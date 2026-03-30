Борисов от Пловдив: Ако не беше ГЕРБ, нямаше да има ПВУ. В София няма да има детска болница, защото кметът е лама
Борисов от Пловдив: Ако не беше ГЕРБ, нямаше да има ПВУ. В София няма да има детска болница, защото кметът е лама

30 Март, 2026 14:17 1 248 74

"Околовръстното на Пловдив е ключов обект, който трябва да се състои, защото градът се задъхва. Обещавам и ще го направя", коментира още лидерът на ГЕРБ

Ани Ефремова

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети строящата се детската клиника към УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. "Ако не беше ГЕРБ, нямаше да има ПВУ. И прогреса щеше да отиде в регрес. Това е прогресът на ГЕРБ - от голи поляни до болници. В София няма да има детска болница, защото кметът е лама- той се развива по друг начин", каза Борисов, цитиран от novini.bg.

"Част от оборудването в болницата беше платено по средствата от ПВУ - 8 млн. лв.", каза Георги Георгиев. След лечебното заведение Борисов провери и новострояща се църква в града:
"Преди 15 години нямаше нито една спортна зала в Пловдив, а отпадни води се изливаха в реката. Направихме басейни, пътища, спортни зали, детски градини, училища, църкви. Кой друг в историята направи повече? И после - 4 години провалени правителства и нула ПВУ. Околовръстното на Пловдив е ключов обект, който трябва да се състои, защото градът се задъхва. Обещавам и ще го направя", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с бизнеса в Пловдив


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    103 5 Отговор
    Крадец,нагъл...Затвор за теб и твоите лакеи. ПФУ...

    Коментиран от #5

    14:27 30.03.2026

  • 2 Малеееее

    91 6 Отговор
    Борисов, ти защо не си в затвора?! Там ти е мястото. Имаш много да връщах на милиони бедни хора.

    Коментиран от #53

    14:28 30.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    7 98 Отговор
    Готин както винаги. Най великият българин и най-големия държавник. Поклон до земята.

    Коментиран от #7, #10, #14, #28, #42

    14:28 30.03.2026

  • 4 Сашо

    87 5 Отговор
    Ей, лъжец, Пловдив загива откакто кметовете са му от ГЕРБ. Не ти щем басейните и залите, то дори и градски транспорт няма.

    14:28 30.03.2026

  • 5 Прав си!

    74 2 Отговор

    До коментар #1 от "Новичок":

    И аз си мислех, че тази проста Тиква е зад решетките, пък той се плези и скимти зад микрофоните.

    14:29 30.03.2026

  • 6 Кибик

    78 2 Отговор
    Интересно ако Бойко слезе от телевизора и се озове в реалния живот как ще си изкарва хляба. Може би отново като пазач на паркинг.

    Коментиран от #64

    14:30 30.03.2026

  • 7 ЧЕ Е ГОТИН ТАКЪВ Е

    34 4 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    АКО ГО НЯМАХМЕ НЯМАШЕ ДА ИМА КОЙ ДА ГО ХВАЛИ

    14:30 30.03.2026

  • 8 ИЗЧЕЗНИ БЕ!

    66 2 Отговор
    БЪЛГАРОУБИЕЦ ПРОZД.

    14:31 30.03.2026

  • 9 Този

    70 2 Отговор
    Е тотално Болен.

    14:31 30.03.2026

  • 10 Така е, но

    63 2 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    си пропуснал да напишеш, че е най-големият крадец в Отечеството ни. И още нещо си пропуснал. Простотията на Борисов е огромна.

    14:31 30.03.2026

  • 11 Много

    56 2 Отговор
    му личи ,че е слугинаж на шиши!

    14:31 30.03.2026

  • 12 Сила

    57 3 Отговор
    ЕГАТИ БОКЛУКА ...ЕГАТИ ОТРЕПКАТА Е ТОЯ НЕЩАСТНИК

    14:31 30.03.2026

  • 13 И то чуло думата лама

    51 2 Отговор
    и веднага я заломоти като папагал. Нищо няма да има, докато неграмотник управлява. Гледай си стадото, че и за пастир не ставаш. Старул дементен

    14:32 30.03.2026

  • 14 честен ционист

    22 9 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Всичките пацани се мотаха около дон Корлеоне у филма.

    14:32 30.03.2026

  • 15 Бендида

    60 1 Отговор
    Хаххх, Буда говори за Лама.:)))

    Коментиран от #63

    14:32 30.03.2026

  • 16 Борисов е садист плаща на луди

    27 0 Отговор
    Български терористки от Перник убиват хора с технология в Барселона Испания и цяла България!Терористите-Наталия Георгиева,Антоанета-Ани,тяхна съседка, Юлиян Борисов Георгиев,използват сателитите на МВР и Европол,защитава ги лудият Младши прокурор Манов от Перник!

