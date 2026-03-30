Язовир "Жребчево" е пълен на 88%

30 Март, 2026 12:47 973 7

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заради обилните валежи и язовир "Жребчево" е пълен на 88% от обема си. Язовирът е под постоянно наблюдение, а нивото му се регулира чрез контролирано изпускане на водата, съобщи бТВ.

Това е най-сериозното покачване на Жребчево от 2020 година насам, когато достига същия обем. Следи се и нивото на реките, и техните притоци, които минават през десетки населени места. Към момента няма опасност от преливане, но има готовност за реакция при обилни валежи.

"Трябва да паднат много сериозни валежи, и то в рамките на поне две седмици, за да има проблем с контролираното изпускане. Тогава би се наложило да задържаме една част в язовира, следейки, ако реката е покачила нива в долното си течение. Това е сценарий едно на хиляда, който е много малко вероятен, но въпреки всичко имаме готовност да проведем една по-висока вълна, без опасност за населението и хората", коментира инж. Пламен Иванов, управител на " Напоителни системи " ЕАД - клон "Средна Тунджа".


  • 1 И на 600% да е пълен след неколко месеца

    12 0 Отговор
    Нема да има и капка вода и региона ше бъде потънал в режим на вода и ше обесняват че немало дъждове и снегове😅😅😅😅 и сезона бил такъв според баба вангела🤣🤣🤣🤣

    12:49 30.03.2026

  • 2 Анонимен

    10 0 Отговор
    А какво стана с водата в Плевен?

    Коментиран от #6

    12:49 30.03.2026

  • 3 койдазнай

    10 1 Отговор
    След два месеца, язовир Жребчево ще е пълен на 17%, а към 1 юли на 4%.

    12:52 30.03.2026

  • 4 коко хидролог

    8 0 Отговор
    Няма да е за дълго това високо ниво.Около язовир Жребчево има частни ВЕЦ на едни наши хора...

    13:25 30.03.2026

  • 5 хидрострой блеефски

    3 0 Отговор
    не се притеснявайте ще го токна бърже

    13:25 30.03.2026

  • 6 каво става с 80%-ните загуби

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    тя водата си е там ама трудно стига до чешмите

    13:27 30.03.2026

  • 7 Депутат с частен ВЕЦ

    7 0 Отговор
    Няма страшно, до юни месец пак ще е на 12%.

    14:03 30.03.2026

