БНБ: Годишната инфлация в България ще се ускори до 4%

15 Април, 2026 21:14

  • бнб-
  • прогноза-
  • инфлация-
  • бюджет-
  • икономика-
  • война-
  • близък изток

Централната банка обяви прогноза за конфликта в Близкия изток

БНБ: Годишната инфлация в България ще се ускори до 4% - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Годишната инфлация в България ще се ускори до 4% в края на 2026 г., а реалният растеж на БВП ще се забави от 3% през 2026 г. до 2.8% през 2028 г.

Това сочи базисният сценарий на прогнозата на БНБ. Прогнозата се съдържа в „Икономическия преглед“ на банката, в който е представен анализ на основните тенденции на развитие в българската икономика на база на данни и информация, публикувани към 19 март 2026 г., цитиран от БГНЕС.

През 2025 г. растежът на реалния БВП възлезе на 3,2% според сезонно изгладените данни. Частното потребление продължи да има най-голям положителен принос за растежа на икономическата активност, докато нетният износ допринесе отрицателно, главно поради еднократни и специфични за България фактори.

Условията на пазара на труда останаха затегнати през 2025 г., като заетостта отчете най-високия си темп на повишение от 2008 г. насам, а равнището на безработица се понижи до 3.5%. Недостигът на работна ръка остана висок в исторически план и продължи да оказва натиск за повишение на компенсацията на един нает.

Годишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), възлезе на 2.1% през февруари 2026 г., като забавянето ѝ спрямо декември 2025 г. (3,5%) се дължеше главно на базов ефект, свързан с по-същественото повишение на цените на някои стоки и услуги в началото на 2025 г., както и на поевтиняването на транспортните горива през първите два месеца на годината.

В резултат от ескалацията на конфликта в Близкия изток цената на суровия петрол на международните пазари нарасна значително през март, като се очаква това да окаже влияние за нарастване на цените на транспортните горива в страната през следващите месеци.

Според базисния сценарий на прогнозата на БНБ реалният растеж на БВП постепенно ще се забави през прогнозния период от 3% през 2026 г. до 2,8% през 2028 г. Годишната инфлация ще се ускори до 4% в края на 2026 г., докато средногодишната инфлация се очаква да възлезе на 3,7% през 2026 г. и на 3,2% през 2027 г. и 2028 г.

С оглед на повишената несигурност, произтичаща от военния конфликт в Близкия изток, базисният сценарий на прогнозата на БНБ е допълнен с два неблагоприятни сценария, чиято цел е да илюстрират възможните макроикономически ефекти при реализиране на различни по сила и продължителност шокове върху предлагането и цените на енергийните стоки.

В неблагоприятния сценарий средногодишната инфлация е по-висока спрямо базисния сценарий съответно с 0,7 процентни пункта през 2026 г., с 1,4 процентни пункта през 2027 г. и с 0,6 процентни пункта през 2028 г., докато при силно неблагоприятния сценарий симулациите показват, че общата инфлация е по-висока спрямо базисния сценарий с 1,2 процентни пункта през 2026 г., с 3.4 процентни пункта през 2027 г. и с 2.3 процентни пункта през 2028 г., което отразява по-силното проявление на косвените и вторични ефекти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    5 0 Отговор
    Е, не е зле. Тя сега е реално към 60%.

    21:20 15.04.2026

  • 2 иван костов

    5 0 Отговор
    Еврото и тези, които го въведоха ще ни довършат!

    Коментиран от #5

    21:23 15.04.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    4 % инфлация... ама това дневна ли?!
    То бива лъготене ама тва вече е безмерна наглост! Тя не е даже и 40%!
    Тая служба трябва да се закрие - плащаме безсмислени заплати на камара послушни калинки!

    21:23 15.04.2026

  • 4 БНБ мафията пак лъже и краде

    4 0 Отговор
    БНБ вие нямате мярка в лъжите си

    21:24 15.04.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "иван костов":

    Ами от нас зависи да се събудим!
    Ако сме будни и помолим франсетата да ни заемат гилотинката за месец хем ще има сеири по площадите хем нещата ще тръгнат рязко! Официално ще го водим като месец на българо-френската дружба и възстановка на исторически събития от 1794 - никой не може копче да каже за законността 😂

    21:28 15.04.2026

  • 6 Неможе да

    1 0 Отговор
    Бъде , инфлация няма 😂👋

    21:29 15.04.2026

  • 7 СКРИТ ДАНЪК

    2 0 Отговор
    Това означава, че расте данъчната тежест. Инфлацията често се описва като „скрит данък“, тъй като намалява покупателната способност на парите, без формално да се променят данъчните ставки. Тя действа като трансфер на богатство от хората, притежаващи парични средства (кеш, депозити), към тези, които създават или заемат пари, тъй като реалната стойност на дълговете намалява.

    21:31 15.04.2026

  • 8 604

    1 0 Отговор
    бкп-то лъжеха по по-малко ве, вие се оляхте ве!

    21:32 15.04.2026

  • 9 Директора

    1 0 Отговор
    Април сме, а цената на горивата е 30% нагоре. Аз ли да кажа на БНБ какво значи това или ще се сетите сами???
    Ще има революция.
    Къде са КЗК, КЗП, НАП...
    Нали нямаше да има поскъпване??????

    21:32 15.04.2026

  • 10 Наглост безмерна!

    1 0 Отговор
    Виждате ги тези лъжци какво сътворяват! Гласувайте по съвест!

    21:32 15.04.2026

  • 11 Остров на бедността щ е е БГ

    1 0 Отговор
    Добави десетиан процента за реалната инфлация. Както във вска страна приела еврото. Преди 10-15 г съм говорил с гърци и германци по този повод И ТЕ ПОТВъРЖДАВАТ този факт.

    21:32 15.04.2026

  • 12 придобивки» от еврото

    0 0 Отговор
    Важнте “придобивки» от еврото в Родината ни са:
    Увеличване на държавните разходи
    Увеличване на дефицита
    Увеличване на дълга 23%
    Увеличване цените
    А сувереинтета ни икономоческия? Може да има замразяване на парите на българите при пробългарски и анти-ЕС действия. Както реферндума в Гърция. А в Канда?

    21:35 15.04.2026

