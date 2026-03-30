Васил Теризев: София ще пише история с Джиро д’Италия на 10 май

30 Март, 2026 09:51 1 235 34

Кметът приканва всички жители и гости на столицата да бъдат част от празничната атмосфера

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„София е готова да посрещне Джиро д’Италия и да покаже своя дух, енергия и гостоприемство. На 10 май градът ни ще пише история - бъдете част от нея“, прикани всички жители и гости на София кметът Васил Терзиев.

Столицата се подготвя да бъде домакин на финала на третия етап от колоездачната Обиколка на Италия (Giro d’Italia) - събитие от световен мащаб, което ще привлече вниманието на стотици милиони зрители. В последните дни символичното присъствие на талисманчето на надпреварата по улиците на града създаде настроение и засилва усещането за предстоящия голям спортен празник.

В дните до състезанието София ще предложи програма от съпътстващи събития, които ще превърнат града в сцена на големия спорт.

“Кулминацията ще бъде финалът на третия етап, когато погледите на света ще бъдат насочени към столицата”, допълва Терзиев и приканва всички хора да бъдат част от празничната атмосфера.

Вече са активни и официалният сайт, както и Facebook събитието, където може да се следи актуална информация за програмата и подготовката.

Във връзка с провеждането на събитието и необходимостта от осигуряване на безопасна и качествена инфраструктура, Столичната община предприема действия по обновяване и обезопасяване на ключови пътни участъци на територията на града.

Предвидени са ремонтни дейности, както следва:

бул. „Самоковско шосе“ - в участъка от бул. „Копенхаген“ до Софийски околовръстен път;

бул. „Цариградско шосе“ - предвижда се повдигане на капаци на шахти, като към момента се уточнява обхватът на ремонтните дейности в участъка от бул. „Еминеску“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“. За него тече процедура по съгласуване, след което ще бъде предоставена допълнителна информация;

бул. „Цар Освободител“ - в участъка от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Васил Левски“.

Допълнително, Агенция „Пътна инфраструктура“ ще извърши ремонтни дейности по „Самоковско шосе“ в участъка от с. Кокаляне до Софийския околовръстен път.

Екипи на Столичната община извършиха обход на трасето преди две седмици и продължават координацията с всички компетентни институции с цел навременно и качествено изпълнение на дейностите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    15 14 Отговор
    Това джиро ще остане в историята като изданието с най-слаб интерес. Васик дори няма да може да осигури и регулировката, дано поне няма пострадали.

    Коментиран от #10, #13, #22

    09:54 30.03.2026

  • 2 Даааа

    25 2 Отговор
    Не не се за заблуждаваме, София не е готова за нищо.Няма инфраструктура за това.Ще настане пълна тапа, а тези се радват толкова защото ще има пари за крадене.

    09:54 30.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 0 Отговор
    АБЕ ЩЕ ИМА ЛИ БЕНЗИН ИЛИ НАФТА ДА .ДОКАРАТ ВЕЛОСИПЕДИТЕ И ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ ?
    ......
    ТОВА Е ВЪПРОСА :)

    09:57 30.03.2026

  • 5 Сандо

    12 0 Отговор
    А пък някои тарикати ще напишат нови суми с по-няколко нули в сметките си!Дано поне да не ни сполети някой резил,че Джирото се гледа в целия свят.

    09:57 30.03.2026

  • 6 10 май 10 евро/л

    20 2 Отговор
    "погледите на света ще бъдат насочени към столицата” Този петроханец съвсем се е самозабравил.

    09:58 30.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 0 Отговор
    ДО 10 МАЙ , В СОФИЯ ИМА ВЕРОЯТНОСТ
    ДА СЕ ДВИЖАТ САМО БОКЛУЧАРКИТЕ И МЕТРОТО ЩОТО Е НА ТОК :)
    ......

    09:58 30.03.2026

  • 8 Мурка

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Сюжет за малък разказ------ ПЕТРОХАН на ВЪЛНОЛОМА

    09:59 30.03.2026

  • 9 ШЕФА

    24 1 Отговор
    София е затънала в прах,мръсотия ,презастрояване и тн.а тоя ПП-ДБ Педоф.... Пед.... ще прави концерти с нашите пари,иначе той ви кани ! Жалка мижитурка.

    10:00 30.03.2026

  • 10 А пък

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Кмета се вписа в историята с 70-80 хил. евро за сектата от Петрохан

    10:01 30.03.2026

  • 11 Васко ДС-то

    19 0 Отговор
    Да, ще остане в историята колоездчите като почнат да пропадат в дупките по улиците

    10:02 30.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Европеец

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Тоя що не са го взели другите боклуци на екскурзията до киева.... А трябвало да вземат и оная тоталитарната вещица, както я нарече заместник-председателя на народното събрание и председател на партия меч.... Поне да сме спестили транспортни разходи и да сме се молили за късмет там да си останат, та да правят компания на Събчо....

