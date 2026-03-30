Вътрешният министър: Емилия Русинова многократно е пътувала в чужбина с Петьо Еврото

30 Март, 2026 13:49 2 371 27

Мълчанието на прокурор Емилия Русинова е оглушително. То е нетърпимо, както за българските данъкоплатци, които ѝ осигуряват официално възнаграждение всеки месец над 5000 евро, така и за българските институции. Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Еврото, коментира още Емил Дечев 

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В МВР е постъпила информация, че ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова многократно е минавала границата на България със съседни държави с два автомобила. В тях е пътувал и Петьо Петров-Еврото. Това обяви пред журналисти служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, цитиран от Нова телевизия.
"Това се е случило, след като през април 2020 година Антикорупционният фонд публикува своите четири епизода за "Осемте джуджета". Петров и Русинова са пътували с 4-5 лица. Има и едно пътуване, в което през 2021 година госпожа Русинова е пресякла границата на България със Северна Македония при ГКПП "Златарево" в една и съща кола с господин Петров. Мълчанието на прокурор Емилия Русинова е оглушително. То е нетърпимо, както за българските данъкоплатци, които ѝ осигуряват официално възнаграждение всеки месец над 5000 евро, така и за българските институции. Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Еврото", заяви още министър Емил Дечев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 петьо реално

    60 1 Отговор
    е главният прокурор

    Коментиран от #11

    13:50 30.03.2026

  • 2 закривай

    75 0 Отговор
    не се е съмняваме, тази съдебна система е тотален крах, не само че не работи, а работи във вреда на справедливостта и в полза единствено на мафията

    Коментиран от #12

    13:52 30.03.2026

  • 3 А тя

    60 0 Отговор
    какво се ослушва ? Много нагло ! А дъщеря ѝ има дете и живее в охолство с дясната ръка и момче за всичко на бившия милиционер и какъв ли не , Пепи Еврото !

    13:54 30.03.2026

  • 4 Окооо

    62 4 Отговор
    Докато не си оправим съдебната система, няма да има напредък за България! Санкциониран за мегакорупция в световен мащаб, дърпа конците на съдебната и прокуратура! Трябва си мнозинство от 160 депутати, да се отреже главата на злото, да се избере читава главен прокурор и оттам насетне по веригата! Очертава се обаче, че ГЕРБ/ДПС ще имат общо заедно към 80 депутати и със зъби и нокти ще си пазят статуквото!

    13:57 30.03.2026

  • 5 От Мафията

    4 31 Отговор
    Много е гот да ви гледам как безсилно подскачате. Позволяваме го само защото сте без значение!

    13:59 30.03.2026

  • 6 Тервел

    46 1 Отговор
    Нищо не се казва за другия играч Красьо Черния и съдиите назначавани през неговата протекция. Петьо еврото е бил ТРЗ-то на съдебната система , а Красьо Черния -Личен състав и двамата в Отдел Съдийски Ресурси.

    13:59 30.03.2026

  • 7 това се е случвало

    36 1 Отговор
    и се случва. Но какво прави полицията и правораздавателната система да въведат ред и справедливост??? Ние знаехме за близките отношения на тези двамата и други около тях. И КАКВО ОТ ТОВА? Как постъпи властта?

    14:00 30.03.2026

  • 8 Цецко

    54 1 Отговор
    Да не се окаже ,че Петьо Еврото и Прокурорския син от Перник се крият в подземията на Хотел Берлин при един Дебел Дубайски Чичко.

    14:01 30.03.2026

  • 9 Ддр

    43 5 Отговор
    ОПГ герПдпс съсипаха всичко в България !

    Мислете много добре на 19 април за кого да гласувате - за Европейска България, или за мафиотска кочина !

    14:05 30.03.2026

  • 10 Наш човек

    51 1 Отговор
    Този МВР шеф прави безсъни нощите на много хора.

    14:05 30.03.2026

  • 11 Европеец

    6 18 Отговор

    До коментар #1 от "петьо реално":

    Е така излиза..... А Заглавието е интересно, но не ме учудва вече нищо ,което става в бг територията.... Затова ще гласувам за възраждане на България, защото наистина смятам, че тая България трябва да бъде преоснована и отново да стане България, дано да не греша....

    Коментиран от #15

    14:08 30.03.2026

  • 12 Браво!

    42 3 Отговор

    До коментар #2 от "закривай":

    Министър и още как. Браво! Точно такива министри като Дечев са необходими на окрадената ни герберо-пеевските крадци България.

    14:10 30.03.2026

  • 13 Ами пратете

    22 0 Отговор
    и някоя нощ двама, трима с маски и ще си разкаже бързо, бързо всичко, което крие в празната главичка.

    14:14 30.03.2026

  • 14 Ура,,Ура

    34 4 Отговор
    Ето това е вътрешен министър, а не като оная пенюга Митов.

    Коментиран от #16

    14:16 30.03.2026

  • 15 Смени си ника,

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    бе дбл.

    14:16 30.03.2026

  • 16 Има ни пак

    30 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ура,,Ура":

    И Калин Стоянов! Не ги забравяй продажниците.

    14:17 30.03.2026

  • 17 По крановете

    17 0 Отговор
    и по диреците трябва да присъстват такива като тази!

    14:24 30.03.2026

  • 18 Па да

    16 1 Отговор
    Заедно ще си пътуват, те са си бизнес съдружници.

    14:26 30.03.2026

  • 19 Гост

    11 0 Отговор
    депесето бате....

    14:28 30.03.2026

  • 20 Чувате ли пичове

    15 1 Отговор
    Как квичат глиганите? Браво Дечев!

    14:28 30.03.2026

  • 21 Недопустимо!

    17 1 Отговор
    Ето, че малко по малко лъсват зависимости на хора, на високи държавни позиции. Адмирации за този министър, който започва да ги разплита и изкарва на светло. Очакваме онези, най-кресливите- ИТН, Новото начало и ГЕРБ да излязат със становище по случая, тъй като те най-яростно плюят по Дечев. Защото за толкова години в управлението се правеха, че няма проблем и всичко е нормално. Въпреки очеизвадното. Тази госпожа незабавно трябва да понесе отговорност за това, което фактите говорят.

    Коментиран от #25

    14:30 30.03.2026

  • 22 Питар

    1 13 Отговор
    Абе и ти хрупкаш сиренце от мандрата на Кокорчо и ти е добре
    Малко още ти остава до 20 април и си аут.

    Коментиран от #23, #24

    14:34 30.03.2026

  • 23 Оооо

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "Питар":

    Може да е аут, но Рашков и Демерджиев чакат на старта. Така че нищо добро не ги очаква някои хора.

    14:42 30.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Боко (неуловимия) тайния крадец

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Недопустимо!":

    Аз и моя ортак шиши назначихме главния прокурор Сарафов , също и емилия русинова и много други за които никои не знае !!!!! Затова сега сарафов е несменяем и русинова - също и ще си отидат когато само аз кажа !!!!! Ту ....Туууууу !!!!!!

    15:00 30.03.2026

  • 26 Боко (неуловимия) тайния крадец

    1 0 Отговор
    След изборите ще предложа моя човек митов отново за министър на МВР , вижте колко много работа свърши като такъв при желязков , вземаше си постоянно заплатата и дори успя да се разболее , когато го извикаха да дава обяснение във парламента !!?!? На това му се казва РАБОТОХОЛИК !!!!!!

    15:06 30.03.2026

  • 27 Никой

    0 0 Отговор
    На заспалото племе каквото и сирене да му сервират , то ще търси от къде да гепи суджука .

    15:18 30.03.2026

