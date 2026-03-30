Борисов от Пловдив: Ако не беше ГЕРБ, нямаше да има ПВУ. В София няма да има детска болница, защото кметът е лама

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети строящата се детската клиника към УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. "Ако не беше ГЕРБ, нямаше да има ПВУ. И прогреса щеше да отиде в регрес. Това е прогресът на ГЕРБ - от голи поляни до болници. В София няма да има детска болница, защото кметът е лама- той се развива по друг начин", каза Борисов, цитиран от novini.bg.

"Част от оборудването в болницата беше платено по средствата от ПВУ - 8 млн. лв.", каза Георги Георгиев. След лечебното заведение Борисов провери и новострояща се църква в града:

"Преди 15 години нямаше нито една спортна зала в Пловдив, а отпадни води се изливаха в реката. Направихме басейни, пътища, спортни зали, детски градини, училища, църкви. Кой друг в историята направи повече? И после - 4 години провалени правителства и нула ПВУ. Околовръстното на Пловдив е ключов обект, който трябва да се състои, защото градът се задъхва. Обещавам и ще го направя", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с бизнеса в Пловдив