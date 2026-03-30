В МВР е постъпила информация, че ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова многократно е минавала границата на България със съседни държави с два автомобила. В тях е пътувал и Петьо Петров-Еврото. Това обяви пред журналисти служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, цитиран от Нова телевизия.
"Това се е случило, след като през април 2020 година Антикорупционният фонд публикува своите четири епизода за "Осемте джуджета". Петров и Русинова са пътували с 4-5 лица. Има и едно пътуване, в което през 2021 година госпожа Русинова е пресякла границата на България със Северна Македония при ГКПП "Златарево" в една и съща кола с господин Петров. Мълчанието на прокурор Емилия Русинова е оглушително. То е нетърпимо, както за българските данъкоплатци, които ѝ осигуряват официално възнаграждение всеки месец над 5000 евро, така и за българските институции. Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Еврото", заяви още министър Емил Дечев.
Вътрешният министър: Емилия Русинова многократно е пътувала в чужбина с Петьо Еврото
30 Март, 2026
Мълчанието на прокурор Емилия Русинова е оглушително. То е нетърпимо, както за българските данъкоплатци, които ѝ осигуряват официално възнаграждение всеки месец над 5000 евро, така и за българските институции. Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Еврото, коментира още Емил Дечев
В МВР е постъпила информация, че ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова многократно е минавала границата на България със съседни държави с два автомобила. В тях е пътувал и Петьо Петров-Еврото. Това обяви пред журналисти служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, цитиран от Нова телевизия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 петьо реално
Коментиран от #11
13:50 30.03.2026
2 закривай
Коментиран от #12
13:52 30.03.2026
3 А тя
13:54 30.03.2026
4 Окооо
13:57 30.03.2026
5 От Мафията
13:59 30.03.2026
6 Тервел
13:59 30.03.2026
7 това се е случвало
14:00 30.03.2026
8 Цецко
14:01 30.03.2026
9 Ддр
Мислете много добре на 19 април за кого да гласувате - за Европейска България, или за мафиотска кочина !
14:05 30.03.2026
10 Наш човек
14:05 30.03.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "петьо реално":Е така излиза..... А Заглавието е интересно, но не ме учудва вече нищо ,което става в бг територията.... Затова ще гласувам за възраждане на България, защото наистина смятам, че тая България трябва да бъде преоснована и отново да стане България, дано да не греша....
Коментиран от #15
14:08 30.03.2026
12 Браво!
До коментар #2 от "закривай":Министър и още как. Браво! Точно такива министри като Дечев са необходими на окрадената ни герберо-пеевските крадци България.
14:10 30.03.2026
13 Ами пратете
14:14 30.03.2026
14 Ура,,Ура
Коментиран от #16
14:16 30.03.2026
15 Смени си ника,
До коментар #11 от "Европеец":бе дбл.
14:16 30.03.2026
16 Има ни пак
До коментар #14 от "Ура,,Ура":И Калин Стоянов! Не ги забравяй продажниците.
14:17 30.03.2026
17 По крановете
14:24 30.03.2026
18 Па да
14:26 30.03.2026
19 Гост
14:28 30.03.2026
20 Чувате ли пичове
14:28 30.03.2026
21 Недопустимо!
Коментиран от #25
14:30 30.03.2026
22 Питар
Малко още ти остава до 20 април и си аут.
Коментиран от #23, #24
14:34 30.03.2026
23 Оооо
До коментар #22 от "Питар":Може да е аут, но Рашков и Демерджиев чакат на старта. Така че нищо добро не ги очаква някои хора.
14:42 30.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Боко (неуловимия) тайния крадец
До коментар #21 от "Недопустимо!":Аз и моя ортак шиши назначихме главния прокурор Сарафов , също и емилия русинова и много други за които никои не знае !!!!! Затова сега сарафов е несменяем и русинова - също и ще си отидат когато само аз кажа !!!!! Ту ....Туууууу !!!!!!
15:00 30.03.2026
26 Боко (неуловимия) тайния крадец
15:06 30.03.2026
27 Никой
15:18 30.03.2026