    14:33 30.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 "Готин, както винаги"

    41 1 Отговор
    Колко да е готин смрадливият дърт цървул

    14:34 30.03.2026

  • 19 До кога ще му вярвате

    52 1 Отговор
    На тоя шлифер пак някой друг му е виновен, че няма детска болница. А той като имаше 3 правителства, защо не направи детска болница ? Вълната или шлифера му пречеше ?
    Сега ще каже, че е правил магистрали, а пък аз ще питам къде са ? Хемус има ли я вече или някой друг ще я построи в светлото бъдеще след около 3000000000 години. Магистралата на тоя при Стара Загора още ли е като вълните на тихия бял Дунав и с ограничение 90 км.ч. ? Още се чудя как има хора, които да гласуват за този като изключа зависимите от него.

    14:34 30.03.2026

  • 20 Гост

    43 2 Отговор
    Ортака на пеефски е извадил мутренския шлифер и ходи да лъже и да маже, та се кине, но даже вече и неговите слуги не му вярват. Смешник

    14:36 30.03.2026

  • 21 Ура,,Ура

    41 2 Отговор
    Има още заблудени, които да вярват на тоя измамник. Но докато има телета ще има и касапи.

    14:37 30.03.2026

  • 22 АА БЕЕЕ

    29 1 Отговор
    АКО НЕ БЕШЕ ГЕРБ И БОРИСОВ НЯМАШЕ ДА ИМА РЕМОНТ НА РЕМОНТА

    14:39 30.03.2026

  • 23 Лена

    6 35 Отговор
    По-добре Боко от колкото петрохански извратеняци и нарушители на конституцията

    Коментиран от #40

    14:39 30.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Жбръц

    28 1 Отговор
    Егати пердето!

    14:40 30.03.2026

  • 26 @@@

    31 3 Отговор
    Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, продължавайки да Държи нещо важно в джоба си,
    посети строящата се детската клиника към УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив
    и както винаго започна да Лъже, Лъже и пак да Лъже!

    Коментиран от #31

    14:40 30.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Фройд

    24 1 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Глей се не прекършиш от толкова навеждане.

    Е те тоя , и оня мамин ваньо , разказаха играта на пловдивчани.
    Не може улица , дълга осемстотин метра да струва седем милиона и да се работи пет години !

    Ма ти иначе му се кланяй ако щеш и под земи !

    14:42 30.03.2026

  • 29 БеГемот

    21 2 Отговор
    Бандата на усвоителите...

    14:42 30.03.2026

  • 30 Баце

    8 14 Отговор
    Баце много лъже, такава си му е природата, но за ламата е прав, но пак не казва цялата истина.
    Не е само кмета, ламите са цяло стадо, в цялата власт, че и ППартия си имат.

    14:42 30.03.2026

  • 31 Истината:

    19 2 Отговор

    До коментар #26 от "@@@":

    Tози, както и всички гербери, не знае,
    че лъжата променя химическия състав на кръвта и скъсва връзката с Бога.
    =Няма хитрец, дори и най големият, който да е надхитрил Съдбата си.
    Ще хитрува толкова, колкото му е дадено от Бога.
    И после няма право на снизхождение!
    Затова човек трябва да се стреми да бъде смирен, за да не умре в прегръдките на злото!

    14:42 30.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 класик е...

    27 1 Отговор
    Вижте хрантутниците на снимката с какво умиление го гледат и му слушат небивалиците?
    Ама тя и водата в Марица я има благодарение на Герб и на другаря Борисов!

    14:44 30.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 !!!?

    23 1 Отговор
    В София няма детска болница защото Боко е Ламя на кюлчета...!!!?

    14:44 30.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бойко Българоубиец

    17 1 Отговор
    Щото парите ги изнесох в дубай и изгоряха 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    14:45 30.03.2026

  • 38 БеГемот

    17 1 Отговор
    Бай Ганьо с ръце в джобовете си ги бара ония в чиноподчинена поза ...

    14:45 30.03.2026

  • 39 Минувач

    21 1 Отговор
    Не знам кой е Лама ама ти си най-големият айдук и да върнете с Шиши парите от Хемус и КТБ и от Булгартабак крадци нагли !

