяване на ключови пътни участъци на територията на града.
Предвидени са ремонтни дейности, както следва:
бул. „Самоковско шосе“ - в участъка от бул. „Копенхаген“ до Софийски околовръстен път;
бул. „Цариградско шосе“ - предвижда се повдигане на капаци на шахти, като към момента се уточнява обхватът на ремонтните дейности в участъка от бул. „Еминеску“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“. За него тече процедура по съгласуване, след което ще бъде предоставена допълнителна информация;
бул. „Цар Освободител“ - в участъка от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Васил Левски“.
Допълнително, Агенция „Пътна инфраструктура“ ще извърши ремонтни дейности по „Самоковско шосе“ в участъка от с. Кокаляне до Софийския околовръстен път.
Екипи на Столичната община извършиха обход на трасето преди две седмици и продължават координацията с всички компетентни институции с цел навременно и качествено изпълнение на дейностите.
1 честен ционист
8 Мурка
До коментар #3 от "Сила":Сюжет за малък разказ------ ПЕТРОХАН на ВЪЛНОЛОМА
09:59 30.03.2026
10 А пък
До коментар #1 от "честен ционист":Кмета се вписа в историята с 70-80 хил. евро за сектата от Петрохан
10:01 30.03.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "честен ционист":Тоя що не са го взели другите боклуци на екскурзията до киева.... А трябвало да вземат и оная тоталитарната вещица, както я нарече заместник-председателя на народното събрание и председател на партия меч.... Поне да сме спестили транспортни разходи и да сме се молили за късмет там да си останат, та да правят компания на Събчо....
10:06 30.03.2026
15 Тити на Кака
Етап от Обиколката на Италия никога не е завършвал в действащо сметище! А Княжеската градина е едно чудесно действащо сметище, с което несъмнено ще удивим света!
10:15 30.03.2026
22 Ганчо
До коментар #1 от "честен ционист":явно колкото разбираш от диагоналните сонди, толкова и от колоездене. Само да не стане отново някой сакатлък с Izrael Premier Tech. Щото бая любов лъсна на предните обиколки.
10:29 30.03.2026
33 Възраждане
До коментар #32 от "Без коментар":Абсолютно! От кога станахме италианска територия?????? О С Т А В К А
14:08 30.03.2026