    10:06 30.03.2026

  • 14 пак аз

    12 0 Отговор
    E П М ухо, пак ще eбетe майката на движението на града като с другото недоразумение с маратона

    10:10 30.03.2026

  • 15 Тити на Кака

    15 0 Отговор
    Наистина ще напишем история - и на София, и на Джирото!
    Етап от Обиколката на Италия никога не е завършвал в действащо сметище! А Княжеската градина е едно чудесно действащо сметище, с което несъмнено ще удивим света!

    10:15 30.03.2026

  • 16 Педроханци

    12 1 Отговор
    Замитат следите водещи към тая, какво ли изгориха допълнително в хижата. Интересни записи, като за 250 000€

    10:16 30.03.2026

  • 17 Сила

    5 7 Отговор
    КЪВ ДЖОРО БЕ ....ДАЙТЕ НА НАРОДА АЗИС , СЛАВИ И ВЕСНА БЕ ....народа това иска и от това разбира !!!

    10:19 30.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 военен неможач

    7 0 Отговор
    Каквото и да е, както и да е - кметството няма никаква заслуга затова. Нито СОС. Въпрос на бизнес и реклама на самото Джиро.

    10:26 30.03.2026

  • 20 Име

    4 0 Отговор
    Лустрация!

    10:27 30.03.2026

  • 21 Ааа

    9 2 Отговор
    За това ли ми харчиш парите, които "спести" от почистване? Кога смяташ да ми ги върнеш?

    10:29 30.03.2026

  • 22 Ганчо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    явно колкото разбираш от диагоналните сонди, толкова и от колоездене. Само да не стане отново някой сакатлък с Izrael Premier Tech. Щото бая любов лъсна на предните обиколки.

    10:29 30.03.2026

  • 23 Баце ЕООД

    6 0 Отговор
    София прилича на военна зона.. Ще ги избие тия колоездачи

    10:31 30.03.2026

  • 24 Колела за офроуд

    7 0 Отговор
    От Стоична община са предложили на организаторите на Джирото състезалите да се прехвърлят на колела за офроуд преди да преминат на територията на Столична община. От организационния комитет на Джирото веднага са изпратили благодарствено писмо до кмета на София за разумното предложение, което ще бъде обмислено и скоро от Джирото ще излазят с официално становище по направеното предложение. Ако предложението бъде прието, от Столична община ще забавят ремонта на уличната настилка през пролетта с цел засилване на автентичното офроу усещане по улиците на столичния град, което ще наподобява на отсечките с павета в Тур дьо франс или на участиците с чакъл /страде бианки/ в Джирото. Зрителите са възторг от предложението на столичните власти. За всеки случй, и с цел подсигуряване на здравето на състизателите, ще бъдат осигурени допълнителни линейки за столичния етап.

    10:32 30.03.2026

  • 25 Божур

    6 1 Отговор
    Оранжево небето, оранжево морето, оранжева тревата, оранжев и градът. Оранжевият Васко c оранжеви дечица оранжево, оранжево зобат.😂

    10:36 30.03.2026

  • 26 Абе

    7 1 Отговор
    Да ги води на Петрохан да видат паметната плоча.

    10:36 30.03.2026

  • 27 Ах Ох

    10 1 Отговор
    Пляс пляс алите, водно коолело, ахахахахахаааа 🤣🌈🖕

    10:38 30.03.2026

  • 28 5 мин слава

    13 0 Отговор
    Да, да , ще блокират целия център за 5 мин слава на Васко Петрохански.

    10:45 30.03.2026

  • 29 Анонимен

    1 0 Отговор
    Срамно е, че се налага да идват чужденци, за да се захванем да отремонтираме малко. А да видим дали ще издържи само за събитието или традиционно ще издържи само до другия сезон.

    11:12 30.03.2026

  • 30 Италианското

    3 0 Отговор
    Джиро да се провежда всяка година изцяло в БГ. Току виж пооправили някой и друг километър от 500-те хиляди построени магистрали..

    11:26 30.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Без коментар

    0 0 Отговор
    Колоездачната Обиколка на Италия ще се проведе в София:)

    Коментиран от #33

    11:49 30.03.2026

  • 33 Възраждане

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Без коментар":

    Абсолютно! От кога станахме италианска територия?????? О С Т А В К А

    14:08 30.03.2026

  • 34 Умен по цялата глава

    1 0 Отговор
    Да очакваме ли през юни Тур дю Франс, а сине на ДС и племенник на Петър Младенов?

    14:09 30.03.2026