    14:46 30.03.2026

  • 40 Ленче,

    15 1 Отговор

    До коментар #23 от "Лена":

    Нищо не знаеш за тоя поми ярд!
    Много е грешен. Извратеняците са си извратеняци и не става въпрос само за сексуалната ориентация, а за погрешното мислене. Тоя се подигра с всички българи и ни унижи пред цял свят.
    Където и да си по света, чуят ли че си българин и не подминават с отвращение!
    Кто това е животното от Банкя!

    14:46 30.03.2026

  • 41 Каквото

    17 0 Отговор
    и да каже , все е лъжа гарнирана с огромна порция самохвалство ! И пак навлякал кожения шинел и пъхнал ръце в джобовете !

    14:47 30.03.2026

  • 42 Радев

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Ей мутрохотелиерче гербаво, като взема властта лично ще ти изравня хотелчетата със земята дето си бетонирал морето и ще те тикна в белене да нахранят прасетата с тебе

    14:47 30.03.2026

  • 43 Весел Патиланец

    9 1 Отговор
    Боце е "буда", но това, разбира се , само позитиви ще му донесе!
    Няма да има поне 20% от купеният вот, някои от държавната администрация ще се оттеглят - нищо чудно да ес борят с ДъПъСъ НН - и да споделят по 10%!

    14:47 30.03.2026

  • 44 Тома

    13 1 Отговор
    Боко тиквата отново излезе с кожения шлифер да приютява под него п.ростите.Той открадна пари за 100 детски болници защото не е лама а сикаджия

    14:49 30.03.2026

  • 45 Ремонт на ремонта

    7 0 Отговор
    И нямаше дълга на държавата от 10 милиарда евро да стане 53. Кога започва ремонта на държавата

    14:49 30.03.2026

  • 46 И ти си кух

    9 0 Отговор

    До коментар #32 от "Голем смех":

    Като господаря ти!
    Също и толкова умен!
    Не се излагай, а се върни в стадото на тъпирите!
    Буууу бууууу

    14:49 30.03.2026

  • 47 От психодиспансера

    14 0 Отговор
    Ако не беше ГРОБ слънцето нямаше да изгрее, земята щеше да спре да се върти, реките да пресъхнат и човечеството изобщо нямаше да съществува. Слава на ГРОБ, слава на Тиквата.

    14:50 30.03.2026

  • 48 Голям мазник

    11 2 Отговор
    Борисов има изтънчен просташки стил да лъже и краде.

    14:50 30.03.2026

  • 49 Гечко

    3 12 Отговор
    Бойко върши работа,макар и наполовина. Пак за него ще гласувам!

    Коментиран от #52

    14:52 30.03.2026

  • 50 ШЕФА

    12 2 Отговор
    Тиквоний Банкянски,той че кмета е лама и пед... е ясно,ама ти престъпнико след като беше Кмет и три пъти Мин.Председател,защо не я построи Бе българоубиецо жалък и доле...

    14:53 30.03.2026

  • 51 Тиквеник

    11 0 Отговор
    По добре лама да е а не, тиква.

    14:53 30.03.2026

  • 52 Бай Ставри

    9 0 Отговор

    До коментар #49 от "Гечко":

    Аз съм п.рост и вие сте п.рости

    14:54 30.03.2026

  • 53 Тити на Кака

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Малеееее":

    При управлението на Буци безспорно се краде. Пример - строи се пореден ЛОТ магистрала за / условно/ 100 млн лв и в касичката на пътната мафия се отчисляват някъде между 15 и 25%. И това са несъмнени престъпления, в ЕС по дефиниция се крадат здравословните 4 до 6%.
    Да видим как стоят нещата при борците срещу корупция и кражби от ППДС! Тези суперексперти първо късат договорите за същия този Буци-ЛОТ от магистралата. После обясняват по телевизионните студия как ще го построят безплатно / само със спестеното от кражбите на ГЕРБ/, бързо и качествено. След обясненията не построяват нито един метър. А 100-те млн бюджетни пари за този ЛОТ изчезват до стотинка. После се взимат заеми за строеж на още инфраструктура. След това пак никаква инфраструктура не се строи. А парите от заемите също се изпаряват. За сметка на това се появяват кученца с пачки. Накрая всичко това се оправдава с универсалното прасенце Шиши.

    Ето -това е разликата между крадците от ГЕРБ и борците срещу кражбите от ППДС.
    Радвайте й се на воля, тъППопитеци!
    Моля - овации 😂😂😂

    14:54 30.03.2026

  • 54 0941

    7 0 Отговор
    Аз Баце си го харесвам защото всичко знае и може. Дори числата до безкрайност ги знае всичките и два пъти вече ги е преброил!

