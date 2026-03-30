Заради обилните валежи и язовир "Жребчево" е пълен на 88% от обема си. Язовирът е под постоянно наблюдение, а нивото му се регулира чрез контролирано изпускане на водата, съобщи бТВ.

Това е най-сериозното покачване на Жребчево от 2020 година насам, когато достига същия обем. Следи се и нивото на реките, и техните притоци, които минават през десетки населени места. Към момента няма опасност от преливане, но има готовност за реакция при обилни валежи.

"Трябва да паднат много сериозни валежи, и то в рамките на поне две седмици, за да има проблем с контролираното изпускане. Тогава би се наложило да задържаме една част в язовира, следейки, ако реката е покачила нива в долното си течение. Това е сценарий едно на хиляда, който е много малко вероятен, но въпреки всичко имаме готовност да проведем една по-висока вълна, без опасност за населението и хората", коментира инж. Пламен Иванов, управител на " Напоителни системи " ЕАД - клон "Средна Тунджа".