    14:57 30.03.2026

  • 55 Оооо

    4 0 Отговор
    Еваллата бе. Заслужаваш нобелова награда с тия разкрити схеми. Полицията и прокуратурата пасти да ядат. Защо не извикат тебе , за да ги осветлиш и да им дадеш акъл. Пък и някое евро могат да ти пуснат.

    Коментиран от #57

    15:00 30.03.2026

  • 56 Комуняците

    2 1 Отговор
    Са се разпенелш яко.аааахааххааа

    15:01 30.03.2026

  • 57 Оооо

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Оооо":

    Това се отнася до 53.

    15:01 30.03.2026

  • 58 Про стак

    4 0 Отговор
    Това е Тиквата!

    15:02 30.03.2026

  • 59 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Ха ха ха!Присмял се Буда на Лама!Какво падение!

    15:02 30.03.2026

  • 60 Никой

    4 0 Отговор
    Тиквата - " Имам документ , че съм нормален , интелЕгентен , знам да пиша името си .

    15:02 30.03.2026

  • 61 0941

    2 0 Отговор
    Харесвам и търговците в България, от вносителя до магазинера в затънтените селца. Те най-бързо и талантливо обезцениха еврото и то стана като шума.
    Харесвам и онези дето смятат инфлацията. Те познават цялата математика и прилагат новите техни постижения в нея та инфлацията едвам се докопва до някакви два-три процента. Ако ги нямаше тях какво щяхме да правим с над сто процента!!!
    И още много други харесвам!

    15:05 30.03.2026

  • 62 Красимир

    4 0 Отговор
    Крадеца забрави ли името с което ДС го бяха си го регистрирали - БУДА.

    Коментиран от #65

    15:08 30.03.2026

  • 63 Нирвана

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бендида":

    ха ха ха виц на деня за будисти. 😂

    15:10 30.03.2026

  • 64 Разлогата

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кибик":

    И за пазач не става!Ще открадне нещо от колата или цялата кола!За спр."Защо лицето Б.М.Б-лежа в Чешки затвор.....заедно с лицето Богдан Милчев-"директор" на НПО "Институт за Пътна безопастност"......."

    15:11 30.03.2026

  • 65 0941

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Красимир":

    Това Буда не е онова дето го мислиш! Писали го Буда съкратено от Будала!
    Ама той се оказа селски хитрец!

    Коментиран от #69

    15:11 30.03.2026

  • 66 Никой

    3 0 Отговор
    Питаха го : Колко струва едно яйце , 10 яйца ". Отговаря " О , аз имам един приятел и той ми носи , и пауни гледа " . Той само приятели има и те му носят направо в Банкя . Де суджуци и пастърма ( оня дето изнудваше ) де пачки с Евро - 500 , де кюлчета с злато, опъна де що имаше Мата Хари . И още има за довършване .

    15:13 30.03.2026

  • 67 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    Данко Харсъзина.....е на линия!Оня с Коня и Промяна още не са ги активирали!П@р цалите на герб се активираха и вият на умряло!

    15:13 30.03.2026

  • 68 123456

    5 0 Отговор
    Ако не беше ГЕРБ, България нямаше да бъде най-бедната държава в Европа, нямаше да има Нотариуса и Пепи Еврото, нямаше да има ма.фия във всяка една сфера на обществено-икономическия живот, щеше да има детска болница вече поне 10 години, хората щяха за получават справедливи заплати за труда, нямаше да има вечен и.д. главен прокурор, нямаше да има заплати по 50 000 евро за членовете на инспектората на ВСС, щеше да има истински качествено построени магистрали.... да продължавам ли?

    15:14 30.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ВЕСЕЛБА МИР СПОКОЙСТВИЕ

    3 0 Отговор
    ТОВА ЩЕ БЪДЕ СЛЕД КАТО ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР БЪДЕ ОТСТРАНЕН. АРОГАНТЕН ЗЪЛ АЛЧЕН СТРАХЛИВ МАНИПУЛАТОР. КОЙ И ДА Е ПРОСТО ОТ ТОЗИ И ШИШКОТО ОСВОБОДЕТЕ НИ.

    15:15 30.03.2026

  • 71 Перник

    5 0 Отговор
    Абе тая "будала" еб м@йката на България!

    15:15 30.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Костадин

    2 0 Отговор
    Ако не беше ГЕРБ само от концесиите щяхме да живеем като Царе а със ГЕРБ живеем като кучета.

    15:21 30.03.2026

  • 74 Киро

    0 0 Отговор
    И тук се напълни със соросоидни тролове активисти на ппдб

    15:22 30.03.2026

